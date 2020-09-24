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Ольга Щербинина
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В Казахстане отменили смертную казнь Материал редакции

Мораторий на её применение действовал в стране с 2003 года.

20 комментариев
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Казахстан присоединился к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, сообщает МИД страны. Документ подписал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на общеполитических прениях сессии Генерально Ассамблеи ООН подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

Исполнительный директор общественного фонда «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова рассказала, что для полного отказа от казни нужно пересмотреть 17 статей Уголовного кодекса и статью 15 Конституции. Договор вступит в силу только после его ратификации парламентом РК.

Последнюю казнь в стране провели в 2003 году, тогда расстреляли 12 человек. После этого в стране действовал мораторий на смертную казнь. Вместо неё назначали пожизненное заключение.

Сейчас в тюрьме содержится только один осужденный, приговорённый к высшей мере наказания — Руслан Кулекбаев. Он в 2016 году расстрелял десять человек.

#новости #казахстан

Спасибо за наводку Казахстан
Ольга Щербинина PLUS
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но есть и хорошие новости?
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20 комментариев
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Удачный Данила

23

@Дмитрий Орлов вылазь из погреба

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Илюхер XXX

Удачный
0

Из шкафа

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Владимир Филатов

2

Ну всё, Лукашенко может спокойно туда уезжать

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Илюхер XXX

0

Странно

Ответить

Bkmz Иванов

0

Комментарии удалён. Не в тему

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Арман Куан

Bkmz
2

На киргизском.

Ответить

Bkmz Иванов

Арман
0

Понятно. 

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Справедливый корабль

–3

Жаль. Надо было перед отменой смертной казни показательно разобраться с террористами, которые воевали на Донбассе за сепаратистов. 

Ответить

alexferman

0

В настоящий момент в тюрьме содержится только один осужденный, которого приговорили к самому серьезному наказанию — Руслан Кулекбаев, который в 2016 году расстрелял 10 человек.

А Челах?

Ответить

Израильский кубок

alexferman
1

Это на казахском? 

Ответить

Владимир Филатов

Израильский
1

Возможно фамилия

Ответить

alexferman

Израильский
0

https://ru.wikipedia.org/wiki/Челах,_Владислав_Валерьевич

Ответить

Участковый велосипед

alexferman
0

Кстати да, что там с Челахом? На него вроде дохрена всего повесили.

Ответить

alexferman

Участковый
0

ПЖ особого режима дали же

Ответить

Участковый велосипед

alexferman
0

И что, всё? Местная интеллигенция согласна, что этот щенок всю заставу как Рембо замочил?

Ответить

alexferman

Участковый
0

Хз, почему бы нет.

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Асем

Участковый
0

Так он же свой был, мог свободно перемещаться, знал внутреннее устройство, это облегчает задачу. На YouTube есть видео, где он хвастается сокамернику, как всех убивал. Ещё есть видео его разговора с психологом, тоже вполне убедительно. Если бы его менты запугали, это было бы одно поведение. А на видео видно, что он горд за себя.

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Abram Dikoy

0

Казахстан обошел на поворотах и Россию и Беларусь

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Aidos Kapanov

0

Еще не отменили. Парламент должен ратифицировать, а затем законы должны переписать. УК переписать и Конституцию

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конгруэ́нтный

0

что то как то слишком гуманно 

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