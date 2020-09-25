Пока что сайт продолжает работать.

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Роскомнадзор уведомил одну из крупнейших по объёму торгов криптовалютную биржу Binance о внесении в реестр запрещённых сайтов. Об этом сообщила сама компания. На момент написания новости её сайт продолжает работать.

Уведомление поступило 24 сентября, рассказали в Binance. Из письма следует, что площадка содержит запрещенную к распространению в России информацию о возможности приобретения электронной криптовалюты (Bitcoin).

В компании подчеркнули, что ранее не получали уведомлений от правоохранительных и гражданских государственных служб, а также от органов судебной власти о наличии каких-либо исков или судебных решений. Криптобиржа продолжает предоставлять услуги для российских пользователей в полном объёме. Там заверили, что средства клиентов находятся в безопасности.

31 июля Владимир Путин подписал закон о криптовалюте. Согласно документу, криптовалюты признаются платёжным средством и средством инвестиций. Оплачивать ими товары и услуги по этому закону нельзя. Под запрет также подпадает реклама способов платежа цифровыми деньгами.