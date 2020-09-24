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Дамир Камалетдинов
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Forbes: менеджмент «Тинькофф» в «полном составе» перейдёт в «Яндекс» после покупки компании Материал редакции

До этого основатель «Тинькофф» Олег Тиньков заявил, что продолжит развивать компанию.

19 комментариев
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Руководство «Тинькофф банка» перейдёт в «Яндекс» в полном составе после покупки компании. «Яндекс» покупает и сам бизнес, и команду. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источник внутри компании и собеседника, близкого к сделке.

Вся команда останется на месте — это часть сделки. Команда там самая сильная в российском банкинге, многих из них я знаю лично. Очень крутые ребята.
По его словам, у «Яндекса» нет никакой компетенции на тему финансовых рынков и нет иллюзий, что такие компетенции есть, «Яндекс» в «Тинькофф» менять ничего не собирается.

источник Forbes в Tinkoff

Слова источника Forbes подтвердил собеседник издания, близкий к сделке. По его словам, внутри компании ничего не изменится, а работать она продолжит независимо от «Яндекса».

Яндекс» покупает команду и бизнес. Команда не то что перейдет, а «Тинькофф» останется самостоятельной структурой внутри «Яндекса» и будет действовать как самостоятельный бизнес». «Тинькофф» как был «Тинькофф», так и останется. Просто сменится владелец и начнётся синергия бизнес процессов. Ничего не меняется ни для кого внутри, ни о каких то сращиваниях отделов или замене команды речи не идёт

собеседник Forbes, близкий к сделке

В пресс-службах «Тинькофф» и «Яндекса» отказались давать комментарии Forbes.

Компании сообщили о «возможной» сделке 22 сентября. «Яндекс» заключил предварительное соглашение о полном выкупе «Тинькофф» за 5,5 миллиарда долларов. По условиям сделки компания собирается выплатить лишь часть суммы прямыми деньгами, а остальное — собственными акциями.

#новости #яндекс #тинькофф #бизнес

Дамир Камалетдинов PLUS
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Выпускающий редактор TJ. По работе писать на damir@tjournal.ru. Личные соцсети: Twitter — для коротких быстрых мнений Facebook — для работы Instagram — красивые (и не очень) фоточки из жизни
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19 комментариев
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Индивидуальный кот

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Забавно, что Яндекс пытался зайти на финрынок через субброкера и выбирал между БКС и ВТБ, а в итоге купил банк с одним из самых слабых именно брокерских подразделений

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Индивидуальный кот

Индивидуальный
0

Хотя призрак ВТБ еще бродит вокруг Яндекса, полагаю

Ответить

так не пойдёт

Индивидуальный
9

блин, какие вы умные тут все
ничего не поняла, дура

Ответить

Андрей Рядькин

Индивидуальный
0

у них маленький торговый оборот, но крупнейшая база клиентов с которыми можно работать

Ответить

Трудный дым

Индивидуальный
0

Как можно назвать слабым продукт который растет быстрее всех?

Ответить

ouxen

–2

и эти уебки постоянно спамят на хх, такого оскорбления ещё не видел, я был в ярости

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Макс Зубрейчук

ouxen
2

В чем оскорбления? Что тебе работу предложили? 

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Арсеній Фрєйман

Макс
0

очевидно, что если этот высер сидит на хх, где ему предлагают работу, на которую он еще и жалуется, то он просто тупейшее отребье и биомусор
А предложения там идут исходя из резюме, значит парашный птушник, который пытается просто привлечь к себе внимание.

Ответить

ouxen

Арсеній
0

ты ещё блять что такое

Ответить

ouxen

Макс
0

читать умеешь?

Ответить

Арсеній Фрєйман

ouxen
–1

че скажи хоть, тебе кто-то кроме ОСКОРБЛЕНИЙ тинькова хоть написал? Хоть единое предложение? Или че, получается лучше сменить платформу, а если и на другой не покатит, то лучше и место жительства поменять.

Ответить

ouxen

Арсеній
0

вот и защитники репутации бренда активизировались.
Совпадение?

Ответить

ouxen

0

что за жеребята то?
нужен полный список фио и заслуг

Ответить

Андрей Рядькин

ouxen
0

самые охуенные специ во главе с англо-саксом

Ответить

Neketa Fo

ouxen
0

А вам зачем?

Ответить

ouxen

Neketa
0

профессиональный интерес

Ответить

Paco Official

0

Надеюсь что так и будет, а то недавно оформил карту титько, не хотелось бы изменений в худшую сторону..

Ответить

Вильгельм Шимф

–1

🤞

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