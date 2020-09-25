Поддельные страницы распространяли фейковые политические новости и материалы.

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Компания Facebook удалила три сети аккаунтов, нарушавших её политику относительно иностранного вмешательства. Там утверждают, что они имели российское происхождение. Об этом сообщается в блоге Facebook.

Одна из удалённых сетей состояла из 214 аккаунтов пользователей, 35 публичных страниц и 18 групп в Фейсбуке и 34 аккаунтов в Инстаграме. По данным компании, с их помощью распространяли ложные данные о ситуации в Сирии и на Украине. Деятельность этих аккаунтов была направлена на Турцию, Японию, Армению, Грузию, Белоруссию, Молдавию, США и Великобританию.

Люди, стоящие за этой кампанией, размещали сообщения на многих языках, включая английский, украинский, русский и арабский, поскольку они адаптировали свою деятельность для каждой аудитории. Они публиковали новости про текущие события, включая войну в Сирии, внутреннюю политику Турции, геополитические проблемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, НАТО, войну на Украине и политику в странах Балтии, Грузии, Армении, Украине, России, Белоруссии и США.

Пример размещённого контента

Вторая удалённая сеть включала пять аккаунтов, одну публичную страницу, одну группу в Фейсбуке и один аккаунт в Инстаграме. Эти аккаунты выдавались за жителей из Турции, Канады и США. Сеть возникла в России и ориентировалась в первую очередь на Турцию и Европу, а также на Соединённые Штаты, утверждают в компании.

Люди, стоящие за этой деятельностью, публиковали внеплатформенные статьи в основном на английском и турецком языках о мировых новостях и текущих событиях, имеющих отношение к странам, на которые они нацелены, включая местные выборы; геополитические заговоры; президентские и парламентские выборы в Гонконге, Испании, Великобритании и США; социальной и расовой несправедливости; полицейской жестокости; пандемии коронавируса.

Пример размещённого контента

Третья сеть состояла из 23 аккаунтов и шести публичных страниц в Фейсбуке, а также восьми аккаунтов в Инстаграме. Эта сеть использовалась для распространения сведений об украинских и белорусских событиях, а также затрагивала социально-экономическую ситуацию в США, выборы там и отношения России с иностранными государствами. Поддельные личности выдавали себя за редакторов и исследователей, чтобы запрашивать статьи для сайтов, притворяющихся страницами независимых изданий.

Пример размещённого контента

2 сентября Facebook и Twitter рассказали, что на основе данных ФБР удалили два десятка учётных записей, связанных с «фабрикой троллей».