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Алексей Боржонов
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Приставы наложили арест на квартиру и счета Навального по иску компании, которую связывают с Пригожиным Материал редакции

Это произошло, пока основатель ФБК был в коме.

30 комментариев
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Кира Ярмыш @Kira_Yarmysh
Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального https://t.co/DwA39HSpzZ

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального в Москве и его счета. Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Иск подала компания «Московский школьник», которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

По словам Ярмыш, об аресте объявили 27 августа — через неделю после того, как Навального госпитализировали в Омске. «Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить», — пояснила пресс-секретарь политика. Тогда же стало известно об аресте счетов Навального.

По этому же иску арестовали счета Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией, из-за чего организация в июле анонсировала смену юридического лица. Всего Навальный, Соболь и ФБК должны были выплатить почти 88 миллионов рублей «Московскому школьнику», однако в конце августа стало известно что Пригожин выкупил долг компании и теперь представители ФБК должны деньги лично ему.

Причиной иска стало расследование, выпущенное ФБК в начале 2019 года. В нём утверждается, что «Московский школьник», связанный с Пригожиным, поставляла в школы испорченную еду. Сам же бизнесмен отрицал, что связан с предприятием.

Компания подала в суд на ФБК из-за вреда деловой репутации, и в октябре того же года суд признал, что авторы видео распространяют порочащие сведения о «Московском школьнике». С представителей ФБК постановили взыскать почти 88 миллионов рублей.

С 20 августа по 7 сентября 2020 года Навальный находился в коме. Ему стало плохо во время полёта из Томска в Москву, самолёт экстренно посадили в Омске, а политика госпитализировали. Через два дня его доставили в Германию на лечение, и немецкие врачи заявили об отравлении политика — на это указывали результаты его анализов.

Произошедшее вызвало резонанс на международном уровне. В частности, Германия неоднократно призывала Россию провести расследование.

#новости #навальный

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30 комментариев
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one channel

4

даже в 90х такое называли беззаконием, в 20х легализовали преступность?

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Nick Rosenberg

one
26

В 20х преступность из 90х стала властью прост.

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Umberto Eco

one
0

Скорее криминализировали закон.

Ответить

Конструктивный татарин

one
0

90-ые никуда и не девались, они скрылись под красивой обёрткой продвинутого капитализма 00-ых.

Ответить

Сергей Морозов

Конструктивный
0

Продвинутого?

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Abram Dikoy

one
0

Почему в 20х, они в 00ых легализовались все

Ответить

Евгений Клочков

one
0

в какой-то мере - да
ибо в свое время установили жесткую монополию на беспредел и насилие, а сейчас ее размонополивают обратно, дабы в случае чего заявлять, что это не мы, это частные лица перегибают

вот и отдают такие темы всяким залупным поварам

Ответить

Антон Лисин

3

Ахуеть пидарасы. Заводите санкции посерьёзнее. 

Ответить

Справедливый корабль

2

Щас русские так потерпят, что сразу все аресты снимут!!

Ответить

Лекарственный Мика

Справедливый
4

Заебал

Ответить

Справедливый корабль

Лекарственный
1

Я ничего не могу поделать. Почему от терпения русских должен страдать я и моя любимая родина??

Ответить

Umberto Eco

4

- Ну вот как ему еще намекнуть, чтобы не возвращался? Уже и одежду забрали, и яду намешали, и квартиру арестовали... Какие еще варианты есть, Дима?

Ответить

Лекарственный Мика

2

Подождите, вроде же нельзя арестовывать квартиру, если она единственная и является местом жительства.

Ответить

Станислав Минаков

Лекарственный
1

Как я понял, запрет на регдействия, как с авто, он ничего не сможет делать со своей долей хаты

Ответить

Alex Nevi

Лекарственный
0

Точно не знаю, но вроде как можно если она дорогая и её можно продать и купить дешевле. Типа трёшку продать и отдать на однёшку, или обменять на однёшку, а деньги приставы заберут.

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Евгений Клочков

1

дожили, школьники отжимают квартиру

Ответить

Солдатский дым

Евгений
3
Ответить

Гибкий велосипед

Солдатский
1

На самолёт сел, квартиру отдал?

Ответить

Андрей Галицкий

0

да кто такой ваш Московский школьник

Ответить

solawind

Андрей
4

тот что справа

Ответить

Pavel Eremeev

0

Кто-то сверху , охуел

Ответить

умный человек

0

Сначала одежда, теперь это

Ответить

Aleksej Fedko

0

Хотели чтобы дело возбудили, возбудят, только не туда

Ответить

Уютный месяц

0

 Это значит, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить

А завещать?

Ответить

Солдатский дым

Уютный
0

Можно, наверное, но долги так-то тоже переходят по наследству, кроме алиментов.

Ответить

R.K. Sarov

0

Выживают из страны жабы.

Ответить

Lee

0

Охуенно. Приезжает Алексей в Россию, а оказывается, некуда! 

Ответить

Mikhail Paulyshka

0

Московский школьник

Но причем тут Лихачёв?

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Илюхер XXX

–1

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