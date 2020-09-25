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Ольга Щербинина
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Полиция Вьетнама изъяла более 300 тысяч использованных презервативов. Их стирали и продавали повторно Материал редакции

За килограмм обработанных презервативов работница склада получала 17 центов.

111 комментариев
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Полиция Вьетнама конфисковала около 345 тысяч (по другим данным 324 тысячи) использованных презервативов, которые очищали и перепродавали под видом новых. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

На кадрах, которые транслировали по вьетнамскому телевидению, изображены сумки, набитые бывшими в употреблении противозачаточными средствами. Подпольная фабрика находилась в здании склада в южной провинции Бин Донг.

Báo mới 24h @baomoi_24h
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Полиция сообщила, что сумки весили более 360 килограммов. Владелец склада сказал, что ежемесячно получал использованные презервативы от неизвестного поставщика.

Женщина, задержанная во время операции, рассказала полиции, что использованные презервативы сначала кипятили в воде, затем сушили и восстанавливали форму, надев на деревянной фаллос. После этого их переупаковывали и продавали. За каждый килограмм презервативов она получала 17 центов.

Точное число перепроданных средств защиты не уточняется.

#новости #вьетнам

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111 комментариев
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Андрей Кнорозов

75

Бля ну и работка, после такой на свою грех жаловаться

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Глобальный самолет

Андрей
60

Андрей на работе

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Морской татарин

Глобальный
6

И не жалуется 

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Дмитрий Побритый

Глобальный
0

Dive into JavaScript

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german.akimov

Андрей
3

Гандономойщик

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Alexey Snooker

german.akimov
2

@Дмитрий Орлов 

Ответить

Сексуальный самолет

Alexey
4

@Вахтёр преследования

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Alexey Snooker

Сексуальный
10

@Вахтёр Орлов

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Ипполит Воробьянинов

german.akimov
1
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german.akimov

Ипполит
2

Пошёл выбирать

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Илья Гераськин

65
Ответить

Icipher

51

В этой новости прекрасно всё.
провинция Биг Донг

Ответить

Руслан Астратов

Icipher
19

В статье ошибка.  Провинция Гэнг Бэнг на самом деле 

Ответить

Icipher

Руслан
1

Gang Bang Theory

Ответить

Dmitri Ov

Icipher
1

😕 к сожалению, придумано автором статьи — в реале Биньзыо́нг (вьетн. Bình Dương, тьы-ном 平陽).

Ответить

Icipher

Dmitri
0

Дык и в тексте не "Биг Донг", а "Бин Донг", это я порофлил.

Ответить

Системный месяц

Icipher
–1

Биг дик

Ответить

1 2

37

Раскрыт обман с подписками TJ Plus. Их стирали и продавали повторно

Ответить

Andre Macareno

29

Мне кажется, экоактивисты должны быть довольны

Ответить

Kostya Zubanov

3

надо запомнить, что презервативы в азию лучше везти с собой

Ответить

Руслан Астратов

Kostya
31

Совместное фото депутатов ЕР. Фото в цвете 

Ответить

Dmitri Ov

Руслан
6

🙄 а после обработки у них появляется новая подпись: самовыдвижение

Ответить

Maksytoff

Руслан
4

А вот селфи Путина

Ответить

1 2

Kostya
9

ТЫ КОГО ТАМ ЕБАТЬ СОБРАЛСЯ?

Ответить

Илюхер XXX

1
11

азиатов

Ответить

alexferman

Илюхер
2

Расист ебучий

Ответить

Icipher

alexferman
1

ТЫ КОГО ТАМ ЕБАТЬ СОБРАЛСЯ?

Расист ебучий
ебучий

Hehe boi

Ответить

AZP

1
0

Кого получится

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Kostya
–1

Их стоит брать хотя бы потому что тамошние презервативы на азиатский маленький хуй. По крайней мере те, что во всяких севенах на кассе продаются. Если у тебя хуй, а не писька, то есть, нормальный и больше 20 сантиметров, то с собой брать гандоны обязательно.

