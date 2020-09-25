Число заболевших коронавирусом в России впервые с июня превысило 7 тысяч человек за сутки

А число умерших за всё время распространения инфекции превысило 20 тысяч человек.

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В России зафиксировали рекордный за три месяца прирост заболевших коронавирусом за сутки — 7212 человек. Об этом сообщает оперштаб. Умерли за сутки 108 человек, выздоровели – 4317.

В последний раз больше 7 тысяч заболевших за сутки фиксировали 25 июня;

Всего в России более 181 тысячи активных случаев заболевания Covid-19. Более 20 тысяч человек умерли от инфекции;



С начала пандемии в стране выявили 1 136 048 случаев заболевания;

Лидирует по числу заболевших Москва. За сутки там выявили более 1,5 тысячи заболевших, это максимальный показатель с 13 июня.

Новость о рекордном числе заболевших за сутки появилась на фоне обсуждения второй волны коронавируса. Некоторые страны, среди которых Великобритания, Чехия и Австрия, уже объявили о её начале и стали возвращать ограничения из-за Covid-19.