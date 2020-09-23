Новости
Сергей Звезда
3668

«Яндекс» добавил «Еду» и «Лавку» в подписку «Плюс»: клиенты будут получать кэшбек с заказов Материал редакции

Теперь скидки на доставку еды есть в подписке не только у Mail.Ru Group.

60 комментариев
В закладки

«Яндекс» добавил в единую подписку «Плюс» сервисы доставки «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка». С 23 сентября их пользователи смогут получать кэшбек с заказов еды и продуктов. Об этом TJ сообщил представитель компании.

  • с 23 до 27 сентября действует повышенный кэшбек в 10%;
  • С 27 сентября, в течение первого месяца, кэшбек составит 5%;
  • Сколько кэшбек на «Еду» и «Лавку» будет составлять потом, неизвестно.

С этого момента получить и тратить баллы можно только при оформлении заказа через приложение Яндекс Go. В будущем опцию также обещают сделать доступной «Еде» и «Лавке».

У «Яндекса» есть два варианта подписки — «Плюс» (199 рублей в месяц) и «Плюс Мульти» (до четырёх человек, 299 рублей в месяц). Кэшбек в подписку добавили в июле.

На что можно тратить баллы:

  • Баллы можно тратить на поездки в «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйве», а также на приобретённые через «Яндекс.Афишу» билеты в кино, театр или на концерты. Баллами можно оплатить как частичную стоимость, так и полную;
  • С 21 сентября по 21 октября можно получить 5% кэшбэка баллами при заказе такси «Эконом» через «Яндекс Go». До этого кэшбек приходил только за поездки в «Комфорте» и классах выше: он по-прежнему составит 10%.

#яндекс #новости #подписки

Сергей Звезда PLUS
+223 499
что опять за эмоции в тексте, мне нужны факты
7
8
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u044f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441","\u043f\u043e\u0434\u043f\u0438\u0441\u043a\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 60, "likes": 8, "favorites": 7, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 215762, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 23 Sep 2020 15:30:26 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
60 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Алексей Любимцев

24

Кэшбек в Яндексе надо заметить полное говнище, за крашенинг прилетает только по фиксу, за такси копейки, а учитывая, что в еде почти никогда нормальных скидок не бывает , по сравнению с мэилом это все выглядит крайне жалко

Ответить

Алексей Любимцев

Алексей
2

Хорошо, что напомнили, надо дропнуть эту помойку, пока пробный период не кончился

Ответить

TehD

Алексей
16

Ну Кинопоиск не плохой за свои деньги.

Ответить

Алексей Любимцев

TehD
–6

Окко/мегафон тв у мэила не хуже

Ответить

Виталий Захаров

Алексей
3

Окко с тремя видами подписок не хуже? Ну-ну

Ответить

Алексей Любимцев

Виталий
1

Хз, я пару фильмов в месяц смотрю, мне окко хватает вроде, но Кинопоиск всё-таки да, пожалуй поприятнее будет

Ответить

Косолар Оголы

Алексей
0

У КиноПоиск тоже же не одна подписка. Которая базовая (включенная в плюс) - не ахти, очень мало по ней доступно контента. А КиноПоиск hd отдельных денег стоит

Ответить

Илья

Косолар
1

Не совсем, КиноПоиск HD теперь полностью входит в Плюс и Плюс Мульти. Но подписка на него всё равно не одна — есть ещё КиноПоиск HD + Амедиатека.

Ответить

Илюхер XXX

Косолар
1

основной вариант пописки один, вторая это амедиатечная

Ответить

Алексей Любимцев

Косолар
0

Как я понял, теперь ее только с плюсом покупать

Ответить

Алексей Чоботар

Алексей
1

Окко говно. Мегафон не видел. Наверняка тоже не очень. Кинопаб наше всё.

Ответить

Западный глобус

TehD
0

у меня стоит рубль за подписку на 90 дней уже в который раз, 33 копейки в месяц действительно топ за свои деньги

Ответить

Александр Мирошников

Алексей
1

Да и стоимость такси в последнее время резко выросла

Ответить

Алексей Любимцев

Александр
0

Да хз, что у Яндекса с ценообразованием в последнее время, крашеринг раньше стабильно 7,80-10,90 даже на кашкай/ауди, неделю назад охуел, когда в час пик выдал 15р за поло, на такси в пулково 400р эконом, при том, что в ситимобиле за 300 доехал на оптиме, в лавке заказывать совершенно нечего, нулевой выбор за оверпрайс, еда туда же, локдаун так сказался что ли

Ответить

Илья Барышников

Александр
0

Совсем охуели, плюсую - последнее время High Demand в любое время суток, куда ни поедь. И это у всех так.

Ответить

плюшевый батон

Алексей
0

Едой пользуюсь стабильно два раз в день уже полгода – один раз курьер заблудился. 

