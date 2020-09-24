Жители Свастики в США проголосовали за сохранение названия посёлка. Они объяснили, что оно не связано с нацистами Материал редакции
И заявили, что это древнее слово.
Жители посёлка Свастика в американском штате Нью-Йорк проголосовали за сохранение названия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на наблюдателя Джона Дугласа.
По его словам, управление посёлка единогласно решило сохранить название. «Мы сожалеем, что люди, не знакомые с историей нашего сообщества, не знающие истории нашего района, оскорбляются, когда видят название», — сказал он.
Дуглас объяснил, что посёлок основали в 1800-х годах, а его название связано со словом на санскрите, которое означает «благополучие» или «удача», а не нацистами. На сайте Мемориального музея Холокоста США указано, что символу более 7 тысяч лет, и он считается священным в индуизме, буддизме, джайнизме и других учениях. Нацисты же стали использовать его в 1920-х годах.
Это не единственное место в Северной Америке, в названии которого есть слово «свастика», тем не менее не везде местные жители его сохраняют. Как отмечает CNN, в апреле 2019 года в Колорадо небольшое поселение проголосовало за переименование из Акры Свастики (Swastika Acres) в «Старые вишневые холмы» (Old Cherry Hills). Телеканал отмечает, что это название также не было связано с нацистами и появилось из-за того, что в этой местности находилась штаб-квартира компании Denver Land Swastika Company.
«Мы сожалеем, что люди, не знакомые с историей нашего сообщества, не знающие истории нашего района, оскорбляются, когда видят название», — заявил мэр Свастики Адольф Гитлер.
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Так вот где Кармак писал первый вольфенштейн
Да, и сохранилось фото рабочего стола
Сколько в этом городе домов?
Присущий Мика
Глухомань. В округе 1,5 тыщи, а в "городе" полторы калеки.
Жесткий украинец
6 миллионов
А в Японии огромное количество свастонов до сих пор встречаются в городе
В Индии много правосторонней свастики, ещё существует левосторонняя.
Я как-то по работе отправляла документацию коллегам из Индии, офис у них располагался на улице Swastika Cross.
75 лет прошло, не похуй ли уже?
Адекватным людям похуй, неадекваты из СНГ грезят повторить, неадекваты из Запада обвиняют всех вокруг в нацизме. Все просто
он считается священным в индуизме, буддизме, джайнизме и других учениях
Интересно, это местечко было основано переселенцами в Америку, исповедовавшими какую из этих религий?
А есть ли у этого села свои герб и флаг и что на них изображено?
Жители Свастики в США проголосовали за сохранение названия посёлка
и попросили протянуть им газ