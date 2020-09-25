Новости
Ольга Щербинина
2872

Власти Австралии попросили Google удалить фотографии вершины священной для аборигенов скалы Улуру Материал редакции

После того, как правительство запретило людям подниматься на скалу, люди стали совершать туда виртуальные пешие экскурсии.

53 комментария
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Фото ABC News

Государственное управление парков Австралии (Parks Australia) обратилось к компании Google с просьбой удалить все изображения вершины скалы Улуру, чтобы люди не могли «гулять» по священному месту коренных народов континента даже виртуально, сообщает CNN.

В октябре 2019 года посетителям запретили восхождение на скалу из уважения к племени Агангу, для которого Улуру священна. Аборигены заявили, что туристы засорили это место и загрязнили его водоёмы. Но даже после запрета посещения функция просмотра улиц в Google Maps позволяла людям перемещаться по местности в рамках виртуальной пешеходной экскурсии.

Parks Australia уведомила Google Australia о созданных пользователями изображениях с Улуру, которые были размещены на Google Maps, и попросила удалить их содержимое в соответствии с пожеланиями Анангу, а также руководящими принципами национального парка в области кино и фотографии.

«Мы понимаем, что гора и национальный парк Улуру-Ката Тьюта — священные места для народа Анангу и, разделяя озабоченность Parks Australia по поводу этого контента, мы удалим изображения», — сказал представитель Google Australia. При это на момент написания новости панорамный вид на вершину ещё доступен.

Национальный парк Улуру-Ката-Тьюта включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. В 1994 году его добавили в список территорий, имеющих исключительную ценность как живой культурный ландшафт. Длина скалы, сформировавшейся около 680 миллионов лет назад, составляет 3,6 километра, ширина — около 3 километров, высота — 348 метров.

#новости #google #австралия

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53 комментария
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Конечный утюг

28

Цирк с конями.

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Oldfag TV

Конечный
3

Только без коней.

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Гибкий Валера

Oldfag
4

Зато с кенгуру

Ответить

dmzkrsk

Конечный
1

А, это не Россия

Ответить

конгруэ́нтный

6

бля а в чем проблема 
какой то камень 
скала 
нельзя пойти посмотреть 
что за бред

Ответить

Алексей Панкратов

конгруэ́нтный
21

ДА ладно еще пойти. Святые места все дела. Но тут же вообще беды с башкой, они и фоточки в интернетике запрещают смотреть. 

Ответить

конгруэ́нтный

Алексей
2

я теперь хочу поехать потанцевать на этом камне 

Ответить

Sergey Gnuskov

Алексей
2

А вдруг ты виртуально намусоришь и загрязнишь водоёмы?

Ответить

Жы Dogolonoga

Sergey
0

загрязнение астральной проекции вызывает тарсионные вихри что нарушают структуру биополя скалы

Ответить

Гибкий Валера

конгруэ́нтный
1

Твой дом - тоже какой-то камень

Ответить

Аристарх Знаменский

11

Го эффект Стрейзанд- заходим все на гору и сохраням панорамы!

Ответить

Гибкий Валера

5

Там нельзя ходить, или там нельзя смотреть?

Ответить

Конечный утюг

Гибкий
10

Там нельзя

Ответить

Гибкий Валера

Конечный
2

А "там" это на сколько далеко? Из космоса смотреть можно?

Ответить

Конечный утюг

Гибкий
3

Ну, вроде бог аборигенов молнией за это не убивает

Ответить

Гибкий Валера

Конечный
5

Надо экспериментально найти границу дозволенного

Ответить

Иван Сидоров

Гибкий
1

Ну я подорочил на фотки скалы, боги вроде не против

Ответить

Пыльный диод

Конечный
0

Может сделаем отдельный пост с картинками?

Ответить

Igor Chinaski

7

Интересно, с глупых аборигенов, которые не хотят, чтобы люди смотрели на фотографии того, что для них священно, хихикают те же люди, которые красят яйца на пасху и возмущаются танцам Пусси Райот или же другие? 