Сделал два заказа с деливери – один раз курьер просил в долг налички, в другой забыли часть заказа, ну и в целом они какие-то более злые и бедные.

Ответить

Алексей Любимцев

плюшевый
0

Мне в Деливери постоянно ресторанные курьеры попадаются

Ответить

Илюхер XXX

плюшевый
0

ленивый богатый хрен

Ответить

Влад Тонкачёв

Алексей
0

мне за фикс в яндекс драйве уже неоднократно не начисляли бонусы, или начисляли существенно меньше, так что соглашусь с вашим комментарием 

Ответить

Каменный дым

16

Ну все, завтра Сбер представит свою подписку с кешбеком на пенсионную карточку и скидкой в пятерочке. 

Ответить

Пешка Комитета

Каменный
5

Завтра в 10 утра будет СберЖорнал

Ответить

Никита Кулагин

Каменный
0

Вынесло

Ответить

Евгений Клочков

Каменный
0

с выбором второго отделения (после того, где оформляли) для операций с картой и счетом

Ответить

Дмитрий Григорьев

Евгений
0

Раньше Рогозин ракету на Венеру запустит.

Ответить

Сергей Васильев

15

Звезда быстро стучал по клавиатуре. "Яндекс изменил кэшбек!" - шептал он себе под нос волнительно.

Дописав половину статьи, Сергей кинул её в печать.

— Люди должны знать о таком НЕМЕДЛЕННО, — дрожащим голосом крикнул Звезда своему толстому коту.

Ответить

Илюхер XXX

9

Сереж, вы заебали, идите в пизду со своим яндексом.
Разве ради вот этого исчез Лихачев?

Ответить

Сергей Звезда

Илюхер
2

Минусуй и отписывайся. Мы не пишем про все изменения в Плюсе, но это первое за долгое время действительно стоящее 

Ответить

Илюхер XXX

Сергей
9

Вы про яндекс не пишете разве что о найме новой уборщицы.
Лучше бы про их исследования писали чаще раза в полгода, а не бесплатно переписывали пресс-релизы коммерческой хуйни для богатых хипсторов.
https://yandex.ru/company/researches

Исследования Яндекса
Открытые исследования по статистике сервисов Яндекса — о поисковых запросах, дорожном движении…
yandex.ru
Ответить

Илюхер XXX

Сергей
1

Алсо не работает блядь ваше "отписывайся", не работает. Нельзя засунуть себя в вакуум и остаться без значимых новостей, если в них вдруг промелькнул яндекс.

Ответить

Сергей Звезда

Илюхер
3

Вы про яндекс не пишете разве что о найме новой уборщицы.

Если бы ты знал, сколько раз мы говорим «нет, спасибо», ты бы такое не говорил. Но я спокойно к этому отношусь, это уже традиция для комментов и мем.

Алсо не работает блядь ваше "отписывайся", не работает. Нельзя засунуть себя в вакуум и остаться без значимых новостей, если в них вдруг промелькнул яндекс.

Это претензия не к TJ, а к российской действительности

Ответить

Александр Подколзин

Илюхер
2

он исчез ради пушей про мейлру

Ответить

Зарубежный браслет

4
Ответить

Усталый рубин

Зарубежный
1

Категорически согласен

Ответить

Артём Мазанов

3

Яндекс купил Тиньк - Сбер купил «Звук»
МРГ обновил подписку - Яндекс обновил подписку 

Ждём, что будет дальше.

Ответить

Oldfag TV

Артём
2

Конечно, столько-то инфоповодов.

Ответить

Oldfag TV

Oldfag
2

лал

Ответить

Andre Macareno

Артём
0

Всех купит Билл Гейтс

Ответить

Oldfag TV

Andre
2

и закроет к хуям наконец-то азхаааахахаа

Ответить

Пешка Комитета

1

Хм... Я всё ещё не перешёл на баллы в рамках подписки, стоит?

Ответить

ave ego

Пешка
2

переход вроде влияет только что скидка на такси заменится наливом баллов, тоесть вы будете платить больше в обмен на фантики, а за остальные сервисы эти баллы и так нальют

Ответить

Виталий Захаров

1

с 23 до 27 сентября действует повышенный кэшбек в 10%

Вот это щедрость, а что так много? Надо было на 1 день 10% сделать!

Ответить

Алюминиевый динозавр

1

Топчик, давайте больше конкуренции и хороших предложений для клиента.

