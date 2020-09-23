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Ольга Щербинина
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СК Белоруссии снял арест со счетов PandaDoc. Компании пришлось внести залог Материал редакции

«Скорее всего, белорусский офис спасти не удастся».

2 комментария
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Счета компании PandaDoc разблокируют — с них уже сняли аресты, наложенные из-за дела четырёх сотрудников фирмы, задержанных в начале сентября. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на сооснователя проекта Микиту Микадо и адвоката компании Антона Гашинского.

Это, конечно, хорошая новость. Теперь мы можем выплатить зарплаты всем тем сотрудникам, которые все еще остаются в РБ. Тем не менее нашим главным приоритетом стоит освобождение арестованных сотрудников. Ребята уже которую неделю сидят в СИЗО. При этом к моей инициативе они никакого отношения не имели и не имеют. Инициативу я прекратил. Их дальнейшее удержание не имеет смысла.

Микита Микадо

2 сентября в минский офис PandaDoc с обыском пришли сотрудники Департамента финансовых расследований КГБ. Обыски также прошли дома у некоторых сотрудников компании. 6 сентября PandaDoc заявила об аресте четырёх топ-менеджеров, а также потребовала отпустить коллег и «дать нормально работать». Задержанных обвинили в хищении из бюджета 107 тысяч белорусских рублей (около 3 миллионов российских рублей).

11 сентября в компании рассказали об аресте счетов. Из-за этого она не могла выплатить зарплату более чем 250 сотрудникам, а также налоги и отчисления.

Основатели PandaDoc Сергей Борисюк и Микита Микадо — инициаторы сбора денег для силовиков, которые на фоне протестов решили уволиться, но не могут этого сделать по финансовым причинам. 16 сентября Микадо объявил о приостановке проекта в связи с арестом сотрудников компании. Его продолжил фонд солидарности BYSOL.

PandaDoc попросила разрешить хотя бы частично выплатить зарплаты и пособия сотрудникам, а также оплатить аренду, рассказал адвокат. По его словам, Следственный комитет пошёл навстречу. После этого ведомство также разрешило компании пополнить депозит на сумму возможно причинённого арестованными сотрудниками ущерба, а затем сняло арест со счетов.

Гашинский отметил, что арестованные сотрудники PandaDoc находятся в приоритете. «У нас начинает выстраиваться диалог, нас слышат, это хорошо. Скорее всего, белорусский офис спасти не удастся — но удастся спасти ребят», — заявил он.

#новости #белоруссия

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Иван Иванович

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Надеюсь отпустят арестованных, может у них такая логика, мол если все равно уезжаете, то не посадим

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Михаил Зеленин

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Вообще не понимаю Микадо, вроде не глупый человек должен был понимать ЧТО ТАК ВСЕ И ЗАКОНЧИТСЯ. А если понимал, то почему прекратил программу? 

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