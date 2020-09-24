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Артём Мазанов
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«Коммерсантъ» рассказал о планах Минтруда изменить расчёт прожиточного минимума и МРОТ Материал редакции

Министерство предлагает зафиксировать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода, а МРОТ — на уровне 42% медианной зарплаты.

21 комментарий
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Министерство труда и социального развития представило на заседании правительства проект изменения расчёта прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Журналисты выяснили, что министерство предложило с 2021 года отказаться от расчёта прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и на ближайшие пять лет определить его как часть медианного дохода по стране — 44,2%. ПМ для трудоспособного населения предлагается определить как 109% от этого показателя, ПМ для детей — 97%, для пенсионеров — 86%, что выше нынешних значений. МРОТ, который по закону не может быть меньше ПМ для трудоспособного населения, предлагается установись на уровне 42% медианной зарплаты в стране, которая выше медианного дохода. Инициатива Минтруда, по информации журналистов, уже получила одобрение правительства.

«Коммерсантъ» уточнил, что сейчас в России бедными считаются те, кто не имеет доходов для потребления минимальной корзины товаров и услуг. В минимальной корзине 50% составляет продовольствие, стоимость этой части корзины рассчитывается раз в квартал. По данным правительства, только в 13 регионах России ПМ соответствует федеральной методике. В 11 регионах показатель завышен, в 61 регионе – ниже федерального прожиточного минимума на 4,1–36,8%. МРОТ в России устанавливается на уровне прожиточного минимума за II квартал предыдущего года.

По данным «Коммерсанта», регионы должны будут довести свои прожиточные минимумы до федеральных значений в 2021-2025 годах. Расходы на переход к новой системе расчета, составят 128,5 миллиардов рублей в 2021 году и 439 миллиардов рублей в 2025 году.

#новости

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И это не новость ИА «Панорама»
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21 комментарий
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Чувствительный клуб

6

медианной (средней, — прим. TJ) зарплаты

Медианная зарплата это же не тоже самое что и средняя, не?

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Uwe Strich

Чувствительный
2

Нет: медианой можно считать вершину кривой Гаусса «наиболее частая у населения зарплата», тогда как средняя - просто сумма зарплат/доходов, поделённая на число людей.
Иллюстрация: один зарабатывает в месяц $500, другой - $100000, а ещё двое - по $1500 каждый; в этом примере полторы тысячи долларов как раз и будут медианой.

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Пара Беллум

Uwe
7

Наиболее часто встречающаяся зарплата работников — это модальная зарплата. Она в России находится в районе 25 тыс. руб. А медианная зарплата означает уровень оплаты труда, при котором 50% получающих зарплату получают меньше, а 50% — больше.

Нужно также отметить, что в России зарплатная статистика не охватывает всех работников, поэтому в любом случае данные будут нерелевантны, а все расчеты — приблизительны.

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Открытый теркин30см

Чувствительный
1

Если интересна цифра - около 35000 рублей в 2020 году.

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Андрей Владимирович

Открытый
0

Ну вот и получается  44% это 15400р , шило на мыло, ничего не поменяется 

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Артём Мазанов

Чувствительный
0

Да, это я тупанул. Поправил, спасибо

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Dmitry

Артём
1

Почему в новости только проценты? Данных о медианном доходе в рублях не существует? Почему бы не добавить в статью, что бы понятно было примерно сколько это 42% в рублях. 

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Набутыленный

Чувствительный
0

1, 2, 2997

Медиана 2 
Среднее 1000

Ответить

Банальный Денис

2

Я нихуя не понял. Новость хорошая или плохая?

Ответить

Открытый теркин30см

Банальный
3

Ну сейчас МРОТ - чуть больше 12к, при расчете через медианную - будет 14 700 где-то. С учетом инфляции, ежегодного роста налогов - теорема Эскобара.

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Банальный Денис

Открытый
1

значит хорошая

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Madsons

Банальный
3

Плохая, к мроту привязана система расчёта штрафов жкх, растёт мрот, повод повысить штрафы, увеличить стоимость коммунальных услуг.

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Mikhail Pukas

Madsons
1

Штрафы давно пора повышать. А от сейчас за привышение на 20км/ч - 500р(250р), а постоять с плакатом до 500.000р.

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YeezySpace

Открытый
0

Это МРОТ РФ такой как на Украине?)

Ответить

Открытый теркин30см

YeezySpace
0

да

Ответить

alexferman

Банальный
2

Очередная нумерология из мира отчётов, статистики и прочей бумажной херни. Можно выбросить из головы, это просто шум.

Ответить

Ivan

1

44.2

42

на эти два процента и живем

Ответить

Mika Shmalish

1

Плешивый вновь озаботился повышениям уровня жизни россиян, сейчас минтруд все пересчитает, и вжух, дед рассказывает как много мы стали зарабатывать

Ответить

Андрей Парусников

Mika
0

стопудов, так и будет

Ответить

MEGAtraXXXer666

0

Министерство предлагает зафиксировать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода, а МРОТ — на уровне 42% медианной зарплаты.

ЗДОРОВО!
Уже прожиточный минимум и МРОТ понижаем!

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MEGAtraXXXer666

MEGAtraXXXer666
0

Ибо медианный доход и зарплата у нас на уровне говна

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