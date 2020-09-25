Полиция Вьетнама изъяла более 300 тысяч использованных презервативов. Их стирали и продавали повторно Материал редакции
За килограмм обработанных презервативов работница склада получала 17 центов.
Полиция Вьетнама конфисковала около 345 тысяч (по другим данным 324 тысячи) использованных презервативов, которые очищали и перепродавали под видом новых. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
На кадрах, которые транслировали по вьетнамскому телевидению, изображены сумки, набитые бывшими в употреблении противозачаточными средствами. Подпольная фабрика находилась в здании склада в южной провинции Бин Донг.
Полиция сообщила, что сумки весили более 360 килограммов. Владелец склада сказал, что ежемесячно получал использованные презервативы от неизвестного поставщика.
Женщина, задержанная во время операции, рассказала полиции, что использованные презервативы сначала кипятили в воде, затем сушили и восстанавливали форму, надев на деревянной фаллос. После этого их переупаковывали и продавали. За каждый килограмм презервативов она получала 17 центов.
Точное число перепроданных средств защиты не уточняется.
Бля ну и работка, после такой на свою грех жаловаться
Глобальный самолет
Андрей на работе
Гандономойщик
В этой новости прекрасно всё.
провинция Биг Донг
В статье ошибка. Провинция Гэнг Бэнг на самом деле
надо запомнить, что презервативы в азию лучше везти с собой
Совместное фото депутатов ЕР. Фото в цвете
азиатов
Расист ебучий
Их стоит брать хотя бы потому что тамошние презервативы на азиатский маленький хуй. По крайней мере те, что во всяких севенах на кассе продаются. Если у тебя хуй, а не писька, то есть, нормальный и больше 20 сантиметров, то с собой брать гандоны обязательно.
нормальный и больше 20 сантиметров
)))
Ну мы все-таки не негры с 30 сантиметрами, поэтому нормой у нас можно считать 20.
Хз говорят средним в европе считается 14-15см. А 20см и более обладают 1-2% мужиков
Пиздят, хуй не может быть меньше 20 сантиметров.
Скорее всего сеть борделей отмывала свои презы и снова продавала клиентам
Секондхуй 😬
секондом
Не покупал ни когда гандоны на алике, всегда думал что можно на refurb напороться..
Ну вот, наконец, это и случилрсь.
Перепродажа юзанных гандонов.
К этому все и шло.
Проклятая shared economy
Владелец склада сказал, что ежемесячно получал использованные презервативы от неизвестного поставщика.
Вопрос один. Откуда их столько?
Системный месяц
Производственные отходы борделя
разве не проще и эффективнее заново делать?
Оборудование нужно. А тут в кастрюле прокипятил и готово
Заплатить гандоносборщику, без палева собирающего из мусорок эти килограммы, заплатить сворачивальщику б/у гандонов, заплатить за новую упаковку.
Я, конечно, не знаю, сколько берёт за один кг свёрнутых презервативов гандоносвётщик, но вряд ли там от 17 центов много останется.
упаковка дюрексов 12 шт стоит $12 и весит 40 грамм, больше половины - картон, инструкция и упаковка изделия, то есть, округляя и подгоняя, килограмм презервативов выходит в 1000 шт и $1000
так что на кг можно и 17 баксов закладывать, а не центов и всё равно жирнющий плюс выходит.
ПЕЛЬМЕНИ ПРИТОМ!
Гибкий Валера
Которые б/у, но их прокипятили и натянули на деревянные члены в Химках
Каво? Гандоны што ли???
Отмыть 360 килограмм использованных презервативов за $50.
Насколько плохо там живут?
да, курьеры Яндекс еды живут в Москве просто ШИКАРНО!
Их стирали и продавали повторно
Стирали в перчатках?
Новость выглядит как пиздёжь.
Добро пожаловать на землю
Но пиздежом не является
До этого была новость об обнаруженной фабрике по производству фейковых креветок (с видео), где они варили какую-то мутную массу и запихивали в полые тушки креветок.
Добро пожаловать во Вьетнам.
Гибкий Валера
Яйца тоже подделывают
https://www.youtube.com/watch?v=1YX2rHJ0eOo
Китай то вообще пиздец, там, наверное, уже и людей подделывают.
Вьетам еще учиться и учиться.
17 центов/кг * 360 кг = $61.20. Вот это я понимаю, Большой Куш, early retirement и жизнь, полная кина, вина и домина!! 💪💪💪
Вот наши законодатели скоро додумаются ввести акцизы конские на презервативы, и появятся такие же предприниматели. А что, и в казну денежка, и демография улучшается (считай в дальнейшей перспективе больше денег в казну)
Ну хоть мыли
скорее всего споласкивали
Влюбленный шмель
Кипятили. Написано же
Надо было акцию придумать типа «верни презерватив и получи второй дешевле» или около того
ну боги, ну как же противно
– Добрый вечер. Мне, пожалуйста, как обычно, низенькую брюнетку с большой грудью.
– Ага, прикладывайте карточку.
– Что-то не работает.
– Сейчас посмотрим. Ой, извините, администрация приняла решение о приостановке действия вашего членского билета.
– Это из-за тех занавесок? Мы же вроде разобрались. И вообще, то, что в туалете часто нет бумаги – это ваша вина!
– Нет, тут что-то другое. Ага, вот комментарий: "Не пускать! Огромный член, слишком сильно растягивает гандоны, портит товарный вид".
– Я буду жаловаться! У меня уже бонусных баллов на полминета накопилось!