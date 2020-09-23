TikTok рассказал об удалении контента по запросу российских властей Материал редакции
За полгода сервису пришлось убрать около 250 роликов.
TikTok признал, что удаляет видео с контентом по требованию российских властей. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на директора по связям с правительством и государственной политике в Европе Тео Бертрама.
В отчёте о прозрачности, опубликованном 22 сентября, TikTok заявил, что за первые шесть месяцев года удалил более 104 миллионов видео. 30,9% удалённых роликов содержали наготу взрослых и действия сексуального характера. На самоубийства, членовредительство и опасные действия пришлось 13,4%. Контент, содержащий употребление наркотиков и разжигание ненависти, также удалили.
По его словам, с 1 января по 30 июня сервис по запросу разных стран удалил более 500 видео, при этом около половины таких запросов поступило из России, которая имеет репутацию страны, дискриминирующей ЛГБТ-сообщество.
«Российский закон ужасен но, к сожалению, мы должны выполнять требования страны, в которой работаем», — заявил Бертрам.
В июне сервис заявил, что будет соблюдать российские законы и сотрудничать с властями. Это произошло после того, как Роскомнадзор рассказал о планах проверить приложение.
Отучился 4 года в универе, получил вышку, устроился на госслужбу - в итоге сидишь, смотришь ЛГБТ контент в тиктоке и пишешь запросы со словами "удоли". Да уж, такая себе работка
Шикарная работа, сидишь пердишь денежка капает стаж идет.
О боже мой, да всем НАСРАТЬ
Сложный кран
Нет.
листочек, привет.
я тобой только что жопу подтирал.
Сложный кран
Привет, главное не срывать лопухи у дороги
Спасибо, запишу об этом тикток.
Слышь,
(╯ ° □ °) ╯ ┻━┻
ты мою вайфу не трожь
Сложный кран
Ее имя?
Привет, я подсяду?
Казенный утюг
Существенный самолет
@Zalina Marshenkulova тут неуважение к приседаниям
Казенный утюг
Уважение ж!!! Удоли!!!
Парижский
Привет! Что весит тяжелее: жопа маршенкуловой или грузовик кроссовок рибок?
Всё правильно! Представители ЛГБТ мне постоянно говорят, что платформы имеют право удалять аккаунты консерваторов и это нормально! Ведь к требованиям платформы к своим тиктокам всякие феминистки отнесутся с таким же пониманием, правда?
Постройте свой тикток и никого не удаляйте!
Лол, тик ток настолько же "твой" как и дисней, оба плевать хотели на лгбт и права, чисто ради кэша будут всячески резать свои продукты для местных рынков.
Ты уже 2 поста подряд обосрался с аналогиями
Ты просто тупо не понял отсылки в обоев постах, ну что с тебя взять.
У меня к тебе встречный вопрос, почему все правки / гомофобы такие тупые?
Элементарно. Ты замечал, что у тебя всегда проскальзывает то, что группа людей, с которой ты споришь, выходит тупой? Даже когда ты приписываешь к центру Москвы стадион Лужники или же путаешь Иран с Ираком — тупые всегда те, с кем ты споришь. Это очень много говорит о твоем заносчивом глуповатом характере, поэтому над тобой так приятно потешаться.
P.S. просто так называть людей, которые не поддерживают ЛГБТ, гомофобами, это как раз таки пример поверхностного мышления. Сможешь ли ты осилить мысль, что не всегда критика ЛГБТ является гомофобией? Подумай об этом вечерком.
Да пусть удаляют, хотите чтобы было как в ЕВРОПЕ?🤠🌈🤏👌👈👉👌🤏🌈🤠
250 роликов? да вконтакте групп с гей-порно в разы больше, пожалуй
Это что же, больше ко мне никто не подсядет?
и все правильно. Нахуй там не нужон ваш лгбт контент. За геями, фемками и прочей сжв-скаматой прошу проследовать в тви.