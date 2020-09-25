Facebook удалил три группы «российских» аккаунтов. Они нарушали политику компании против иностранного вмешательства Материал редакции
Поддельные страницы распространяли фейковые политические новости и материалы.
Компания Facebook удалила три сети аккаунтов, нарушавших её политику относительно иностранного вмешательства. Там утверждают, что они имели российское происхождение. Об этом сообщается в блоге Facebook.
Одна из удалённых сетей состояла из 214 аккаунтов пользователей, 35 публичных страниц и 18 групп в Фейсбуке и 34 аккаунтов в Инстаграме. По данным компании, с их помощью распространяли ложные данные о ситуации в Сирии и на Украине. Деятельность этих аккаунтов была направлена на Турцию, Японию, Армению, Грузию, Белоруссию, Молдавию, США и Великобританию.
Люди, стоящие за этой кампанией, размещали сообщения на многих языках, включая английский, украинский, русский и арабский, поскольку они адаптировали свою деятельность для каждой аудитории. Они публиковали новости про текущие события, включая войну в Сирии, внутреннюю политику Турции, геополитические проблемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, НАТО, войну на Украине и политику в странах Балтии, Грузии, Армении, Украине, России, Белоруссии и США.
Вторая удалённая сеть включала пять аккаунтов, одну публичную страницу, одну группу в Фейсбуке и один аккаунт в Инстаграме. Эти аккаунты выдавались за жителей из Турции, Канады и США. Сеть возникла в России и ориентировалась в первую очередь на Турцию и Европу, а также на Соединённые Штаты, утверждают в компании.
Люди, стоящие за этой деятельностью, публиковали внеплатформенные статьи в основном на английском и турецком языках о мировых новостях и текущих событиях, имеющих отношение к странам, на которые они нацелены, включая местные выборы; геополитические заговоры; президентские и парламентские выборы в Гонконге, Испании, Великобритании и США; социальной и расовой несправедливости; полицейской жестокости; пандемии коронавируса.
Третья сеть состояла из 23 аккаунтов и шести публичных страниц в Фейсбуке, а также восьми аккаунтов в Инстаграме. Эта сеть использовалась для распространения сведений об украинских и белорусских событиях, а также затрагивала социально-экономическую ситуацию в США, выборы там и отношения России с иностранными государствами. Поддельные личности выдавали себя за редакторов и исследователей, чтобы запрашивать статьи для сайтов, притворяющихся страницами независимых изданий.
2 сентября Facebook и Twitter рассказали, что на основе данных ФБР удалили два десятка учётных записей, связанных с «фабрикой троллей».
Милицейский клуб
распространяли поддельные политические новости и материалы
дискуссию
десятки миллионов амеров распространяют только правдивые новости
Когда вы уже научитесь за себя отвечать а не на Омерику пальцем тыкать?
Милицейский клуб
Ты путаешь мнение простых людей и специально организованные пропагандистские сети
А кто определял, что это подделка?
Фейсбук наверное считает, что информация про коррупцию Байдена и его сынка на Украине это подделка.
Милицейский клуб
Может вот это например? Какой нахуй запад если люди сами вышли на улицу бороться за свои права?