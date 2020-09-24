FT рассказала о планах Великобритании испытать вакцину от Covid-19, заразив коронавирусом добровольцев Материал редакции
Раньше таких испытаний не проводили.
Великобритания запланировала испытания вакцины от коронавируса, во время которых добровольцев заразят Covid-19. Об этом первой сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, позже в британском правительстве подтвердили Би-би-си, что обсуждают возможность таких испытаний.
По данным FT, испытания должны пройти в январе 2021 года в специальной клинике в Лондоне. Добровольцам сначала введут вакцину от Covid-19, а через несколько недель — инъекцию с коронавирусом. Их состояние будут контролировать и собирать данные об эффективности вакцины.
Правительство не разъяснило подробности о планируемых испытаниях и заявило только, что «работает с партнёрами», обсуждая такое тестирование. «Это часть нашей работы по исследованию способов лечения, ограничения и, надеюсь, предотвращения распространения вируса, чтобы мы могли быстрее положить конец пандемии», — сказал собеседник Би-би-си.
Financial Times сообщает, что испытания финансирует государство. Редактор медицинских текстов Би-би-си Фергус Уолш предполагает, что это эффективный способ узнать, действует ли вакцина, однако отмечает спорную этическую сторону таких испытаний. Тем не менее добровольцы считают, что готовы пойти на риск, пишет он.
В Великобритании зафиксировано больше 400 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 40 тысяч человек умерли от него.
Страна вводила карантин, закрывала бары, рестораны и другие места со скоплением людей и летом начала снимать ограничения. Однако в сентябре меры по борьбе стали возвращать на фоне второй волны коронавируса.
Ты против кого воюешь? Ты вообще в курсе, что тут один?
Так чтоб, выявить побочки их надо протестить, другой разговор, что будут делать, если найдут побочки. А вообще жирно/
Мокрый рак
Да просто некоторые юзеры на ТЖ уверены, что российская вакцина - это априори боевое отравляющее вещество.
Ну так ее нормально не тестировали нигде. А если тестировали, то на самих учёных и военных, без доплаты.
И все сомневаются по поводу вакцины из РФ.
Мокрый рак
Ну так ее нормально не тестировали нигде
Такого вроде нигде не утверждалось
Меня скорее смущает то, что там побочек много, а они пустили дальше всё. Ну и её правда мало тестили, охват менее тысячи это вообще ни о чём/
Утверждалось. Тестировали на добровольцах из учёных и солдат. Это люди заинтересованные.
Плюс, что-то со статистикой было не то.
На Хедхантере была вакансия на добровольца в таких испытаниях как раз от британской клиники. Причем еще весной.
Платили по 5к фунтов в неделю, примерный срок испытаний - 2 недели.
Странно, что новость об этом только сейчас появилась - я подавал заявку, но там нужно иметь 100% здоровье, и меня с астмой прокатили.
За миллион рублей за две недели я бы и без вакцины заразился бы!
Открытый теркин30см
Ну как бы и деньги хорошие, и в теории можно было бы стать тем, кто причастен к созданию НОРМАЛЬНОЙ вакцины от ковида. Риски есть, конечно же, куда без них.
Но не вышло, жаль.
А ты только узнал, что астматики в группе риска, или тупо суицидник?
В штатах рэпера с астмой отпустили домой срок досиживать, посчитав это уважительной причиной.
Понимаю твою иронию над лицемерием, но в новости говорится о проведении испытаний, когда Россия говорит, что все уже готово
бля не туда
так ведь в этом и цимес
сначала прививку сделают, потом введут ковид и посмотрят, выработались ли антитела и работают ли они
Но все ещё не считаю, что недели достаточно
предположу, что за неделю достаточно антител может не выработаться
Открытый теркин30см
Должна быть чистота клинических испытаний, что бы и данные и результаты релевантными были.
И нужен изначально полностью здоровый человек без хронических болячек.
Так что рандомного бомжа с улицы на исследования не заманишь
в любом случае звучит не оч, плюс есть уже всякая инфа про нехилые побочки
А бриты-то те еще садисты...