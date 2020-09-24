Сбербанк стал Сбером, показал новые отделения, банкоматы и устройства. Главное с конференции компании Материал редакции
Теперь официально не просто банк.
Сбербанк проводит первую продуктовую конференцию «Сбер Конф». На ней компания представила ребрендинг, новый внешний вид офисов, банкоматы и устройства экосистемы. TJ собирает главное с мероприятия.
Новое название и логотип
Сбербанк представил новый логотип и объявил о ребрендинге. Теперь компания будет называться просто Сбер.
Новый формат отделений и банкоматы
В презентации поучаствовал народный артист Михаил Боярский, который «так долго ходит в Сбербанк, что по привычке называет его сберкассой». Компания вместе с ним объявила об изменении внешних видов офисов. Они станут общественными пространствами с кафе и возможностью отдохнуть. «Никаких барьеров, никаких стёкол», — пояснили в компании.
«Теперь это не просто место, куда люди приходят сделать вклад, снять наличные или получить консультацию или взять кредит. Это место общения, куда приходят посмотреть новые технологии, поработать, назначить встречу или пообщаться, как мы с вами, например», — так объясняется концепция новых офисов Сбера.
На конференции показали, как оплатить кофе в отделении с помощью смартфона с SberPay, за безопасность в котором отвечает дочерняя компания банка Bi.Zone. «Кстати, улыбкой тоже скоро можно будет оплатить все покупки в Сбере», — отмечается в компании.
Ещё одним изменением стали новые банкоматы с возможностью управления голосом. Для этого Сбер собирает биометрические данные при выдаче карт.
Через новые банкоматы так же можно будет получить нефинансовые услуги экосистемы Сбера — заказать такси, купить билет в кино и не только.
Компания также представила сервис для накоплений в приложении Сбер Онлайн. Он позволяет незаметно откладывать с каждой покупки.
Голосовой помощник с трёмя характерами
Сбербанк показал семейство виртуальных ассистентов «Салют» из трёх ассистентов Сбер, Афина и Джой. Каждый из них работает с разным характером, который пользователи могут выбрать под себя. Помощники работают на основе облачных технологий с помощью самого мощного в России суперкомпьютера Сбера «Кристофари», который разработали в Nvidia.
Вместе с голосовым ассистентом Сбер показал SberMarket — площадку для навыков SmartApps, которые позволят взаимодействовать с помощниками. Добавлять их смогут любые пользователи и компании.
В компании утверждают, что SmartApps для голосовых ассистентов смогут делать даже маленькие бизнесы, в том числе без написания кода. Сбер представил онлайн-инструменты и шаблоны: прямо внутри системы можно будет собрать и протестировать новый навык.
Смартмаркет полностью откроют для сторонних компаний с акцентом на молодых предпринимателей, которые хотят открыть своё дело. «Теперь вы предлагаете свои продукты и услуги как навыки виртуальных ассистентов. А наши ассистенты всегда рядом с людьми».
Существующими Smartapps можно пользоваться уже сейчас. Сбер подчеркнул, что с помощью навыков для голосовых ассистентов бизнес получит доступ к клиентам экосистемы компании
ТВ-приставка, телевизор и «умная» колонка с экраном
Сбербанк показал SberBox — приставку для телевизоров, в которую встроены помощники из семейства «Салют», а также другие сервисы Сбера, в том числе кино, заказ еды, игры и музыка. Цена приставки составит 3490 рублей, один месяц подписки на все сервисы пользователи получат бесплатно.
Компания также показала СберПортал — «умную» колонку с дисплеем, над которой работали инженеры из компании Harmon/Kardon.
Семейство «Салют» также встроили в телевизоры сторонних компаний. Первым партнёром Сбера стала китайская Honor.
СберПрайм — единая подписка на сервисы Сбера
Компания показала подписку сразу на все свои сервисы. Её можно оформить через Сбербанк Онлайн или на сайте компании. В неё вошли сервисы Okko (до 20 тысяч фильмов бесплатно, на остальные скидка — 15%), СберЗвук, бесплатная доставка продуктов из магазинов от Сбермаркета, 30 Гб в облачном хранилище СберДиск и 20% скидка на дополнительное место, 10% на 10 заказов в месяц в Delivery Club, 10% на заказ Ситимобил, 15% на абонентскую плату СберМобайл.
