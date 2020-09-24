Forbes: менеджмент «Тинькофф» в «полном составе» перейдёт в «Яндекс» после покупки компании Материал редакции
До этого основатель «Тинькофф» Олег Тиньков заявил, что продолжит развивать компанию.
Руководство «Тинькофф банка» перейдёт в «Яндекс» в полном составе после покупки компании. «Яндекс» покупает и сам бизнес, и команду. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник внутри компании и собеседника, близкого к сделке.
Слова источника Forbes подтвердил собеседник издания, близкий к сделке. По его словам, внутри компании ничего не изменится, а работать она продолжит независимо от «Яндекса».
В пресс-службах «Тинькофф» и «Яндекса» отказались давать комментарии Forbes.
Компании сообщили о «возможной» сделке 22 сентября. «Яндекс» заключил предварительное соглашение о полном выкупе «Тинькофф» за 5,5 миллиарда долларов. По условиям сделки компания собирается выплатить лишь часть суммы прямыми деньгами, а остальное — собственными акциями.
Индивидуальный кот
Хотя призрак ВТБ еще бродит вокруг Яндекса, полагаю
у них маленький торговый оборот, но крупнейшая база клиентов с которыми можно работать
и эти уебки постоянно спамят на хх, такого оскорбления ещё не видел, я был в ярости
В чем оскорбления? Что тебе работу предложили?
очевидно, что если этот высер сидит на хх, где ему предлагают работу, на которую он еще и жалуется, то он просто тупейшее отребье и биомусор
А предложения там идут исходя из резюме, значит парашный птушник, который пытается просто привлечь к себе внимание.
че скажи хоть, тебе кто-то кроме ОСКОРБЛЕНИЙ тинькова хоть написал? Хоть единое предложение? Или че, получается лучше сменить платформу, а если и на другой не покатит, то лучше и место жительства поменять.
что за жеребята то?
нужен полный список фио и заслуг
Надеюсь что так и будет, а то недавно оформил карту титько, не хотелось бы изменений в худшую сторону..