Министерство предлагает зафиксировать прожиточный минимум на уровне 44,2% медианного дохода, а МРОТ — на уровне 42% медианной зарплаты.

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Министерство труда и социального развития представило на заседании правительства проект изменения расчёта прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Журналисты выяснили, что министерство предложило с 2021 года отказаться от расчёта прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и на ближайшие пять лет определить его как часть медианного дохода по стране — 44,2%. ПМ для трудоспособного населения предлагается определить как 109% от этого показателя, ПМ для детей — 97%, для пенсионеров — 86%, что выше нынешних значений. МРОТ, который по закону не может быть меньше ПМ для трудоспособного населения, предлагается установись на уровне 42% медианной зарплаты в стране, которая выше медианного дохода. Инициатива Минтруда, по информации журналистов, уже получила одобрение правительства.

«Коммерсантъ» уточнил, что сейчас в России бедными считаются те, кто не имеет доходов для потребления минимальной корзины товаров и услуг. В минимальной корзине 50% составляет продовольствие, стоимость этой части корзины рассчитывается раз в квартал. По данным правительства, только в 13 регионах России ПМ соответствует федеральной методике. В 11 регионах показатель завышен, в 61 регионе – ниже федерального прожиточного минимума на 4,1–36,8%. МРОТ в России устанавливается на уровне прожиточного минимума за II квартал предыдущего года.

По данным «Коммерсанта», регионы должны будут довести свои прожиточные минимумы до федеральных значений в 2021-2025 годах. Расходы на переход к новой системе расчета, составят 128,5 миллиардов рублей в 2021 году и 439 миллиардов рублей в 2025 году.