Подписка обойдётся в 199 рублей в месяц, первые 30 дней будут бесплатными. Сбер обещает выгоду более 20 тысяч рублей в год. Подписаться можно на сайте, в приложении и с октября в любом отделении. До конца года годовая подписка обойдётся в 999 рублей.
Автоматическое открытие бизнеса, подписка на продукты, образовательная платформа другие анонсы
- Предприниматели смогут рассчитать бизнес-план, взять кредит на бизнес и открыть счёт в банке онлайн, заполнив анкету и приложив паспорт;
- Компания также показала СберКласс — сервис для персонализированного обучения детей. Учащиеся смогут совместно решать задания, а учителя получат новый инструмент для автоматизации работы;
- В сервисе СберМаркет в 2021 году появится индивидуальная подписка на самые популярные продукты, которые покупают пользователи.
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Своровать деньги пенсионеров и оьнулить все накопительные счета - «мы не имеем отношения к банку СССР»
2020й год - мы самый старый банк в стране со 150 летней историей.
Здесь уместен мем с собаками, но некогда делать 😀
Да, да кто то уже делал
Жаль современные дети не умеют читать и не могут осознать кто у кого и как "своровал", и при чем тут сбер, когда виновато во всем правительство.
Жаль, что современные старпёры так зашорены что во всём винят правительство, трампа, путина etc. и прочие классические мантры
Не понимаю, почему все бугуртят. Ну поменяли и поменяли. Зато сколько сейчас рекламщики подзаработают. Этот сектор итак загибается, так хоть сбер им подкинет на похороны.
Лично мне не нравится, что рынок стал слишком монополизированным и неповротливым. А монополия это всегда плохо.
Вот раньше Сбер был просто банком, а теперь поглотили 2GIS, Яндекс.Деньги. Создали свою мобильную связь, продают бургеры в своих отделениях, запустили музыкальный стриминговый сервис.
Ничего хорошего в этом не вижу, раньше были маленькие ламповые самостоятельные компании, а теперь один большой неповоротливый монстр.
Вот от этого я бомблю.
мне нравятся именно крупные
Так-так
Но все перечисленное не такие гиганты, занимающиеся десятками разных направлений. Ситуация со Сбером — это вы едете за едой в Сбер, едете на автобусе Сбера, и покупаете эспрессо в киоске Сбера.
Дело даже не в том, что крупная/некрупная. А в том, что компания начинает заниматься вообще всем.
Lavazza
Кофейного сноба порвало
да ладно тебе, итальянский кофе в зернах это уже давно не топ. жарь любые зерна, пока не запахнет паленым - получишь итальянскую обжарку
супергиганты информационно-услугошные конечно очень удобны и приятны
но за этим удобством скрывается зависимость - ты размениваешь свободу выбора на комфорт
а когда по каким-то причинам комфорт обломается - может оказаться, что идти уже и не к кому, только ко второму информационно-услугошному гиганту
До тех пор, пока монстры не начинают душить конкурентов своим доминирующим положением, он очень себе даже успешные и хорошие компании. Dont be evil и всё такое.
Беда в том, что очень быстро почти все начинают в разной степени злоупотреблять - удушая конкуренцию просто потому что могут и это несложно в их положении. Но тут уже всё зависит от того как работают антимонопольщики в данном конкретном рынке.
Сколько ? Кому он подкинет ?
Одному агенству он закажет и все, а тысячи других продолжат загибаться 🤷🏼♂️
Оригинальный украинец
А крупное агенство найдет сотню субподрядчиков, сотня субподрядчиков заплатит тысяче блогеров и десятку рекламных сетей. И вот у всей этой пиздобратии есть деньги еще на полгода существования
Поддержка бизнеса по средствам нерационального использования средств и кумовства
Правильный остаток на сбере такой:
Или вовсе
Галочку — символ нашей целеустремлённости и ориентированности на пользу для человека. Наш круг — символ нашей сфокусированности на потребностях людей и создание возможностей и комфорта для них.
