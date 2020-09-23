Новости
Ольга Щербинина
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Тихановская после тайной инаугурации Лукашенко назвала себя единственным лидером белорусского народа Материал редакции

По её словам, церемония — просто фарс, а на самом деле «Лукашенко просто ушёл на пенсию».

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала тайную инаугурацию Александра Лукашенко. Её заявление опубликовали в телеграм-канале «Пул Первой».

Сегодня в тайне от народа Лукашенко попытался провести собственную инаугурацию. Мы все понимаем, что происходит. Эта попытка признать себя легитимным привела только к тому, что предыдущие полномочия закончены, а новый мандат народ ему не выдал. Эта так называемая инаугурация, конечно, фарс. На самом деле, сегодня Лукашенко просто ушёл на пенсию.

Это значит, что его приказы силовым структурам больше нелегитимны и не подлежат исполнению. Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран беларусским народом. И наша задача сейчас — вместе построить новую Беларусь.

Два дня назад я закончила визит в Брюссель. Страны Европы поддерживают беларусский народ в требовании остановить насилие, освободить политзаключенных и провести новые — честные и прозрачные — выборы. Они готовы оказать реальную помощь — существуют серьёзные инвестиционные пакеты, которые предусмотрены для Беларуси после победы демократии.

И вместе мы победим.

Светлана Тихановская

Лукашенко официально вступил в должность президента 23 сентября. Официальных анонсов мероприятия не было. Утром СМИ заметили, что возле резиденции Лукашенко в Минске усилили охрану и перекрыли дорогу, позже туда приехал президентский кортеж. Tut.by указал, что прошедшая инаугурация нарушает закон «О Президенте Республики Беларусь», согласно которому церемонию должны транслировать по государственному телевидению. Однако во время неё по ТВ показывали сериалы, пишет издание.

#новости #белоруссия

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но есть и хорошие новости?
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14 комментариев
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Казенный утюг

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Но как лидер страны может находиться за ее пределами))0
Колесникова больше на лидера похожа.

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Криминальный Никита

Казенный
1

Надо было ей выездную инаугурацию проводить. Даже тут колхозник переиграл

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Имя Фамилия

Казенный
0

На свободе она принесёт больше пользы, чем в тюрьме.

Ответить

Казенный утюг

Имя
0

А какую пользу она сейчас приносит? Ну кроме гневных видео на русском языке 

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Традиционный кран

3
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Taktischer Corgi

2

Бывший кандидат в президенты Белоруссии 

*Беларуси

Ответить

Казенный утюг

Taktischer
3

#маябарацьба

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Alex Dark

2

)))

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Цезарь Пионерский

1

Что Тихоновская, что эта Ваша Колесникова полные днори. Сколько смотрю за этой ситуацией, ни одна из сторон на белорусском не говорит. Только этот сраный пенсионер. И вообще пока не сплят пару БТРов с орками режима дела не будет. Живе Беларусь!

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Иван Сидоров

Цезарь
1

так их никто не поймет, если они на белорусском заговорят)) 

помню как радыё змагар подходили брать интервью у людей на митингах на белорусском и часто их вопросы до конца не понимали, отвечали почти всегда на русском

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Казенный утюг

Иван
0

Жаль

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Сергей Васильев

1

Лидер стоит перед людьми на митингах и ведёт за собой, а не записывает видео на ютюбчике из далеких стран.

Ответить

cube rubic

1

Красиво, но пассивненько в плане перспектив: можно голосить, пилить видосы и встречаться с Европой - но тараканьи шестерни крутятся как ни в чем не бывало.

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Александр Starый

0

"Тихановская после тайной инаугурации Лукашенко назвала себя единственным лидером белорусского народа..."

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