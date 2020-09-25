Но о жёстких ограничениях речи пока не идёт.

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Власти Москвы с 28 сентября частично вернут ограничения из-за коронавируса для жителей старше 65 лет, а также хронически больных людей. Об этом сообщается в блоге мэра города Сергея Собянина.

Им рекомендовано не покидать дома без необходимости. Исключения касаются случаев, когда нужно обратиться за медицинской помощью, выйти в магазин или на работу. Собянин попросил отказаться от контактов с родственниками, которые проживают отдельно. Занятия физкультурой на воздухе и прогулки при этом не ограничиваются.

Работающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано взять отпуск или перейти на удлёнку. Если же присутствовать на рабочем месте необходимо, то власти просят «соблюдать максимум осторожности».

Компании Собянин «убедительно попросил» перевести на дистанционный формат как можно большее число людей и обеспечить соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах. Требование носить маски и перчатки в общественных местах сохраняется.

Всем нам очень не хочется возвращаться к жёстким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей. Сергей Собянин мэр Москвы

С начала пандемии коронавируса оперштаб в Москве зафиксировал больше 280 тысяч случаев Covid-19, из которых более 33 тысяч активны на утро 25 сентября. Более 5 тысяч человек умерли из-за инфекции.