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Ольга Щербинина
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«Точность почти 100%»: в аэропорту Хельсинки собак начали использовать для обнаружения коронавируса у пассажиров Материал редакции

Исследователи говорят, что собаки могут идентифицировать вирус за секунды.

19 комментариев
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Фото Lehtikuva/Reuters/ Scanpix/LETA

Четыре собаки-ищейки начали работать в аэропорту Хельсинки в рамках финансируемого государством эксперимента. Финские исследователи надеются, что его результаты обеспечат дешёвый, быстрый и эффективный альтернативный метод тестирования людей на коронавирус, пишет The Guardian.

По словам учёных, тренированная собака способна определить присутствие коронавируса в течение 10 секунд, а весь процесс выявления заражённого человека занимает меньше минуты. В случае успеха программы метод смогут применять в других местах — в больницах, домах престарелых, а также на спортивных и культурных мероприятиях.

Прилетающие пассажиры должны будут провести салфеткой по шее, после чего этот образец дадут понюхать собаке. Если животное учует инфекцию, человека попросят сдать медицинский тест. В предварительных результатах эксперимента говорится, что собаки, которые ранее использовались для выявления рака и диабета, смогли идентифицировать вирус с почти 100% точностью, даже за несколько дней до того, как у пациента появились симптомы.

Учёные еще не знают точно, что именно собаки чуют при обнаружении вируса. Французские исследователи пришли к выводу, что существуют «очень серьёзные доказательства» того, что запах пота у заражённых людей отличается от запаха пота здоровых, и собаки могут обнаружить эту разницу. В аэропорту Хельсинки заявили, что животные также могут идентифицировать Covid-19 по гораздо меньшему молекулярному образцу, чем тесты ПЦР.

В общей сложности для этого проекта обучат 16 собак. Они будут работать по двое в смену. Пилотная программа обошлась в 300 тысяч евро, что, по словам представителей аэропорта, значительно дешевле, чем лабораторные методы тестирования. Также подчёркивается, что нет никаких доказательств, что собаки могут передавать вирус людям или другим животным.

Исследователи в Австралии, Франции, Германии и Великобритании работают над аналогичными проектами, но Финляндия стала первой европейской страной, в которой при помощи собак начали искать заражённых коронавирусом. В августе подобное подразделение появилось в аэропорту Дубая. 9 сентября телеграм-канал Baza писал, что «Аэрофлот» начал тренировать своих собак различать коронавирус.

#новости #животные #собаки #covid19 #финляндия

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19 комментариев
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Звездный велосипед

14

Собакены спасут мир

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Litnikov Danil

Звездный
2

А все лавры все равно достанутся котикам

Ответить

Котик Ботик

Litnikov
9
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Владимир Филатов

Звездный
0

Гепарды мир уже спасли. Как там глаз? Помог чай?

Ответить

Антон Дмитриев

2

Точность – неподходящая метрика в данном случае

Ответить

Андрей Кнорозов

1

А разве собексы не могут заболеть короной?

Ответить

Пётр Дерябин

Андрей
0

Когда-то кто-то доказывал что вроде бы нет

Ответить

Abram Dikoy

1

Собаки одноразовые? 

Ответить

Алексей Кубарев

1

На фоне сильных запахов парфюмов/антиперспирантов собаки точно смогут обнаружить незаметное человеку отличие запаха пота?

Ответить

Следственный звук

0

Наверное не всем будет приятно, если их будут обнюхивать собаки.

Ответить

Пограничный бинокль

Следственный
1

 Прилетающие пассажиры должны будут провести салфеткой по шее, после чего этот образец дадут понюхать собаке.

Ответить

Следственный звук

Пограничный
0

Ну тады ладно.

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Артур Логвинов

Следственный
1

А то сейчас не обнюхивают. Еще и деньги находят. 

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AZP

Следственный
0

Я разрешаю.

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Kir Kirsky

0

Интересно как

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плюшевый батон

0

Вроде ещё в самом начале про собак говорили ю. Вопрос в том, что может собаки чувствуют потных и больных чем угодно, соотвественно туда входят и больные короной или же они так точно будут обучены, что бы отличать разных больных?

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Max Zimmer

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Артур Мудрик

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Скорее обнаружить COTLETA-2020

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