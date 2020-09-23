Новости
Ольга Щербинина
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Белорусы вышли на акции протеста после инаугурации Лукашенко. Их начали разгонять водомётами и задерживать Материал редакции

Есть сообщения о раненых.

27 комментариев
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23 сентября Александр Лукашенко провёл тайную инаугурацию — о мероприятии не объявляли заранее, его вопреки закону не показывали по телевидению. После этого несколько европейских стран не признали Лукашенко президентом, а в Белоруссии начались очередные акции протеста.

В Минске протестующих начали разгонять при помощи водомётов, сообщает Tut.by. «Радио Свобода» отметило, что задержали «десятки людей». Силовики избивают протестующих. В МДВ РИА «Новости» заявили, что на минских протестах задержаны 10 человек.

TUT.BY @tutby
Так выглядел разгон возле стелы сегодня. Против людей использовали водомет с цветной водой. https://t.co/f9pASep1cc
Onliner @OnlinerBY
Во время разгонов женщине и мужчине разбили головы

Фото: @SvobodaRadio и МотолькоПомоги https://t.co/Rdr4OPyl6L
TUT.BY @tutby
Так выглядел разгон протестующих у стелы.

Фото: Вадим Замировский, http://TUT.BY https://t.co/N8mC88t57g

В Минске силовики распылили перцовый газ, когда люди попытались отбить одного из протестующие.

Радыё Свабода — Беларусь ✔
Менск. Ля стэлы працуюць вадамёты

Протесты также проходят в других городах Белоруссии. В Бресте начались задержания, передаёт «Белсат».

#новости #белоруссия

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27 комментариев
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Руслан Астратов

16

Омоновцы, вы хуеплёты  и пидорасы

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Max

14

Больно смотреть как людей пиздят, силовики - пидарасы!

Ответить

Умерший волк

Max
2

Силовики давно уволились, остались только слабовики, лошкипетушки и прочий биомусор

Ответить

Vyacheslav Bagmut

Max
2

Они боялись что их повесят... Но теперь даже это слишком мягкое наказание для них.

Ответить

Yufers

8

Ну что тут сказать. Ни одна диктатура не ушла из за мирных маршев. Теперь будут забивать до последнего.

Ответить

Бетонный американец

Yufers
1

Армения вышла из чата?

Ответить

Yufers

Бетонный
8

Не коректная аналогия. При протестах в Армении полиция и армия либо перешли на сторону протестующих, либо стояли в стороне не предпринемая активных действий, потому что Армения это не полноценная диктатура. Беларусь же идет по сценарию Венесуэлы. 

Ответить

Zero-one-one

Бетонный
2

В Армении была 26 лет диктатура? 

Ответить

ouxen

Yufers
0

Кто кого

Ответить

Alex Ford

5

Отвратительно. Нам тоже нужно выходить. Иначе любая демократия сдохнет к хуям.

Ответить

Vyacheslav Bagmut

Alex
1

Как может сдохнуть имитация того чего нет?

Ответить

Vadim Nemnasev

2

В чем смысл использования ржавой воды? Мол люди пачкаться не захотят?

Ответить

Бетонный американец

Vadim
7

Идет челбас домой в краске, а тихари по улицам гуляют, и подмечают, к кому можно спокойно подойти, взять за руку, уверенно потащить в автозак

Ответить

Изящный турник

3

власть трусливых мерзавцев

Ответить

Temp Temper

2

Почему вода из водомета коричневая?

Ответить

Zero-one-one

Temp
3

Это фекалии))) 

Ответить

Симпатичный Слава

2

Что будет с ОМОНовцем, если он опустит щит? Дисбат на 2 года?

Ответить

norm

Симпатичный
3

Какой дисбат, это работа, а не армия.

Ответить

Бетонный американец

2

Вот че лукаш так неожиданно себя короновал? Я бы хоть попкорном запасся, а сейчас уже магазы закрыты

Ответить

Оральное обезболивающее

Бетонный
2

Тебе мало его выступлений до этого?)

Ответить

Andre Macareno

2

Всей ротой в водомет ссали

Ответить

No Name

2

Саддам Хусейн ждет

Ответить

solawind

2

Как обычно, на всех фотках протестующих в Беларуси — в основном женщины

Ответить

Stanislav Sobolev

1

Вот так гибнет демократия

Ответить

Александръ Смирновъ

Stanislav
1
Ответить

Zero-one-one

1

Оперативно

Ответить

Sergey Feiler

–6

Хорошая новость 

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