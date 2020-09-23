Челябинского студента, задержанного после шутки про суицид и «колумбайн», отправили в психдиспансер Материал редакции
По словам адвоката, он согласился на госпитализацию под угрозой последующего ареста.
В Челябинске 18-летнего Дениса Куценко, задержанного после шутки о планах устроить «колумбайн» и совершить самоубийство, госпитализировали в психдиспансер. Об этом рассказал глава «Агоры» Павел Чиков со ссылкой на адвоката Андрея Лепехина.
По его словам, Куценко согласился на госпитализацию под угрозой последующего ареста. Уголовное дело возбуждать не стали.
О задержании 23 сентября рассказала его опекун Елена Хакимова. Она заявила, что молодой человек отправил в чат с одногруппниками во «ВКонтакте» голосовое сообщение о том, что «хочет совершить суицид, и при этом пострадают другие». Те показали его преподавателям, которые вызвали полицию.
Студента задержали, а в его квартире провели обыск. Выяснилось, что 20 сентября Куценко опубликовал у себя на стене пост «23.09.2020 — МАССОВОЕ УБИЙСТВО. Андрей Чикатило шлёт вам большой привет».
Юноша заявил следователям, что не способен на убийство, а пост во «ВКонтакте» разместил, чтобы «эта запись вызвала у подписчиков интерес». Куценко добавил, что это был пранк. По словам парня, ножи, найденные у него дома, он купил для кулинарных целей, так как учится на повара.
На какой срок госпитализировали Куценко, неизвестно.
Привет, я карательная психиатрия, я подсяду? хотите поговорить о ГУЛАГАх?
В еду подсыпали вещества, чтобы не хотелось секса? Лишали последней рабдости дрокруть перед сном?
Если кенты сдали, значит его поведение было слишком нетипичным даже для них. Лучше перебдить
Если там комменты почитать, то всех сразу забирать надо за угрозы.
Пошутил, юморист мамкин
Всё правильно сделали, кто знает шутит он там или нет. Главное что никого не убил. Нормальные люди такую хуйню уж точно у себя на стене постить не будут.
Пиздец. В России начали массово похищать каких-то случайных детей и принудительно отправлять в псих больницу. Где какая-то реакция общественности? Где блядь митинги или протесты? Сколько такая хуйня будет продолжаться? У русских есть какой-то порог терпения? Как можно молчать, когда в твоей стране происходит такая хуйня?
Блять, то есть чувак прямыми словами пишет у себя на стене, что собирается совершить массовое убийство, и даже указывает дату, а на тж его еще и защищают в комментах? Карательная медицана кудах гулаг кудах кудах - шиза.
Такие долбаёбы не нужны в обществе, потому что он, может, и пошутил, но следующий такой сверхразум будет писать это на серьезных щах, но никто не придаст значения, и произойдет трагедия. Ситуация может быть как в той истории про мальчика, который кричал «Волк!»
Я всё понимаю, и не одобряю статьи за мемы, но когда происходит подобная хуйня, которая может сравниться с шуткой про бомбу на борту, это явно не нормально и должно караться бутылкой, либо дуркой. Здесь есть и пруфы, и даже цитата.
Очень жаль