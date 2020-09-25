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Алексей Боржонов
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Число заболевших коронавирусом в России впервые с июня превысило 7 тысяч человек за сутки Материал редакции

А число умерших за всё время распространения инфекции превысило 20 тысяч человек.

48 комментариев
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В России зафиксировали рекордный за три месяца прирост заболевших коронавирусом за сутки — 7212 человек. Об этом сообщает оперштаб. Умерли за сутки 108 человек, выздоровели – 4317.

  • В последний раз больше 7 тысяч заболевших за сутки фиксировали 25 июня;
  • Всего в России более 181 тысячи активных случаев заболевания Covid-19. Более 20 тысяч человек умерли от инфекции;
  • С начала пандемии в стране выявили 1 136 048 случаев заболевания;
  • Лидирует по числу заболевших Москва. За сутки там выявили более 1,5 тысячи заболевших, это максимальный показатель с 13 июня.

Новость о рекордном числе заболевших за сутки появилась на фоне обсуждения второй волны коронавируса. Некоторые страны, среди которых Великобритания, Чехия и Австрия, уже объявили о её начале и стали возвращать ограничения из-за Covid-19.

Вторая волна, «помолодевший» вирус и первое…
В некоторых странах заболевших стало даже больше, чем весной — и хотя вирус стал менее летальным…
tjournal.ru

В России жёсткие ограничения, какие были весной, не вводили, тем не менее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал перевести сотрудников компаний на удалённую работу, а пожилых людей попросил не выходить из дома. Владимир Путин также высказывался о возможном возвращении ограничений и сказал, что не хотел бы вводить их.

#новости #covid19

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48 комментариев
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Частый томагавк_два

16

Число заболевших коронавирусом в России впервые с июня превысило 7 тысяч человек за сутки

Прошло 2 недели с региональных выборов.

Государство:

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Сексуальный самолет

Частый
6

Согласен, надо было отменить выборы ради здоровья граждан. Навсегда

Ответить

Частый томагавк_два

Сексуальный
5

надо было отменить выборы

Придумали выборы какие-то. Раньше без них жили и нормально все было, выбирался кто надо

Ответить

Uwe Strich

Частый
0

Справедливости ради, походы на участки таки всё равно были частью формальной церемонии - и даже более обязательными, чем нынче.

Ответить

Частый томагавк_два

Uwe
0

Да, только все решения принимались непосредственно в ТИКах в этот раз. 

Ответить

Mikki Rurk

Частый
0

После голосования по конституции не было никакой вспышки, да и это не так много спустя 2 недели. Обычный рост с приходом осени

Ответить

Сексуальный самолет

12

Число всем похуй впервые превысило всем похуй

Ответить

Универсальный Даниль

5

Ну я считаю красный тред можно считать открытым

Ответить

rossoshmap

4
Ответить

Сексуальный самолет

rossoshmap
1

Мужик красава, жаль поехавший

Ответить

rossoshmap

Сексуальный
7

И русофоб 

Ответить

Сексуальный самолет

rossoshmap
1

У поляков русофобия в крови

Ответить

rossoshmap

Сексуальный
4

Это была отсылка к Дудю

Ответить

Сексуальный

rossosh…
1

Жаль

Ответить

Сексуальный

Сексуал…
0

Не понимаю отсылки к самому себе

Ответить

rossoshmap

Сексуал…
1

Жаль

Ответить

сироп от щекотки

rossosh…
1

Охуенно!

Ответить

Финский пришелец

1

По секрету вам скажу: все это время число заболевших не снижалось меньше чем 10-15к в день. Просто правительство считает, что вам этого знать не следует. 

Ответить

Частый томагавк_два

Финский
2

По секрету скажу тебе: всем похуй. И будет похуй пока сами не заболеем.

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Частый
1

И потом тоже похуй

Ответить

Станислав Минаков

Aнус
3

Ну как бы да, выздоровел — похуй, помер — ещё больше похуй

Ответить

Sergey Smirnov

Финский
0

У меня есть знакомая в администрации и в РОНО, 21го всех закроют, точно вам говорю

Ответить

Dmitry Shiryaev

2

А где инструкция как руки мыть? (

Ответить

Евгений Клочков

2

Краснодар спустя недели держит марку - в пределах от 90 до 99

Я скучал по нему

Ответить

Алюминиевый Илья

–1

Скорее бы локдаун. Хочу на удаленку

Ответить

rossoshmap

Алюминиевый
1

ВОЗ сказала, что лучше как в Швеции

Ответить

Анна Давыдова

rossoshmap
1

Так а в Швеции удаленка

Ответить

rossoshmap

Анна
1

Нет, карантин не объявляли, зато экономика не так пострадала и психически норм перенесли период

Ответить

Алюминиевый Илья

rossoshmap
0

Пидорасы

Ответить

Частый томагавк_два

Алюминиевый
0

Бля, как мне жалко эти два часа на дорогу туда-обратно.

Ответить

Sergey Volkov

Частый
1

тоже бомбит с этих двух выкинутых часов из жизни

Ответить

Частый томагавк_два

Sergey
0

в неделю 10 выходит так то. В месяц 40, в год 480 - отпуск

Ответить

rossoshmap

Частый
0

14

Ответить

Частый

rossosh…
0

7 дней работать - эт чет дохуя

Ответить

Sergey Smirnov

Частый
0

Вот я в офисе - 41 час, минус обеды, попиздить, соцсети и 2 выходных
На удаленке - 350 часов, никаких выходных, в 11 вечера в субботу - "алло, мы ищем таланты, это начальник, а сделай вот это и вот это"

Ответить

Sergey Volkov

Sergey
1

ахахах попиздить кого нибудь))))

Ответить

Roma Schreibikus

Sergey
0

нахуй шли начальника. ну или работу.

Ответить

Алюминиевый Илья

Частый
0

у меня 10 минут уходит. Просто на удаленке можно нихуя не делать

Ответить

Sergey Smirnov

Частый
0

Ежедневно 42 минуты под землей туда-сюда, туда-сюда.

Ответить

Частый томагавк_два

Sergey
0

Понимаю, что дело в метро, но первое представление было о 42-минутном лифте в шахту.

Ответить

Сергей Лукин

1

Помните те слухи, что нас закроют 20 сентября?
А это были не слухи, просто закрытие отсрочили АХАХАХАХАХАХА

Ответить

Darya Timofeeva

0

Вакцина-то реально р а б о ч а я

Ответить

Евгений Кочин

0

Старые добрые таблички.. Я скучал)

Ответить

Sergey Smirnov

0

Не хочу на удаленку, опять раковать от кровати до компа, фубля.

Ответить

Илюхер XXX

0

Местные ёбики с их шуточками про знакомых из администрации напоминают мне людей, которые двадцать лет назад не верили в дефолт, хотя все вокруг знали, что он будет. И не суть, в какой форме это знание распространялось.

Ответить

Способный цветок

0

Лови волну 2

Ответить

Alexei Kuksin

0

Блин, опять школы закроют. Дети с прошлой дистанционки пришли ошалелые, а щас еще сядут. Еще будут ошалелее.

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Гибкий Валера

0

#стабильность

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