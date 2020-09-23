«Агора»: в Челябинске задержали студента, в переписке пошутившего про желание покончить с собой и устроить «колумбайн» Материал редакции
Его вывели из колледжа в наручниках и отобрали телефон.
В Челябинске задержали 18-летнего Дениса Куценко. По словам его крёстной матери и опекуна Елены Хакимовой, он в переписке во «ВКонтакте» сказал одногруппникам, что «хочет совершить суицид и при этом пострадают другие». Об этом сообщил глава «Агоры» Павел Чиков.
Друзья Куценко показали аудиозапись из личной переписки преподавателям, руководство колледжа обратилось в психиатрический стационар. По словам Чикова, там отказались приезжать и предложили вызвали полицию. Сотрудники МВД задержали студента, его вывели в наручниках. Он сказал, что его унизили перед всем колледжем. Молодой человек также подчеркнул, что слова про «колумбайн» и суицид были пранком.
У Куценко изъяли телефон, а на съёмной квартире провели обыск, рассказала Хакимова. По её словам, полицейские также спрашивали, есть ли у него другие гаджеты. Женщина взяла паузу и сказала, что посоветуется с юристами и только после этого даст ответ. Адвокат «Агоры» Андрей Лепехин рассказал, что Куценко сейчас даёт объяснения в отделе полиции. TJ обратился с запросом в МВД по Челябинской области.
Денис Куценко — социальный сирота. Он жил с опекуном 15 лет. Последние годы он живёт отдельно от неё, учится в колледже на повара-кондитера.
Забыл смайлик в сообщении поставить, вот одногруппники и не поняли
или "но в хорошем смысле", "без негатива"
Ты мудак, но в хорошем смысле.
Молодой человек также подчеркнул, что слова про «колумбайн» и суицид были пранком.
Ровно на слове «пранк» я перестал думать о нем как о жертве. Пранкер хуже пидораса.
А нехуй писать всякую хуйню в помойке под названием ВКонтакте
Туда лучше вообще удалиться раз и навсегда.
Сейчас у каждой школы и шараги есть воттс (это на случай отговорок про дз и новости колледжа).
Уйдите с этой помойки подментованной и будет вам счастье и спокойствие
Ученый череп
То есть если бы он опубликовал свой высер (пранк) в другой помойке, его не сдали бы ментам?
Зарубежный браслет
Вероятность была бы ниже
Ты только по цитируемости в СМИ можешь сделать вывод, что ВК полментована боллше остальных во много раз
типа ддааа, но ведь сливают еще данные с закрытых альбомов и страниц...
Криминальный Никита
Колумбайн покажет, кто друг, а кто нет
Полиция тоже пошутила, 1:1
Сидит кучка дегенератов, вместо реальной работы серфит ВК в поисках таких дел. Шо тут можно сказать? Мусора сосать
потенциальный террорист рассказал своим одногруппникам про желание убить и выпилиться
они сообщили преподавателю
руководство колледжа обратилось в псих стационар, их перенаправили в МВД
МУСАРА ТУПЫЕ СМОТРЯТ СААБЩЕНИЯ ТУПЫХ ШКАЛЬНИКОВ
Ах да, если бы они не придали огласка, то потом бы писал везде: «Он сам об этом писал, руководство колледжа и друзья просили о помощи, че вы их игнорировали. Типичные мусора, ничем не занимаются»
Нельзя быть подписанным на "неправильные" паблики, иначе дурка. Неосторожно брошенная фраза - привет бутылка
А, т.е. его одноклассники должны в хуй не ставить возможную угрозу того, что этот чорт решил их вместе с собой подорвать
Шутил-не шутил - получил по заслугам. Нужно думать головой, а не жопой
Бля, ну не юзайте вконтакте, ебаны рот
Разозлили пацана. Теперь жертв его суицида, если так можно выразиться, будет больше
Вот именно так нужно предотвращать Колумбайны - с шумом показывать что необходимо готовиться тщательней вместо того чтобы тихо забрать когда были бы уже какие-то основания
Правильно сделали. Чтобы его на бутылку посадили за такие шутки. Надо предложить Милонову новый законопроект 😅
Ну теперь забрать с собой своих сокурсников у него на один повод больше. Нельзя быть подписанным на "неправильные" паблики, иначе дурка. Неосторожно брошенная фраза - привет бутылка. Все это мне напоминает фильм Особое мнение
Не совсем понимаю осуждение в сторону копов - представьте себе в своей группе/классе социально-проблемного товарища с суицидальными намерениями, который "шуткует" на тему колумбайна. Да вы же первые потом в комменты набежите после массового шутинга с воплями, что никто не реагировал. Шутник ебаный.