Ответить

Алексей Штейн

0

в деливери  и так промокоды выгодные, а они жалкие баллы дают. Это как сбер со своим Спасибо и остальные банки с нормальным кэшбэком

Ответить

Алюминиевый динозавр

Алексей
0

Деливери помойка на моем опыте, нет отслеживания курьера, несколько раз попадал с ними в неприятные ситуации. Причем, если что-то случается, то хрен они тебе каких ништяков дадут за неудобства, только извинения. Поэтому и хреначат скидки, так как сервис их говно.
А насчет сбера, то мне как постоянному клиенту Озона эти Спасибо за милую душу заходят. Хотя конечно прямой кэшбек интереснее.

Ответить

Эдуард Суровый

Алюминиевый
0

В Деливери есть отслеживание курьера.

Ответить

Степан Анейчик

0

5% первый месяц, а потом сколько? Настолько мало, что решили не указывать в статье?

Ответить

Пешка Комитета

0

Кстати, раз уж пост о Яндекс Go, то новые сумки завезли, и всё конечно для пиара приложения 👀

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Пешка
1

Срочно нужна новость.

Ответить

Евгений Клочков

Пешка
0

и даже у нас не в столице на такси ливреи поменяли

Ответить

Дмитрий Беркут

–1

На фоне VK Combo яндексплюс как-то не очень выглядит. Если бы музыка в вк норм была, то без раздумий сменил. А чё за я "Такси ВК"?

Ответить

Егор Васильев

Дмитрий
1

Ситимобил в интерфейсе вк, по сути тотже ситимобил

Ответить

Дмитрий Беркут

Егор
1

Понятно, говно без задач.

Ответить

Andre Macareno

0

Кэшбек на карту Тинька?

Ответить

Oldfag TV

Andre
1

на яндексденьги азхаааахахаа

Ответить

ave ego

–1

зачем яндексу один суперапп и куча приложений с теми же сервисами но по отдельности в которых еще и разные скидки ? это биполярочка?

Ответить

Евгений Клочков

ave
1

предположу, что потому что кому-то среди менеджмента яндекса пришла идея, что за супераппами будущее (по типу вичата), и сам процесс создания этого супераппа - хорошее, вкусное место для работы

ну а то что процесс идет параллельно с оставшимися отдельными сервисами и на разных условиях - так, мелочи жизни 

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Евгений
0

Карго-культ такой карго-культ, кек.

Ответить

Принудительный цвет

0

Осталось раздавать подписку пользователям Tinkoff Black

Ответить

Oldfag TV

–1

Предлагаю тотализатор, какого рейтинга достигнет заметка. Я ставлю на примерно -5 — главный редактор же пишет.
Делайте ваши ставки, господа.

Ответить

Александр Весёлкин

–1

Отписался от яндекса после прихода спутика, тк не фиксили баги, не было студ. подписки, так ещё и цену повысили. Такое себе в общем. Ну и Я.Еда оч дорогая какая-то

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Отправили абсолютно голого»: Навальный потребовал от силовиков вернуть его одежду, в которой он был в день отравления
Навальный также заявил, что жена Юлия «спасла» его своим присутствием в больнице — он призвал вписать это в учебники по нейробиологии.
279
Новости
«Даркнет — это не сказка»: в США и Европе арестовали 179 торговцев наркотиками и оружием в даркнете
Европол назвал это «концом золотого века» веб-рынка запрещённых веществ.
135
Новости
Власти Петербурга разослали в школы инструкцию по мониторингу соцсетей учащихся и оповещению полиции об экстремистах
С момента «выявления» экстремистской информации до сообщения о ней в органы должно пройти не больше суток.
138
Популярное за три дня
Интернет
Николай Иронов — около-технический обзор на то как я выкинул 9900
Напоминание: чукча не писатель, текст написан за час на коленке чтобы не дать мажору украсть ваши 9900 рассказав про нейросеть и уникальные крутые логотипы.
56
Новости
В возрасте 18 лет умер Нобико — «длиннокот», ставший героем мемов
Нобико стал популярным в 2006 году — его сравнивали с самыми высокими зданиями и отправляли бороться с Годзиллой.
61
Новости
Навального выписали из «Шарите». Он провёл там 32 дня
Медики считают, что его полное выздоровление возможно.
197
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

DC Maniac

Минский ОМОНовец подал иск к…

Lee

Тихановская после тайной…

Ze Katze

Кремль не поверил, что…

Ni Ck

Госдума внепланово повысила…

Ni Ck

Госдума внепланово повысила…

Zero-one-one

Тихановская после тайной…

Andrey Alyushin

«ВКонтакте» представила…

Макс Бескоровайный

Запись в подсайте Twitter

Andrey Alyushin

«ВКонтакте» представила…

Дима Савин

«ВКонтакте» представила…

Ze Katze

Кремль не поверил, что…

Andrey Alyushin

«ВКонтакте» представила…

Привет, п(ом)идор.

Запись в подсайте Twitter

Andrey Alyushin

«ВКонтакте» представила…