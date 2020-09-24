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Ольга Щербинина
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Собянин попросил Сбер, «Яндекс» и Ростех вернуть часть работников на удалённую работу Материал редакции

Это связано с наступлением осенне-зимнего сезона и «изменением динамики заболеваемости Covid-19».

35 комментариев
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Мэр Москвы Сергей Собянин попросил Сбер, «Яндекс» и Ростех снова отправить часть сотрудников на удалёнку. Об этом пишет РБК со ссылкой на письма, оправленные главам этих компаний. Источник в мэрии подтвердил изданию их подлинность.

В документе отмечается, что эта просьба связана с наступлением осенне-зимнего эпидемиологического сезона острых респираторных вирусных инфекций, а также «изменением динамики заболеваемости Covid-19». «Убедительно прошу и рекомендую вам реализовать меры по частичному переводу сотрудников на дистанционный режим работы без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей», — говорится в письмах.

Всего рекомендации перевести сотрудников на удалёнку получат более 5 тыс московских компаний. Об этом сообщили РИА «Новости» в мэрии.

Собянин также напомнил, что после начала пандемии именно перевод работников на удалённую работу стал «одним из наиболее эффективных инструментов противодействия» болезни. Позже многие организации вернули сотрудников в офисы, но сейчас «ситуация требует переосмыслить это решение».

24 сентября оперштаб Москвы зафиксировал 1050 новых случаев заражения коронавирусом в городе. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%, отметили там. Жителей столицы призвали по возможности ограничить число контактов и носить маски, в первую очередь в общественных местах и транспорте.

#новости #москва #карантинвроссии

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35 комментариев
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YeezySpace

15

Как же Сбер выглядит всрато без банк.

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плюшевый батон

YeezySpace
1

Так же ка учи Перекрёсток, который стал использовать в рекламе «Перек». Всегда выглядит хуево, когда компания отнимает народное название.

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Открытый теркин30см

плюшевый
1

Не то чтобы хуево - как будто шутку, которую ты придумал, рассказывают по телевизору.
Сбер и Сбер - чего тут хуевого-то

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плюшевый батон

Открытый
5

Ну знаешь, сбер это типа адаптация и смягчение. Как кличка начальника/препода для своих. И тут начальник приходит и говорит здорова, я тут в паспортном столе был — теперь я Санёк Бугор Иваныч, решил что вам пацанам удобнее будет, пользуйтесь.

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Илюхер XXX

YeezySpace
0

не всрато, но странно

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Механический дебаркадер

YeezySpace
0

нет

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foobaredbaz

2

Ну бля, снова чтоли переживать этот пиздец(

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Ivan

foobaredbaz
3

это будет такое же сезонное заболевание, как простуда

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badResistor

foobaredbaz
1

Да это популизм чистой воды, они статистику резали столько месяцев.

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Михаил Зеленин

foobaredbaz
0

Да, зима близко

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badResistor

2
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Прошлый щит

0

Сообщение удалено

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serguun42

Прошлый
3

‎​​‎‎‎​‎‎‎​​‎​‎‎‎​​‎‎​​‎‎‎​​‎‎‎​‎​​‎‎‎​​‎‎​​‎​​‎‎‎​​‎​​​‎​​‎‎​‎‎‎‎​‎​​‎​‎​​‎‎​‎‎‎​​‎‎‎‎​‎‎​​‎‎​​‎‎​​‎​‎‎‎‎​‎​​‎​‎‎​​‎​‎‎‎​​‎‎‎‎​‎‎​​‎‎​​‎​​‎‎‎​‎‎‎​‎​​‎​‎‎​​​‎‎​‎​​‎‎‎​‎‎‎​​‎‎​‎‎‎​​‎‎‎​‎‎​‎​​‎​‎‎​​‎‎‎​‎‎​​‎​‎​‎​​‎‎​​‎‎‎​​‎‎‎‎‎‎​​​‎‎​‎‎​​‎‎‎‎‎‎​​‎​‎‎‎‎​​‎‎​​‎‎​​‎​​​‎‎​​‎‎​‎‎​​‎‎‎​‎‎‎​​‎‎‎‎Зачем ты пишешь коммент и сразу его удаляешь?

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Прошлый щит

serguun42
1

Эти дни

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Справедливый корабль

Прошлый
3

Сообщение удалено

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Прошлый щит

Справедливый
2

Больно

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Справедливый

Прошлый
2

Извини

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Прошлый щит

Справед…
1

Убийца плачет...

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пепси

1

слышь, верни 

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Алексей Астафьев

1

Собянин пальчиком разрабатывает окно Овертона

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Abram Dikoy

1

Запахло ковидлой

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Ivan Peterburgsky

0
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badResistor

Ivan
1

Привет, я освобожусь?

Ответить

пепси

Ivan
0

Привет, я отсяду?

Ответить

Taktischer Corgi

0
Ответить

Экономический калькулятор

Taktischer
1

Пирс!

Ответить

Andrew Sychev

Экономический
0

Капитан Пирс

Ответить

так не пойдёт

0

Что ж, присядем

Ответить

Открытый теркин30см

0

изменением динамики заболеваемости Covid-19

Со всем этим новоязом забыли уже слова "положительный рост"

Ответить

Индивидуальный кот

0

Отправили на удаленку до конца года, чему я сказчно не рад

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Skoi Skoi

0

Да уж , все таки 24 градуса уже , осень пришла

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FOX

0

нас выгоняют в офис 15.10 

Ответить

This is I'm

0

Жду интеграцию налоговой и Сбера в Сбор. 

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ouxen

0

не вторая волна, а
«изменением динамики заболеваемости Covid-19».

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YeezySpace

–1

Я всё пытался заболеть, но никакого результата, зачем эта удаленка вообще?

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