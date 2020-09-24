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Алексей Боржонов
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FT рассказала о планах Великобритании испытать вакцину от Covid-19, заразив коронавирусом добровольцев Материал редакции

Раньше таких испытаний не проводили.

30 комментариев
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Великобритания запланировала испытания вакцины от коронавируса, во время которых добровольцев заразят Covid-19. Об этом первой сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, позже в британском правительстве подтвердили Би-би-си, что обсуждают возможность таких испытаний.

По данным FT, испытания должны пройти в январе 2021 года в специальной клинике в Лондоне. Добровольцам сначала введут вакцину от Covid-19, а через несколько недель — инъекцию с коронавирусом. Их состояние будут контролировать и собирать данные об эффективности вакцины.

Правительство не разъяснило подробности о планируемых испытаниях и заявило только, что «работает с партнёрами», обсуждая такое тестирование. «Это часть нашей работы по исследованию способов лечения, ограничения и, надеюсь, предотвращения распространения вируса, чтобы мы могли быстрее положить конец пандемии», — сказал собеседник Би-би-си.

Financial Times сообщает, что испытания финансирует государство. Редактор медицинских текстов Би-би-си Фергус Уолш предполагает, что это эффективный способ узнать, действует ли вакцина, однако отмечает спорную этическую сторону таких испытаний. Тем не менее добровольцы считают, что готовы пойти на риск, пишет он.

В Великобритании зафиксировано больше 400 тысяч случаев заболевания коронавирусом, более 40 тысяч человек умерли от него.

Страна вводила карантин, закрывала бары, рестораны и другие места со скоплением людей и летом начала снимать ограничения. Однако в сентябре меры по борьбе стали возвращать на фоне второй волны коронавируса.

Вторая волна, «помолодевший» вирус и первое…
В некоторых странах заболевших стало даже больше, чем весной — и хотя вирус стал менее летальным…
tjournal.ru

#новости #великобритания #covid19

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30 комментариев
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Мокрый рак

10

Ахаха, а вакцина то не работает, от побочек рак и спид будет, хаха... Стоп, это не Россия? Ну тогда это другооое.

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Sanek Igoshev

Мокрый
11

Ты против кого воюешь? Ты вообще в курсе, что тут один?

Ответить

Мокрый рак

Sanek
3

Нет

Ответить

Max Payne

Мокрый
0

Дат

Ответить

Лысина Арика

Мокрый
0

Так чтоб, выявить побочки их надо протестить, другой разговор, что будут делать, если найдут побочки. А вообще жирно/

Ответить

Мокрый рак

Лысина
0

Да просто некоторые юзеры на ТЖ уверены, что российская вакцина - это априори боевое отравляющее вещество.

Ответить

Проектный танк88

Мокрый
3

Ну так ее нормально не тестировали нигде. А если тестировали, то на самих учёных и военных, без доплаты.
И все сомневаются по поводу вакцины из РФ.

Ответить

Мокрый рак

Проектный
1

Ну так ее нормально не тестировали нигде

Такого вроде нигде не утверждалось

Ответить

Лысина Арика

Мокрый
1

Меня скорее смущает то, что там побочек много, а они пустили дальше всё. Ну и её правда мало тестили, охват менее тысячи это вообще ни о чём/

Ответить

Проектный танк88

Мокрый
0

Утверждалось. Тестировали на добровольцах из учёных и солдат. Это люди заинтересованные.
Плюс, что-то со статистикой было не то.

Ответить

Евгений Клочков

Мокрый
0

люди работают
понимать надо

Ответить

Открытый теркин30см

3

На Хедхантере была вакансия на добровольца в таких испытаниях как раз от британской клиники. Причем еще весной.
Платили по 5к фунтов в неделю, примерный срок испытаний - 2 недели.
Странно, что новость об этом только сейчас появилась - я подавал заявку, но там нужно иметь 100% здоровье, и меня с астмой прокатили.

Ответить

German Times

Открытый
6

За миллион рублей за две недели я бы и без вакцины заразился бы!

Ответить

Открытый теркин30см

German
1

Ну как бы и деньги хорошие, и в теории можно было бы стать тем, кто причастен к созданию НОРМАЛЬНОЙ вакцины от ковида. Риски есть, конечно же, куда без них.
Но не вышло, жаль.

Ответить

Проектный танк88

Открытый
1
Ответить

Rex Sacrorum

Открытый
1

А ты только узнал, что астматики в группе риска, или тупо суицидник?

В штатах рэпера с астмой отпустили домой срок досиживать, посчитав это уважительной причиной.

Ответить

Чуждый Денис

Открытый
0

когда 20 $, это другое  

Ответить

Иван Иванович

4

Понимаю твою иронию над лицемерием, но в новости говорится о проведении испытаний, когда Россия говорит, что все уже готово

бля не туда

Ответить

Проектный танк88

–1

Но ведь
вакцинация — это простой, безопасный и эффективный способ защиты от болезней до того, как человек вступит в контакт с их возбудителями.

до того, как человек вступит в контакт с их возбудителями

Ответить

Евгений Клочков

Проектный
4

так ведь в этом и цимес
сначала прививку сделают, потом введут ковид и посмотрят, выработались ли антитела и работают ли они

Ответить

Проектный танк88

Евгений
0

Но все ещё не считаю, что недели достаточно

Ответить

Евгений Клочков

Проектный
1

предположу, что за неделю достаточно антител может не выработаться

Ответить

Проектный танк88

Евгений
0

Как-то эта фраза прошла мимо меня. Признаю.

Ответить

Близкий Валера

0

А нафига кого-то заражать? У них что больных мало? На них пусть и пробуют

Ответить

Открытый теркин30см

Близкий
1

Должна быть чистота клинических испытаний, что бы и данные и результаты релевантными были.
И нужен изначально полностью здоровый человек без хронических болячек.
Так что рандомного бомжа с улицы на исследования не заманишь

Ответить

Oleg Klimov

Открытый
0

в любом случае звучит не оч, плюс есть уже всякая инфа про нехилые побочки

Ответить

Израильский кубок

Oleg
2

Какая инфа про побочки, если её ещё не испытывали? 

Ответить

Открытый теркин30см

Oleg
1

Какая инфа? Мы тут не про российскую вакцину, если что.

Ответить

Joel Miller

0

А бриты-то те еще садисты...

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Проектный танк88

Joel
0

Они деньги платят. Все норм.

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