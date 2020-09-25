Число заболевших коронавирусом в России впервые с июня превысило 7 тысяч человек за сутки Материал редакции
А число умерших за всё время распространения инфекции превысило 20 тысяч человек.
В России зафиксировали рекордный за три месяца прирост заболевших коронавирусом за сутки — 7212 человек. Об этом сообщает оперштаб. Умерли за сутки 108 человек, выздоровели – 4317.
- В последний раз больше 7 тысяч заболевших за сутки фиксировали 25 июня;
- Всего в России более 181 тысячи активных случаев заболевания Covid-19. Более 20 тысяч человек умерли от инфекции;
- С начала пандемии в стране выявили 1 136 048 случаев заболевания;
- Лидирует по числу заболевших Москва. За сутки там выявили более 1,5 тысячи заболевших, это максимальный показатель с 13 июня.
Новость о рекордном числе заболевших за сутки появилась на фоне обсуждения второй волны коронавируса. Некоторые страны, среди которых Великобритания, Чехия и Австрия, уже объявили о её начале и стали возвращать ограничения из-за Covid-19.
В России жёсткие ограничения, какие были весной, не вводили, тем не менее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал перевести сотрудников компаний на удалённую работу, а пожилых людей попросил не выходить из дома. Владимир Путин также высказывался о возможном возвращении ограничений и сказал, что не хотел бы вводить их.
Сексуальный самолет
Согласен, надо было отменить выборы ради здоровья граждан. Навсегда
Частый томагавк_два
надо было отменить выборы
Придумали выборы какие-то. Раньше без них жили и нормально все было, выбирался кто надо
Справедливости ради, походы на участки таки всё равно были частью формальной церемонии - и даже более обязательными, чем нынче.
Частый томагавк_два
Да, только все решения принимались непосредственно в ТИКах в этот раз.
После голосования по конституции не было никакой вспышки, да и это не так много спустя 2 недели. Обычный рост с приходом осени
Мужик красава, жаль поехавший
И русофоб
У поляков русофобия в крови
Это была отсылка к Дудю
Сексуальный
Жаль
Сексуальный
Не понимаю отсылки к самому себе
Частый томагавк_два
По секрету скажу тебе: всем похуй. И будет похуй пока сами не заболеем.
И потом тоже похуй
У меня есть знакомая в администрации и в РОНО, 21го всех закроют, точно вам говорю
Краснодар спустя недели держит марку - в пределах от 90 до 99
Я скучал по нему
ВОЗ сказала, что лучше как в Швеции
Так а в Швеции удаленка
Нет, карантин не объявляли, зато экономика не так пострадала и психически норм перенесли период
Частый томагавк_два
Бля, как мне жалко эти два часа на дорогу туда-обратно.
тоже бомбит с этих двух выкинутых часов из жизни
в неделю 10 выходит так то. В месяц 40, в год 480 - отпуск
14
Частый
7 дней работать - эт чет дохуя
Вот я в офисе - 41 час, минус обеды, попиздить, соцсети и 2 выходных
На удаленке - 350 часов, никаких выходных, в 11 вечера в субботу - "алло, мы ищем таланты, это начальник, а сделай вот это и вот это"
Ежедневно 42 минуты под землей туда-сюда, туда-сюда.
Понимаю, что дело в метро, но первое представление было о 42-минутном лифте в шахту.
Помните те слухи, что нас закроют 20 сентября?
А это были не слухи, просто закрытие отсрочили АХАХАХАХАХАХА
Местные ёбики с их шуточками про знакомых из администрации напоминают мне людей, которые двадцать лет назад не верили в дефолт, хотя все вокруг знали, что он будет. И не суть, в какой форме это знание распространялось.
Блин, опять школы закроют. Дети с прошлой дистанционки пришли ошалелые, а щас еще сядут. Еще будут ошалелее.