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Дамир Камалетдинов
20 218

Сбербанк стал Сбером, показал новые отделения, банкоматы и устройства. Главное с конференции компании Материал редакции

Теперь официально не просто банк.

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Сбербанк проводит первую продуктовую конференцию «Сбер Конф». На ней компания представила ребрендинг, новый внешний вид офисов, банкоматы и устройства экосистемы. TJ собирает главное с мероприятия.

Новое название и логотип

Сбербанк представил новый логотип и объявил о ребрендинге. Теперь компания будет называться просто Сбер.

Для фирменного знака Сбера мы взяли самое главное от нашего банковского наследия. Галочку — символ нашей целеустремлённости и ориентированности на пользу для человека. Наш круг — символ нашей сфокусированности на потребностях людей и создание возможностей и комфорта для них. Мы остались зелёным финансовым брендом, но добавили немного разнообразия в то, чем мы занимаемся и чем полезны для клиента

Герман Греф
глава Сбербанка

Новый формат отделений и банкоматы

В презентации поучаствовал народный артист Михаил Боярский, который «так долго ходит в Сбербанк, что по привычке называет его сберкассой». Компания вместе с ним объявила об изменении внешних видов офисов. Они станут общественными пространствами с кафе и возможностью отдохнуть. «Никаких барьеров, никаких стёкол», — пояснили в компании.

«Теперь это не просто место, куда люди приходят сделать вклад, снять наличные или получить консультацию или взять кредит. Это место общения, куда приходят посмотреть новые технологии, поработать, назначить встречу или пообщаться, как мы с вами, например», — так объясняется концепция новых офисов Сбера.

На конференции показали, как оплатить кофе в отделении с помощью смартфона с SberPay, за безопасность в котором отвечает дочерняя компания банка Bi.Zone. «Кстати, улыбкой тоже скоро можно будет оплатить все покупки в Сбере», — отмечается в компании.

Ещё одним изменением стали новые банкоматы с возможностью управления голосом. Для этого Сбер собирает биометрические данные при выдаче карт.

Через новые банкоматы так же можно будет получить нефинансовые услуги экосистемы Сбера — заказать такси, купить билет в кино и не только.

Компания также представила сервис для накоплений в приложении Сбер Онлайн. Он позволяет незаметно откладывать с каждой покупки.

Голосовой помощник с трёмя характерами

Сбербанк показал семейство виртуальных ассистентов «Салют» из трёх ассистентов Сбер, Афина и Джой. Каждый из них работает с разным характером, который пользователи могут выбрать под себя. Помощники работают на основе облачных технологий с помощью самого мощного в России суперкомпьютера Сбера «Кристофари», который разработали в Nvidia.

Вместе с голосовым ассистентом Сбер показал SberMarket — площадку для навыков SmartApps, которые позволят взаимодействовать с помощниками. Добавлять их смогут любые пользователи и компании.

В компании утверждают, что SmartApps для голосовых ассистентов смогут делать даже маленькие бизнесы, в том числе без написания кода. Сбер представил онлайн-инструменты и шаблоны: прямо внутри системы можно будет собрать и протестировать новый навык.

Смартмаркет полностью откроют для сторонних компаний с акцентом на молодых предпринимателей, которые хотят открыть своё дело. «Теперь вы предлагаете свои продукты и услуги как навыки виртуальных ассистентов. А наши ассистенты всегда рядом с людьми».

Существующими Smartapps можно пользоваться уже сейчас. Сбер подчеркнул, что с помощью навыков для голосовых ассистентов бизнес получит доступ к клиентам экосистемы компании

ТВ-приставка, телевизор и «умная» колонка с экраном

Сбербанк показал SberBox — приставку для телевизоров, в которую встроены помощники из семейства «Салют», а также другие сервисы Сбера, в том числе кино, заказ еды, игры и музыка. Цена приставки составит 3490 рублей, один месяц подписки на все сервисы пользователи получат бесплатно.

Компания также показала СберПортал — «умную» колонку с дисплеем, над которой работали инженеры из компании Harmon/Kardon.

