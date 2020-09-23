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Артём Мазанов
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В Минске таксист спас убегающего от силовиков протестующего — уехав по встречной полосе и на красный сигнал светофора Материал редакции

Силовики пытались догнать и автомобиль, но безуспешно.

93 комментария
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23 сентября «Еврорадио» опубликовало видео, на котором таксист в Минске спас убегающего от силовиков протестующего во время акций протеста против тайной инаугурации Александра Лукашенко на пост президента.

На опубликованных кадрах видно, что водитель «Яндекс.Такси» стоял на проезжей части и ждал зелёного сигнала светофора. В этот момент протестующий выбегает на дорогу и запрыгивает в автомобиль такси, после чего водитель начиниат движение на красный сигнал светофора, выезжает на встречную полосу, объезжает автомобили по обочине и скрывается от силовиков.

Пользователи твиттера подержали водителя, назвав его «гораздо более достойным человеком, чем президент».

Грустный Коленька @sadmikalai
5 звёзд и пост министра транспорта водителю Яндекс такси.
Vladlen Los @VladlenLos
Гражданское общество, это когда таксист помогает спастись от мусоров, а не выдаёт с потрохами https://t.co/JJyKQB3UPP
Gypsynkov @gypsynkov
Беларусь - это когда простой таксист гораздо более достойный человек, чем президент.
сеньорита чмо 97% @nicecat2002
этот герой-таксист должен получить респект всего этого мира, так бесстрашно рвануть может не каждый, особенно когда был шанс что силовики начнут пиздить машину а потом и тебя с пассажиром
https://t.co/i434W8rplp
Salazki 🇷🇺 @Salazki3
@bbcrussian Спас не от силовиков, а от оголтелых фашистов оккупационного режима. Таксист очень крут, и достоин уважения за мужество, и реакцию.
Eugeny Yushkevich (Эwenk) @ewenk_yu
таксист герой

23 сентября белорусы вышли на акции протеста после тайной инаугурации Лукашенко. Их начали разгонять водомётами, избивать и задерживать. В Минске силовики также перцовый газ, когда люди попытались отбить одного из протестующих.

#новости #белоруссия

Спасибо за наводку Крепкий стоячок
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93 комментария
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solawind

113

По моему последний разочарованный мусор направился к оператору

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Слава Францев

solawind
43

всё в порядке с ним)

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Alexandr Korzhenko

Слава
2

Ну вот, а то ведь фашисты, фашисты. А они даже не отпиздили за съёмку. Просто немного поваляли.

Ответить

пепси

solawind
6

Спросил "Ты чё снимаешь?"

Ответить

Гибкий кот

пепси
16

Ответил "Квартиру, а ты?"

Ответить

Mikalai Vyhouski

пепси
10

Тут съемка видео запрещена. Камеру вырубай.

Ответить

Ze Katze

Mikalai
1

КАМЕРУ ВЫРУБУЙ, НАХУЙ

Ответить

Греческий глобус

пепси
4
Ответить

Maxim Kshishtovski

пепси
1

https://www.youtube.com/watch?v=kUMg2JhWSBw

Ответить

William Nash

solawind
0
Ответить

Tural M

solawind
0

он писал, что его лицом положили)

Ответить

DC Maniac

solawind
0

Ну ...

Ответить

Серьёзный Валера

87

Водила уровень Бог.

Ответить

пепси

Серьёзный
46

В Вайс Сити тренился

Ответить

Вечерний корабль

пепси
10

Если бы в вайс сити, то он бы их давил

Ответить

Полноценный цвет

Серьёзный
0

5 звезд

Ответить

Магнитный пёс_анон

57

Яндекс.Протест

Ответить

Leha Shum

Магнитный
3

https://coub.com/view/2jloak

Ответить

Alexander Pavlyut

Leha
0

ты старый

Ответить

пепси

24

Кстати, это видео ещё одно подтверждение тому, почему гражданин должен иметь право на ношение оружия. Снимаешь ты значит пейзажи родного города, ззаснял динамичную сцену, как вдруг к тебе начинает двигаться какой-то человек без опознавательных знаков и что-то на тебя угрожающе орёт. Достал и отстрелил ему наглость! Эх, мечты...

Ответить

Максим Чистов

пепси
2

до сих пор поражаюсь с этой беларуской темы "тихарей", даже в России такой дичи нет что пол милиции ходит в гражданском..

