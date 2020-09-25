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Алексей Боржонов
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Московскую систему распознавания лиц протестируют ещё в 10 городах России. Её используют для розыска Материал редакции

Но внедрение системы по всей стране пока невозможно, считают эксперты.

11 комментариев
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Систему распознавания лиц, которая уже действует в Москве, протестируют ещё в 10 городах России, сообщает «Коммерсантъ». Пилотные проекты запустила компания NtechLab — партнёр департамента информационных технологий Москвы.

В компании изданию рассказали, что систему испытают в Нижнем Новгороде, но другие города назвать отказались из-за опасений срыва переговоров и тендеров. В Нижнем Новгороде появится единая сеть видеонаблюдения с 3 тысячами камер, утверждают в NtechLab. Их установят на остановках, в общественных пространствах и домофонах.

Точные сроки запуска неизвестны, но сооснователь NtechLab Александр Кабаков сообщил, что до конца года камеры появятся более чем на 350 остановках: «На каждой будет находиться по четыре камеры, из них две или три будут c функцией распознавания лиц».

Систему будут использовать для розыска по фото из базы МВД, а также нарушителей карантина. В компании надеются, что в будущем камеры смогут прогнозировать загруженность общественного транспорта и оптимизировать транспортные потоки.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что внедрение системы видеонаблюдения во всей России пока ожидать не стоит: регионы не готовы тратить на неё свои бюджеты, а федерального финансирования будет недостаточно на всех. Оценивают же внедрение такой системы в крупном городе в 100-110 миллионов рублей.

#новости #приватность

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11 комментариев
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Письменный Орзэмэс

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У нас в мск напротив подъезда разбили машины. Никого найти не смогли. Куча камер вокруг. Как всегда, будет работать только когда рукой сверху помахают 

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Максим Абрамчик

Письменный
10

Та кому нужны эти разбитые машины, вот если бы на митинг пошли - сразу бы всех и нашли. 

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Письменный Орзэмэс

Максим
1

Об этом и речь 

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Ник

Письменный
0

Москва реальна опутана камерами, вспомните случай когда штрафанули ковидного когда он пошел мусор вытаскивать, что там было? Камера домофона?) 
Связка камер и даже более мощная связка к которой они идут камеры+геолокакция телефона+голос, звучит прекрасно и похоже на мега крутую разработку, в теории так оно и есть, это в идеале позволило бы любое преступление раскрывать за час, если не быстрей.
Но есть проблема:
- техническая, т.к. это все связать надо и что бы оно работало хотя бы на полуавтомате или автомате
- люди, которым срать на это и которые не привыкли и не хотят так работать

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Частый томагавк_два

Письменный
0

Помимо исправно работающих камер есть еще проблема в тех, кто в отделении сидит, пытаясь что-то раскрыть.

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Андрей Рядькин

Письменный
0

надо было написать на машинах Навальный 

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Одиночный Пхукет

2

А потом он ещё немножко протестировал...

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Отдельный щит

2

Их установят на остановках, в общественных пространствах и домофонах

Удобно как - можно сразу либерах на выходе из подъездов перехватывать, чтобы до митингов не доходили. И домушникам под крышей участковых заебись будет - объект от подъезда до остановки дошёл, можно хату выносить.

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Искренний томагавк_два

1

Её используют для розыска оппозиционеров и недовольных

Пофиксил, не благодарите.

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Ник

1

Прекрасная связка со Сберовские банкоматами с определением лиц.
Хотя наверное уже не секрет, что голос и лица именно для этого Сбер собирает.

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Частый томагавк_два

0

Но внедрение системы по всей стране пока невозможно

По всей стране - это значит "в крупных городах"? Потому что такая идея в условном городе Мухосранске и селе Шлюхино Мухосранского района нереализуема в принципе

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