Приставы наложили арест на квартиру и счета Навального по иску компании, которую связывают с Пригожиным Материал редакции
Это произошло, пока основатель ФБК был в коме.
Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального в Москве и его счета. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Иск подала компания «Московский школьник», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.
По словам Ярмыш, об аресте объявили 27 августа — через неделю после того, как Навального госпитализировали в Омске. «Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить», — пояснила пресс-секретарь политика. Тогда же стало известно об аресте счетов Навального.
По этому же иску арестовали счета Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией, из-за чего организация в июле анонсировала смену юридического лица. Всего Навальный, Соболь и ФБК должны были выплатить почти 88 миллионов рублей «Московскому школьнику», однако в конце августа стало известно что Пригожин выкупил долг компании и теперь представители ФБК должны деньги лично ему.
Причиной иска стало расследование, выпущенное ФБК в начале 2019 года. В нём утверждается, что «Московский школьник», связанный с Пригожиным, поставляла в школы испорченную еду. Сам же бизнесмен отрицал, что связан с предприятием.
Компания подала в суд на ФБК из-за вреда деловой репутации, и в октябре того же года суд признал, что авторы видео распространяют порочащие сведения о «Московском школьнике». С представителей ФБК постановили взыскать почти 88 миллионов рублей.
С 20 августа по 7 сентября 2020 года Навальный находился в коме. Ему стало плохо во время полёта из Томска в Москву, самолёт экстренно посадили в Омске, а политика госпитализировали. Через два дня его доставили в Германию на лечение, и немецкие врачи заявили об отравлении политика — на это указывали результаты его анализов.
Произошедшее вызвало резонанс на международном уровне. В частности, Германия неоднократно призывала Россию провести расследование.
даже в 90х такое называли беззаконием, в 20х легализовали преступность?
Конструктивный татарин
90-ые никуда и не девались, они скрылись под красивой обёрткой продвинутого капитализма 00-ых.
в какой-то мере - да
ибо в свое время установили жесткую монополию на беспредел и насилие, а сейчас ее размонополивают обратно, дабы в случае чего заявлять, что это не мы, это частные лица перегибают
вот и отдают такие темы всяким залупным поварам
Лекарственный Мика
Заебал
Справедливый корабль
Я ничего не могу поделать. Почему от терпения русских должен страдать я и моя любимая родина??
- Ну вот как ему еще намекнуть, чтобы не возвращался? Уже и одежду забрали, и яду намешали, и квартиру арестовали... Какие еще варианты есть, Дима?
Как я понял, запрет на регдействия, как с авто, он ничего не сможет делать со своей долей хаты
Точно не знаю, но вроде как можно если она дорогая и её можно продать и купить дешевле. Типа трёшку продать и отдать на однёшку, или обменять на однёшку, а деньги приставы заберут.
дожили, школьники отжимают квартиру
Солдатский дым
да кто такой ваш Московский школьник
Солдатский дым
Можно, наверное, но долги так-то тоже переходят по наследству, кроме алиментов.
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