Ответить

пепси

Максим
5

Советская практика с воронками и грузовиками с надписью "Хлеб"

Ответить

Безопасный теркин30см

Максим
1

Просто не так активно освещается, безумные "казаки" уже довольно давно ловят "неправильно одетых" людей за "гейство".

Ответить

Еврейский танк88

пепси
2

Если у населения будет оружие, то их не лицом в пол класть будут, а сразу на прицел брать, возможно с профилактическим отстрелом ног в случае на подозрение наличия оружия в руках.

Ответить

Жабка

Еврейский
0

Да но этим будут заниматься только люди  форме.

Ответить

Дима Щербаков

20

Ваш заказ принят.

Ответить

Макс Маюрников

17

ебать там миллимитраж был с тачкой чт впереди)

Ответить

Anton Ponomarev

Макс
2

Так он ее задел же 

Ответить

haunter

Anton
0

вроде не....удар слышен от дубинок

Ответить

пепси

14

Никакого уважения к частной собственности. Ну а хули, анти-правовое полицейское государство!

Ответить

Рома Хестнес

11

Блять аж слезы навернулись от букета чувств.

Ответить

Быстрый историк

10

Тариф Пиздец, пожалуйста

Ответить

Алексей Баташан

0

А что происходит, может кто объяснить?

Ответить

Anton Golovanov

Алексей
22

Люди не могут сдержать счастья по поводу свежеинаугуированного президента с всенародной поддержкой, милиция празднует вместе с народом.

Ответить

Стеклянный фитиль

Алексей
3

Курьеры деливери клаб пытаются вручить клиенту заказ, но он хочет заказать в яндексе.

Ответить

Андрей Парусников

Алексей
0

в Беларуси захватили власть и не отдают

Ответить

Andre Macareno

0

Это таксишка Яндекса, да?

Ответить

Aleksandr Brikman

Andre
0

Каршеринг вроде

Ответить

Олег Иванов

Aleksandr
6

У каршеринга же синий-черный-оранжевый, а тут черно-желтый, это такси

Ответить

Знакомый диод

Олег
2

В Минске три каршеринга:
1. AnyTime - по сути в цветах российского Делимобиля катается, недавно даже тачка с московскими номерами пригнали
2. Hello - едко зеленый + серый цвет
3. Везуха - едко розовый + желтый + серый

На видео Яндекс.Такси

Ответить

Андрей Парусников

6

Ебать горжусь таксистами иногда!

Ответить

Skoi Skoi

0

Интересно на сколько постарел паренёк

Ответить

solawind

Skoi
0

Чойэта? Бег наоборот укрепляет сердечно-сосудистую

Ответить

Банальный Денис

solawind
31

Только не в случае, когда у тебя каждую секунду микроинфаркт

Ответить

solawind

Банальный
–8

ути какие мы нежные. подумаешь пробежался от мусора, который в берцах и шлеме не очень то бегает.

Ответить

Андрей Парусников

Банальный
0

это у диванных войск микроинфаркт от каждого такого видоса. у реальных бойцов эйфория!

Ответить

ouxen

solawind
2

а регулярая и ежедневная систематическая дрочка?

Ответить

solawind

ouxen
0

Тоже

Ответить

Гибкий кот

5

Посмотрел видео раз 10.
Как перестать это делать?

Ответить

Kubig

4

А где дурачки которые под такими новостями топят за Путина и Лукашенко?

Ответить

SeniorVlados

4

В конце явно напрашивается вот это с характерным саундом.

Ответить

Alex Nevi

0

Да он скорее побоялся что тачку щас расхуярят - эти бойцы оголтелые же совсем не думают - тупо начинают бить машину пока из неё не выйдут

Ответить

Уютный месяц

Alex
6

Надо протестующим забегать в электрички, тогда получим каноничный сюжет с деревенскими дебилами, которые бьют палками Железного Червя

Ответить

haunter

Уютный
0

так забегали в тралик. менты и там избивали людей и вытаскивали

Ответить

Михаил Зеленин

0

Мне стало страшно за оператора. 

Ответить

Sergey Kirienko

Михаил
9

Раз мы этот ролик видим, значит, он выжил и смог его отправить нам.

Ответить

Гибкий велосипед

Sergey
0

Либо синхронизация с облаком сработала

Ответить

Владимир Земсков

Гибкий
0

Так в любом случае без участия автора видео не выложить.

