В Казахстане отменили смертную казнь Материал редакции
Мораторий на её применение действовал в стране с 2003 года.
Казахстан присоединился к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, сообщает МИД страны. Документ подписал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на общеполитических прениях сессии Генерально Ассамблеи ООН подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.
Исполнительный директор общественного фонда «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова рассказала, что для полного отказа от казни нужно пересмотреть 17 статей Уголовного кодекса и статью 15 Конституции. Договор вступит в силу только после его ратификации парламентом РК.
Последнюю казнь в стране провели в 2003 году, тогда расстреляли 12 человек. После этого в стране действовал мораторий на смертную казнь. Вместо неё назначали пожизненное заключение.
Сейчас в тюрьме содержится только один осужденный, приговорённый к высшей мере наказания — Руслан Кулекбаев. Он в 2016 году расстрелял десять человек.
@Дмитрий Орлов вылазь из погреба
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В настоящий момент в тюрьме содержится только один осужденный, которого приговорили к самому серьезному наказанию — Руслан Кулекбаев, который в 2016 году расстрелял 10 человек.
А Челах?
Израильский кубок
Это на казахском?
Кстати да, что там с Челахом? На него вроде дохрена всего повесили.
ПЖ особого режима дали же
И что, всё? Местная интеллигенция согласна, что этот щенок всю заставу как Рембо замочил?
Так он же свой был, мог свободно перемещаться, знал внутреннее устройство, это облегчает задачу. На YouTube есть видео, где он хвастается сокамернику, как всех убивал. Ещё есть видео его разговора с психологом, тоже вполне убедительно. Если бы его менты запугали, это было бы одно поведение. А на видео видно, что он горд за себя.
Еще не отменили. Парламент должен ратифицировать, а затем законы должны переписать. УК переписать и Конституцию