Московскую систему распознавания лиц протестируют ещё в 10 городах России. Её используют для розыска Материал редакции
Но внедрение системы по всей стране пока невозможно, считают эксперты.
Систему распознавания лиц, которая уже действует в Москве, протестируют ещё в 10 городах России, сообщает «Коммерсантъ». Пилотные проекты запустила компания NtechLab — партнёр департамента информационных технологий Москвы.
В компании изданию рассказали, что систему испытают в Нижнем Новгороде, но другие города назвать отказались из-за опасений срыва переговоров и тендеров. В Нижнем Новгороде появится единая сеть видеонаблюдения с 3 тысячами камер, утверждают в NtechLab. Их установят на остановках, в общественных пространствах и домофонах.
Точные сроки запуска неизвестны, но сооснователь NtechLab Александр Кабаков сообщил, что до конца года камеры появятся более чем на 350 остановках: «На каждой будет находиться по четыре камеры, из них две или три будут c функцией распознавания лиц».
Систему будут использовать для розыска по фото из базы МВД, а также нарушителей карантина. В компании надеются, что в будущем камеры смогут прогнозировать загруженность общественного транспорта и оптимизировать транспортные потоки.
Опрошенные «Коммерсантом» эксперты считают, что внедрение системы видеонаблюдения во всей России пока ожидать не стоит: регионы не готовы тратить на неё свои бюджеты, а федерального финансирования будет недостаточно на всех. Оценивают же внедрение такой системы в крупном городе в 100-110 миллионов рублей.
Та кому нужны эти разбитые машины, вот если бы на митинг пошли - сразу бы всех и нашли.
Письменный Орзэмэс
Об этом и речь
Москва реальна опутана камерами, вспомните случай когда штрафанули ковидного когда он пошел мусор вытаскивать, что там было? Камера домофона?)
Связка камер и даже более мощная связка к которой они идут камеры+геолокакция телефона+голос, звучит прекрасно и похоже на мега крутую разработку, в теории так оно и есть, это в идеале позволило бы любое преступление раскрывать за час, если не быстрей.
Но есть проблема:
- техническая, т.к. это все связать надо и что бы оно работало хотя бы на полуавтомате или автомате
- люди, которым срать на это и которые не привыкли и не хотят так работать
Частый томагавк_два
Помимо исправно работающих камер есть еще проблема в тех, кто в отделении сидит, пытаясь что-то раскрыть.
Их установят на остановках, в общественных пространствах и домофонах
Удобно как - можно сразу либерах на выходе из подъездов перехватывать, чтобы до митингов не доходили. И домушникам под крышей участковых заебись будет - объект от подъезда до остановки дошёл, можно хату выносить.
Прекрасная связка со Сберовские банкоматами с определением лиц.
Хотя наверное уже не секрет, что голос и лица именно для этого Сбер собирает.