Новости
Артём Мазанов
4375

Трамп отказался дать обещание мирно передать власть в случае поражения на президентских выборах Материал редакции

Президент США заявил, что нужно отказаться от голосования по почте, тогда «всё будет очень мирно».

26 комментариев
В закладки

Дональд Трамп на брифинге с журналистами отказался дать обещание мирно передать власть в случае поражения на президентских выборах в ноябре. Об этом пишет CNBC.

Трамп ушёл от прямого ответа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов. Он уточнил, передачи власти не будет, намекая на его победу на выборах.

Передачи не будет, честно говоря, будет продолжение.

Дональд Трамп

Трамп также в очередной раз раскритиковал бюллетени для голосования по почте. Он считает, что такой процесс голосования вышел из-под контроля, и «демократы знают это лучше, чем кто-либо другой». «Откажитесь от голосования [по почте], и всё будет очень мирно», — добавил президент США. Кампания соперника Трамп Джо Байдена в ответ на эти слова заявила, что исход выборов решит американский народ». «А правительство США вполне способно выпроводить нарушителей из Белого дома», — добавили демократы.

30 июля Трамп заявил о возможном переносе президентских выборов 2020 года. Он раскритиковал всеобщее голосование по почте, идея которого набрала популярность на фоне пандемии. Президент США также заявлял, что Байден одержит победу только, если выборы будут «сфальсифицированы». Трамп предположил, что результаты в таком случае, скорее всего, будут оспорены в Верховном суде.

#новости #трамп

Артём Мазанов PLUS
+139 854
И это не новость ИА «Панорама»
4
12
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0440\u0430\u043c\u043f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 26, "likes": 12, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 216008, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 24 Sep 2020 09:00:02 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Владимир Моденов

39

Диктатура в Америке, ееееее)

Ответить

Михаил Набоков

24

С автоматом бегать будет и кредиты от РФ получать...

Ответить

товстий кіт

Михаил
6

"Mr. Putin has always been like an older brother to me"...

Ответить

Dennis Naidyuk

18

Ахахаха я ору)) Из десяти написавших комменты ни один не читал статью - все думают, что Трамп собрался узурпировать власть))) Что у вас в головах, ребята? Зачем вы вообще пишите??

Ответить

Сергей Васильев

Dennis
7

Впервые на сайте? Они потом на полном серьезе ещё будут вспоминать этот заголовок и приводить в спорах.

Ответить

Dennis Naidyuk

Сергей
0

Года два уже ваще-то.

Ответить

Белорусский Данила

Dennis
0

Видимо ты не обучаем.

Ответить

Евгений Глебов (Катышев)

15

2020, хватит.

Ответить

Universaw

9

Чутка контекста
Во Флориде Майк Блумберг запустил кампанию по возвращению уголовникам избирательного права. Законы штата позволяют голосовать людям с судимостями только при условии, что те выплатили все положенные штрафы и пени по своему делу. Блумберг будет оплачивать штрафы заключенных.

Не так давно экс-начальник штаба Клинтон Джон Подеста проводил “военные учения”, на которых обсуждались сценарии того, что нужно делать, если выиграет Трамп. В первую очередь предполагается убедить губернаторов-демократов трех “колеблющихся” штатов: Северной Каролины, Висконсина и Мичигана, проводить бесконечные пересчеты голосов, чтобы затянуть финальное объявление итогов выборов. Затем власти Калифорнии, Орегона и Вашингтона объявят о “сецессии” из состава США в том случае, если Конгресс не выполнит четырех условий:

• Назовет Байдена победителем
• Отменит коллегию выборщиков
• Проведет реформу Верховного суда
• Даст статус штата Пуэрто-Рико и округу Колумбия
Сама Клинтон заявляет о том, что Байдену ни в коем случае не нужно признавать своего поражения. Мол, если он будет требовать всё новых и новых пересчетов, а его сторонники продолжат громить американские города, то в теории Байден сможет дожать и прийти к власти.