Обожаю такие объяснения в дизайне простых элементов типа кружочков и галочек. Вот смотрю на них, и прям сразу вижу, что авторы хотели мне сказать про целеустремлённость и сфокусированность.. а, блять, погодите, нет. Просто кружочек с галочкой.
Невероятная вымученность сквозит из каждой секунды этой презентации. Греф увидел стримы презентаций американских компаний и решил, что может такое же сделать. Но как обычно получилась убого наигранная и бездарно написанная хуйня уровня выпуска новостей на федеральном ТВ.
Вместо сценариев практического применения функций показывают хуйню, которая скорее провоцирует забрать остатки средств из этого банка, чем чему-то радоваться. Какой новый мир, нахуй - это банк, блядь, я туда если и пойду, то только для крупной валютной операции или для снятия налички в сумме, которой не может быть в банкомате.
А ваш ведущий только что гордо заявил, что у них даже кассы нет, зато можно кофе попить. Это какой-то пиздец.
Блядь, у меня паралич от кринжа, не могу закрыть вкладку, спасите.
Слава б-гу, на сегменте с Валерией стало так невыносимо от ультракринжа, что открылось второе дыхание и рывком закрыл.
Вьетнамские флешбеки перед глазами на всю жизнь останутся, конечно.
Честно признаться я в ахуе
онлайн же обычно делали
ебать кринж
МЫ ТЕХНОЛОГИЧНАЯ КОМПАНИЯ, ПЕРВЫЙ БАНК С УМНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
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А ВОТ БОЯРСКИЙ В ШЛЯПЕ ТЫСЯЧА ЧЕРТЕЙ
Система быстрых переводов «Конь Дартаньяна»
Система длинных займов "Член коня Д'Артаньяна"
Выгодный вклад «Член коня в Дартаньяне»
Тем временем участники СберКонфа внимательно слушают
Владимир Владимирович как на фото попал?
Два кофе пожалуйста
Как за 10-15 лет из охуенного логотипа сделать стандартную невзрачную иконку
«Через новые банкоматы так же можно будет получить нефинансовые услуги экосистемы Сбера — заказать такси, купить билет в кино и не только.»
Теперь к тормозящим бабушкам и дедушкам добавятся молодые люди, заказывающие такси и билеты по 30 минут. А тебе нужно просто снять/закинуть денег за 3 минуты.
Тогда зачем этот функционал в терминале?
Напряженный Валера
Вообще сложно представить общественное пространство, где бабки сражаются с банкоматами в неравной битве, а рядом хипстеры допивают своё смузи)
Ты же в банки приходишь, что бы почиллить)
Еще и теней от людей нет
Они вампиры, поэтому усатый потерял сознание когда у него кровь брали)
лааан, это кажется прививка была
Довольный месяц
Прям так и вижу, как в деревне пенсионер заходит в сбер, а там модный серый офис с кафе.
Деанон
Замечательный теркин30см
Не секрет же, вроде)
Близкий Валера
фетиш на длинные ноги, норм
Такая ебала пиздец. Цирк сделали из банка, раскраски на которые всем похуй. Когда я прихожу в банк, я хочу серьезности, уверенности что мои бабки не проебут циркачи.
Тысяча чертей
Мда
жесть, хромакей всратый
Актеры у которых нет оскара конечно, но действительно прикольно обновляются
p.s я просто в шоке как все льют только негатив, сбер всё правильно сделал что обновился и стал IT компанией, конкуренция это круто яндекс против сбера, две крутых экосистемы
p.s.s в России самая развитая IT сфера, гордитесь епта, а не нойте
от того, что на фоне убогого зеленого экрана они там заливают про будущее, в их отделениях не станет меньше пенсионеров, бесконечных очередей, псевдовежливых работников, перестанут блочить карты, перестанут звонить "сотрудники службы безопасности сбербанка"
а после каких изменений должно стать меньше пенсионеров?))
