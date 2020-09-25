Новости
Ольга Щербинина
75

Криптобиржа Binance попала в реестр запрещённых сайтов из-за информации о покупке биткоинов Материал редакции

Пока что сайт продолжает работать.

2 комментария
В закладки

Роскомнадзор уведомил одну из крупнейших по объёму торгов криптовалютную биржу Binance о внесении в реестр запрещённых сайтов. Об этом сообщила сама компания. На момент написания новости её сайт продолжает работать.

Уведомление поступило 24 сентября, рассказали в Binance. Из письма следует, что площадка содержит запрещенную к распространению в России информацию о возможности приобретения электронной криптовалюты (Bitcoin).

В компании подчеркнули, что ранее не получали уведомлений от правоохранительных и гражданских государственных служб, а также от органов судебной власти о наличии каких-либо исков или судебных решений. Криптобиржа продолжает предоставлять услуги для российских пользователей в полном объёме. Там заверили, что средства клиентов находятся в безопасности.

31 июля Владимир Путин подписал закон о криптовалюте. Согласно документу, криптовалюты признаются платёжным средством и средством инвестиций. Оплачивать ими товары и услуги по этому закону нельзя. Под запрет также подпадает реклама способов платежа цифровыми деньгами.

Инвестировать — можно, платить — нельзя: что и…
Чем завершился долгий путь цифровых активов в России и какие формулировки теперь войдут в оборот.
tjournal.ru

#новости #биткоины #криптовалюта #блокировки

Ольга Щербинина PLUS
+41 935
но есть и хорошие новости?
0
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0431\u043b\u043e\u043a\u0438\u0440\u043e\u0432\u043a\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u0430","\u0431\u0438\u0442\u043a\u043e\u0438\u043d\u044b"], "comments": 2, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 216386, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 25 Sep 2020 10:19:24 +0300", "is_special": false }
Мероприятия на vc.ru
Поиск ближайших лекций, конференций и других событий в сфере ИТ
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Красивый фитиль

0

funds aren't safu

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Тихановская после тайной инаугурации Лукашенко назвала себя единственным лидером белорусского народа
По её словам, церемония — просто фарс, а на самом деле «Лукашенко просто ушёл на пенсию».
135
Интернет
Гном Гномыч обратился к Путину и попросил запретить СМИ публикацию «гадостей» о детях без согласия родителей
«Я хотел обратиться к моему любимому президенту Владимиру Владимировичу Путину».
131
Новости
Навального выписали из «Шарите». Он провёл там 32 дня
Медики считают, что его полное выздоровление возможно.
213
Популярное за три дня
Интернет
Ошибка Canna_Bars: история о продавце наркотиков из даркнета, которого вычислили по отпечаткам пальцев с фото
Снимок товара на ладони оказался настолько чётким, что федеральные агенты смогли идентифицировать преступника.
88
Новости
Навального выписали из «Шарите». Он провёл там 32 дня
Медики считают, что его полное выздоровление возможно.
213
Новости
«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф банка» за 5,5 миллиарда долларов
Слухи о сделке ходили несколько недель.
749
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Комментарии

Serg Bootlegger

МИД Франции начал расследование…

alien inс.

Истории с поворотом от…

Привет, п(ом)идор.

Истории с поворотом от…

Александр Великий

Facebook удалил три группы…

just fantasy

Как устроен Gone Wild — самый…

Вячеслав Андреев

В сети появились качественные…

Vladimir Ignatov

Кто не признал Лукашенко…

Vyacheslav Gorin

В сеть утекли исходные коды…

Дитковский

Истории с поворотом от…

московский школьник

Криптобиржа Binance попала в…

Oldfag TV

Истории с поворотом от…

Сергей Яковенко

Facebook удалил три группы…

alien inс.

Истории с поворотом от…

Аристарх Знаменский

МИД Франции начал расследование…

Александр Великий

Facebook удалил три группы…

Oldfag TV

Истории с поворотом от…

Дитковский

Истории с поворотом от…

Шапка Ленивца

«Точность почти 100…

Неуверенный Егор

В сети появились качественные…

Oldfag TV

Истории с поворотом от…
null