Мораторий на её применение действовал в стране с 2003 года.

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Казахстан присоединился к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, сообщает МИД страны. Документ подписал постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении на общеполитических прениях сессии Генерально Ассамблеи ООН подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

Исполнительный директор общественного фонда «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова рассказала, что для полного отказа от казни нужно пересмотреть 17 статей Уголовного кодекса и статью 15 Конституции. Договор вступит в силу только после его ратификации парламентом РК.

Последнюю казнь в стране провели в 2003 году, тогда расстреляли 12 человек. После этого в стране действовал мораторий на смертную казнь. Вместо неё назначали пожизненное заключение.

Сейчас в тюрьме содержится только один осужденный, приговорённый к высшей мере наказания — Руслан Кулекбаев. Он в 2016 году расстрелял десять человек.

Спасибо за наводку Казахстан