Семейство «Салют» также встроили в телевизоры сторонних компаний. Первым партнёром Сбера стала китайская Honor.

СберПрайм — единая подписка на сервисы Сбера

Компания показала подписку сразу на все свои сервисы. Её можно оформить через Сбербанк Онлайн или на сайте компании. В неё вошли сервисы Okko (до 20 тысяч фильмов бесплатно, на остальные скидка — 15%), СберЗвук, бесплатная доставка продуктов из магазинов от Сбермаркета, 30 Гб в облачном хранилище СберДиск и 20% скидка на дополнительное место, 10% на 10 заказов в месяц в Delivery Club, 10% на заказ Ситимобил, 15% на абонентскую плату СберМобайл.

Подписка обойдётся в 199 рублей в месяц, первые 30 дней будут бесплатными. Сбер обещает выгоду более 20 тысяч рублей в год. Подписаться можно на сайте, в приложении и с октября в любом отделении. До конца года годовая подписка обойдётся в 999 рублей.

Автоматическое открытие бизнеса, подписка на продукты, образовательная платформа другие анонсы

  • Предприниматели смогут рассчитать бизнес-план, взять кредит на бизнес и открыть счёт в банке онлайн, заполнив анкету и приложив паспорт;
  • Компания также показала СберКласс — сервис для персонализированного обучения детей. Учащиеся смогут совместно решать задания, а учителя получат новый инструмент для автоматизации работы;
  • В сервисе СберМаркет в 2021 году появится индивидуальная подписка на самые популярные продукты, которые покупают пользователи.

Это обновляемая публикация. Если хотите прочитать сразу всё главное с конференции, добавьте в закладки и возвращайтесь после окончания.

#новости #сбербанк #банки

Статья дополняется
Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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225 комментариев
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AndreyM

79

Своровать деньги пенсионеров и оьнулить все накопительные счета - «мы не имеем отношения к банку СССР»

2020й год - мы самый старый банк в стране со 150 летней историей.

Здесь уместен мем с собаками, но некогда делать 😀

Ответить

Ефим Паршин

AndreyM
89

Да, да кто то уже делал

Ответить

AndreyM

Ефим
2

Ааааа :) 5! :)))

Ответить

Petr Petrov

AndreyM
4
Ответить

Антон Шпякин

Petr
9
Ответить

Константин Дмитриевич

AndreyM
1

Жаль современные дети не умеют читать и не могут осознать кто у кого и как "своровал", и при чем тут сбер, когда виновато во всем правительство.

Ответить

AndreyM

Константин
1

Жаль, что современные старпёры так зашорены что во всём винят правительство, трампа, путина etc. и прочие классические мантры

Ответить

xeroxx

AndreyM
2

Че за бред, при чем тут Сбербанк, это называлось Павловская реформа, проводил ее угадай кто? Правильно, премьер министр Павлов.

Ответить

Vitaly FlieTantie

38

Не понимаю, почему все бугуртят. Ну поменяли и поменяли. Зато сколько сейчас рекламщики подзаработают. Этот сектор итак загибается, так хоть сбер им подкинет на похороны. 

Ответить

Илья Волочков

Vitaly
68

Лично мне не нравится, что рынок стал слишком монополизированным и неповротливым. А монополия это всегда плохо.

Вот раньше Сбер был просто банком, а теперь поглотили 2GIS, Яндекс.Деньги. Создали свою мобильную связь, продают бургеры в своих отделениях, запустили музыкальный стриминговый сервис.

Ничего хорошего в этом не вижу, раньше были маленькие ламповые самостоятельные компании, а теперь один большой неповоротливый монстр.

Вот от этого я бомблю.

Ответить

AZP

Илья
10

Не, мне нравятся именно крупные компании.
За едой я иду в Ашан или Metro, а не к бабке на рынке.
Еду на автобусе Ecolines, а не с мудаком на драном Спринтере.
Покупаю эспрессо в киоске Lavazza, а не Чёрную карту в пластиковом стакане из термоса у бабы Нюры на остановке.

