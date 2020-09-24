Это произошло, пока основатель ФБК был в коме.

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Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального в Москве и его счета. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Иск подала компания «Московский школьник», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

По словам Ярмыш, об аресте объявили 27 августа — через неделю после того, как Навального госпитализировали в Омске. «Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить», — пояснила пресс-секретарь политика. Тогда же стало известно об аресте счетов Навального.

По этому же иску арестовали счета Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией, из-за чего организация в июле анонсировала смену юридического лица. Всего Навальный, Соболь и ФБК должны были выплатить почти 88 миллионов рублей «Московскому школьнику», однако в конце августа стало известно что Пригожин выкупил долг компании и теперь представители ФБК должны деньги лично ему.

Причиной иска стало расследование, выпущенное ФБК в начале 2019 года. В нём утверждается, что «Московский школьник», связанный с Пригожиным, поставляла в школы испорченную еду. Сам же бизнесмен отрицал, что связан с предприятием.

Компания подала в суд на ФБК из-за вреда деловой репутации, и в октябре того же года суд признал, что авторы видео распространяют порочащие сведения о «Московском школьнике». С представителей ФБК постановили взыскать почти 88 миллионов рублей.

С 20 августа по 7 сентября 2020 года Навальный находился в коме. Ему стало плохо во время полёта из Томска в Москву, самолёт экстренно посадили в Омске, а политика госпитализировали. Через два дня его доставили в Германию на лечение, и немецкие врачи заявили об отравлении политика — на это указывали результаты его анализов.