За полгода сервису пришлось убрать около 250 роликов.

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TikTok признал, что удаляет видео с контентом по требованию российских властей. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на директора по связям с правительством и государственной политике в Европе Тео Бертрама.

Обновлено в 21:55 В TikTok заявили TJ, что информация с CNBC была неправильно интерпретирована. Там подтвердили, что сервис действительно удалил более 250 видео в России по запросу властей, но эти ролики никак не связаны с ЛГБТ. В связи с этим мы изменили заголовок материала. Приносим свои извинения читателям.

В отчёте о прозрачности, опубликованном 22 сентября, TikTok заявил, что за первые шесть месяцев года удалил более 104 миллионов видео. 30,9% удалённых роликов содержали наготу взрослых и действия сексуального характера. На самоубийства, членовредительство и опасные действия пришлось 13,4%. Контент, содержащий употребление наркотиков и разжигание ненависти, также удалили.

По его словам, с 1 января по 30 июня сервис по запросу разных стран удалил более 500 видео, при этом около половины таких запросов поступило из России, которая имеет репутацию страны, дискриминирующей ЛГБТ-сообщество.

«Российский закон ужасен но, к сожалению, мы должны выполнять требования страны, в которой работаем», — заявил Бертрам.

В июне сервис заявил, что будет соблюдать российские законы и сотрудничать с властями. Это произошло после того, как Роскомнадзор рассказал о планах проверить приложение.