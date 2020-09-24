Исследователи говорят, что собаки могут идентифицировать вирус за секунды.

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Фото Lehtikuva/Reuters/ Scanpix/LETA

Четыре собаки-ищейки начали работать в аэропорту Хельсинки в рамках финансируемого государством эксперимента. Финские исследователи надеются, что его результаты обеспечат дешёвый, быстрый и эффективный альтернативный метод тестирования людей на коронавирус, пишет The Guardian.

По словам учёных, тренированная собака способна определить присутствие коронавируса в течение 10 секунд, а весь процесс выявления заражённого человека занимает меньше минуты. В случае успеха программы метод смогут применять в других местах — в больницах, домах престарелых, а также на спортивных и культурных мероприятиях.

Прилетающие пассажиры должны будут провести салфеткой по шее, после чего этот образец дадут понюхать собаке. Если животное учует инфекцию, человека попросят сдать медицинский тест. В предварительных результатах эксперимента говорится, что собаки, которые ранее использовались для выявления рака и диабета, смогли идентифицировать вирус с почти 100% точностью, даже за несколько дней до того, как у пациента появились симптомы.

Учёные еще не знают точно, что именно собаки чуют при обнаружении вируса. Французские исследователи пришли к выводу, что существуют «очень серьёзные доказательства» того, что запах пота у заражённых людей отличается от запаха пота здоровых, и собаки могут обнаружить эту разницу. В аэропорту Хельсинки заявили, что животные также могут идентифицировать Covid-19 по гораздо меньшему молекулярному образцу, чем тесты ПЦР.

В общей сложности для этого проекта обучат 16 собак. Они будут работать по двое в смену. Пилотная программа обошлась в 300 тысяч евро, что, по словам представителей аэропорта, значительно дешевле, чем лабораторные методы тестирования. Также подчёркивается, что нет никаких доказательств, что собаки могут передавать вирус людям или другим животным.

Исследователи в Австралии, Франции, Германии и Великобритании работают над аналогичными проектами, но Финляндия стала первой европейской страной, в которой при помощи собак начали искать заражённых коронавирусом. В августе подобное подразделение появилось в аэропорту Дубая. 9 сентября телеграм-канал Baza писал, что «Аэрофлот» начал тренировать своих собак различать коронавирус.