«Яндекс» добавил «Еду» и «Лавку» в подписку «Плюс»: клиенты будут получать кэшбек с заказов Материал редакции
Теперь скидки на доставку еды есть в подписке не только у Mail.Ru Group.
«Яндекс» добавил в единую подписку «Плюс» сервисы доставки «Яндекс.Еда» и «Яндекс.Лавка». С 23 сентября их пользователи смогут получать кэшбек с заказов еды и продуктов. Об этом TJ сообщил представитель компании.
- с 23 до 27 сентября действует повышенный кэшбек в 10%;
- С 27 сентября, в течение первого месяца, кэшбек составит 5%;
- Сколько кэшбек на «Еду» и «Лавку» будет составлять потом, неизвестно.
С этого момента получить и тратить баллы можно только при оформлении заказа через приложение Яндекс Go. В будущем опцию также обещают сделать доступной «Еде» и «Лавке».
У «Яндекса» есть два варианта подписки — «Плюс» (199 рублей в месяц) и «Плюс Мульти» (до четырёх человек, 299 рублей в месяц). Кэшбек в подписку добавили в июле.
На что можно тратить баллы:
- Баллы можно тратить на поездки в «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Драйве», а также на приобретённые через «Яндекс.Афишу» билеты в кино, театр или на концерты. Баллами можно оплатить как частичную стоимость, так и полную;
- С 21 сентября по 21 октября можно получить 5% кэшбэка баллами при заказе такси «Эконом» через «Яндекс Go». До этого кэшбек приходил только за поездки в «Комфорте» и классах выше: он по-прежнему составит 10%.
Кэшбек в Яндексе надо заметить полное говнище, за крашенинг прилетает только по фиксу, за такси копейки, а учитывая, что в еде почти никогда нормальных скидок не бывает , по сравнению с мэилом это все выглядит крайне жалко
Хорошо, что напомнили, надо дропнуть эту помойку, пока пробный период не кончился
Окко/мегафон тв у мэила не хуже
Окко с тремя видами подписок не хуже? Ну-ну
Хз, я пару фильмов в месяц смотрю, мне окко хватает вроде, но Кинопоиск всё-таки да, пожалуй поприятнее будет
У КиноПоиск тоже же не одна подписка. Которая базовая (включенная в плюс) - не ахти, очень мало по ней доступно контента. А КиноПоиск hd отдельных денег стоит
Окко говно. Мегафон не видел. Наверняка тоже не очень. Кинопаб наше всё.
Западный глобус
у меня стоит рубль за подписку на 90 дней уже в который раз, 33 копейки в месяц действительно топ за свои деньги
Да и стоимость такси в последнее время резко выросла
Да хз, что у Яндекса с ценообразованием в последнее время, крашеринг раньше стабильно 7,80-10,90 даже на кашкай/ауди, неделю назад охуел, когда в час пик выдал 15р за поло, на такси в пулково 400р эконом, при том, что в ситимобиле за 300 доехал на оптиме, в лавке заказывать совершенно нечего, нулевой выбор за оверпрайс, еда туда же, локдаун так сказался что ли
Совсем охуели, плюсую - последнее время High Demand в любое время суток, куда ни поедь. И это у всех так.
Едой пользуюсь стабильно два раз в день уже полгода – один раз курьер заблудился.
Сделал два заказа с деливери – один раз курьер просил в долг налички, в другой забыли часть заказа, ну и в целом они какие-то более злые и бедные.
мне за фикс в яндекс драйве уже неоднократно не начисляли бонусы, или начисляли существенно меньше, так что соглашусь с вашим комментарием
с выбором второго отделения (после того, где оформляли) для операций с картой и счетом
Звезда быстро стучал по клавиатуре. "Яндекс изменил кэшбек!" - шептал он себе под нос волнительно.
Дописав половину статьи, Сергей кинул её в печать.
— Люди должны знать о таком НЕМЕДЛЕННО, — дрожащим голосом крикнул Звезда своему толстому коту.
Сереж, вы заебали, идите в пизду со своим яндексом.
Разве ради вот этого исчез Лихачев?
Вы про яндекс не пишете разве что о найме новой уборщицы.
Лучше бы про их исследования писали чаще раза в полгода, а не бесплатно переписывали пресс-релизы коммерческой хуйни для богатых хипсторов.
https://yandex.ru/company/researches
Алсо не работает блядь ваше "отписывайся", не работает. Нельзя засунуть себя в вакуум и остаться без значимых новостей, если в них вдруг промелькнул яндекс.
Яндекс купил Тиньк - Сбер купил «Звук»
МРГ обновил подписку - Яндекс обновил подписку
Ждём, что будет дальше.
Хм... Я всё ещё не перешёл на баллы в рамках подписки, стоит?
с 23 до 27 сентября действует повышенный кэшбек в 10%
Вот это щедрость, а что так много? Надо было на 1 день 10% сделать!
в деливери и так промокоды выгодные, а они жалкие баллы дают. Это как сбер со своим Спасибо и остальные банки с нормальным кэшбэком
Алюминиевый динозавр
Деливери помойка на моем опыте, нет отслеживания курьера, несколько раз попадал с ними в неприятные ситуации. Причем, если что-то случается, то хрен они тебе каких ништяков дадут за неудобства, только извинения. Поэтому и хреначат скидки, так как сервис их говно.
А насчет сбера, то мне как постоянному клиенту Озона эти Спасибо за милую душу заходят. Хотя конечно прямой кэшбек интереснее.
5% первый месяц, а потом сколько? Настолько мало, что решили не указывать в статье?
Кстати, раз уж пост о Яндекс Go, то новые сумки завезли, и всё конечно для пиара приложения 👀
На фоне VK Combo яндексплюс как-то не очень выглядит. Если бы музыка в вк норм была, то без раздумий сменил. А чё за я "Такси ВК"?
Ситимобил в интерфейсе вк, по сути тотже ситимобил
Кэшбек на карту Тинька?
зачем яндексу один суперапп и куча приложений с теми же сервисами но по отдельности в которых еще и разные скидки ? это биполярочка?
предположу, что потому что кому-то среди менеджмента яндекса пришла идея, что за супераппами будущее (по типу вичата), и сам процесс создания этого супераппа - хорошее, вкусное место для работы
ну а то что процесс идет параллельно с оставшимися отдельными сервисами и на разных условиях - так, мелочи жизни
Предлагаю тотализатор, какого рейтинга достигнет заметка. Я ставлю на примерно -5 — главный редактор же пишет.
Делайте ваши ставки, господа.
Отписался от яндекса после прихода спутика, тк не фиксили баги, не было студ. подписки, так ещё и цену повысили. Такое себе в общем. Ну и Я.Еда оч дорогая какая-то