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

Universaw
0

Почему бы не отменить выборщиков в обмен на отмену почтового голосования?

Ответить

Universaw

Вольдемаръ
0

тогда у Байдена будет высокий риск проиграть (либеральный электорат зассыт идти на участки, в отличии от консерв), демократы не согласятся

Ответить

Иван Иванович

Universaw
0

Вторая история точно не кулстори? Но вообще пиздец конечно

Ответить

Salvador 666

3

Ох, не в той ты стране Трампушка, решил людей за терпил держать.

Ответить

Anastasiya Kosenko

4

Ну мам, ну щас так модно 

Ответить

Мария Казакова

3

Ну, после второго срока Трампа президентом точно должны выбрать социалиста

Ответить

Довольный месяц

2

Лукашенко покусал?

Ответить

Ваша Закладко

Довольный
0

созвонились просто

Ответить

Магнитный пёс_анон

2

Аляскинская Народная Республика все ближе

Ответить

Oldfag TV

2
Ответить

Открытый теркин30см

2

Трамп отказался

Трамп ушёл от прямого ответа на вопрос

@Сергей Звезда зачем вы кликбейты кидаете в заголовки?

Ответить

Жы Dogolonoga

0

диз за кликбейт

Ответить

DC Maniac

0

Американский Лукашенко

Картохи ему отправьте 🤨😂👋

Ответить

Жабка

0

Скандалы. Интриги. Расследования. Трамп почесал нос! На основании этого у нас тут колонка на тысячу слов, какой он злобный диктатор.

Ответить

Аркадий Иванов

–1

Вторая гражданская война в Америке хайп-хайп-хайп.

Ответить

Uwe Strich

Аркадий
0

Простите мой мордвинский говор, но булки расслаблять рано - над нами перспектива тоже витает, это раз.
Вместо два - напоминание про ядерный арсенал: единственный способ избежать тотального пиздеца в ядерной державе при намёке на гражданку в ней - жёсткое «нет» от держателей арсенала (т.е. армии) хоть за ту, эту, или свою сторону.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Навального выписали из «Шарите». Он провёл там 32 дня
Медики считают, что его полное выздоровление возможно.
213
Новости
Белорусы вышли на акции протеста после инаугурации Лукашенко. Их начали разгонять водомётами и задерживать
Есть сообщения о раненых.
151
Новости
«Яндекс.Музыка»: за 10 лет работы сервиса пользователи стали чаще слушать русские треки — в семь раз
В 2010 году в топ-100 было 52 русскоязычных трека, в 2020 — уже 87.
158
Популярное за три дня
Новости
В Минске таксист спас убегающего от силовиков протестующего — уехав по встречной полосе и на красный сигнал светофора
Силовики пытались догнать и автомобиль, но безуспешно.
93
Новости
«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф банка» за 5,5 миллиарда долларов
Слухи о сделке ходили несколько недель.
749
Новости
В Минске прошла инаугурация Лукашенко. Он официально вступил в должность президента
По данным ЦИК, он набрал 80% голосов на выборах.
249
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Иван Иванович

Трамп отказался дать обещание…

Александр

В Минске таксист спас…

Бдительный…

Трамп отказался дать обещание…

Жабка

Власти Дагестана объявили…

Дмитрий Новик

Деструкт Марцинкевича

Вежливый Снайпер

В Минске таксист спас…

Константин Санкин

Тихановская после тайной…

Alexander Pavlyut

В Минске таксист спас…

Алексей Панкратов

Запись в подсайте Twitter

Алиса Барышман

Деструкт Марцинкевича

Аристарх Знаменский

Власти Дагестана объявили…

Артеус Фокс

Запись в подсайте Twitter

GoodSanta

Трамп отказался дать обещание…

Alexander Pavlyut

В Минске таксист спас…

Jesus Surfer

Деструкт Марцинкевича

Александр Кузнецов

Жажда новой двери
null