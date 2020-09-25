Но внедрение системы по всей стране пока невозможно, считают эксперты.

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Систему распознавания лиц, которая уже действует в Москве, протестируют ещё в 10 городах России, сообщает «Коммерсантъ». Пилотные проекты запустила компания NtechLab — партнёр департамента информационных технологий Москвы.

В компании изданию рассказали, что систему испытают в Нижнем Новгороде, но другие города назвать отказались из-за опасений срыва переговоров и тендеров. В Нижнем Новгороде появится единая сеть видеонаблюдения с 3 тысячами камер, утверждают в NtechLab. Их установят на остановках, в общественных пространствах и домофонах.

Точные сроки запуска неизвестны, но сооснователь NtechLab Александр Кабаков сообщил, что до конца года камеры появятся более чем на 350 остановках: «На каждой будет находиться по четыре камеры, из них две или три будут c функцией распознавания лиц».

Систему будут использовать для розыска по фото из базы МВД, а также нарушителей карантина. В компании надеются, что в будущем камеры смогут прогнозировать загруженность общественного транспорта и оптимизировать транспортные потоки.