Ответить

Roman Golovin

Дмитрий
4

нормальный и больше 20 сантиметров

)))

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Roman
–1

Ну мы все-таки не негры с 30 сантиметрами, поэтому нормой у нас можно считать 20.

Ответить

Аристарх Знаменский

Дмитрий
3

Хз говорят средним в европе считается 14-15см. А 20см и более обладают 1-2% мужиков

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Аристарх
0

Пиздят, хуй не может быть меньше 20 сантиметров. 

Ответить

Аристарх

Дмитрий
2

В обхвате

Ответить

Tim Hansen

Аристарх
0

У девочек в лежачем состоянии после купания в проруби

Ответить

Аристарх Знаменский

Дмитрий
1

Но китайские кондомы реально как напаличники

Ответить

german.akimov

Дмитрий
1

Куда тебе столько

Ответить

Михаил Набоков

10

Скорее всего сеть борделей отмывала свои презы и снова продавала клиентам

Ответить

Влюбленный шмель

3

Секондхэнд. Продавали тоже на вес?

Ответить

serguun42

Влюбленный
21

Секондхуй 😬

Ответить

Влюбленный шмель

serguun42
4

- Мы с тобой - одного презерватива. Ты и я

Ответить

Peter Brand

serguun42
1

секондом

Ответить

serguun42

Peter
0

@theomist

Ответить

Алюминиевый Илья

9

фу блять

Ответить

Системный месяц

2

 Полиция сообщила, что сумки весили более 360 килограммов.

Ну взвесили - это ладно, но это
 Полиция Вьетнама конфисковала около 345 тысяч (по другим данным 324 тысячи) использованных презервативов

То есть вьетнамские полицаи еще и пересчитывали б/у гандоны? Норм картинка?

Ответить

Антон Пострунин

Системный
21

Пересчитал килограмм, экстраполировал. 

Ответить

Жабка

Системный
2

Они теперь еще их хранят как улики. А ведь не все уже постираны.

Ответить

Peter Brand

7

Не покупал ни когда гандоны на алике, всегда думал что можно на refurb напороться..

Ответить

Soviet Pooh

6

Ну вот, наконец, это и случилрсь.
Перепродажа юзанных гандонов.
К этому все и шло.
Проклятая shared economy

Ответить

Shmax

1

Владелец склада сказал, что ежемесячно получал использованные презервативы от неизвестного поставщика.

Вопрос один. Откуда их столько?

Ответить

Системный месяц

Shmax
12

Производственные отходы борделя

Ответить

Shmax

Системный
5

360 кг....Да там целая сеть должна быть :D И в каждом "отделении" на выходе корзина для  ̶б̶а̶х̶и̶л̶  гондонов.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Системный
0

В РЖД их назвали бы старогодными.

Ответить

T:ema

Shmax
1

из Тайланда? :)

Ответить

Встречный корабль

Shmax
0

Меньше процента от 145 миллионов, ещё добывать и добывать.

Ответить

Владимир Филатов

5

Обзывательство "гондон штопаный" уже не звучит нереально.

Ответить

Евгений Клочков

4

Неэкономные, надо было семенной материал сдавать в клиники ЭКО

Ответить

Илюхер XXX

3

разве не проще и эффективнее заново делать?

Ответить

german.akimov

Илюхер
2

Оборудование нужно. А тут в кастрюле прокипятил и готово

Ответить

Mattur

german.akimov
5

Заплатить гандоносборщику, без палева собирающего из мусорок эти килограммы, заплатить сворачивальщику б/у гандонов, заплатить за новую упаковку.
Я, конечно, не знаю, сколько берёт за один кг свёрнутых презервативов гандоносвётщик, но вряд ли там от 17 центов много останется.

Ответить

Иван Циклобатонов

Mattur
0

упаковка дюрексов 12 шт стоит $12 и весит 40 грамм, больше половины - картон, инструкция и упаковка изделия, то есть, округляя и подгоняя, килограмм презервативов выходит в 1000 шт и $1000
так что на кг можно и 17 баксов закладывать, а не центов и всё равно жирнющий плюс выходит.