Ответить

alexferman

AZP
22

мне нравятся именно крупные

Так-так

Ответить

AZP

alexferman
13

И потные

Ответить

Anton Golovanov

AZP
23

Но все перечисленное не такие гиганты, занимающиеся десятками разных направлений. Ситуация со Сбером — это вы едете за едой в Сбер, едете на автобусе Сбера, и покупаете эспрессо в киоске Сбера.

Ответить

Максим Ерохин

AZP
19

Дело даже не в том, что крупная/некрупная. А в том, что компания начинает заниматься вообще всем.

Ответить

Andre Macareno

AZP
9

Lavazza

Кофейного сноба порвало

Ответить

Майский жук

Andre
0

да ладно тебе, итальянский кофе в зернах это уже давно не топ. жарь любые зерна, пока не запахнет паленым - получишь итальянскую обжарку

Ответить

Евгений Клочков

AZP
7

супергиганты информационно-услугошные конечно очень удобны и приятны
но за этим удобством скрывается зависимость - ты размениваешь свободу выбора на комфорт

а когда по каким-то причинам комфорт обломается - может оказаться, что идти уже и не к кому, только ко второму информационно-услугошному гиганту

Ответить

Sam Lowry

AZP
1

Гурмана и эстета видать издалека!

Ответить

Denis Kiselev

Илья
1

До тех пор, пока монстры не начинают душить конкурентов своим доминирующим положением, он очень себе даже успешные и хорошие компании. Dont be evil и всё такое.

Беда в том, что очень быстро почти все начинают в разной степени злоупотреблять - удушая конкуренцию просто потому что могут и это несложно в их положении. Но тут уже всё зависит от того как работают антимонопольщики в данном конкретном рынке.

Ответить

Влад Мурыгин

Vitaly
4

Сколько ? Кому он подкинет ?
Одному агенству он закажет и все, а тысячи других продолжат загибаться 🤷🏼‍♂️

Ответить

Petr Petrov

Влад
9

Татьянычу подкинет, как всегда

Ответить

Оригинальный украинец

Влад
0

А крупное агенство найдет сотню субподрядчиков, сотня субподрядчиков заплатит тысяче блогеров и десятку рекламных сетей. И вот у всей этой пиздобратии есть деньги еще на полгода существования

Ответить

ouxen

Оригинальный
1

на завод пусть пиздуют

Ответить

Андрей Рядькин

Vitaly
2

Поддержка бизнеса по средствам нерационального использования средств и кумовства

Ответить

Уютный месяц

Vitaly
2

На праздник!

Ответить

Напряженный Валера

Vitaly
0

рекламщики то загибаются?

Ответить

Александр Антонов

Vitaly
0

Как же он загибается и откуда такие прогнозы? 😁

Ответить

ouxen

Vitaly
–1

нахуй пусть идут

Ответить

AndreyM

43

Правильный остаток на сбере такой:

Ответить

Jorn Helme

AndreyM
27

Или вовсе

Ответить

YeezySpace

Jorn
19

У Вас нищенский Айфон, я думаю на других картах такой же баланс.

Ответить

Станислав Минаков

AndreyM
5

Ну так, за твой счёт ребрендинг

Ответить

D G

AndreyM
0

Зачем там вообще счёт держать ?

Ответить

AndreyM

D
0

Для получения и отправки переводов тем, кто с остальными банками на Вы 🤷‍♂️. Переучивать их - пустое, легче завести счет в сбере

Ответить

D G

AndreyM
0

Сейчас же есть сбп, достаточно уговорить человека включить в настройках

Ответить

AndreyM

D
1

Ооо, СБП - это вообще для них из области фантастики, даже не стоит упоминать, особенно в сбере 🤦‍♂️😀

Ответить

ouxen

D
–1

хуета какая то

Ответить

LC

AndreyM
0

Правильный - когда у тебя нет ни учётки, ни счетов в сбере.

Ответить

Алексей Ефименко

46

Галочку — символ нашей целеустремлённости и ориентированности на пользу для человека. Наш круг — символ нашей сфокусированности на потребностях людей и создание возможностей и комфорта для них.

