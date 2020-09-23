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Артём Мазанов
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Кремль не поверил, что Елисейский дворец «слил» в прессу запись беседы Путина и Макрона о Навальном Материал редакции

По данным французской газеты Le Monde, Путин в беседе с Макроном заявил, что Навальный мог сам принять «Новичок».

47 комментариев
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Кремль не поверил, что Елисейский дворец «слил» в прессу запись беседы Владимира Путина и Эммануэля Макрона об отравлении Алексея Навального. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так Песков прокомментировал публикацию газеты Le Monde. Накануне журналисты рассказали, что Путин в беседе с Макроном заявил, что Навальный мог сам принять «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что стороны подтверждали поднятие этой темы на переговорах, но формулировки газеты неточные.

Тема берлинского пациента действительно обсуждалась в ходе недавнего разговора президента Путина и президента Макрона. И мы об этом сообщали. Вместе с тем газета совсем не точна в переданных формулировках.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Кремль считает, что газета «не могла и не может обладать достоверной информацией». «Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, ну, по-русски говоря, слил в прессу запись беседы двух президентов», — сообщил Песков.

Публикацию газеты 23 сентября прокомментировал и Навальный. Он считает, что Путин его «переиграл», раз догадался о такой провокации.

#новости #отравлениенавального

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47 комментариев
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Иван Сидоров

73

берлинский пациент))) 

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Евстафий Селюк

Иван
16

у родителей на кассете такой же фильм был)

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Игорь Рачук

Евстафий
1

Чёрт. Чёт я не сразу врубился) Старею

Ответить

Ze Katze

Иван
4

А почему не Омский Беглец? 

Ответить

Атлант поправил плечи

Ze
2

это не по-русски говоря 

Ответить

Ze Katze

Атлант
1

Тогда Амбассадор Томского Чаепития 

Ответить

Илья Ерохин

Ze
1

Чтобы не думали, что из Омска возможно уехать

Ответить

Виктор Иванов

Иван
0
Ответить

Oldfag TV

31

 берлинский пациент

больной из Шаритэ

мнимая жертва отравления

ну этот, ну вы поняли кто, ну

Какой же ебаный балаган.

Ответить

Входной завод

18
Ответить

Ze Katze

Входной
–1

Фюррер отобрал титул

Ответить

дальше

14

берлинский пациент, новая ачивка

Ответить

Романелло Кивогенс

дальше
3

Он его так уже называл.

Ответить

Руслан Астратов

12

"Кремль не поверил, что Елисейский дворец «слил» в прессу запись беседы Владимира Путина и Эммануэля Макрона об отравлении Алексея Навального."

В Кремле искренне удивляются, когда их опрокидывают их же методами 

Ответить

Litnikov Danil

Руслан
0

Очень надеюсь что французы не при чем, и слили свои же

Ответить

Убедительная Геосфера

7

Главная новость - в деталях. "Дмитрий Песков пресс-секретарь Навального".

Ответить

Артём Мазанов

Убедительная
6

Будем считать, что Песков мне должен за повышение

Ответить

Атлант поправил плечи

Артём
1

тоже хочешь с ним выпить коньячку? 

Ответить

Евгений Клочков

Атлант
1

в очередь после Венедиктова

Ответить

Litnikov Danil

Евгений
0

Наебеньтесь все вместе, родина вас не забудет

Ответить

Евгений Клочков

Litnikov
0

с венедиктовым? фу. 

Ответить

Litnikov Danil

Евгений
0

Зато какие он байки травит. Мб по пьяни ещё лудше

Ответить

Предыдущий ГОСТ

Убедительная
0

Пресс-секретарь того, чье имя нельзя называть

Ответить

Мария Казакова

5

ПУТИН НЕ МОГ ГОВОРИТЬ О НАВАЛЬНОМ ВЫ ВСЕ ВРЁТИ

ОН ДАЖЕ НЕ ЗНАЕТ КТО ЭТОТ БУЗОТЁР

Ответить

Сырой жар

Мария
2

баламут*

Ответить

Иван Иванович

Сырой
4

Вагабунд

Ответить

Oldfag TV

5

Кремль не поверил

Не по-пацански же, в натуре.

Ответить

Евгений Клочков

4

учитывая, что прямого отрицалова нет - слова видимо не липовые, а то часть граждан просила "ссылочку на РТ" для подтверждения

Ответить

Атлант поправил плечи

4

 Тема берлинского пациента

Клоун

Ответить

Иван Иванович

3

Хочу чтобы про Навального сняли фильм под названием "Берлинский пациент", и его сыграл Рэйф Файнс

Ответить

Японский вентилятор

2

Мог бы и даже Навального называть Навальным, спалился ведь уже

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

берлинского пациента

Лол

Ответить

Илюхер XXX

2

такие они там недоверчивые сидят вообще

Ответить

Рейзербэк

1

Тема берлинского пациента

Норм название для какого-то детектива.

Ответить

Романелло Кивогенс

Рейзербэк
1

Скорее для фильма, наподобие оскароносного "Английского пациента". Тем более, что и в том и в другом случае главным героям сильно не здоровилось.

Ответить

Алексей Любимцев

1

этот господин, ну различный активист, берлинский пациент, человек, которого суд неоднократно признавал преступником, оппозиционный персонаж, блогер, иной политик

Ответить

Предыдущий ГОСТ

Алексей
0

Саакашвили, бегающий по площадям

Ответить

Виктор Иванов

1

А если санкции назовут "Список Навального" или "Санкции Навального", то Песков будет называть их "Список берлинского пациента"? 🤦‍♂️ какой стыд...

Ответить

Зелибоба

0

На википедии есть отдельная категория "Берлинский пациент"

Категория:Берлинский пациент — Викиновости
Категория:Берлинский пациент — Викиновости
ru.wikinews.org
Ответить

Звездный томагавк_два

Зелибоба
0

Скоро и на порнохабе

Ответить

Антон Лисин

0

Хакеры прослушали Вову? Или разговора не было? Или Вовы нет уже.

Ответить

тип

0

Какие же они все там ничтожные, что даже не могут человека по фамилии назвать, пусть он и враг для них

Ответить

Просто Тимуррр

тип
0

Почему не могут? Просто не хотят или тролят. А ты рвешься на эту дешевую уловку.

Ответить

Илья Ерохин

0

Тот кого нельзя называть

Ответить

Denis Denis

0

Так забавно, что несколько лет оплачивали ботам простую задачу - убедить население, что Навальный для кремля - пустышка, о которой там даже не знают. Непопулярный, блогер-уголовник, пытающийся лезть в политику.
А теперь кремлю приходится несколько раз в месяц общаться с главами государств на тему этого непопулярного политика, а пресс-секу давать комменты на каждый пук по этому поводу)

Ответить

Отрицательный бинокль

0

Как он заебал своими больными за Германии

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Отрицательный бинокль

0

Короче, песков подтвердил, что Путин говорил про «сам отправился» и «баламута», но газеты слегка отредактировала его слова. Жаль 

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