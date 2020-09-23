Новости
Ольга Щербинина
3482

«Агора»: в Челябинске задержали студента, в переписке пошутившего про желание покончить с собой и устроить «колумбайн» Материал редакции

Его вывели из колледжа в наручниках и отобрали телефон.

33 комментария
В закладки

В Челябинске задержали 18-летнего Дениса Куценко. По словам его крёстной матери и опекуна Елены Хакимовой, он в переписке во «ВКонтакте» сказал одногруппникам, что «хочет совершить суицид и при этом пострадают другие». Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.

Друзья Куценко показали аудиозапись из личной переписки преподавателям, руководство колледжа обратилось в психиатрический стационар. По словам Чикова, там отказались приезжать и предложили вызвали полицию. Сотрудники МВД задержали студента, его вывели в наручниках. Он сказал, что его унизили перед всем колледжем. Молодой человек также подчеркнул, что слова про «колумбайн» и суицид были пранком.

У Куценко изъяли телефон, а на съёмной квартире провели обыск, рассказала Хакимова. По её словам, полицейские также спрашивали, есть ли у него другие гаджеты. Женщина взяла паузу и сказала, что посоветуется с юристами и только после этого даст ответ. Адвокат «Агоры» Андрей Лепехин рассказал, что Куценко сейчас даёт объяснения в отделе полиции. TJ обратился с запросом в МВД по Челябинской области.

Денис Куценко — социальный сирота. Он жил с опекуном 15 лет. Последние годы он живёт отдельно от неё, учится в колледже на повара-кондитера.

#новости #регионы

Ольга Щербинина PLUS
+41 306
но есть и хорошие новости?
1
8
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 33, "likes": 8, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 215813, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 23 Sep 2020 17:55:34 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
33 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Мочил манту, хотя не стоило

17

Забыл смайлик в сообщении поставить, вот одногруппники и не поняли

Ответить

Danila Romanov

Мочил
0

или "но в хорошем смысле", "без негатива"

Ты мудак, но в хорошем смысле.

Ответить

dmzkrsk

14
Ответить

Антон Пострунин

13

 Молодой человек также подчеркнул, что слова про «колумбайн» и суицид были пранком.

Ровно на слове «пранк» я перестал думать о нем как о жертве. Пранкер хуже пидораса. 

Ответить

Dr. Acula

Антон
0

а до этого почему думал, как о жертве?
или прост слово пранк не нра?
типа если бы он сказал, что пошутил, было бы норм?

Ответить

Зарубежный браслет

5

А нехуй писать всякую хуйню в помойке под названием ВКонтакте
Туда лучше вообще удалиться раз и навсегда.
Сейчас у каждой школы и шараги есть воттс (это на случай отговорок про дз и новости колледжа).
Уйдите с этой помойки подментованной и будет вам счастье и спокойствие

Ответить

Ученый череп

Зарубежный
9

То есть если бы он опубликовал свой высер (пранк) в другой помойке, его не сдали бы ментам?

Ответить

Зарубежный браслет

Ученый
0

Вероятность была бы ниже
Ты только по цитируемости в СМИ можешь сделать вывод, что ВК полментована боллше остальных во много раз

Ответить

Населенный Гоша

9

А говорите, что ВК сливает силовикам данные. Друзья сливают силовикам данные

Ответить

Dr. Acula

Населенный
0

типа ддааа, но ведь сливают еще данные с закрытых альбомов и страниц...

Ответить

Криминальный Никита

Населенный
0

Колумбайн покажет, кто друг, а кто нет

Ответить

Бипедальный Гоминид

Криминальный
0

Кто друг, а кто мишень.

Ответить

Самарский Даниль

9

Половина комментаторов умеют читать только жопой.
ВК в данном случае вообще ни при чём, его сдали «друзья»:

Друзья Куценко показали аудиозапись из личной переписки преподавателям

Ответить

Артём Мазанов

5

Полиция тоже пошутила, 1:1

Ответить

Смутный парфюмер

Артём
0

Но никто не смеется

Ответить

Antonio Chlenentano

–1

Сидит кучка дегенератов, вместо реальной работы серфит ВК в поисках таких дел. Шо тут можно сказать? Мусора сосать

Ответить

Aleksey Vasiliev

Antonio
3

его одногруппники слили

Ответить

Timmy2k

Antonio
1

потенциальный террорист рассказал своим одногруппникам про желание убить и выпилиться

