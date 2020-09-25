После того, как правительство запретило людям подниматься на скалу, люди стали совершать туда виртуальные пешие экскурсии.

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Фото ABC News

Государственное управление парков Австралии (Parks Australia) обратилось к компании Google с просьбой удалить все изображения вершины скалы Улуру, чтобы люди не могли «гулять» по священному месту коренных народов континента даже виртуально, сообщает CNN.

В октябре 2019 года посетителям запретили восхождение на скалу из уважения к племени Агангу, для которого Улуру священна. Аборигены заявили, что туристы засорили это место и загрязнили его водоёмы. Но даже после запрета посещения функция просмотра улиц в Google Maps позволяла людям перемещаться по местности в рамках виртуальной пешеходной экскурсии.

Parks Australia уведомила Google Australia о созданных пользователями изображениях с Улуру, которые были размещены на Google Maps, и попросила удалить их содержимое в соответствии с пожеланиями Анангу, а также руководящими принципами национального парка в области кино и фотографии.

«Мы понимаем, что гора и национальный парк Улуру-Ката Тьюта — священные места для народа Анангу и, разделяя озабоченность Parks Australia по поводу этого контента, мы удалим изображения», — сказал представитель Google Australia. При это на момент написания новости панорамный вид на вершину ещё доступен.

Национальный парк Улуру-Ката-Тьюта включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. В 1994 году его добавили в список территорий, имеющих исключительную ценность как живой культурный ландшафт. Длина скалы, сформировавшейся около 680 миллионов лет назад, составляет 3,6 километра, ширина — около 3 километров, высота — 348 метров.