Трамп отказался дать обещание мирно передать власть в случае поражения на президентских выборах Материал редакции
Президент США заявил, что нужно отказаться от голосования по почте, тогда «всё будет очень мирно».
Дональд Трамп на брифинге с журналистами отказался дать обещание мирно передать власть в случае поражения на президентских выборах в ноябре. Об этом пишет CNBC.
Трамп ушёл от прямого ответа на вопрос, гарантирует ли он мирную передачу власти после выборов. Он уточнил, передачи власти не будет, намекая на его победу на выборах.
Трамп также в очередной раз раскритиковал бюллетени для голосования по почте. Он считает, что такой процесс голосования вышел из-под контроля, и «демократы знают это лучше, чем кто-либо другой». «Откажитесь от голосования [по почте], и всё будет очень мирно», — добавил президент США. Кампания соперника Трамп Джо Байдена в ответ на эти слова заявила, что исход выборов решит американский народ». «А правительство США вполне способно выпроводить нарушителей из Белого дома», — добавили демократы.
30 июля Трамп заявил о возможном переносе президентских выборов 2020 года. Он раскритиковал всеобщее голосование по почте, идея которого набрала популярность на фоне пандемии. Президент США также заявлял, что Байден одержит победу только, если выборы будут «сфальсифицированы». Трамп предположил, что результаты в таком случае, скорее всего, будут оспорены в Верховном суде.
С автоматом бегать будет и кредиты от РФ получать...
Ахахаха я ору)) Из десяти написавших комменты ни один не читал статью - все думают, что Трамп собрался узурпировать власть))) Что у вас в головах, ребята? Зачем вы вообще пишите??
Впервые на сайте? Они потом на полном серьезе ещё будут вспоминать этот заголовок и приводить в спорах.
Года два уже ваще-то.
Чутка контекста
Во Флориде Майк Блумберг запустил кампанию по возвращению уголовникам избирательного права. Законы штата позволяют голосовать людям с судимостями только при условии, что те выплатили все положенные штрафы и пени по своему делу. Блумберг будет оплачивать штрафы заключенных.
Не так давно экс-начальник штаба Клинтон Джон Подеста проводил “военные учения”, на которых обсуждались сценарии того, что нужно делать, если выиграет Трамп. В первую очередь предполагается убедить губернаторов-демократов трех “колеблющихся” штатов: Северной Каролины, Висконсина и Мичигана, проводить бесконечные пересчеты голосов, чтобы затянуть финальное объявление итогов выборов. Затем власти Калифорнии, Орегона и Вашингтона объявят о “сецессии” из состава США в том случае, если Конгресс не выполнит четырех условий:
• Назовет Байдена победителем
• Отменит коллегию выборщиков
• Проведет реформу Верховного суда
• Даст статус штата Пуэрто-Рико и округу Колумбия
Сама Клинтон заявляет о том, что Байдену ни в коем случае не нужно признавать своего поражения. Мол, если он будет требовать всё новых и новых пересчетов, а его сторонники продолжат громить американские города, то в теории Байден сможет дожать и прийти к власти.
Почему бы не отменить выборщиков в обмен на отмену почтового голосования?
тогда у Байдена будет высокий риск проиграть (либеральный электорат зассыт идти на участки, в отличии от консерв), демократы не согласятся
Ну, после второго срока Трампа президентом точно должны выбрать социалиста
Трамп отказался
Трамп ушёл от прямого ответа на вопрос
@Сергей Звезда зачем вы кликбейты кидаете в заголовки?
Скандалы. Интриги. Расследования. Трамп почесал нос! На основании этого у нас тут колонка на тысячу слов, какой он злобный диктатор.
Вторая гражданская война в Америке хайп-хайп-хайп.
Простите мой мордвинский говор, но булки расслаблять рано - над нами перспектива тоже витает, это раз.
Вместо два - напоминание про ядерный арсенал: единственный способ избежать тотального пиздеца в ядерной державе при намёке на гражданку в ней - жёсткое «нет» от держателей арсенала (т.е. армии) хоть за ту, эту, или свою сторону.