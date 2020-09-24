Но возвращаться к пропускному режиму в столице не планируют.

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Московские власти начали обсуждать возможность возвращения карантина для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями из-за роста заражений коронавирусом. Об этом сообщают «Интерфакс» и РБК со ссылкой на источники.

По данным РБК, в мэрии обсуждают возможность ведения ограничений, связанны с режимом удалённой работы. Сейчас там готовят указ, вводящий эти меры. Собеседник «Интерфакса» подчеркнул, что пока «закрывать» экономику, а также возвращаться к пропускному режиму в столице не планируется.

Источник РИА «Новости» утверждает, что с 1 октября москвичам старше 65 лет рекомендуют перейти на удалённую работу и отказаться от общественного транспорта.

24 сентября пресс-служба мэра Москвы заявила, что в городе пока руководствуются существующими мерами борьбы с коронавирусом. В тот же день стало известно, что мэр столицы Сергей Собянин попросил Сбер, «Яндекс» и Ростех вернуть часть работников на удалённую работу. По данным РИА «Новости», Всего рекомендации перевести сотрудников на удалёнку получат более 5 тыс московских компаний.

За последние сутки в Москве зафиксировал 1050 новых случаев заражения коронавирусом. За последнюю неделю ежедневное число госпитализированных увеличилось примерно на 30%, отметили в оперштабе.