Обожаю такие объяснения в дизайне простых элементов типа кружочков и галочек. Вот смотрю на них, и прям сразу вижу, что авторы хотели мне сказать про целеустремлённость и сфокусированность.. а, блять, погодите, нет. Просто кружочек с галочкой.

Ответить

FOX

Алексей
5

точнее смотрит на них пенсионерка из Сыктывкара 

Ответить

Макс

Алексей
3

Это не галочка, а нога в очке

Ответить

Конструктивный татарин

Алексей
0

Типичный товарный фетишизм

Ответить

German Times

Алексей
0

Я всегда думал, что это кошелек, а не галочка

Ответить

Интересный кран

37

Невероятная вымученность сквозит из каждой секунды этой презентации. Греф увидел стримы презентаций американских компаний и решил, что может такое же сделать. Но как обычно получилась убого наигранная и бездарно написанная хуйня уровня выпуска новостей на федеральном ТВ.

Вместо сценариев практического применения функций показывают хуйню, которая скорее провоцирует забрать остатки средств из этого банка, чем чему-то радоваться. Какой новый мир, нахуй - это банк, блядь, я туда если и пойду, то только для крупной валютной операции или для снятия налички в сумме, которой не может быть в банкомате.

А ваш ведущий только что гордо заявил, что у них даже кассы нет, зато можно кофе попить. Это какой-то пиздец.

Ответить

Интересный кран

Интересный
5

Блядь, у меня паралич от кринжа, не могу закрыть вкладку, спасите.

Ответить

Интересный кран

Интересный
0

Слава б-гу, на сегменте с Валерией стало так невыносимо от ультракринжа, что открылось второе дыхание и рывком закрыл.

Вьетнамские флешбеки перед глазами на всю жизнь останутся, конечно.

Ответить

ouxen

Интересный
–1

Честно признаться я в ахуе

Ответить

Интересный кран

ouxen
1

ВСЕГО ЗА 2990 РУБЛЕЙ ТЫ СМОЖЕШЬ ПРИГЛАСИТЬ К СЕБЕ ДОМОЙ ТОВАРИЩА МАЙОРА

Ответить

Магнитный пёс_анон

ouxen
1

Пренебречь, вальсируем

Ответить

Universaw

37

онлайн же обычно делали
ебать кринж
МЫ ТЕХНОЛОГИЧНАЯ КОМПАНИЯ, ПЕРВЫЙ БАНК С УМНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
@
А ВОТ БОЯРСКИЙ В ШЛЯПЕ ТЫСЯЧА ЧЕРТЕЙ

Ответить

Сергей Морозов

Universaw
1

Система быстрых переводов «Конь Дартаньяна»

Ответить

Сергей Морозов

Сергей
1

Вместа кафе - кальянная «Канальянна»

Ответить

Чувствительный коктейль

Сергей
1

Система длинных займов "Член коня Д'Артаньяна"

Ответить

Сергей Морозов

Чувствительный
0

Выгодный вклад «Член коня в Дартаньяне»

Ответить

Чувствительный коктейль

Сергей
0

Это ипотека

Ответить

Интересный кран

Universaw
0

С ДИВАНА В САМОЛЁТ
@
ВОТ ЭТО УЛЁТ

Ответить

Sergey Volkov

37

Тем временем участники СберКонфа внимательно слушают

Ответить

Ilnur Nazyrov

Sergey
1

Владимир Владимирович как на фото попал?

Ответить

Офицерский бинокль

Ilnur
0

Пулл двойников, еще клон Мишустина посередине

Ответить

Алексей Фомин

26

Два кофе пожалуйста

Ответить

Магнитный пёс_анон

Алексей
3

@Дитковский уведомление

Ответить

Konstantin

Алексей
0

Блин, хотел запостить сам что-нибудь из этой серии, но опоздал :(

Ответить

Denis Denis

21

Ребрендинг с канальей, паркующейся как последнее чмо, на улицах питера

Ответить

Vadim Kraev

17

Как за 10-15 лет из охуенного логотипа сделать стандартную невзрачную иконку

Ответить

Дмитрий Хоккаидов

13

«Через новые банкоматы так же можно будет получить нефинансовые услуги экосистемы Сбера — заказать такси, купить билет в кино и не только.»
Теперь к тормозящим бабушкам и дедушкам добавятся молодые люди, заказывающие такси и билеты по 30 минут. А тебе нужно просто снять/закинуть денег за 3 минуты. 

