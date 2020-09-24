Новости
Ольга Щербинина
3712

Тиньков убрал из инстаграма предложение назначить Грефа премьер-министром. Об этом его попросил сам глава Сбера Материал редакции

Основатель «Тинькофф банка» добавил, что Мишустин «суперкрутой».

Олег Тиньков 24 сентября прокомментировал ребрединг Сбербанка у себя в инстаграме. В посте он написал: «Греф безусловно, талантливый банкир и единственный, с кем интересно конкурировать! Но мне кажется, ему тесно в рамках госбанка... его нужно, конечно, делать премьер-министром, представляете, как бы он поменял страну?». Позже основатель «Тинькофф банка» изменил пост по просьбе Грефа.

Позвонил Герман Оскарович, попросил убрать про премьер-министра. Я ж от души, и ни в коем случае не хотел обидеть Михаила Мишустина, наш сегодняшнии премьер суперкрутои, я с ним лично знаком. Он несомненныи технократ и открытыи к цифре и изменениям. И даи Бог ему здоровья после ковида, что и мне не посчастливилось перенести. Плохая штука.. Ну а Грефу я тогда потом придумаю другую должность.

Олег Тиньков

24 сентября Сбербанк провёл первую продуктовую конференцию «Сбер Конф», на которой объявил о ребрендинге, отказавшись от слова «банк» в названии. Теперь компания называется просто Сбер. На мероприятии также показали, как будут вяглядеть новые отделения, банкоматы, устройства, рассказали о подписке и семействе голосовых помощников.

Сбербанк стал Сбером, показал новые отделения…
Голосовой помощник с тремя характерами, «умная» колонка с экраном, новое название и логотип и…
tjournal.ru

#новости #соцсети #сбербанк #сбер #тиньков

Ольга Щербинина PLUS
+41 813
но есть и хорошие новости?
3
17
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0438\u043d\u044c\u043a\u043e\u0432","\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u0441\u0431\u0435\u0440\u0431\u0430\u043d\u043a","\u0441\u0431\u0435\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 29, "likes": 17, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 216218, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 24 Sep 2020 19:13:56 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Руслан Астратов

29
Ответить

Shenmue

Руслан
–1

Тонко, ай красава!

Ответить

Valeria Makarova

22

Будто прочитала какой-то мерзкий фанфик про Грефа и Тинькова
"Нет, Олежа, так глубоко не нужно, подавишься"

Ответить

пепси

Valeria
0

Олежа слушать не стал...

Ответить

Litnikov Danil

14

В принципе вся суть эпохи. Не дай бог заподозрят что есть политические амбиции или даже намек на них - лучше не высовываться. А если высунется - всегда есть перед глазами примеры на любой вкус

Ответить

Dante Havershim

Litnikov
0

Колбасную корзину найдут при обыске?

Ответить

Litnikov Danil

Dante
0

Или окажется что тырил нефть бидонами, или траванется сибирским самогоном, или не по тому мосту ночью пройдет... 

Ответить

Бипедальный Гоминид

Litnikov
0

Да уж, странно, что Тиньков это не понимает. Или специально тролльнул Грефа.

Ответить

Litnikov Danil

Бипедальный
0

Скорее всего честно и на эмоциях сказанул, имхо в его духе. Так то Греф давно перерос сбер, который из говна вытащил. А понимание чем может караться ответ на вопрос "Кто если не" пришло позже.

Ответить

Довольный месяц

9

Через пять минут 
 Тиньков написал в инстаграм предложение назначить Воложа премьер-министром.

Ответить

Litnikov Danil

Довольный
1

"...не стал удалять, в итоге за тем приехали"

Ответить

Артём Илющенко

Довольный
0

А что было дальше,мы и так наблюдаем

Ответить

Антон Лисин

4

Премьер лям получает, а Греф миллиард. Конечно просил убрать пока Путин не увидел.

Ответить

Бипедальный Гоминид

Антон
3

За тем лямом, что премьер официально получает, ему лень даже заходить или пин-код карты вспоминать.

Ответить

Международный Слава

2

Больше всего волнует: отписался ли от Тинькова Греф в Инстаграме?

Ответить

Анастасия Бычкова

Международный
3

Мишустин отписался

Ответить

Eduard Novikov

Анастасия
3

Блин, пошёл посмотреть есть ли у Мишустина Instagram. Как такого нет, но аккаунт Правительства не даст забыть его лицо, так разнообразно отыгрывающее эмоции.

Ответить

Стеклянный фитиль

3

"...Олег Юрьевич, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодой, шутливый, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых - стоп. Остальные просто не найдут..."

Ответить

YeezySpace

2

Я думаю Греф будет отличным президентом, зачем ему это премьерство.

Ответить

Сергей Предэ

1

Удоли!!!111

Ответить

Сайберкрысы

0

 Ну а Грефу я тогда потом придумаю другую должность.

Ждём

Ответить

Semen Semenov

Сайберкрысы
1

Голосовой помощник Греф

Ответить

Справедливый корабль

0

Какое мерзкое название – сбер

Ответить

Следственный звук

Справедливый
0

Но ведь его и так все называли?
А, да. Это другое…

Ответить

Антон Пострунин

Следственный
1

Все таки есть разница, все называют Макдональдс макдаком, но вряд ли кто-то хочет чтобы они поменяли вывески на такие. 

Ответить

Daniil Minashkin

0

Лакей капитала

Ответить

Ваша Закладко

Daniil
0

"открыт к цифре". и к ночному хокею

Ответить

Илюхер XXX

0

пошел нахуй

Ответить

Справедливый корабль

0

А не греф разве проводил реформы первого путена? 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Я, как дурак, пролежал в коме 18 дней»: Навальный ответил на предположение Путина о том, что он сам принял яд
Основатель ФБК считает, что Путин его «переиграл», раз догадался о такой провокации.
209
Новости
Власти Петербурга разослали в школы инструкцию по мониторингу соцсетей учащихся и оповещению полиции об экстремистах
С момента «выявления» экстремистской информации до сообщения о ней в органы должно пройти не больше суток.
138
Новости
Белорусы вышли на акции протеста после инаугурации Лукашенко. Их начали разгонять водомётами и задерживать
Есть сообщения о раненых.
154
Популярное за три дня
Новости
«Я, как дурак, пролежал в коме 18 дней»: Навальный ответил на предположение Путина о том, что он сам принял яд
Основатель ФБК считает, что Путин его «переиграл», раз догадался о такой провокации.
209
Новости
Белорусы вышли на акции протеста после инаугурации Лукашенко. Их начали разгонять водомётами и задерживать
Есть сообщения о раненых.
154
Новости
В Минске таксист спас убегающего от силовиков протестующего — уехав по встречной полосе и на красный сигнал светофора
Силовики пытались догнать и автомобиль, но безуспешно.
121
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Rex Sacrorum

Гном Гномыч обратился к Путину…

Павел Абрамов

Запись в подсайте Животные

Шуруповёрт Makita

Epic Games, Spotify и владелец…

Принцесса Пеночка

На Марию Чистякову завели дело…

Эдуард Суровый

Epic Games, Spotify и владелец…

Дмитрий Шубкин

Гном Гномыч обратился к Путину…

Sam Lowry

Приставы наложили арест на…

Taktischer Corgi

«Интерфакс» и РБК сообщили…

Никита Журавлев

Приставы наложили арест на…

Oleg Vorogushin

Приставы наложили арест на…

Владимир Земсков

Epic Games, Spotify и владелец…

Stas Kartuzov

Гном Гномыч обратился к Путину…
null