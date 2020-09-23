Белорусы вышли на акции протеста после инаугурации Лукашенко. Их начали разгонять водомётами и задерживать Материал редакции
Есть сообщения о раненых.
23 сентября Александр Лукашенко провёл тайную инаугурацию — о мероприятии не объявляли заранее, его вопреки закону не показывали по телевидению. После этого несколько европейских стран не признали Лукашенко президентом, а в Белоруссии начались очередные акции протеста.
В Минске протестующих начали разгонять при помощи водомётов, сообщает Tut.by. «Радио Свобода» отметило, что задержали «десятки людей». Силовики избивают протестующих. В МДВ РИА «Новости» заявили, что на минских протестах задержаны 10 человек.
В Минске силовики распылили перцовый газ, когда люди попытались отбить одного из протестующие.
Протесты также проходят в других городах Белоруссии. В Бресте начались задержания, передаёт «Белсат».
Больно смотреть как людей пиздят, силовики - пидарасы!
Умерший волк
Силовики давно уволились, остались только слабовики, лошкипетушки и прочий биомусор
Они боялись что их повесят... Но теперь даже это слишком мягкое наказание для них.
Ну что тут сказать. Ни одна диктатура не ушла из за мирных маршев. Теперь будут забивать до последнего.
Бетонный американец
Армения вышла из чата?
Отвратительно. Нам тоже нужно выходить. Иначе любая демократия сдохнет к хуям.
В чем смысл использования ржавой воды? Мол люди пачкаться не захотят?
Бетонный американец
Идет челбас домой в краске, а тихари по улицам гуляют, и подмечают, к кому можно спокойно подойти, взять за руку, уверенно потащить в автозак
Почему вода из водомета коричневая?
Вот так гибнет демократия