Ответить

мЕдь

Дмитрий
6

Подозреваю, что молодые люди смогут сделать это со своего телефона.

Ответить

Дмитрий Хоккаидов

мЕдь
2

Тогда зачем этот функционал в терминале?

Ответить

Илья Волочков

Дмитрий
1

Для пенсионеров, чтобы тормозили ещё больше.

Ответить

LC

мЕдь
1

молодые люди смогут сделать это со своего телефона.

Ой, не все. Тормоза - понятие не только безвременное, но и безвозрастное.

Ответить

Bille Shiffer

Дмитрий
0

Или послушать музыку и подкасты.

Ответить

Чувствительный коктейль

10

Блять, в такое отделение нет никакого желания приходить. Бесвкусная серая херня. Еще и теней от людей нет. Это ломает мозг

Ответить

Напряженный Валера

Чувствительный
2

Вообще сложно представить общественное пространство, где бабки сражаются с банкоматами в неравной битве, а рядом хипстеры допивают своё смузи)
Ты же в банки приходишь, что бы почиллить)
Еще и теней от людей нет

Они вампиры, поэтому усатый потерял сознание когда у него кровь брали)
лааан, это кажется прививка была

Ответить

Довольный месяц

Чувствительный
2

Прям так и вижу, как в деревне пенсионер заходит в сбер, а там модный серый офис с кафе. 

Ответить

Замечательный теркин30см

1

Приложение обновилось.

Ответить

Виктор Ганелес

Замечательный
25

Деанон

Ответить

Замечательный теркин30см

Виктор
0

Не секрет же, вроде)

Ответить

Sergey Volkov

Замечательный
26

теперь да, Артём

Ответить

alex twit

Виктор
0

Там любое имя можно задать в настройках

Ответить

アントン メルツァロフ

Замечательный
8

Доброе утро, Артем!

Ответить

Близкий Валера

Замечательный
0

фетиш на длинные ноги, норм

Ответить

Виктор Ганелес

Близкий
0

Как будто что-то плохое

Ответить

ouxen

Замечательный
–1

( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

FOX

9

привет тинькофф

Ответить

Дмитрий Еруков

8

Такая ебала пиздец. Цирк сделали из банка, раскраски на которые всем похуй. Когда я прихожу в банк, я хочу серьезности, уверенности что мои бабки не проебут циркачи.

Ответить

FOX

5

Тысяча чертей
Мда

Ответить

Petr Petrov

FOX
9

жесть, хромакей всратый

Ответить

Серебряный Джонни

Petr
1

Не хромакей, а композер, который это всё в нюке собирал.

Ответить

FOX

FOX
3

стыд

Ответить

Sergey Volkov

FOX
4

СберЛогистика:   
Где заказывали, там и обращайтесь

Ответить

Иван Иванович

FOX
3

Тут конечно Винсента Вега не хватает недоумевающеоо

Ответить

alex twit

FOX
1

Аджалья! Тысяча бигдат!

Ответить

Ivan Pearce

3

Актеры у которых нет оскара конечно, но действительно прикольно обновляются

p.s я просто в шоке как все льют только негатив, сбер всё правильно сделал что обновился и стал IT компанией, конкуренция это круто яндекс против сбера, две крутых экосистемы 

p.s.s в России самая развитая IT сфера, гордитесь епта, а не нойте

Ответить

Чувствительный коктейль

Ivan
11

от того, что на фоне убогого зеленого экрана они там заливают про будущее, в их отделениях не станет меньше пенсионеров, бесконечных очередей, псевдовежливых работников, перестанут блочить карты, перестанут звонить "сотрудники службы безопасности сбербанка"

Ответить

Ivan Pearce

Чувствительный
0

а после каких изменений должно стать меньше пенсионеров?)) 

