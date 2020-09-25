Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса, а компании — перейти на удалённую работу Материал редакции
Но о жёстких ограничениях речи пока не идёт.
Власти Москвы с 28 сентября частично вернут ограничения из-за коронавируса для жителей старше 65 лет, а также хронически больных людей. Об этом сообщается в блоге мэра города Сергея Собянина.
Им рекомендовано не покидать дома без необходимости. Исключения касаются случаев, когда нужно обратиться за медицинской помощью, выйти в магазин или на работу. Собянин попросил отказаться от контактов с родственниками, которые проживают отдельно. Занятия физкультурой на воздухе и прогулки при этом не ограничиваются.
Работающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано взять отпуск или перейти на удлёнку. Если же присутствовать на рабочем месте необходимо, то власти просят «соблюдать максимум осторожности».
Компании Собянин «убедительно попросил» перевести на дистанционный формат как можно большее число людей и обеспечить соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах. Требование носить маски и перчатки в общественных местах сохраняется.
С начала пандемии коронавируса оперштаб в Москве зафиксировал больше 280 тысяч случаев Covid-19, из которых более 33 тысяч активны на утро 25 сентября. Более 5 тысяч человек умерли из-за инфекции.
В Москве с конца марта по начало июня действовали жёсткие ограничения из-за коронавируса, в том числе использовались цифровые пропуска. Жителям города запрещалось выходить из дома без крайней необходимости, а нарушителей режима штрафовали.
а как же вакцина от гриппа?
Это точно фуфло, мне вкололи как-то, - мало того, что я после нее ходил пару недель с температурой 37, кашлем и насморком, дык через 1,5 месяца все равно заболел гриппом.
Благодарный кран
дык через 1,5 месяца все равно заболел гриппом.
Вакцина от гриппа не гарантирует что ты не заболеешь ее делают чтоб не было осложнений которыми он сопровождается.
А там могут быть очень серьезные вещи.
Загадочный бас
Скажем так, я через несколько лет опять грипп схватил, но тогда уже без вакцины. Скажу тебе, что была также хрень, что и до этого.
Благодарный кран
Как это противоречит тому что я сказал?
Загадочный бас
Неа, есть подозрение, что там не очень заморачиваются при изготовлении вакцины.
есть выбор какую поставить: нашу или зарубежную, например.
И какую ты себе ставишь?
я хз, у меня бесплатно по омс. Наша думаю.
И как? Помогает?
осложнений не припомню
Грипп с такими осложнениями, как пневмония тоже не заморачивается
Загадочный бас
Не уверен, что именно от гриппа вакцину делают хорошую. Опыт был негативный, повторять не хочется. Я лучше от клещевого энцефалита поставлю, тем более, что в лесах часто бываю.
ну ты чего такой зануда. Ещё и антипрививочник.
Я не антипрививочник. Все другие прививкиисебе и детям делаю. А вот платить бабки за то, что не помогает, а в моем случае даже ухудшило состояние, нет никакого желания.
ты плохо читаешь, да?
ее делают чтоб не было осложнений которыми он сопровождается. А там могут быть очень серьезные вещи.
ты вроде взрослый парень и пишешь такую поеботу
Вова, у нас в больничке была рекламка прививки от гриппа, дык вот, рекомендовалось делать пожилым, беременным и хроникам.
И что не так? У нас их всем делают. студентам, школьникам и тд
Наоборот, сейчас снова про ужасы вещать начнут, чтобы вакцина лучше продавалась. С каждого 12 000 рублей получить, нехило так.
хорошо было бы если снова тотальный карантин вернули, заебся работать.
Прекрасный инструмент
Ну да, то ли дело сидеть с голой жопой и зубами на полке! Кайф.
Зато на осенние вещи тратиться не нужно, слякоть, дожди, зябкость, ботинки целые нужны, а такие стоят дорого
«вводим ограничения 28 сентября» от создателей «не введём ограничения 20 сентября»
Пздц) у нас в городе с марта был запрет, ну нынче рекомендация людям старше 65 не выходить) уже полгода почти...они быстрее в квартирах умрут, чем от ковида