«Коммерсантъ» рассказал о планах Минтруда изменить расчёт прожиточного минимума и МРОТ Материал редакции
Министерство предлагает зафиксировать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода, а МРОТ — на уровне 42% медианной зарплаты.
Министерство труда и социального развития представило на заседании правительства проект изменения расчёта прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом пишет «Коммерсантъ».
Журналисты выяснили, что министерство предложило с 2021 года отказаться от расчёта прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и на ближайшие пять лет определить его как часть медианного дохода по стране — 44,2%. ПМ для трудоспособного населения предлагается определить как 109% от этого показателя, ПМ для детей — 97%, для пенсионеров — 86%, что выше нынешних значений. МРОТ, который по закону не может быть меньше ПМ для трудоспособного населения, предлагается установись на уровне 42% медианной зарплаты в стране, которая выше медианного дохода. Инициатива Минтруда, по информации журналистов, уже получила одобрение правительства.
«Коммерсантъ» уточнил, что сейчас в России бедными считаются те, кто не имеет доходов для потребления минимальной корзины товаров и услуг. В минимальной корзине 50% составляет продовольствие, стоимость этой части корзины рассчитывается раз в квартал. По данным правительства, только в 13 регионах России ПМ соответствует федеральной методике. В 11 регионах показатель завышен, в 61 регионе – ниже федерального прожиточного минимума на 4,1–36,8%. МРОТ в России устанавливается на уровне прожиточного минимума за II квартал предыдущего года.
По данным «Коммерсанта», регионы должны будут довести свои прожиточные минимумы до федеральных значений в 2021-2025 годах. Расходы на переход к новой системе расчета, составят 128,5 миллиардов рублей в 2021 году и 439 миллиардов рублей в 2025 году.
Нет: медианой можно считать вершину кривой Гаусса «наиболее частая у населения зарплата», тогда как средняя - просто сумма зарплат/доходов, поделённая на число людей.
Иллюстрация: один зарабатывает в месяц $500, другой - $100000, а ещё двое - по $1500 каждый; в этом примере полторы тысячи долларов как раз и будут медианой.
Наиболее часто встречающаяся зарплата работников — это модальная зарплата. Она в России находится в районе 25 тыс. руб. А медианная зарплата означает уровень оплаты труда, при котором 50% получающих зарплату получают меньше, а 50% — больше.
Нужно также отметить, что в России зарплатная статистика не охватывает всех работников, поэтому в любом случае данные будут нерелевантны, а все расчеты — приблизительны.
Открытый теркин30см
Если интересна цифра - около 35000 рублей в 2020 году.
Ну вот и получается 44% это 15400р , шило на мыло, ничего не поменяется
Открытый теркин30см
Ну сейчас МРОТ - чуть больше 12к, при расчете через медианную - будет 14 700 где-то. С учетом инфляции, ежегодного роста налогов - теорема Эскобара.
Банальный Денис
значит хорошая
Штрафы давно пора повышать. А от сейчас за привышение на 20км/ч - 500р(250р), а постоять с плакатом до 500.000р.
Это МРОТ РФ такой как на Украине?)
Очередная нумерология из мира отчётов, статистики и прочей бумажной херни. Можно выбросить из головы, это просто шум.
Плешивый вновь озаботился повышениям уровня жизни россиян, сейчас минтруд все пересчитает, и вжух, дед рассказывает как много мы стали зарабатывать
Министерство предлагает зафиксировать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода, а МРОТ — на уровне 42% медианной зарплаты.
ЗДОРОВО!
Уже прожиточный минимум и МРОТ понижаем!