я вообще имел ввиду, что все их изменения это удобно очень

Ответить

Чувствительный коктейль

Ivan
–1

Например, выделить отделения для пенсий и сберкнижек, в которых будут копиться пенсионеры. Потому что им нахуй не нужон это ваш кофе, сандвичи, вайфай.

Ответить

Ivan Pearce

Чувствительный
–2

Будущее должно двигаться вперед, а не назад

Ответить

Чувствительный

Ivan
3

Так пусть двигаются. А не на старое говно мамонта прикручивают ИИ и голосовые помощники.
Я не пойду в отделение сбера пока там будут бесконечные очереди недовольных бабок, которые даже с электронной очередью умудряются ругаться. Пусть в этом отделении хоть сам греф на летающей машине будет на одной ноге блокчейном жонглировать.
С их ресурсами и связями могли бы уже давно побороть телефонное мошенничество с их картами

Ответить

Dmitry Shiryaev

Чувстви…
1

Телефонное мошеничество привязано к картам сбербанка только потому что это дефолтный банк. Когда был в адлере, там 50-70% точек без терминалов, но у всех сбер. 

Ответить

Чувствительный

Dmitry
0

И? Когда Тинькоф очень захотел, нашли хакеров, поставили их раком.

У Грефа то побольше связей и рычагов. Уже давно бы всех насадил на свою галочку

Ответить

Dmitry Shiryaev

Чувстви…
0

В 2019-2020 было столько утечек данных у топ 10 банков, и что-то раком никого не поставили. Сбербанк хоть и неповоротливое говно, но он гораздо более гибкий, чем очереди на оплату электричества в кассу. У нас огромный уровень невежества у 45+, который не победить никакими технологиями. 
И основная масса денег тоже не у хипстеров с кешбеком. 

Ответить

Чувствительный

Dmitry
0

Только сбер не делает вообще ничего для борьбы с этим. Вообще.
Могли бы просвещать бабулек, могли бы в этих самых отделениях, где эти бабки сутками сидят, подходить и объяснять. Могли бы по телевизору пустить вместо рекламы своего говна обучающие ролики.

Но нет. Срать они хотели

Ответить

Ivan Pearce

Чувстви…
0

Бабки это проблема не сбера, а проблема поколений, они везде и это страшно действительно. Я хз конечно, но с электронной очередью не было и с бабками проблем

Ответить

Чувствительный

Ivan
0

они далеко не везде. А только в банках, где есть пенсионные карты.

Ответить

Мокрый рак

Чувстви…
0

Бабки, вроде, нынче только на почте тусуются, не?

Ответить

Чувствительный

Мокрый
0

нет. Зайди в сбер или втб - там места живого нет, все бабками завалено.

Ответить

ouxen

Ivan
0

какие нахуй экосистемы че ты несешь блять

Ответить

Ivan Pearce

ouxen
0

имеется ввиду что все в одном месте, ты не знаешь что это значит чтоли?

Ответить

Чувствительный коктейль

Ivan
0

Нет. Экосистема означает не это

Ответить

Ivan Pearce

Чувствительный
0

ну все сервисы завязаны друг на друге, сути не меняет сильно

Ответить

Olshanti

7
Ответить

Alex V

Olshanti
1

я ждал эту картинку

Ответить

Olshanti

Alex
1

не только ты. я не мог наплевать на ожидания :)

Ответить

Mika Shmalish

7

Они станут общественными пространствами с кафе и возможностью отдохнуть...

Ответить

FOX

6

какой черт перед запятой поставил пробел?

Ответить

Чувствительный коктейль

FOX
1

бляя, рендерить все заново

Ответить

FOX

Чувствительный
0

там вроде "онлайн" - виртуальная студия...

Ответить

Магнитный пёс_анон

FOX
0
Ответить

Даниил

6

Галочка показывает время примерно 10 07.
Это примерно то время, когда в сбер лучше не заходить - очередь из бабушек сметет.

