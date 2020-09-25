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Алексей Боржонов
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Volkswagen выплатит компенсации бывшим работникам, пострадавшим во время военной диктатуры в Бразилии Материал редакции

Служба безопасности концерна сообщала правительству о противниках режима, после чего те лишались работы.

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Volkswagen согласился выплатить компенсации работникам компании, пострадавшим при военной диктатуре в Бразилии, и их родственникам. Об этом говорится на сайте автоконцерна.

Всего компания выделит 36 миллионов реалов (около 5,5 миллиона евро), примерно половину из которых направят ассоциации бывших работников и их семьям, остальные деньги отдадут различным проектам и фондам по защите прав человека и сохранению памяти о событиях, произошедших в Бразилии в годы военной диктатуры.

Мы искренне сожалеем о нарушениях, имевших место в прошлом. Мы осознаем, что общая ответственность корпораций и общества заключается в том, чтобы уважать права человека и способствовать их соблюдению. Для Volkswagen важно, чтобы мы ответственно подходили к этой негативной главе в истории Бразилии и способствовали прозрачности.

Хильтруд Вернер
член правления Volkswagen

В 2014 году Национальная комиссия выпустила отчёт о нарушениях прав человека во время военной диктатуры. В частности, в нём говорилось о сотрудничестве нескольких автопроизводителей с правительством. Они помогали выявлять противников режима и сообщали о них в властям, а потом те многие годы не могли найти работу из-за попадания в чёрный список правительства.

Несколько бывших работников концерна и их семьи в 2015 году обратились в суд с претензиями к Volkswagen. Позже компания заказала независимое расследование, которое доказало, что сотрудники безопасности Volkswagen сотрудничали с военной диктатурой, а работники концерна могли столкнуться с нарушением прав. Однако это сотрудничество не было «институционализировано», утверждает Volkswagen.

Бразильское военное правительство управляло страной с 1964 по 1985 год. Тогда во главе Бразилии находились генералы, сменявшие друг друга. По оценкам Национальной комиссии, которое расследовала нарушения прав человека, не менее 400 людей были убиты в этот период и не менее 40 тысяч подвергались пыткам, указывает Би-би-си.

Этот период всё ещё вызывает споры Бразилии: у режима есть сторонники и противники. В поддержку военного правительства высказывался, например, президент Жаир Болсонару.

#новости #бразилия #volkswagen

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