В центре Петербурга появилось граффити о России и Белоруссии. На следующий день его закрасили Материал редакции
Художники назвали это цензурой.
Арт-группа «Явь» создала граффити «Сказка» в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте Петербурга. На следующий день его закрасили. Об этом художники рассказали во «ВКонтакте».
На граффити были изображены пленница в бело-сине-красной одежде, Кощей Бессмертный, девушка в бело-красно-белом платье на волке и танки. Участница арт-группы Анастасия Владычкина рассказала, что это размышления о политических событиях последних месяцев, о дружбе и вере. «Волк, например, во многих сказках — помощник и защитник, то же самое он символизирует и в нашей работе, отсылок к каким-то конкретным личностям в нём нет», — пояснила она.
«Это цензура в чистом виде, так как остальные стены не тронуты», — прокомментировали в арт-группе уничтожение граффити.
Ранее «Явь» представила серию уличного искусства «Генезис», нарисовала свою версию рождественского граффити Бэнкси, создала стрит-арт «Крик», посвященный сестрам Хачатурян и другим жертвам домашнего насилия.
Да что за уебанство - закрашивать творчество, да еще и безликой серой краской?
У тех, кто это делает, вместо мозгов творожок
Криминальный Никита
Чтоб на твоём доме хуев нарисовали художники
Если талантливо, ту пусть даже и хуев.
Криминальный Никита
Интересный у вас дом
Типичный лиюераха, рад решить за весь дом что на стене должны быть нарисованы хуи.
А Куколдес лайкнул....
Криминальный Никита
Витя куколд? Теперь понятно почему он детей бьет
А что за история с детьми
Не в квартире же
Наверное этим руководствуюсь люди которые выстовляет мусор за дверью в парадную. Собственность не кончается порогом квартиры и от нас зависит среда где мы живём.
Чуть правее графити осталось незакрашенным.
Видимо краски не хватило.
Криминальный Никита
Если и это графите закрасят, его автор тоже может вопить о цензуре
Если и это графити закрасить, то трудно будет ориентиры для закладок давать.
Действительный дебаркадер
Вообще-то, остальной забор был покрашен той же краской.
Так там сбоку на этом заборе старое уродское граффити и никто его так и не стал закрашивать...
Иностранный единорожек88
Хотя написали бы на нем "Навальный" - забор бы вообще снесли. Не поймешь их короче
Слушайте, а ведь прогресс
жэковские научились подбирать краску в тон остальному забору, умнеют шоле
Прост краска осталась епты
какой-то дебил без ведома и разрешения нарисовал на твоей стене говно
быстро решительно закрасил его
художник прибежал и стал ныть что это цензура
в комментарии прибегают прогрессивные оппозиционеры, любители свободы и справедливости, и сокрушаются, что ты решаешь какой должна быть твоя стена
да как ты смееш, это же писькуство!!!!!
где-то в подворотне, на рэп тусовке со стаканчиками вместо бокалов, @Екатерина Кузнецова пускает скупую слезу по ЖЕКовским варварам, закрасившим стоковое изображение.......
было бы круто, если бы ты писал свои оригинальные комменты без тега
Хорошо, не учту на будущее.
Как добрый, искренний, умный человек на такую низость отвечу без подковырок, просто и с достоинством:
Пожалуйста.
а чё не так с пластиковыми 0,5 стаканчиками?(
Утас любое граффити закрашивают, политика не при чём
Хуй с ним граффити, больше удивляет то, как быстро дома возвели за стеной! За сутки, Карл!