Тиньков убрал из инстаграма предложение назначить Грефа премьер-министром. Об этом его попросил сам глава Сбера Материал редакции
Основатель «Тинькофф банка» добавил, что Мишустин «суперкрутой».
Олег Тиньков 24 сентября прокомментировал ребрединг Сбербанка у себя в инстаграме. В посте он написал: «Греф безусловно, талантливый банкир и единственный, с кем интересно конкурировать! Но мне кажется, ему тесно в рамках госбанка... его нужно, конечно, делать премьер-министром, представляете, как бы он поменял страну?». Позже основатель «Тинькофф банка» изменил пост по просьбе Грефа.
24 сентября Сбербанк провёл первую продуктовую конференцию «Сбер Конф», на которой объявил о ребрендинге, отказавшись от слова «банк» в названии. Теперь компания называется просто Сбер. На мероприятии также показали, как будут вяглядеть новые отделения, банкоматы, устройства, рассказали о подписке и семействе голосовых помощников.
Руслан Астратов
ShenmueРуслан
Тонко, ай красава!
Valeria Makarova
Будто прочитала какой-то мерзкий фанфик про Грефа и Тинькова
"Нет, Олежа, так глубоко не нужно, подавишься"
пепсиValeria
Олежа слушать не стал...
Litnikov Danil
В принципе вся суть эпохи. Не дай бог заподозрят что есть политические амбиции или даже намек на них - лучше не высовываться. А если высунется - всегда есть перед глазами примеры на любой вкус
Dante HavershimLitnikov
Колбасную корзину найдут при обыске?
Litnikov DanilDante
Или окажется что тырил нефть бидонами, или траванется сибирским самогоном, или не по тому мосту ночью пройдет...
Бипедальный ГоминидLitnikov
Да уж, странно, что Тиньков это не понимает. Или специально тролльнул Грефа.
Litnikov DanilБипедальный
Скорее всего честно и на эмоциях сказанул, имхо в его духе. Так то Греф давно перерос сбер, который из говна вытащил. А понимание чем может караться ответ на вопрос "Кто если не" пришло позже.
Довольный месяц
Через пять минут
Тиньков написал в инстаграм предложение назначить Воложа премьер-министром.
Litnikov DanilДовольный
"...не стал удалять, в итоге за тем приехали"
Артём ИлющенкоДовольный
А что было дальше,мы и так наблюдаем
Антон Лисин
Премьер лям получает, а Греф миллиард. Конечно просил убрать пока Путин не увидел.
Бипедальный ГоминидАнтон
За тем лямом, что премьер официально получает, ему лень даже заходить или пин-код карты вспоминать.
Международный Слава
Больше всего волнует: отписался ли от Тинькова Греф в Инстаграме?
Анастасия БычковаМеждународный
Мишустин отписался
Eduard NovikovАнастасия
Блин, пошёл посмотреть есть ли у Мишустина Instagram. Как такого нет, но аккаунт Правительства не даст забыть его лицо, так разнообразно отыгрывающее эмоции.
Стеклянный фитиль
"...Олег Юрьевич, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодой, шутливый, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут..."
YeezySpace
Я думаю Греф будет отличным президентом, зачем ему это премьерство.
Сергей Предэ
Удоли!!!111
Сайберкрысы
Ну а Грефу я тогда потом придумаю другую должность.
Ждём
Semen SemenovСайберкрысы
Голосовой помощник Греф
Справедливый корабль
Какое мерзкое название – сбер
Следственный звук
Но ведь его и так все называли?
А, да. Это другое…
Антон ПострунинСледственный
Все таки есть разница, все называют Макдональдс макдаком, но вряд ли кто-то хочет чтобы они поменяли вывески на такие.
Daniil Minashkin
Лакей капитала
Ваша ЗакладкоDaniil
"открыт к цифре". и к ночному хокею
Илюхер XXX
пошел нахуй
Справедливый корабль
А не греф разве проводил реформы первого путена?