Ответить

Руслан Астратов

6

"Галочку — символ нашей целеустремлённости и ориентированности на пользу для человека."

Ответить

Пешка Комитета

5

Как же наигранно. Будто они впервые ассистента видят.

Ответить

Пешка Комитета

Пешка
3

Бля, они аж 3 синтеза к ассистентам придумали.

Ответить

Coronadoden

5

Бля, я щас сдохну от смеха

Ответить

Coronadoden

Coronadoden
0

"Мы единственный банк, который поставил памятник нашему клиенту"

Ответить

Coronadoden

Coronadoden
0

"Мы полностью пересмотрели банкомат"

Ответить

Coronadoden

Coronadoden
0

"Мы пережили кризисы, нам было трудно, но мы зарабатывали деньги для наших акционеров"

Ответить

Coronadoden

Coronadoden
1

Эти диалоги

Ответить

Coronadoden

Coronad…
1
Ответить

Coronadoden

Coronad…
0

ДОЧЬ БОЯРСКОГО

Ответить

Coronadoden

Coronad…
0

Какой чудесный смех

Ответить

Coronadoden

Coronad…
2

Это я сейчас

Ответить

мЕдь

5

Голосовой помощник с трёмя характерами

Первый в мире помощник с диссоциативным расстройством идентичности.

Ответить

FOX

мЕдь
1

а че, биполярка вроде сейчас модно

Ответить

Дмитрий Пелипас

5

А будет сберкальянная? Или сбербершоп?

Ответить

Максим Шишлов

Дмитрий
1

В сбербершопе обязан работать сбербербер и иметь собаку сбербернара.

Ответить

Пешка Комитета

2

СБЕРБАНК ЗАПУСКАЕТ ВИРТУАЛЬНОГО ПОМОЩНИКА "САЛЮТ"

Бля... Какое же уебищное название ассистента

Ответить

Серебряный Джонни

Пешка
8

СБЕРБАНК ЗАПУСКАЕТ ВИРТУАЛЬНОГО ПОМОЩНИКА "БОНЖУРНА ЁПТА"

Ответить

Пешка Комитета

Серебряный
0

Анонимные Телеграм-каналы)

Ответить

Steve Skrynnikov

Пешка
5

стоят бабки возле банкомата и оруть «салют, Салют»

Ответить

Чувствительный коктейль

Steve
1

А им хором сзади "УРААААААА"

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Евгений Клочков

Пешка
2

а можно ли переименовать его в зи...впрочем, не будем об этом

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Иван Иванович

5

Им бы вместо новых офисов выделить старые в отдельную дочку для бабушек, а самим двигаться в сторону полного онлайна, раз уж они решили стать "технологической компанией". Это и главному акционеру выгодно, ведь тогда будет меньше налички

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Nikolay Kapustin

Иван
0

Как верно написали выше, все смотрят презы западных гигантов и хотят открыть свои магазины аля Апсторы. Карго...

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Чувствительный коктейль

4

какой же кринж
Дискета, скейтборд, йойо

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schmuck

Чувствительный
1

ещё бы спиннеры, гироскутеры и репчик

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Влад Абрамов

4

Так ведь вроде уже месяца 3 назад об этом объявляли, нет? Или то были слухи?

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Жесткий украинец

Влад
–1

Слухи, на основе зарегистрированных товарных знаков новых 

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Сергей Предэ

4

Я так  понимаю, будет как в почте России- на кассу привезут пачку журналов "крестьянка" и шоколад.

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Арабский кубок

4

Да хоть Сбербанк коллайдер запустит свой личный, для меня он на всю жизнь останется банком «там где карту открывали, туда и обращайтесь». Потому что грош цена все этим преобразованиями, если Сбер не избавится от огромного списка ошибок

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Petr Petrov

3

Это место общения, куда приходят посмотреть новые технологии, поработать, назначить встречу или пообщаться, как мы с вами, например», — так объясняется концепция новых офисов Сбера.

"Где оформляли карту туда и идите" - новые технологии.

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Чувствительный коктейль