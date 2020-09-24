Новости
Ольга Щербинина
858

«Интерфакс» и РБК сообщили о возможном ведении карантина в Москве для пожилых Материал редакции

Но возвращаться к пропускному режиму в столице не планируют.

8 комментариев
В закладки

Московские власти начали обсуждать возможность возвращения карантина для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями из-за роста заражений коронавирусом. Об этом сообщают «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники.

По данным РБК, в мэрии обсуждают возможность ведения ограничений, связанны с режимом удалённой работы. Сейчас там готовят указ, вводящий эти меры. Собеседник «Интерфакса» подчеркнул, что пока «закрывать» экономику, а также возвращаться к пропускному режиму в столице не планируется.

Источник РИА «Новости» утверждает, что с 1 октября москвичам старше 65 лет рекомендуют перейти на удалённую работу и отказаться от общественного транспорта.

24 сентября пресс-служба мэра Москвы заявила, что в городе пока руководствуются существующими мерами борьбы с коронавирусом. В тот же день стало известно, что мэр столицы Сергей Собянин попросил Сбер, «Яндекс» и Ростех вернуть часть работников на удалённую работу. По данным РИА «Новости», Всего рекомендации перевести сотрудников на удалёнку получат более 5 тыс московских компаний.

За последние сутки в Москве зафиксировал 1050 новых случаев заражения коронавирусом. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%, отметили в оперштабе.

#новости #covid19 #москва #карантинвроссии

Ольга Щербинина PLUS
+41 813
но есть и хорошие новости?
1
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","\u043a\u0430\u0440\u0430\u043d\u0442\u0438\u043d\u0432\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438","covid19"], "comments": 8, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 216239, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 24 Sep 2020 20:16:51 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Оскорбления и спам

4

Громко и чётко: НЕ ПЛА НИ РУ ЮТ

Ответить

Жесткий украинец

2

попросил Сбер, «Яндекс» и Ростех вернуть часть работников на удалённую

Я кстати искренне не понимаю, зачем кого то было с нее уводить.
Если работают норм, то пускай работают 

Ответить

Оскорбления и спам

Жесткий
0

Дубовый старперский никак не умирающий менеджмент, который искренне не верит как «можно работать не в офисе», у меня в ближайшем окружении есть примеры людей у которых неплохие такие должности в крупных и казалось бы современных компаниях, а менеджмент раз в две недели ловит озалуп и уводит всех на удаленку ибо кто-то цепляет ковид и приносит в офис.

Ответить

Andre Macareno

0

Ah, shit, here we go again

Ответить

Сергей Васильев

0

Знаете кто тоже не планировал? Гитлер.

Ответить

Станислав Минаков

0

Весной новости один в один были, что значит: вы сами все знаете, что это значит.

Ответить

Forden

0

Второй волны в России не будет. Твердо и четко.
(с) главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

Ответить

Taktischer Corgi

0

 возвращаться к пропускному режиму в столице не планируют

Не планируют. Это будет импровизация.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф банка» за 5,5 миллиарда долларов
Слухи о сделке ходили несколько недель.
749
Технологии
Epic Games, Spotify и владелец Tinder создали коалицию против правил Apple
Участники коалиции выступали против Apple самостоятельно, но теперь решили объединить свои усилия.
195
Новости
Сбербанк стал Сбером, показал новые отделения, банкоматы, устройства и подписку. Главное с конференции компании
Голосовой помощник с тремя характерами, «умная» колонка с экраном, новое название и логотип и другие анонсы.
547
Популярное за три дня
Новости
Белорусы вышли на акции протеста после инаугурации Лукашенко. Их начали разгонять водомётами и задерживать
Есть сообщения о раненых.
154
Интернет
Николай Иронов — около-технический обзор на то как я выкинул 9900
Напоминание: чукча не писатель, текст написан за час на коленке чтобы не дать мажору украсть ваши 9900 рассказав про нейросеть и уникальные крутые логотипы.
58
Новости
«Я, как дурак, пролежал в коме 18 дней»: Навальный ответил на предположение Путина о том, что он сам принял яд
Основатель ФБК считает, что Путин его «переиграл», раз догадался о такой провокации.
209
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Rex Sacrorum

Гном Гномыч обратился к Путину…

Павел Абрамов

Запись в подсайте Животные

Шуруповёрт Makita

Epic Games, Spotify и владелец…

Принцесса Пеночка

На Марию Чистякову завели дело…

Эдуард Суровый

Epic Games, Spotify и владелец…

Дмитрий Шубкин

Гном Гномыч обратился к Путину…

Sam Lowry

Приставы наложили арест на…

Taktischer Corgi

«Интерфакс» и РБК сообщили…

Никита Журавлев

Приставы наложили арест на…

Oleg Vorogushin

Приставы наложили арест на…

Владимир Земсков

Epic Games, Spotify и владелец…

Stas Kartuzov

Гном Гномыч обратился к Путину…
null