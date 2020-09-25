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Алексей Боржонов
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МИД Франции начал расследование из-за утечки в СМИ разговора Макрона и Путина о Навальном Материал редакции

Во время него президент России якобы назвал основателя ФБК «баламутом из интернета» и предположил, что тот мог сам принять «Новичок».

38 комментариев
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Министерство иностранных дел Франции начало расследование из-за появления в СМИ деталей разговора между президентами Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.

  • Разговор состоялся 14 сентября по инициативе Франции. Во время беседы обсуждалось состояние политика Алексея Навального. Путин назвал обвинения России в причастности к отравлению голословными и заявил, что для расследования Германия должна передать российским специалистам биоматериалы;
  • Через неделю французская газета Le Monde опубликовала детали разговора, согласно которым Путин якобы сказал, что Навальный раньше симулировал болезни и шантажировал депутатов и чиновников, используя ФБК.

МИД Франции заявил, что «любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима».

Диалог, который президент республики хотел установить с Россией, направлен на решение всех вопросов, в частности тех, которые затрагивают нашу безопасность, в духе откровенности и высоких стандартов, и он продолжится в этом духе.

МИД Франции

В Кремле не поверили, что Елисейский дворец «слил» в прессу запись, и заявили, что французская газета «совсем не точна в переданных формулировках».

#новости #навальный #отравлениенавального

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38 комментариев
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Тони Хопкинс

33

Лукашенко перехватил разговоры.

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Сексуальный самолет

21

Очередное подтверждение того, что путин реально говорил эту хрень

Ответить

Алексей Логачев

Сексуальный
9

Кто бы мог подумать, что он так неуважительно-то будет! 

Ответить

So Dope

Сексуальный
2

Очередное подтверждение того, что дед окончательно выпал из реальности 

Ответить

Илья Бузыцков

Сексуальный
0

Сами пустили неподтвержденную информацию, и сами же начали расследование, чтобы большинство хомяков именно про это и подумали, гениально сработано xD

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Emile Zäkiev

Сексуальный
–5

Как будто в этом нет здравого смысла. Особенно с учётом того, что западные страны носятся с господином Н, как с писаной торбой. Чего это вдруг им стало дело до какого-то гражданина России?

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Elijah Garrison

Emile
0

Чего это вдруг им стало дело до какого-то гражданина России?

хотят ввести новые санкции, а наши бандюки  им поводов для этого регулярно подкидывают 

Ответить

Частый томагавк_два

13

шантажировал депутатов и чиновников, используя ФБК

Так вот как в Кремле называют расследования, в которых вскрываются многомиллиардные грабежи бюджета?
Шантажирует мерзавец, говорит, что если не прекратим воровать - опубликует расследование. Вот мерзавец, даже от Новичка не помер.

Ответить

Пыльный диод

6

Вот теперь Макрон в ярости

Ответить

Мамин каякер

Пыльный
4

Ручку бросил?

Ответить

Красивый фитиль

Мамин
2

ты куда лезешь?

Ответить

Мамин каякер

Красивый
4

В штанишки

Ответить

alexferman

Мамин
1

Зачем ты лезешь в штанишки школьнику

Ответить

Сексуальный

alexfer…
2

@alexferman 

Ответить

Мамин каякер

alexfer…
1

В свои

Ответить

Красивый фитиль

Мамин
0

правый эйджист, мерзко это осознавать..

Ответить

Мамин каякер

Красивый
2

бан.

Ответить

Мамин каякер

Красивый
1

@кто это?

Ответить

Кто это

Мамин
1

московский школьник еще известен как: бревно без задач, Столярный верстачок BOSCH, листочек, Степан Андрiйович Бандера, Жёлтый Березовый Лист

Ответить

Мамин каякер

Кто
1

опять выходишь на связь?

Ответить

Красивый фитиль

Мамин
0

Сообщение удалено

Ответить

Мамин каякер

Красивый
0

не туда спрашиваешь

Ответить

foobaredbaz

Мамин
1

Бери больше, раскрутил!

Ответить

Евгений Клочков

Мамин
1

Багет ножом разрезал

Ответить

Emile Zäkiev

Евгений
0

а надо как?

Ответить

Евгений Клочков

Emile
0

Ручками ж вроде

Ответить

Сергей Павлов

Мамин
0

круасан

Ответить

Загадочный бас

7

"...тот мог сам принять «Новичок»."
Если его в чашку втихоря подлить, то да можно утверждать, что он сам выпил его. Никто насильно в глотку не вливал.

Вован как хитрожопый торгаш с рынка.

Ответить

Закомплексованная Душа

Загадочный
1

Ты сейчас оскорбляешь торгашей с рынка

Ответить

Атлант поправил плечи

2

В Кремле не поверили, что Елисейский дворец «слил» в прессу запись, и заявили, что французская газета «совсем не точна в переданных формулировках».

Как это? Если ты не веришь, то ты не знаешь точна газета или нет 
Если ты знаешь что газета не точна, то тебе и верить не верить в слив не нужно 

Они в своем перевертывании всего с ног на голову уже ебанулись совсем? Или аргентинские самолеты теперь прямо в Кремль садятся без предварительной фасовки? 

Ответить

alexferman

Атлант
1

Впервые видишь шизофрению на госуровне? Этим все авторитарные режимы страдают

Ответить

Сексуальный самолет

Атлант
0

Намекают, что слили свои же из рф!

Ответить

Забавный Илья

1

Макрон снова был в ярости

Ответить

Emile Zäkiev

Забавный
0

когда снова узнал...

Ответить

Атлант поправил плечи

0

 в духе откровенности и требовательности

это как? 

Ответить

Mike Efremov

0

Не раскачивайте

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Ivan Boldyrev

0

Это доследстаенная проверка? 

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Аристарх Знаменский

0

баламут

Ну это точно из словарного запаса нашего деда

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