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Ольга Щербинина
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В центре Петербурга появилось граффити о России и Белоруссии. На следующий день его закрасили Материал редакции

Художники назвали это цензурой.

46 комментариев
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Арт-группа «Явь» создала граффити «Сказка» в саду Сан-Галли на Лиговском проспекте Петербурга. На следующий день его закрасили. Об этом художники рассказали во «ВКонтакте».

Арт-группа «Явь»

На граффити были изображены пленница в бело-сине-красной одежде, Кощей Бессмертный, девушка в бело-красно-белом платье на волке и танки. Участница арт-группы Анастасия Владычкина рассказала, что это размышления о политических событиях последних месяцев, о дружбе и вере. «Волк, например, во многих сказках — помощник и защитник, то же самое он символизирует и в нашей работе, отсылок к каким-то конкретным личностям в нём нет», — пояснила она.

«Это цензура в чистом виде, так как остальные стены не тронуты», — прокомментировали в арт-группе уничтожение граффити.

Dave Frenkel @merr1k
Граффити с Россией и Беларусью от группы Явь в центре Петербурга https://t.co/50HFLjqydz

Ранее «Явь» представила серию уличного искусства «Генезис», нарисовала свою версию рождественского граффити Бэнкси, создала стрит-арт «Крик», посвященный сестрам Хачатурян и другим жертвам домашнего насилия.

#новости #белоруссия #граффити

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46 комментариев
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Руслан Астратов

12

Да что за уебанство - закрашивать творчество, да еще и безликой серой краской?

У тех, кто это делает, вместо мозгов творожок

Ответить

Творческий файл

Руслан
16

Они и работают в жэке

Ответить

Криминальный Никита

Руслан
–4

Чтоб на твоём доме хуев нарисовали художники

Ответить

Artyom Ramazani-Zubov

Криминальный
8

Если талантливо, ту пусть даже и хуев.

Ответить

Криминальный Никита

Artyom
1

Интересный у вас дом

Ответить

Престижный бас

Криминальный
2

"хуёвый"

Ответить

Криминальный

Престиж…
1

Хрущ наверно

Ответить

Сергей Васильев

Artyom
0

Типичный лиюераха, рад решить за весь дом что на стене должны быть нарисованы хуи.

А Куколдес лайкнул....

Ответить

Криминальный Никита

Сергей
0

Витя куколд? Теперь понятно почему он детей бьет

Ответить

Сергей Васильев

Кримина…
0

А что за история с детьми

Ответить

Криминальный

Сергей
0

Где-то он оправдывал насилие в воспитании

Ответить

пепси

Криминальный
0

Не в квартире же

Ответить

Alexander Golovnin

пепси
0

Наверное этим руководствуюсь люди которые выстовляет мусор за дверью в парадную. Собственность не кончается порогом квартиры и от нас зависит среда где мы живём.

Ответить

bor_vn

Криминальный
0

Чуть правее графити осталось незакрашенным.
Видимо краски не хватило.

Ответить

Криминальный Никита

bor_vn
0

Если и это графите закрасят, его автор тоже может вопить о цензуре

Ответить

Алиса Барышман

Криминальный
0

Если и это графити закрасить, то трудно будет ориентиры для закладок давать.

Ответить

Действительный дебаркадер

Руслан
3

Вообще-то, остальной забор был покрашен той же краской.

Ответить

Lolodin

Действительный
3

Только вот тег рядом бы оставлен. Наверное краски не хватило?

Ответить

Иностранный единорожек88

2

Это цензура в чистом виде, так как остальные стены не тронуты

Я конечно, не ясновидящий, но может закрасили так быстро, потому что забор уж очень похож на забор какого-то режимного объекта?

Ответить

Александр Бугаев

Иностранный
22

Так там сбоку на этом заборе старое уродское граффити и никто его так и не стал закрашивать...

Ответить

Kir Kirsky

Александр
6

Согласно режиму, на режимных объектах красивое запрещено!

Ответить

Roma Dmitriev

Александр
1

сейчас прочитают и докрасят остальное, 100%

Ответить

Иностранный единорожек88

Иностранный
4

Хотя написали бы на нем "Навальный" - забор бы вообще снесли. Не поймешь их короче

Ответить

Обязанный историк

Иностранный
1

В России колючка - необязательно признак режимного объекта

Ответить

Евгений Клочков

3

Слушайте, а ведь прогресс
жэковские научились подбирать краску в тон остальному забору, умнеют шоле

Ответить

Убедительная Геосфера

Евгений
1

Прост краска осталась епты

Ответить

Евгений Клочков

Убедительная
2

Тоже прогресс

Ответить

Сергей Васильев

–3

какой-то дебил без ведома и разрешения нарисовал на твоей стене говно

быстро решительно закрасил его

художник прибежал и стал ныть что это цензура

в комментарии прибегают прогрессивные оппозиционеры, любители свободы и справедливости, и сокрушаются, что ты решаешь какой должна быть твоя стена

Ответить

Престижный бас

Сергей
–1

да как ты смееш, это же писькуство!!!!!

Ответить

Сергей Васильев

Престижный
0

где-то в подворотне, на рэп тусовке со стаканчиками вместо бокалов, @Екатерина Кузнецова  пускает скупую слезу по ЖЕКовским варварам, закрасившим стоковое изображение.......

Ответить

Екатерина Кузнецова

Сергей
2

было бы круто, если бы ты писал свои оригинальные комменты без тега

Ответить

Сергей Васильев

Екатерина
0

Хорошо, не учту на будущее.

Ответить

Екатерина

Сергей
1

не спасибо

Ответить

Сергей Васильев

Екатери…
–1

Как добрый, искренний, умный человек на такую низость отвечу без подковырок, просто и с достоинством:

Пожалуйста.

Ответить

Екатерина

Сергей
0

да чё-то ты в комментарии выше видимо забыл, что ты «добрый, искренний, умный человек», отвечая, что не учтёшь мою просьбу 

Ответить

Сергей Васильев

Екатери…
–2

Так ты баба.

Ответить

Престижный бас

Сергей
0

а чё не так с пластиковыми 0,5 стаканчиками?(

Ответить

Сергей Васильев

Престижный
1

ХЗ, прост

Ответить

Престижный бас

Престижный
0

под пиво

Ответить

Abram Dikoy

0

Работа хуйня, но закрашивать тоже хуйня

Ответить

пепси

1

Написали бы сверху "Навальный" — закрасили бы в тот же день

Ответить

Константин Курасов

0

Утас любое граффити закрашивают, политика не при чём

Ответить

Отрицательный бинокль

Константин
0

Когда Константин Курасов перестанет писать хуйню? 

Ответить

Престижный бас

0

в какой момент чикарь становится "художником"

Ответить

Ivan Ivanov

0

А женщина Красивая, хоть и курит )

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Евгений Мартынов

0

Хуй с ним граффити, больше удивляет то, как быстро дома возвели за стеной! За сутки, Карл!

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