Теперь официально не просто банк.

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Сбербанк проводит первую продуктовую конференцию «Сбер Конф». На ней компания представила ребрендинг, новый внешний вид офисов, банкоматы и устройства экосистемы. TJ собирает главное с мероприятия.

Новое название и логотип

Сбербанк представил новый логотип и объявил о ребрендинге. Теперь компания будет называться просто Сбер.

Для фирменного знака Сбера мы взяли самое главное от нашего банковского наследия. Галочку — символ нашей целеустремлённости и ориентированности на пользу для человека. Наш круг — символ нашей сфокусированности на потребностях людей и создание возможностей и комфорта для них. Мы остались зелёным финансовым брендом, но добавили немного разнообразия в то, чем мы занимаемся и чем полезны для клиента Герман Греф глава Сбербанка

Новый формат отделений и банкоматы

В презентации поучаствовал народный артист Михаил Боярский, который «так долго ходит в Сбербанк, что по привычке называет его сберкассой». Компания вместе с ним объявила об изменении внешних видов офисов. Они станут общественными пространствами с кафе и возможностью отдохнуть. «Никаких барьеров, никаких стёкол», — пояснили в компании.

«Теперь это не просто место, куда люди приходят сделать вклад, снять наличные или получить консультацию или взять кредит. Это место общения, куда приходят посмотреть новые технологии, поработать, назначить встречу или пообщаться, как мы с вами, например», — так объясняется концепция новых офисов Сбера.

На конференции показали, как оплатить кофе в отделении с помощью смартфона с SberPay, за безопасность в котором отвечает дочерняя компания банка Bi.Zone. «Кстати, улыбкой тоже скоро можно будет оплатить все покупки в Сбере», — отмечается в компании.

Ещё одним изменением стали новые банкоматы с возможностью управления голосом. Для этого Сбер собирает биометрические данные при выдаче карт.

Через новые банкоматы так же можно будет получить нефинансовые услуги экосистемы Сбера — заказать такси, купить билет в кино и не только.

Компания также представила сервис для накоплений в приложении Сбер Онлайн. Он позволяет незаметно откладывать с каждой покупки.

Голосовой помощник с трёмя характерами

Сбербанк показал семейство виртуальных ассистентов «Салют» из трёх ассистентов Сбер, Афина и Джой. Каждый из них работает с разным характером, который пользователи могут выбрать под себя. Помощники работают на основе облачных технологий с помощью самого мощного в России суперкомпьютера Сбера «Кристофари», который разработали в Nvidia.

Вместе с голосовым ассистентом Сбер показал SberMarket — площадку для навыков SmartApps, которые позволят взаимодействовать с помощниками. Добавлять их смогут любые пользователи и компании.

В компании утверждают, что SmartApps для голосовых ассистентов смогут делать даже маленькие бизнесы, в том числе без написания кода. Сбер представил онлайн-инструменты и шаблоны: прямо внутри системы можно будет собрать и протестировать новый навык.

Смартмаркет полностью откроют для сторонних компаний с акцентом на молодых предпринимателей, которые хотят открыть своё дело. «Теперь вы предлагаете свои продукты и услуги как навыки виртуальных ассистентов. А наши ассистенты всегда рядом с людьми».

Существующими Smartapps можно пользоваться уже сейчас. Сбер подчеркнул, что с помощью навыков для голосовых ассистентов бизнес получит доступ к клиентам экосистемы компании

ТВ-приставка, телевизор и «умная» колонка с экраном

Сбербанк показал SberBox — приставку для телевизоров, в которую встроены помощники из семейства «Салют», а также другие сервисы Сбера, в том числе кино, заказ еды, игры и музыка. Цена приставки составит 3490 рублей, один месяц подписки на все сервисы пользователи получат бесплатно.

Компания также показала СберПортал — «умную» колонку с дисплеем, над которой работали инженеры из компании Harmon/Kardon.

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Семейство «Салют» также встроили в телевизоры сторонних компаний. Первым партнёром Сбера стала китайская Honor.

СберПрайм — единая подписка на сервисы Сбера

Компания показала подписку сразу на все свои сервисы. Её можно оформить через Сбербанк Онлайн или на сайте компании. В неё вошли сервисы Okko (до 20 тысяч фильмов бесплатно, на остальные скидка — 15%), СберЗвук, бесплатная доставка продуктов из магазинов от Сбермаркета, 30 Гб в облачном хранилище СберДиск и 20% скидка на дополнительное место, 10% на 10 заказов в месяц в Delivery Club, 10% на заказ Ситимобил, 15% на абонентскую плату СберМобайл.

Подписка обойдётся в 199 рублей в месяц, первые 30 дней будут бесплатными. Сбер обещает выгоду более 20 тысяч рублей в год. Подписаться можно на сайте, в приложении и с октября в любом отделении. До конца года годовая подписка обойдётся в 999 рублей.

Автоматическое открытие бизнеса, подписка на продукты, образовательная платформа другие анонсы

Предприниматели смогут рассчитать бизнес-план, взять кредит на бизнес и открыть счёт в банке онлайн, заполнив анкету и приложив паспорт;

Компания также показала СберКласс — сервис для персонализированного обучения детей. Учащиеся смогут совместно решать задания, а учителя получат новый инструмент для автоматизации работы;

В сервисе СберМаркет в 2021 году появится индивидуальная подписка на самые популярные продукты, которые покупают пользователи.

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