Власти Австралии попросили Google удалить фотографии вершины священной для аборигенов скалы Улуру Материал редакции
После того, как правительство запретило людям подниматься на скалу, люди стали совершать туда виртуальные пешие экскурсии.
Государственное управление парков Австралии (Parks Australia) обратилось к компании Google с просьбой удалить все изображения вершины скалы Улуру, чтобы люди не могли «гулять» по священному месту коренных народов континента даже виртуально, сообщает CNN.
В октябре 2019 года посетителям запретили восхождение на скалу из уважения к племени Агангу, для которого Улуру священна. Аборигены заявили, что туристы засорили это место и загрязнили его водоёмы. Но даже после запрета посещения функция просмотра улиц в Google Maps позволяла людям перемещаться по местности в рамках виртуальной пешеходной экскурсии.
Parks Australia уведомила Google Australia о созданных пользователями изображениях с Улуру, которые были размещены на Google Maps, и попросила удалить их содержимое в соответствии с пожеланиями Анангу, а также руководящими принципами национального парка в области кино и фотографии.
«Мы понимаем, что гора и национальный парк Улуру-Ката Тьюта — священные места для народа Анангу и, разделяя озабоченность Parks Australia по поводу этого контента, мы удалим изображения», — сказал представитель Google Australia. При это на момент написания новости панорамный вид на вершину ещё доступен.
Национальный парк Улуру-Ката-Тьюта включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1987 году. В 1994 году его добавили в список территорий, имеющих исключительную ценность как живой культурный ландшафт. Длина скалы, сформировавшейся около 680 миллионов лет назад, составляет 3,6 километра, ширина — около 3 километров, высота — 348 метров.
бля а в чем проблема
какой то камень
скала
нельзя пойти посмотреть
что за бред
ДА ладно еще пойти. Святые места все дела. Но тут же вообще беды с башкой, они и фоточки в интернетике запрещают смотреть.
А вдруг ты виртуально намусоришь и загрязнишь водоёмы?
загрязнение астральной проекции вызывает тарсионные вихри что нарушают структуру биополя скалы
Там нельзя
А "там" это на сколько далеко? Из космоса смотреть можно?
Ну, вроде бог аборигенов молнией за это не убивает
Надо экспериментально найти границу дозволенного
Интересно, с глупых аборигенов, которые не хотят, чтобы люди смотрели на фотографии того, что для них священно, хихикают те же люди, которые красят яйца на пасху и возмущаются танцам Пусси Райот или же другие?
Пыльный диод
Мне бы хотелось посмотреть что там в церквях в запретных локациях
Обычная жизнь - полки, пыль, посуда, кресла.
Как правило без позолоты и лоска.
Конечный утюг
которые красят яйца на пасху
Это претензии из серии "если в бога не веришь, зачем куличи ешь"?
Какие-то религиозные традиции могут переходить в разряд светских, как это на западе произошло с празднованием рождества. Это естественное явление.
Это уже совсем пиздец. На уровне того что фотографии крадут дцшу
Гибкий Валера
Ну если у них в религии кто-то левый не должен видеть это место - чем это отличается от подглядывания в женском туалете или раздевалке?
Там пусть свидетели этой секты и не смотрят.
Остальные - велком.
Если в какой-то религии нельзя заниматься сексом до брака, это не означает, что нельзя всем.
Гибкий Валера
Если в какой-то религии нельзя заходить в чужие дома без разрешения, это не означает, что нельзя всем.
Потому что теперь если кому-то сильно приспичит залезть на эту гору, то теперь ему придётся лезть на неё в реальности, а чтобы его пустили, придётся платить взятки племени... А, теперь все понятно.
Гибкий Валера
Пионер Петя предложил старушке донести сумки с продуктами до дома полюбому только чтобы воспользоваться беспомощностью женщины пожилого возраста и украсть ею купленное. По этому на предложение помочь донести сумки пионера Петю справедливо пенсионерка избила клюкой.
разница есть. так скоро докатимся, что супермаг сочтут священным и при посещении надо будет купить определенный набор. бред, что я сказал? я же не говорю, что на гору можно лазить. все хорошо, что в меру,а тут у бред же. пусть гугл макс. сделает нарратив, почему и для кого гора священна. да и то тоже мне гора. карпаты и то повыше
Что дальше? Начнут прислушиваться к мнению чеченцев?
ээээ
Виртуально засоряют скалу?
Пыльный диод
Кстати, австралийцы уже не первый раз удивляют.
Хотят 6 веры с клеточки оставлять себе
Все правильно.
Пошли бы нахуй эти аборигены
Частый томагавк_два
И с ТЖ их выгонять чтоли? Тут останется тогда человек 10 от силы.