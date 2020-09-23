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Ольга Щербинина
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Челябинского студента, задержанного после шутки про суицид и «колумбайн», отправили в психдиспансер Материал редакции

По словам адвоката, он согласился на госпитализацию под угрозой последующего ареста.

15 комментариев
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В Челябинске 18-летнего Дениса Куценко, задержанного после шутки о планах устроить «колумбайн» и совершить самоубийство, госпитализировали в психдиспансер. Об этом рассказал глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Андрея Лепехина.

По его словам, Куценко согласился на госпитализацию под угрозой последующего ареста. Уголовное дело возбуждать не стали.

О задержании 23 сентября рассказала его опекун Елена Хакимова. Она заявила, что молодой человек отправил в чат с одногруппниками во «ВКонтакте» голосовое сообщение о том, что «хочет совершить суицид, и при этом пострадают другие». Те показали его преподавателям, которые вызвали полицию.

Студента задержали, а в его квартире провели обыск. Выяснилось, что 20 сентября Куценко опубликовал у себя на стене пост «23.09.2020 — МАССОВОЕ УБИЙСТВО. Андрей Чикатило шлёт вам большой привет».

Юноша заявил следователям, что не способен на убийство, а пост во «ВКонтакте» разместил, чтобы «эта запись вызвала у подписчиков интерес». Куценко добавил, что это был пранк. По словам парня, ножи, найденные у него дома, он купил для кулинарных целей, так как учится на повара.

На какой срок госпитализировали Куценко, неизвестно.

#новости #регионы

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15 комментариев
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Поволжский Мститель .

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Надо было сразу в гулаг. Обмельчал начальниК...

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badResistor

4

Привет, я карательная психиатрия, я подсяду? хотите поговорить о ГУЛАГАх?

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Roman Sapon

badResistor
–1

В еду подсыпали вещества, чтобы не хотелось секса? Лишали последней рабдости дрокруть перед сном?

Ответить

Аристарх Знаменский

3

Если кенты сдали, значит его поведение было слишком нетипичным даже для них. Лучше перебдить

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Алиса Барышман

Аристарх
0

Если там комменты почитать, то всех сразу забирать надо за угрозы.

Ответить

Аристарх Знаменский

Алиса
0

Всех кого сдадут друзья можно забирать

Ответить

Данила Романов

2

пусть в аэропорту пошутит

Ответить

Zero-one-one

1

Пошутил, юморист мамкин

Ответить

Населенный Гоша

Zero-one-one
3

Не мамкин, а опекунский

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Grease gun

0

Всё правильно сделали, кто знает шутит он там или нет. Главное что никого не убил. Нормальные люди такую хуйню уж точно у себя на стене постить не будут.

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Отрицательный бинокль

–1

Пиздец. В России начали массово похищать каких-то случайных детей и принудительно отправлять в псих больницу. Где какая-то реакция общественности? Где блядь митинги или протесты? Сколько такая хуйня будет продолжаться? У русских есть какой-то порог терпения? Как можно молчать, когда в твоей стране происходит такая хуйня?

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Scentedcreatorfan

1

Блять, то есть чувак прямыми словами пишет у себя на стене, что собирается совершить массовое убийство, и даже указывает дату, а на тж его еще и защищают в комментах? Карательная медицана кудах гулаг кудах кудах - шиза.
Такие долбаёбы не нужны в обществе, потому что он, может, и пошутил, но следующий такой сверхразум будет писать это на серьезных щах, но никто не придаст значения, и произойдет трагедия. Ситуация может быть как в той истории про мальчика, который кричал «Волк!»
Я всё понимаю, и не одобряю статьи за мемы, но когда происходит подобная хуйня, которая может сравниться с шуткой про бомбу на борту, это явно не нормально и должно караться бутылкой, либо дуркой. Здесь есть и пруфы, и даже цитата.

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Zero-one-one

0

Очень жаль

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Roman Sapon

Zero-one-one
1

Ножи быль годные, жаль

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byron

0

Мне кажется "шутки" в заголовке нужно поставить в кавычки =)

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