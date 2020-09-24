Собянин попросил Сбер, «Яндекс» и Ростех вернуть часть работников на удалённую работу Материал редакции
Это связано с наступлением осенне-зимнего сезона и «изменением динамики заболеваемости Covid-19».
Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Сбер, «Яндекс» и Ростех снова отправить часть сотрудников на удалёнку. Об этом пишет РБК со ссылкой на письма, оправленные главам этих компаний. Источник в мэрии подтвердил изданию их подлинность.
В документе отмечается, что эта просьба связана с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также «изменением динамики заболеваемости Covid-19». «Убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — говорится в письмах.
Всего рекомендации перевести сотрудников на удалёнку получат более 5 тыс московских компаний. Об этом сообщили РИА «Новости» в мэрии.
Собянин также напомнил, что после начала пандемии именно перевод работников на удалённую работу стал «одним из наиболее эффективных инструментов противодействия» болезни. Позже многие организации вернули сотрудников в офисы, но сейчас «ситуация требует переосмыслить это решение».
24 сентября оперштаб Москвы зафиксировал 1050 новых случаев заражения коронавирусом в городе. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%, отметили там. Жителей столицы призвали по возможности ограничить число контактов и носить маски, в первую очередь в общественных местах и транспорте.
Как же Сбер выглядит всрато без банк.
Так же ка учи Перекрёсток, который стал использовать в рекламе «Перек». Всегда выглядит хуево, когда компания отнимает народное название.
Открытый теркин30см
Не то чтобы хуево - как будто шутку, которую ты придумал, рассказывают по телевизору.
Сбер и Сбер - чего тут хуевого-то
Ну знаешь, сбер это типа адаптация и смягчение. Как кличка начальника/препода для своих. И тут начальник приходит и говорит здорова, я тут в паспортном столе был — теперь я Санёк Бугор Иваныч, решил что вам пацанам удобнее будет, пользуйтесь.
Ну бля, снова чтоли переживать этот пиздец(
Да это популизм чистой воды, они статистику резали столько месяцев.
Зачем ты пишешь коммент и сразу его удаляешь?
Прошлый щит
Эти дни
Справедливый корабль
Сообщение удалено
Прошлый щит
Больно
Экономический калькулятор
Пирс!