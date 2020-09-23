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Ольга Щербинина
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TikTok рассказал об удалении контента по запросу российских властей Материал редакции

За полгода сервису пришлось убрать около 250 роликов.

44 комментария
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TikTok признал, что удаляет видео с контентом по требованию российских властей. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на директора по связям с правительством и государственной политике в Европе Тео Бертрама.

Обновлено в 21:55 В TikTok заявили TJ, что информация с CNBC была неправильно интерпретирована. Там подтвердили, что сервис действительно удалил более 250 видео в России по запросу властей, но эти ролики никак не связаны с ЛГБТ. В связи с этим мы изменили заголовок материала. Приносим свои извинения читателям.

В отчёте о прозрачности, опубликованном 22 сентября, TikTok заявил, что за первые шесть месяцев года удалил более 104 миллионов видео. 30,9% удалённых роликов содержали наготу взрослых и действия сексуального характера. На самоубийства, членовредительство и опасные действия пришлось 13,4%. Контент, содержащий употребление наркотиков и разжигание ненависти, также удалили.

По его словам, с 1 января по 30 июня сервис по запросу разных стран удалил более 500 видео, при этом около половины таких запросов поступило из России, которая имеет репутацию страны, дискриминирующей ЛГБТ-сообщество.

«Российский закон ужасен но, к сожалению, мы должны выполнять требования страны, в которой работаем», — заявил Бертрам.

В июне сервис заявил, что будет соблюдать российские законы и сотрудничать с властями. Это произошло после того, как Роскомнадзор рассказал о планах проверить приложение.

#новости #цензура #tiktok

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44 комментария
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Мальмезон I

18

Отучился 4 года в универе, получил вышку, устроился на госслужбу - в итоге сидишь, смотришь ЛГБТ контент в тиктоке и пишешь запросы со словами "удоли". Да уж, такая себе работка

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Alexey Snooker

Мальмезон
3

Шикарная работа, сидишь пердишь денежка капает стаж идет.

Ответить

Мальмезон I

Alexey
0

Стаж защитника правопорядка и закона в тиктоке

Ответить

Странный магнит

Alexey
0

И кукуха едет все дальше и дальше

Ответить

# realfiddy

Мальмезон
0

Кроссы надо?

Ответить

Alex Ford

3

О боже мой, да всем НАСРАТЬ

Ответить

Сложный кран

Alex
9

Нет.

Ответить

Сергей Васильев

Сложный
4

листочек, привет.

я тобой только что жопу подтирал.

Ответить

Сложный кран

Сергей
2

Привет, главное не срывать лопухи у дороги

Ответить

Сергей Васильев

Сложный
3

Спасибо, запишу об этом тикток.

Ответить

Казенный утюг

Сергей
4

Если будешь тикток снимать, бери для подтирания борщевик

Ответить

Аристарх

Казенный
0

Желательно подтираться под солнечными лучами

Ответить

Alex Ford

Сложный
0

Кларнет

Ответить

Симпатичный Слава

Сложный
1

Слышь,

(╯ ° □ °) ╯ ┻━┻

ты мою вайфу не трожь

Ответить

Сложный кран

Симпатичный
0

Ее имя?

Ответить

Симпатичный Слава

Сложный
1

Ведь у меня её нет

Ответить

schmuck

Сложный
0

жмышенко Валера пенис

Ответить

Олег Иванов

Alex
4

Привет, я подсяду?

Ответить

Alex Ford

Олег
1

Привет, садись

Ответить

Казенный утюг

Alex
2
Ответить

Существенный самолет

Казенный
3

 @Zalina Marshenkulova тут неуважение к приседаниям

Ответить

Казенный утюг

Существ…
0

Уважение ж!!! Удоли!!!

Ответить

Существенный

Казенный
1

@Zalina Marshenkulova тут уважают приседания, все в порядке

Ответить

Парижский

Казенный
1

Привет! Что весит тяжелее: жопа маршенкуловой или грузовик кроссовок рибок?

Ответить

Сергей Васильев

8

Всё правильно! Представители ЛГБТ мне постоянно говорят, что платформы имеют право удалять аккаунты консерваторов и это нормально! Ведь к требованиям платформы к  своим тиктокам всякие феминистки отнесутся с таким же пониманием, правда? 

Ответить

solawind

Сергей
1

Только в данном случае это не требование платформы, а требование государства одной конкретной страны, дурачок.

Ответить

Сергей Васильев

solawind
3

Постройте свой тикток и никого не удаляйте!

Ответить

solawind

Сергей
1

Так он и так "свой", россия для него лишь одна из стран. Никакого отношения к нему или к его созданию Россия не имеет. При желании он всегда может Россию нахуй послать, вместе с такими дурачками которые требуют запрещать. Как linkedin например.

Ответить

Сергей Васильев

solawind
1

Лол, тик ток настолько же "твой" как и дисней, оба плевать хотели на лгбт и права, чисто ради кэша будут всячески резать свои продукты для местных рынков.

Ответить

solawind

Сергей
1

Кто-то будет, кто-то нахуй пошлет, как видим. У меня к тебе встречный вопрос, почему все правки / гомофобы такие тупые? Ты уже 2 поста подряд обосрался с аналогиями, что явно  показатель твоих умственных способностей.

Ответить

Сергей Васильев

solawind
0

Ты уже 2 поста подряд обосрался с аналогиями

Ты просто тупо не понял отсылки в обоев постах, ну что с тебя взять.

У меня к тебе встречный вопрос, почему все правки / гомофобы такие тупые?

Элементарно. Ты замечал, что у тебя всегда проскальзывает то, что группа людей, с которой ты споришь, выходит тупой? Даже когда ты приписываешь к центру Москвы стадион Лужники или же путаешь Иран с Ираком — тупые всегда те, с кем ты споришь. Это очень много говорит о твоем заносчивом глуповатом характере, поэтому над тобой так приятно потешаться.

P.S. просто так называть людей, которые не поддерживают ЛГБТ, гомофобами, это как раз таки пример поверхностного мышления. Сможешь ли ты осилить мысль, что не всегда критика ЛГБТ является гомофобией? Подумай об этом вечерком.

Ответить

Глеб Савчик

solawind
1

Не грузи парня, ту мач для него

Ответить

Глеб Савчик

Сергей
0

Попробуй пообщаться не только с ЛГБТ-представителями =(

Ответить

Парижский украинец

Сергей
0

Васильев за cancel culture, так и запишем

Ответить

Капитан Пирожок

4

Да пусть удаляют, хотите чтобы было как в ЕВРОПЕ?🤠🌈🤏👌👈👉👌🤏🌈🤠

Ответить

Максим Сёрн

Капитан
9

ну вообще хотелось бы, да...

Ответить

Александр Валиев

2

250 роликов? да вконтакте групп с гей-порно в разы больше, пожалуй

Ответить

Казенный утюг

Александр
1

Спасибо, учту.

Ответить

# realfiddy

Александр
0

"Новости" тиктока теперь на главной.

Ответить

AZP

Александр
0

И всех их создал ты?

Ответить

Lee

1

Это что же, больше ко мне никто не подсядет?

Ответить

Линейный кубок

Lee
0

Зачем тикток, если есть tj?

Ответить

vvtwittep

–1

и все правильно. Нахуй там не нужон ваш лгбт контент. За геями, фемками и прочей сжв-скаматой прошу проследовать в тви. 

Ответить

Nariman Kasymhanov

0

даже Бертрам признаёт, что российский закон ужасен. 

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