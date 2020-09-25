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Алексей Боржонов
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Собянин попросил пожилых москвичей оставаться дома из-за коронавируса, а компании — перейти на удалённую работу Материал редакции

Но о жёстких ограничениях речи пока не идёт.

41 комментарий
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Власти Москвы с 28 сентября частично вернут ограничения из-за коронавируса для жителей старше 65 лет, а также хронически больных людей. Об этом сообщается в блоге мэра города Сергея Собянина.

Им рекомендовано не покидать дома без необходимости. Исключения касаются случаев, когда нужно обратиться за медицинской помощью, выйти в магазин или на работу. Собянин попросил отказаться от контактов с родственниками, которые проживают отдельно. Занятия физкультурой на воздухе и прогулки при этом не ограничиваются.

Работающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано взять отпуск или перейти на удлёнку. Если же присутствовать на рабочем месте необходимо, то власти просят «соблюдать максимум осторожности».

Компании Собянин «убедительно попросил» перевести на дистанционный формат как можно большее число людей и обеспечить соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах. Требование носить маски и перчатки в общественных местах сохраняется.

Всем нам очень не хочется возвращаться к жёстким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого. Но только если будем беречь себя и близких нам людей.

Сергей Собянин
мэр Москвы

С начала пандемии коронавируса оперштаб в Москве зафиксировал больше 280 тысяч случаев Covid-19, из которых более 33 тысяч активны на утро 25 сентября. Более 5 тысяч человек умерли из-за инфекции.

В Москве с конца марта по начало июня действовали жёсткие ограничения из-за коронавируса, в том числе использовались цифровые пропуска. Жителям города запрещалось выходить из дома без крайней необходимости, а нарушителей режима штрафовали.

#новости #москва #covid19 #карантинвроссии

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41 комментарий
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Андрей Рядькин

20

знакомый из администрации чуть припизднул

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Загадочный бас

7

А как же вакцина? Или это очередное фуфло, что бы с лохов бабла наварить?

Ответить

Александр Ярви

Загадочный
5
Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

Александр
4
Ответить

Владимир Климов

Загадочный
0

а как же вакцина от гриппа?

Ответить

Загадочный бас

Владимир
4

Это точно фуфло, мне вкололи как-то, - мало того, что я после нее ходил пару недель с температурой 37, кашлем и насморком, дык через 1,5 месяца все равно заболел гриппом. 

Ответить

Благодарный кран

Загадочный
9

 дык через 1,5 месяца все равно заболел гриппом.

Вакцина от гриппа не гарантирует что ты не заболеешь ее делают чтоб не было осложнений которыми он сопровождается. 
А там могут быть очень серьезные вещи.

Ответить

Загадочный бас

Благодарный
1

Скажем так, я через несколько лет опять грипп схватил, но тогда уже без вакцины. Скажу тебе, что была также хрень, что и до этого.

Ответить

Благодарный кран

Загадоч…
8

Как это противоречит тому что я сказал?

Ответить

Загадочный бас

Благода…
1

Неа, есть подозрение, что там не очень заморачиваются при изготовлении вакцины.

Ответить

Владимир Климов

Загадоч…
1

есть выбор какую поставить: нашу или зарубежную, например. 

Ответить

Ху Эмай

Владимир
2

Ничем нашим лучше не пользоваться. В наших поликлиниках также есть риск, что не соблюдаются условия хранения. 

Ответить

Пыльный диод

Ху
2

Некоторыми индийскими тоже лучше не пользоваться, кстати

Ответить

Загадочный бас

Владимир
0

И какую ты себе ставишь?

Ответить

Владимир Климов

Загадоч…
0

я хз, у меня бесплатно по омс. Наша  думаю.

Ответить

Загадочный бас

Владимир
0

И как? Помогает?

Ответить

Владимир Климов

Загадоч…
0

осложнений не припомню

Ответить

Загадочный бас

Владимир
0

Значит все равно заболевал?

Ответить

Алиса Барышман

Загадоч…
1

Грипп с такими осложнениями, как пневмония тоже не заморачивается

Ответить

Загадочный бас

Алиса
1

Не уверен, что именно от гриппа вакцину делают хорошую. Опыт был негативный, повторять не хочется. Я лучше от клещевого энцефалита поставлю, тем более, что в лесах часто бываю.

Ответить

Владимир Климов

Загадоч…
0

ну ты чего такой зануда.  Ещё и антипрививочник.

Ответить

Загадочный бас

Владимир
0

Я не антипрививочник. Все другие прививкиисебе и детям делаю. А вот платить бабки за то, что не помогает, а в моем случае даже ухудшило состояние, нет никакого желания.

Ответить

Владимир Климов

Загадоч…
0

ты плохо читаешь, да?  

ее делают чтоб не было осложнений которыми он сопровождается.  А там могут быть очень серьезные вещи.

Ответить

Разноцветный меч

Загадочный
4

Дык вакцинация не означает, что не заболеешь

Ответить

Владимир Климов

Загадочный
1

ты вроде взрослый парень и пишешь такую  поеботу 

Ответить

Загадочный бас

Владимир
0

Вова, у нас в больничке была рекламка прививки от гриппа, дык вот, рекомендовалось делать пожилым, беременным и хроникам. 

Ответить

Владимир Климов

Загадоч…
0

И что не так? У нас их всем делают. студентам, школьникам и тд

Ответить

Загадочный бас

Владимир
0

По желанию

Ответить

ТыжЮзер

Загадочный
0

Вакцина для СМИ.

Ответить

Паша Сасковец

Загадочный
0

Электоральный рейтинг нафармить немножко.

Ответить

СССР Я

Загадочный
0

Наоборот, сейчас снова про ужасы вещать начнут, чтобы вакцина лучше продавалась. С каждого 12 000 рублей получить, нехило так.

Ответить

Иван Иванов

7

хорошо было бы если снова тотальный карантин вернули, заебся работать.

Ответить

x mst

Иван
3

Ну если у тебя мешок денег дома, то почему бы и нет.

Ответить

Прекрасный инструмент

Иван
1

Ну да, то ли дело сидеть с голой жопой и зубами на полке! Кайф.

Ответить

Атлант поправил плечи

Прекрасный
1

Зато на осенние вещи тратиться не нужно, слякоть, дожди, зябкость, ботинки целые нужны, а такие стоят дорого

Ответить

ave ego

7

«вводим ограничения 28 сентября» от создателей «не введём ограничения 20 сентября»

Ответить

Ivan

1

Пздц) у нас в городе с марта был запрет, ну нынче рекомендация людям старше 65 не выходить) уже полгода почти...они быстрее в квартирах умрут, чем от ковида

Ответить

DC Maniac

0

Ждем еще неделю

Как только пройдем 7к в сутки
Все вернется на круги своя 🤷🏻‍♂️

Ответить

Аристарх Знаменский

0

Дед уже в бункере

Ответить

Сексуальный самолет

–1

Разве собянину не выгодно, чтобы пожилое умерли?

Ответить

Григорий Громов

Сексуальный
0

Любому государству это выгодно. Но палиться то не стоит

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