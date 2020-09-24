Это связано с наступлением осенне-зимнего сезона и «изменением динамики заболеваемости Covid-19».

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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Сбер, «Яндекс» и Ростех снова отправить часть сотрудников на удалёнку. Об этом пишет РБК со ссылкой на письма, оправленные главам этих компаний. Источник в мэрии подтвердил изданию их подлинность.

В документе отмечается, что эта просьба связана с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также «изменением динамики заболеваемости Covid-19». «Убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — говорится в письмах.

Всего рекомендации перевести сотрудников на удалёнку получат более 5 тыс московских компаний. Об этом сообщили РИА «Новости» в мэрии.

Собянин также напомнил, что после начала пандемии именно перевод работников на удалённую работу стал «одним из наиболее эффективных инструментов противодействия» болезни. Позже многие организации вернули сотрудников в офисы, но сейчас «ситуация требует переосмыслить это решение».

24 сентября оперштаб Москвы зафиксировал 1050 новых случаев заражения коронавирусом в городе. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%, отметили там. Жителей столицы призвали по возможности ограничить число контактов и носить маски, в первую очередь в общественных местах и транспорте.