я вообще имел ввиду, что все их изменения это удобно очень
Например, выделить отделения для пенсий и сберкнижек, в которых будут копиться пенсионеры. Потому что им нахуй не нужон это ваш кофе, сандвичи, вайфай.
Будущее должно двигаться вперед, а не назад
Так пусть двигаются. А не на старое говно мамонта прикручивают ИИ и голосовые помощники.
Я не пойду в отделение сбера пока там будут бесконечные очереди недовольных бабок, которые даже с электронной очередью умудряются ругаться. Пусть в этом отделении хоть сам греф на летающей машине будет на одной ноге блокчейном жонглировать.
С их ресурсами и связями могли бы уже давно побороть телефонное мошенничество с их картами
Телефонное мошеничество привязано к картам сбербанка только потому что это дефолтный банк. Когда был в адлере, там 50-70% точек без терминалов, но у всех сбер.
И? Когда Тинькоф очень захотел, нашли хакеров, поставили их раком.
У Грефа то побольше связей и рычагов. Уже давно бы всех насадил на свою галочку
В 2019-2020 было столько утечек данных у топ 10 банков, и что-то раком никого не поставили. Сбербанк хоть и неповоротливое говно, но он гораздо более гибкий, чем очереди на оплату электричества в кассу. У нас огромный уровень невежества у 45+, который не победить никакими технологиями.
И основная масса денег тоже не у хипстеров с кешбеком.
Только сбер не делает вообще ничего для борьбы с этим. Вообще.
Могли бы просвещать бабулек, могли бы в этих самых отделениях, где эти бабки сутками сидят, подходить и объяснять. Могли бы по телевизору пустить вместо рекламы своего говна обучающие ролики.
Но нет. Срать они хотели
Бабки это проблема не сбера, а проблема поколений, они везде и это страшно действительно. Я хз конечно, но с электронной очередью не было и с бабками проблем
имеется ввиду что все в одном месте, ты не знаешь что это значит чтоли?
Нет. Экосистема означает не это
какой черт перед запятой поставил пробел?
Чувствительный коктейль
бляя, рендерить все заново
Галочка показывает время примерно 10 07.
Это примерно то время, когда в сбер лучше не заходить - очередь из бабушек сметет.
"Галочку — символ нашей целеустремлённости и ориентированности на пользу для человека."
Как же наигранно. Будто они впервые ассистента видят.
Бля, я щас сдохну от смеха
"Мы единственный банк, который поставил памятник нашему клиенту"
"Мы полностью пересмотрели банкомат"
"Мы пережили кризисы, нам было трудно, но мы зарабатывали деньги для наших акционеров"
Эти диалоги
ДОЧЬ БОЯРСКОГО
Голосовой помощник с трёмя характерами
Первый в мире помощник с диссоциативным расстройством идентичности.
А будет сберкальянная? Или сбербершоп?
В сбербершопе обязан работать сбербербер и иметь собаку сбербернара.
СБЕРБАНК ЗАПУСКАЕТ ВИРТУАЛЬНОГО ПОМОЩНИКА "САЛЮТ"
Бля... Какое же уебищное название ассистента
СБЕРБАНК ЗАПУСКАЕТ ВИРТУАЛЬНОГО ПОМОЩНИКА "БОНЖУРНА ЁПТА"
стоят бабки возле банкомата и оруть «салют, Салют»
Им бы вместо новых офисов выделить старые в отдельную дочку для бабушек, а самим двигаться в сторону полного онлайна, раз уж они решили стать "технологической компанией". Это и главному акционеру выгодно, ведь тогда будет меньше налички
Как верно написали выше, все смотрят презы западных гигантов и хотят открыть свои магазины аля Апсторы. Карго...
Так ведь вроде уже месяца 3 назад об этом объявляли, нет? Или то были слухи?
Я так понимаю, будет как в почте России- на кассу привезут пачку журналов "крестьянка" и шоколад.
Это место общения, куда приходят посмотреть новые технологии, поработать, назначить встречу или пообщаться, как мы с вами, например», — так объясняется концепция новых офисов Сбера.
"Где оформляли карту туда и идите" - новые технологии.
Чувствительный коктейль