МИД Франции начал расследование из-за утечки в СМИ разговора Макрона и Путина о Навальном Материал редакции
Во время него президент России якобы назвал основателя ФБК «баламутом из интернета» и предположил, что тот мог сам принять «Новичок».
Министерство иностранных дел Франции начало расследование из-за появления в СМИ деталей разговора между президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.
- Разговор состоялся 14 сентября по инициативе Франции. Во время беседы обсуждалось состояние политика Алексея Навального. Путин назвал обвинения России в причастности к отравлению голословными и заявил, что для расследования Германия должна передать российским специалистам биоматериалы;
- Через неделю французская газета Le Monde опубликовала детали разговора, согласно которым Путин якобы сказал, что Навальный раньше симулировал болезни и шантажировал депутатов и чиновников, используя ФБК.
МИД Франции заявил, что «любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима».
В Кремле не поверили, что Елисейский дворец «слил» в прессу запись, и заявили, что французская газета «совсем не точна в переданных формулировках».
Очередное подтверждение того, что дед окончательно выпал из реальности
Сами пустили неподтвержденную информацию, и сами же начали расследование, чтобы большинство хомяков именно про это и подумали, гениально сработано xD
Как будто в этом нет здравого смысла. Особенно с учётом того, что западные страны носятся с господином Н, как с писаной торбой. Чего это вдруг им стало дело до какого-то гражданина России?
Чего это вдруг им стало дело до какого-то гражданина России?
хотят ввести новые санкции, а наши бандюки им поводов для этого регулярно подкидывают
шантажировал депутатов и чиновников, используя ФБК
Так вот как в Кремле называют расследования, в которых вскрываются многомиллиардные грабежи бюджета?
Шантажирует мерзавец, говорит, что если не прекратим воровать - опубликует расследование. Вот мерзавец, даже от Новичка не помер.
Мамин каякер
Ручку бросил?
ты куда лезешь?
В штанишки
Зачем ты лезешь в штанишки школьнику
Мамин каякер
В свои
правый эйджист, мерзко это осознавать..
@кто это?
Багет ножом разрезал
В Кремле не поверили, что Елисейский дворец «слил» в прессу запись, и заявили, что французская газета «совсем не точна в переданных формулировках».
Как это? Если ты не веришь, то ты не знаешь точна газета или нет
Если ты знаешь что газета не точна, то тебе и верить не верить в слив не нужно
Они в своем перевертывании всего с ног на голову уже ебанулись совсем? Или аргентинские самолеты теперь прямо в Кремль садятся без предварительной фасовки?
Впервые видишь шизофрению на госуровне? Этим все авторитарные режимы страдают