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Алексей Боржонов
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Жители Свастики в США проголосовали за сохранение названия посёлка. Они объяснили, что оно не связано с нацистами Материал редакции

И заявили, что это древнее слово.

34 комментария
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Жители посёлка Свастика в американском штате Нью-Йорк проголосовали за сохранение названия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на наблюдателя Джона Дугласа.

По его словам, управление посёлка единогласно решило сохранить название. «Мы сожалеем, что люди, не знакомые с историей нашего сообщества, не знающие истории нашего района, оскорбляются, когда видят название», — сказал он.

Дуглас объяснил, что посёлок основали в 1800-х годах, а его название связано со словом на санскрите, которое означает «благополучие» или «удача», а не нацистами. На сайте Мемориального музея Холокоста США указано, что символу более 7 тысяч лет, и он считается священным в индуизме, буддизме, джайнизме и других учениях. Нацисты же стали использовать его в 1920-х годах.

Это не единственное место в Северной Америке, в названии которого есть слово «свастика», тем не менее не везде местные жители его сохраняют. Как отмечает CNN, в апреле 2019 года в Колорадо небольшое поселение проголосовало за переименование из Акры Свастики (Swastika Acres) в «Старые вишневые холмы» (Old Cherry Hills). Телеканал отмечает, что это название также не было связано с нацистами и появилось из-за того, что в этой местности находилась штаб-квартира компании Denver Land Swastika Company.

#сша #новости

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34 комментария
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Присущий Мика

41

Не прогнулись.

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schmuck

Присущий
4
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Artem Gruzdev

37

«Мы сожалеем, что люди, не знакомые с историей нашего сообщества, не знающие истории нашего района, оскорбляются, когда видят название», — заявил мэр Свастики Адольф Гитлер.

Ответить

Аристарх Знаменский

19

Если еще увеличить

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Andre Macareno

Аристарх
4

Так вот где Кармак писал первый вольфенштейн

Ответить

Дмитрий Григорьев

Andre
6

Да, и сохранилось фото рабочего стола

Ответить

ouxen

Дмитрий
0

орнул с подливой!

Ответить

Справедливый корабль

ouxen
0
Ответить

Евгений Клочков

6

Сколько в этом городе домов?

Ответить

Renat Simakov

Евгений
42

1488

Ответить

Присущий Мика

Евгений
3

Глухомань. В округе 1,5 тыщи, а в "городе" полторы калеки.

Ответить

Присущий Мика

Присущий
4

Мимо этой Свастики даже Гугломашина уже 11 лет не проезжала.

Ответить

Безопасный теркин30см

Присущий
0

Не хочет обвинений в реабилитации нацизма!

Ответить

Алексей Боржонов

Присущий
0

вообще да, согласен. поменял на посёлок 

Ответить

Жесткий украинец

Евгений
0

6 миллионов

Ответить

Жесткий украинец

Жесткий
1

Пустых

Ответить

Евгений Клочков

Жесткий
1

Врешь, не может быть так мно...FBI OPEN UP

Ответить

Кирилл Половинкин

0

А в Японии огромное количество свастонов до сих пор встречаются в городе 

Ответить

Никита Жуковский

Кирилл
6

Это символы буддизма и они вроде в другую сторону

Ответить

Abram Dikoy

Кирилл
2

В Индии народ вообще не в курсе, куча узоров и на вещах и на домах

Ответить

Дмитрий Беркут

Кирилл
2

"свастон" вообще-то символ древний и далеко не наци его придумали.

Ответить

Владимир Филатов

Кирилл
0

В Индии много правосторонней свастики, ещё существует левосторонняя.

Ответить

ouxen

Владимир
–1

а в обе стороны?

Ответить

Владимир Филатов

ouxen
0

Да

Ответить

Анна Потапова

Кирилл
0

Я как-то по работе отправляла документацию коллегам из Индии, офис у них располагался на улице Swastika Cross.

Ответить

Антон Пострунин

Кирилл
–1

Это иероглиф такой...

Ответить

Abram Dikoy

1

75 лет прошло, не похуй ли уже? 

Ответить

Samir Touzani

Abram
3

Адекватным людям похуй, неадекваты из СНГ грезят повторить, неадекваты из Запада обвиняют всех вокруг в нацизме. Все просто 

Ответить

Даниил

1

Неожиданно здравый смысл победил толерантность и вот это все.

Ответить

LC

0

он считается священным в индуизме, буддизме, джайнизме и других учениях

Интересно, это местечко было основано переселенцами в Америку, исповедовавшими какую из этих религий?
А есть ли у этого села свои герб и флаг и что на них изображено?

Ответить

Уютный месяц

LC
4
Ответить

Привлекательный хот-дог

0

Ага, это я на солнце просто показываю

Ответить

Жилищный Никита

0

Конечно, свастика это СЛАВянский символ!

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Ozabot

0

 Жители Свастики в США проголосовали за сохранение названия посёлка

и попросили протянуть им газ

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