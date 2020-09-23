Тихановская после тайной инаугурации Лукашенко назвала себя единственным лидером белорусского народа Материал редакции
По её словам, церемония — просто фарс, а на самом деле «Лукашенко просто ушёл на пенсию».
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала тайную инаугурацию Александра Лукашенко. Её заявление опубликовали в телеграм-канале «Пул Первой».
Лукашенко официально вступил в должность президента 23 сентября. Официальных анонсов мероприятия не было. Утром СМИ заметили, что возле резиденции Лукашенко в Минске усилили охрану и перекрыли дорогу, позже туда приехал президентский кортеж. Tut.by указал, что прошедшая инаугурация нарушает закон «О Президенте Республики Беларусь», согласно которому церемонию должны транслировать по государственному телевидению. Однако во время неё по ТВ показывали сериалы, пишет издание.
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Казенный утюг
Но как лидер страны может находиться за ее пределами))0
Колесникова больше на лидера похожа.
Криминальный Никита
Надо было ей выездную инаугурацию проводить. Даже тут колхозник переиграл
Имя ФамилияКазенный
На свободе она принесёт больше пользы, чем в тюрьме.
Казенный утюг
А какую пользу она сейчас приносит? Ну кроме гневных видео на русском языке
Традиционный кран
Taktischer Corgi
Бывший кандидат в президенты Белоруссии
*Беларуси
Казенный утюг
#маябарацьба
Alex Dark
)))
Цезарь Пионерский
Что Тихоновская, что эта Ваша Колесникова полные днори. Сколько смотрю за этой ситуацией, ни одна из сторон на белорусском не говорит. Только этот сраный пенсионер. И вообще пока не сплят пару БТРов с орками режима дела не будет. Живе Беларусь!
Иван СидоровЦезарь
так их никто не поймет, если они на белорусском заговорят))
помню как радыё змагар подходили брать интервью у людей на митингах на белорусском и часто их вопросы до конца не понимали, отвечали почти всегда на русском
Казенный утюг
Жаль
Сергей Васильев
Лидер стоит перед людьми на митингах и ведёт за собой, а не записывает видео на ютюбчике из далеких стран.
cube rubic
Красиво, но пассивненько в плане перспектив: можно голосить, пилить видосы и встречаться с Европой - но тараканьи шестерни крутятся как ни в чем не бывало.
Александр Starый
"Тихановская после тайной инаугурации Лукашенко назвала себя единственным лидером белорусского народа..."