Ответить

Jeka

0

Интересно, сколько с водилы снимут за повреждения машины =)

Ответить

Знакомый диод

Jeka
5

Учитывая прошлый опыт поддержки белорусов, ему уже скинулись на весь ремонт, пока вы моргнули

Ответить

haunter

Знакомый
0

уже)))

Ответить

Майский жук

Jeka
0

А какие повреждения? Диски только погнул наверно. Машину он очень аккуратно объехал

Ответить

Жабка

Майский
0

Вряд ли диски погнул. При парковке у нас и не на такое заезжают, а тут разогнаться не успел.

Ответить

Андрей Парусников

Jeka
0

премию выпишут и медаль дадут

Ответить

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Dima Sergeyevich

2

Реклама нового логана

Ответить

Nikita Polyanov

2

Черти ебаные в зелёной робе

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

1

Фото из такси

Ответить

Anonumous V

–17

Внесу немного другого мнения. Что если парень на фото грабил или насиловал кого-то, тут это увидел ОМОН и побежал за ним, но добрый таксист спас паренька. Уже выглядит по-другому, не так ли? Т.к нет никакой предыстории и герой видео может быть не протестующим, а представителем криминалитета. А может,  ОМОН бежал за обычным протестующим, что вероятнее.  

Ответить

Максим Федоров

Anonumous
2

Ещё одно подтверждение того, почему нужно иметь  доверие граждан... сейчас доведено до полной солидарности «против»...

Ответить

Anonumous V

Максим
–5

Какое доверие? Уже неоднократно было так, что показывают ситуацию с одной стороны, потом выкладывают фулл, и ситуация сразу меняется на противоположную. 

Ответить

Константин Санкин

Anonumous
0

С такой логикой ты хоть кому то доверяешь в своей жизни?

Ответить

Anonumous V

Константин
–1

Да, если есть доказательства, а не 15 секундное видео конца события

Ответить

Alexander

Anonumo…
0

Там вначале инагурация была

Ответить

Константин Санкин

Anonumous
1

Вот только ОМОН и ВВ не гоняется за криминалитетом. Уже больше месяца у них совершенно другие задачи. 

Ответить

Обычный рубин

Anonumous
0

Для непонятдивых: у нас сейчас такая ситуация, в которой грабят и насилуют как раз те, от которых убегают. На ночь можно в тачке ключи в замке оставить и никто ничего не сделает.
А вот если мусора на горизонте, то лучше беги в другую сторону.

Ответить

Иван Ташкинов

Anonumous
–2

Заминусят. Ведь ВИДНО, что это никакой не преступник, а мирный протестующий.)

Ответить

Black Jack

1

Смотрел как остросюжетный фильм.

Ответить

Артур Кашапов

1
Ответить

Mmmax

0

Давно ничего настолько доброго не видел

Ответить

Не я

0

Водила - красава! Если бы все белорусы отстаивали так друг друга в стычках с мусорами, дед бы уже давно ломал ручки в Ростове

Ответить

Kubig

0

Не ну сразу видно что 80% поддержки. Так держать!

Ответить

Константин Курасов

0

Лучшая реклама Яндекса эвер)

Ответить

Александр Ттт

0

Так зарождается гражданское общество

Ответить

Греческий глобус

0
Ответить

Илья Казаков

0

самое настоящее зверьё! как псы сорвались с цепи. надеюсь с таксистом всё в порядке

Ответить

Elijah Garrison

0

Жаль водила не развернуся и не передавил пидарасов

Ответить

Украденная жизнь

0

А всё таки таксисты разбираются в политике.

Ответить

Nagibator RusPro

0

Реклама нового Watch_Dogs охуенна

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Vitalii Nechaev

0

Таксист может быть и не сваливал бы так резко, если ему не стали бы окна высаживать. Если бы не свалил, обоих бы повязали и избили. 

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Unnamed Designer

0
Ответить

chachalava

0

До отправки водилы в лагеря осталось 3..2..1..

Ответить

Солдатский дым

chachalava
0

На видео номеров не видно. Бандиты (неизвестные вооруженные лица без опознавательных элементов) тоже вряд ли в запале успели их запомнить. Да и физиономию водителя через стекло двери и забрало непросто разглядеть за считанные секунды.

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Вежливый Снайпер

0

Водитель красавчик. Спас и паренька и машину заодно. А то эти пид@расы обоих бы отмудохали и машине бы досталось жестче.
Сразу видно 80% Таракана.

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