они сообщили преподавателю

руководство колледжа обратилось в псих стационар, их перенаправили в МВД

МУСАРА ТУПЫЕ СМОТРЯТ СААБЩЕНИЯ ТУПЫХ ШКАЛЬНИКОВ

Ах да, если бы они не придали огласка, то потом бы писал везде: «Он сам об этом писал, руководство колледжа и друзья просили о помощи, че вы их игнорировали. Типичные мусора, ничем не занимаются»

Ответить

Бетонный американец

1

Нельзя быть подписанным на "неправильные" паблики, иначе дурка. Неосторожно брошенная фраза - привет бутылка

А, т.е. его одноклассники должны в хуй не ставить возможную угрозу того, что этот чорт решил их вместе с собой подорвать
Шутил-не шутил - получил по заслугам. Нужно думать головой, а не жопой

Ответить

Abram Dikoy

–6

Бля, ну не юзайте вконтакте, ебаны рот

Ответить

Изящный турник

Abram
0

Мяу мяу мяу

Ответить

Стасян

0

Разозлили пацана. Теперь жертв его суицида, если так можно выразиться, будет больше

Ответить

Ученый череп

0

"Он сказал, что его унизили перед всем колледжем"

Фига неженка. Как говорится, на словах ты Лев Толстой, а на деле...

Ответить

Dr. Acula

Ученый
0

может, его там же и на бутылку...

Ответить

Противный стесняшка

0

Вот именно так нужно предотвращать Колумбайны - с шумом показывать что необходимо готовиться тщательней вместо того чтобы тихо забрать когда были бы уже какие-то основания

Ответить

Игнат Теремов

0

Ого, даже про ИА Панорама не шутили ещё

Ответить

Руслан Астратов

0

"учится в колледже на повара-кондитера"

Учился

Ответить

Смутный парфюмер

0

он в переписке во «ВКонтакте»
Ba-da-tss

Ответить

Вежливый Снайпер

0

Правильно сделали. Чтобы его на бутылку посадили за такие шутки. Надо предложить Милонову новый законопроект 😅

Ответить

sargon4eg

0

Ну теперь забрать с собой своих сокурсников у него на один повод больше. Нельзя быть подписанным на "неправильные" паблики, иначе дурка. Неосторожно брошенная фраза - привет бутылка. Все это мне напоминает фильм Особое мнение

Ответить

Криминальный Никита

0

Друзья Куценко показали аудиозапись из личной переписки преподавателям, руководство колледжа обратилось в психиатрический стационар.

Даже друзья не выкупили прикол

Ответить

Sergey Fedotov

0

Не совсем понимаю осуждение в сторону копов - представьте себе в своей группе/классе социально-проблемного товарища с суицидальными намерениями, который "шуткует" на тему колумбайна. Да вы же первые потом в комменты набежите после массового шутинга с воплями, что никто не реагировал. Шутник ебаный. 

Ответить

Rusty Nail

–1

Этим студентом был Максим Марцинкевич

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Отправили абсолютно голого»: Навальный потребовал от силовиков вернуть его одежду, в которой он был в день отравления
Навальный также заявил, что жена Юлия «спасла» его своим присутствием в больнице — он призвал вписать это в учебники по нейробиологии.
279
Новости
Le Monde: Путин в беседе с Макроном заявил, что Навальный мог сам принять «Новичок»
По данным газеты, Путин назвав Навального «баламутом из интернета», который использовал ФБК для шантажа чиновников.
127
Новости
Власти Петербурга разослали в школы инструкцию по мониторингу соцсетей учащихся и оповещению полиции об экстремистах
С момента «выявления» экстремистской информации до сообщения о ней в органы должно пройти не больше суток.
138
Популярное за три дня
Новости
«Я, как дурак, пролежал в коме 18 дней»: Навальный ответил на предположение Путина о том, что он сам принял яд
Основатель ФБК считает, что Путин его «переиграл», раз догадался о такой провокации.
208
Интернет
Ошибка Canna_Bars: история о продавце наркотиков из даркнета, которого вычислили по отпечаткам пальцев с фото
Снимок товара на ладони оказался настолько чётким, что федеральные агенты смогли идентифицировать преступника.
83
Новости
«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф банка» за 5,5 миллиарда долларов
Слухи о сделке ходили несколько недель.
747
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Бармаглот

Битва за урожай: как фермеры по…

Бипедальный Гоминид

«Агора»: в Челябинске задержали…

Бармаглот

Битва за урожай: как фермеры по…

Булат Хабиров

«Яндекс» добавил «Еду» и…