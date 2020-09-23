Кремль не поверил, что Елисейский дворец «слил» в прессу запись беседы Путина и Макрона о Навальном Материал редакции
По данным французской газеты Le Monde, Путин в беседе с Макроном заявил, что Навальный мог сам принять «Новичок».
Кремль не поверил, что Елисейский дворец «слил» в прессу запись беседы Владимира Путина и Эммануэля Макрона об отравлении Алексея Навального. Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.
Так Песков прокомментировал публикацию газеты Le Monde. Накануне журналисты рассказали, что Путин в беседе с Макроном заявил, что Навальный мог сам принять «Новичок». Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что стороны подтверждали поднятие этой темы на переговорах, но формулировки газеты неточные.
Кремль считает, что газета «не могла и не может обладать достоверной информацией». «Мы не можем поверить в то, что Елисейский дворец сознательно, ну, по-русски говоря, слил в прессу запись беседы двух президентов», — сообщил Песков.
Публикацию газеты 23 сентября прокомментировал и Навальный. Он считает, что Путин его «переиграл», раз догадался о такой провокации.
берлинский пациент)))
у родителей на кассете такой же фильм был)
это не по-русски говоря
берлинский пациент
больной из Шаритэ
мнимая жертва отравления
ну этот, ну вы поняли кто, ну
Какой же ебаный балаган.
берлинский пациент, новая ачивка
"Кремль не поверил, что Елисейский дворец «слил» в прессу запись беседы Владимира Путина и Эммануэля Макрона об отравлении Алексея Навального."
В Кремле искренне удивляются, когда их опрокидывают их же методами
Главная новость - в деталях. "Дмитрий Песков пресс-секретарь Навального".
тоже хочешь с ним выпить коньячку?
в очередь после Венедиктова
Наебеньтесь все вместе, родина вас не забудет
с венедиктовым? фу.
ПУТИН НЕ МОГ ГОВОРИТЬ О НАВАЛЬНОМ ВЫ ВСЕ ВРЁТИ
ОН ДАЖЕ НЕ ЗНАЕТ КТО ЭТОТ БУЗОТЁР
учитывая, что прямого отрицалова нет - слова видимо не липовые, а то часть граждан просила "ссылочку на РТ" для подтверждения
Хочу чтобы про Навального сняли фильм под названием "Берлинский пациент", и его сыграл Рэйф Файнс
Тема берлинского пациента
Норм название для какого-то детектива.
Скорее для фильма, наподобие оскароносного "Английского пациента". Тем более, что и в том и в другом случае главным героям сильно не здоровилось.
этот господин, ну различный активист, берлинский пациент, человек, которого суд неоднократно признавал преступником, оппозиционный персонаж, блогер, иной политик
А если санкции назовут "Список Навального" или "Санкции Навального", то Песков будет называть их "Список берлинского пациента"? 🤦♂️ какой стыд...
На википедии есть отдельная категория "Берлинский пациент"
Какие же они все там ничтожные, что даже не могут человека по фамилии назвать, пусть он и враг для них
Почему не могут? Просто не хотят или тролят. А ты рвешься на эту дешевую уловку.
Так забавно, что несколько лет оплачивали ботам простую задачу - убедить население, что Навальный для кремля - пустышка, о которой там даже не знают. Непопулярный, блогер-уголовник, пытающийся лезть в политику.
А теперь кремлю приходится несколько раз в месяц общаться с главами государств на тему этого непопулярного политика, а пресс-секу давать комменты на каждый пук по этому поводу)