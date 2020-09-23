СК Белоруссии снял арест со счетов PandaDoc. Компании пришлось внести залог Материал редакции
«Скорее всего, белорусский офис спасти не удастся».
Счета компании PandaDoc разблокируют — с них уже сняли аресты, наложенные из-за дела четырёх сотрудников фирмы, задержанных в начале сентября. Об этом сообщает Tut.by со ссылкой на сооснователя проекта Микиту Микадо и адвоката компании Антона Гашинского.
2 сентября в минский офис PandaDoc с обыском пришли сотрудники Департамента финансовых расследований КГБ. Обыски также прошли дома у некоторых сотрудников компании. 6 сентября PandaDoc заявила об аресте четырёх топ-менеджеров, а также потребовала отпустить коллег и «дать нормально работать». Задержанных обвинили в хищении из бюджета 107 тысяч белорусских рублей (около 3 миллионов российских рублей).
11 сентября в компании рассказали об аресте счетов. Из-за этого она не могла выплатить зарплату более чем 250 сотрудникам, а также налоги и отчисления.
Основатели PandaDoc Сергей Борисюк и Микита Микадо — инициаторы сбора денег для силовиков, которые на фоне протестов решили уволиться, но не могут этого сделать по финансовым причинам. 16 сентября Микадо объявил о приостановке проекта в связи с арестом сотрудников компании. Его продолжил фонд солидарности BYSOL.
PandaDoc попросила разрешить хотя бы частично выплатить зарплаты и пособия сотрудникам, а также оплатить аренду, рассказал адвокат. По его словам, Следственный комитет пошёл навстречу. После этого ведомство также разрешило компании пополнить депозит на сумму возможно причинённого арестованными сотрудниками ущерба, а затем сняло арест со счетов.
Гашинский отметил, что арестованные сотрудники PandaDoc находятся в приоритете. «У нас начинает выстраиваться диалог, нас слышат, это хорошо. Скорее всего, белорусский офис спасти не удастся — но удастся спасти ребят», — заявил он.
Надеюсь отпустят арестованных, может у них такая логика, мол если все равно уезжаете, то не посадим
Вообще не понимаю Микадо, вроде не глупый человек должен был понимать ЧТО ТАК ВСЕ И ЗАКОНЧИТСЯ. А если понимал, то почему прекратил программу?