В Минске таксист спас убегающего от силовиков протестующего — уехав по встречной полосе и на красный сигнал светофора Материал редакции
Силовики пытались догнать и автомобиль, но безуспешно.
23 сентября «Еврорадио» опубликовало видео, на котором таксист в Минске спас убегающего от силовиков протестующего во время акций протеста против тайной инаугурации Александра Лукашенко на пост президента.
На опубликованных кадрах видно, что водитель «Яндекс.Такси» стоял на проезжей части и ждал зелёного сигнала светофора. В этот момент протестующий выбегает на дорогу и запрыгивает в автомобиль такси, после чего водитель начиниат движение на красный сигнал светофора, выезжает на встречную полосу, объезжает автомобили по обочине и скрывается от силовиков.
Пользователи твиттера подержали водителя, назвав его «гораздо более достойным человеком, чем президент».
23 сентября белорусы вышли на акции протеста после тайной инаугурации Лукашенко. Их начали разгонять водомётами, избивать и задерживать. В Минске силовики также перцовый газ, когда люди попытались отбить одного из протестующих.
По моему последний разочарованный мусор направился к оператору
всё в порядке с ним)
Ну вот, а то ведь фашисты, фашисты. А они даже не отпиздили за съёмку. Просто немного поваляли.
Тут съемка видео запрещена. Камеру вырубай.
Водила уровень Бог.
Кстати, это видео ещё одно подтверждение тому, почему гражданин должен иметь право на ношение оружия. Снимаешь ты значит пейзажи родного города, ззаснял динамичную сцену, как вдруг к тебе начинает двигаться какой-то человек без опознавательных знаков и что-то на тебя угрожающе орёт. Достал и отстрелил ему наглость! Эх, мечты...
до сих пор поражаюсь с этой беларуской темы "тихарей", даже в России такой дичи нет что пол милиции ходит в гражданском..
ебать там миллимитраж был с тачкой чт впереди)
Так он ее задел же
Никакого уважения к частной собственности. Ну а хули, анти-правовое полицейское государство!
А что происходит, может кто объяснить?
Люди не могут сдержать счастья по поводу свежеинаугуированного президента с всенародной поддержкой, милиция празднует вместе с народом.
Стеклянный фитиль
Курьеры деливери клаб пытаются вручить клиенту заказ, но он хочет заказать в яндексе.
Это таксишка Яндекса, да?
Каршеринг вроде
У каршеринга же синий-черный-оранжевый, а тут черно-желтый, это такси
Знакомый диод
В Минске три каршеринга:
1. AnyTime - по сути в цветах российского Делимобиля катается, недавно даже тачка с московскими номерами пригнали
2. Hello - едко зеленый + серый цвет
3. Везуха - едко розовый + желтый + серый
На видео Яндекс.Такси
Интересно на сколько постарел паренёк
Банальный Денис
Только не в случае, когда у тебя каждую секунду микроинфаркт
это у диванных войск микроинфаркт от каждого такого видоса. у реальных бойцов эйфория!
Да он скорее побоялся что тачку щас расхуярят - эти бойцы оголтелые же совсем не думают - тупо начинают бить машину пока из неё не выйдут
Мне стало страшно за оператора.
Раз мы этот ролик видим, значит, он выжил и смог его отправить нам.
Гибкий велосипед
Либо синхронизация с облаком сработала
Интересно, сколько с водилы снимут за повреждения машины =)
Знакомый диод
Учитывая прошлый опыт поддержки белорусов, ему уже скинулись на весь ремонт, пока вы моргнули
А какие повреждения? Диски только погнул наверно. Машину он очень аккуратно объехал
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Внесу немного другого мнения. Что если парень на фото грабил или насиловал кого-то, тут это увидел ОМОН и побежал за ним, но добрый таксист спас паренька. Уже выглядит по-другому, не так ли? Т.к нет никакой предыстории и герой видео может быть не протестующим, а представителем криминалитета. А может, ОМОН бежал за обычным протестующим, что вероятнее.
Ещё одно подтверждение того, почему нужно иметь доверие граждан... сейчас доведено до полной солидарности «против»...
Какое доверие? Уже неоднократно было так, что показывают ситуацию с одной стороны, потом выкладывают фулл, и ситуация сразу меняется на противоположную.
С такой логикой ты хоть кому то доверяешь в своей жизни?
Да, если есть доказательства, а не 15 секундное видео конца события
Вот только ОМОН и ВВ не гоняется за криминалитетом. Уже больше месяца у них совершенно другие задачи.
Обычный рубин
Для непонятдивых: у нас сейчас такая ситуация, в которой грабят и насилуют как раз те, от которых убегают. На ночь можно в тачке ключи в замке оставить и никто ничего не сделает.
А вот если мусора на горизонте, то лучше беги в другую сторону.
Заминусят. Ведь ВИДНО, что это никакой не преступник, а мирный протестующий.)
Водила - красава! Если бы все белорусы отстаивали так друг друга в стычках с мусорами, дед бы уже давно ломал ручки в Ростове
самое настоящее зверьё! как псы сорвались с цепи. надеюсь с таксистом всё в порядке
Таксист может быть и не сваливал бы так резко, если ему не стали бы окна высаживать. Если бы не свалил, обоих бы повязали и избили.
До отправки водилы в лагеря осталось 3..2..1..
Солдатский дым
На видео номеров не видно. Бандиты (неизвестные вооруженные лица без опознавательных элементов) тоже вряд ли в запале успели их запомнить. Да и физиономию водителя через стекло двери и забрало непросто разглядеть за считанные секунды.
Водитель красавчик. Спас и паренька и машину заодно. А то эти пид@расы обоих бы отмудохали и машине бы досталось жестче.
Сразу видно 80% Таракана.