Ответить

Пыльный диод

Igor
1

Мне бы хотелось посмотреть что там в церквях в запретных локациях

Ответить

Andrey Voronin

Пыльный
0

Обычная жизнь - полки, пыль, посуда, кресла.
Как правило без позолоты и лоска.

Ответить

Конечный утюг

Igor
1

которые красят яйца на пасху

Это претензии из серии "если в бога не веришь, зачем куличи ешь"?
Какие-то религиозные традиции могут переходить в разряд светских, как это на западе произошло с празднованием рождества. Это естественное явление.

Ответить

Противный стесняшка

7
Ответить

Litnikov Danil

6

Это уже совсем пиздец. На уровне того что фотографии крадут дцшу

Ответить

Гибкий Валера

Litnikov
0

Ну если у них в религии кто-то левый не должен видеть это место - чем это отличается от подглядывания в женском туалете или раздевалке?

Ответить

Andrey Voronin

Гибкий
2

Там пусть свидетели этой секты и не смотрят.
Остальные - велком.
Если в какой-то религии нельзя заниматься сексом до брака, это не означает, что нельзя всем.

Ответить

Гибкий Валера

Andrey
–1

Если в какой-то религии нельзя заходить в чужие дома без разрешения, это не означает, что нельзя всем.

Ответить

Антон Пострунин

Гибкий
0

Потому что теперь если кому-то сильно приспичит залезть на эту гору, то теперь ему придётся лезть на неё в реальности, а чтобы его пустили, придётся платить взятки племени... А, теперь все понятно. 

Ответить

Гибкий Валера

Антон
0

Пионер Петя предложил старушке донести сумки с продуктами до дома полюбому только чтобы воспользоваться беспомощностью женщины пожилого возраста и украсть ею купленное. По этому на предложение помочь донести сумки пионера Петю справедливо пенсионерка избила клюкой.

Ответить

Oleg Klimov

Гибкий
0

разница есть. так скоро докатимся, что супермаг сочтут священным и при посещении надо будет купить определенный набор. бред, что я сказал? я же не говорю, что на гору можно лазить. все хорошо, что в меру,а тут у бред же. пусть гугл макс. сделает нарратив, почему и для кого гора священна. да и то тоже мне гора. карпаты и то повыше

Ответить

Антон Пострунин

Oleg
0

Гора уникальна потому что стоит посреди пустыни. 

Ответить

Илюхер XXX

2

Что дальше? Начнут прислушиваться к мнению чеченцев?

Ответить

Гибкий Валера

Илюхер
5

Извинись. Извинись на всякий случай! 

Ответить

Пыльный диод

Илюхер
1

@Грозный 

Ответить

Peter Brand

2

ээээ

Ответить

Илья Барышников

Peter
4
Ответить

Евгений Клочков

3

виртуальной экскурсии - виртуального вахтера

Ответить

Mikhail Pukas

0

Виртуально засоряют скалу? 

Ответить

Евгений Клочков

Mikhail
5

метафизически срут

Ответить

Сексуальный самолет

1

ШИЗА

Ответить

Пыльный диод

Сексуальный
0

Кстати, австралийцы уже не первый раз удивляют.

Ответить

Гибкий Валера

Пыльный
0

Как они с кроликами облажались - это щикарно

Ответить

Пыльный диод

Гибкий
0

Нет, не это. Они требовали от Гугла новости убирать и выводить какой-то процент местных ресурсов.

Ответить

Алексей Панкратов

1

Ебанулись в край? 

Ответить

Сергей Предэ

1

Хотят 6 веры с клеточки оставлять себе 

Ответить

Конечный утюг

Сергей
0

Шоб на них накупить устаревших юнитов и захватить Австралию

Ответить

Nevi Lant

0

Все правильно. 

Ответить

Litnikov Danil

Nevi
1

Что правильно то?

Ответить

Alexandr Strijov

0

Пошли бы нахуй эти аборигены

Ответить

Частый томагавк_два

Alexandr
1

И с ТЖ их выгонять чтоли? Тут останется тогда человек 10 от силы.

Ответить

ad unguem

0
Ответить

Илья

0

Специально зашел и виртуально потоптался по вершине назло аборигенам.

Ответить

Современный огонь

0

Кибервандалы

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