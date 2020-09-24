Власти Дагестана объявили награду в миллион рублей за помощь в розыске сбежавших из колонии Материал редакции
Они также напомнили, что сбежавшие могут вернуться — закон предусматривает смягчение ответственности.
Власти Дагестана выплатят до миллиона рублей за помощь в розыске сбежавших из колонии в посёлке Шамхал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы республики.
Власти уточнили, что деньги уже выделены из бюджета республики. Их выплатят «за информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию». Глава республики также напомнил, что сбежавшие могут вернуться с повинной — закон предусматривает смягчение ответственности в такой ситуации. «Там есть люди, у которых срок 15-17 лет, а есть те, у кого сроки небольшие», — уточнил он.
23 сентября стало известно, что из дагестанской колонии сбежали шестеро заключённых. СМИ выяснили, что осуждённые больше года готовились к побегу и рыли тоннель. Двое из сбежавших были осуждены за убийства, другие — за торговлю наркотиками. СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении пока неопределённых должностных лиц.
Если не успели разбежаться по стране, то в Дагестане им кранты — за лям их мать продаст
Звучит как бизнес план. Копаем тоннель - заключённые сбегают. Сдаём их обратно. Профит.
Сами не могут поймать, поэтому объявили награду?