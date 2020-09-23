По словам адвоката, он согласился на госпитализацию под угрозой последующего ареста.

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В Челябинске 18-летнего Дениса Куценко, задержанного после шутки о планах устроить «колумбайн» и совершить самоубийство, госпитализировали в психдиспансер. Об этом рассказал глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Андрея Лепехина.

По его словам, Куценко согласился на госпитализацию под угрозой последующего ареста. Уголовное дело возбуждать не стали.

О задержании 23 сентября рассказала его опекун Елена Хакимова. Она заявила, что молодой человек отправил в чат с одногруппниками во «ВКонтакте» голосовое сообщение о том, что «хочет совершить суицид, и при этом пострадают другие». Те показали его преподавателям, которые вызвали полицию.

Студента задержали, а в его квартире провели обыск. Выяснилось, что 20 сентября Куценко опубликовал у себя на стене пост «23.09.2020 — МАССОВОЕ УБИЙСТВО. Андрей Чикатило шлёт вам большой привет».

Юноша заявил следователям, что не способен на убийство, а пост во «ВКонтакте» разместил, чтобы «эта запись вызвала у подписчиков интерес». Куценко добавил, что это был пранк. По словам парня, ножи, найденные у него дома, он купил для кулинарных целей, так как учится на повара.

На какой срок госпитализировали Куценко, неизвестно.