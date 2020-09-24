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Артём Мазанов
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Власти Дагестана объявили награду в миллион рублей за помощь в розыске сбежавших из колонии Материал редакции

Они также напомнили, что сбежавшие могут вернуться — закон предусматривает смягчение ответственности.

8 комментариев
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Тоннель, который вырыли сбежавшие заключенные 

Власти Дагестана выплатят до миллиона рублей за помощь в розыске сбежавших из колонии в посёлке Шамхал. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации главы республики.

Власти уточнили, что деньги уже выделены из бюджета республики. Их выплатят «за информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию». Глава республики также напомнил, что сбежавшие могут вернуться с повинной — закон предусматривает смягчение ответственности в такой ситуации. «Там есть люди, у которых срок 15-17 лет, а есть те, у кого сроки небольшие», — уточнил он.

23 сентября стало известно, что из дагестанской колонии сбежали шестеро заключённых. СМИ выяснили, что осуждённые больше года готовились к побегу и рыли тоннель. Двое из сбежавших были осуждены за убийства, другие — за торговлю наркотиками. СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении пока неопределённых должностных лиц.

#новости

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8 комментариев
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Открытый теркин30см

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из дагестанской колонии сбежали шестеро заключённых

миллион рублей

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Напряженный Валера

0

Вернусь, но через пару лет

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Andre Macareno

0

Там есть люди, у которых срок 15-17 лет

Закладчики, небось?

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Безопасный теркин30см

0

Побег из Шошушенк-юрта

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Аристарх Знаменский

0

Если не успели разбежаться по стране, то в Дагестане им кранты — за лям их мать продаст

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Жабка

0

Звучит как бизнес план. Копаем тоннель - заключённые сбегают. Сдаём их обратно. Профит.

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Anton Groshev

–3

Сами не могут поймать, поэтому объявили награду?

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Справедливый корабль

Anton
–1

Да

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