Ответить

Mattur

Иван
2

Какие, нахуй, Дюрексы? Там речь о Вьетюрексах каких-нибудь по 10$ за ведро.

Ответить

Иван

Mattur
0

ну даже бакс за пачку - это 83 бакса за кг.

Ответить

Universaw

Mattur
0

Заплатить гандоносборщику, без палева собирающего из мусорок эти килограммы

проще договориться с парой борделей о вывозе гандонов

Ответить

german.akimov

Mattur
0

Можешь сохранять и продавать как готовый бизнес план

Ответить

Влюбленный шмель

Илюхер
2

17 центов за кг? Наверное, все же дешевле новых

Ответить

Мамин каякер

0

ДА БЛЯ Я ЖЕ ЕМ

Ответить

Евгений Мартынов

Мамин
3

ПЕЛЬМЕНИ ПРИТОМ!

Ответить

Гибкий Валера

Евгений
17

Которые б/у, но их прокипятили и натянули на деревянные члены в Химках

Ответить

LC

Мамин
0

ДА БЛЯ Я ЖЕ ЕМ

Не стоит их есть, не стоит.

Ответить

Гибкий Валера

LC
2

Это не для тех, у кого не стоит.

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Мамин
0

Каво? Гандоны што ли???

Ответить

Мамин каякер

Ипполит
0

гондоны я тебе скармливаю, клоун

Ответить

alex twit

3

Какая прелесть.

Ответить

Алексей Ефименко

3

Отмыть 360 килограмм использованных презервативов за $50.

Насколько плохо там живут?

Ответить

Андрей Парусников

Алексей
0

да, курьеры Яндекс еды живут в Москве просто ШИКАРНО!

Ответить

solawind

Андрей
0

ну это все же несравнимо

Ответить

Гибкий Валера

Алексей
0

У мастеров рука набита

Ответить

LC

2

Их стирали и продавали повторно

Стирали в перчатках?

Ответить

Бипедальный Гоминид

LC
0

Эти перчатки научат долго не кончать.

Ответить

Mattur

1

Новость выглядит как пиздёжь.

Ответить

Savage Steel

Mattur
0

Добро пожаловать на землю

Ответить

Mattur

Savage
3

На ту самую, на которой в новостных помойках любят переписывать раз в полгода сенсацию про шаурму или пиццу, в которых обнаружена сперма 10 человек?

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Mattur
0
Ответить

Anton Gostev

Mattur
0

Но пиздежом не является

Ответить

Anton Gostev

Anton
0

До этого была новость об обнаруженной фабрике по производству фейковых креветок (с видео), где они варили какую-то мутную массу и запихивали в полые тушки креветок.
Добро пожаловать во Вьетнам.

Ответить

Гибкий Валера

Anton
0

Яйца тоже подделывают
https://www.youtube.com/watch?v=1YX2rHJ0eOo

Ответить

Anton Gostev

Гибкий
0

Китай то вообще пиздец, там, наверное, уже и людей подделывают.
Вьетам еще учиться и учиться.

Ответить

Гибкий Валера

1

Экономика должна быть экономной!
Всё правильно делают.

Ответить

Андрей Галицкий

1

Новость и фото - как раз под обед, спасибо

Ответить

5hithappen5

1

А что, так нельзя???

Ответить

Иван Ташкинов

1

17 центов/кг * 360 кг = $61.20. Вот это я понимаю, Большой Куш, early retirement и жизнь, полная кина, вина и домина!! 💪💪💪

Ответить

Aleksej Fedko

1

Вот наши законодатели скоро додумаются ввести акцизы конские на презервативы, и появятся такие же предприниматели. А что, и в казну денежка, и демография улучшается (считай в дальнейшей перспективе больше денег в казну)

Ответить

Михаил Набоков

0

Ну хоть мыли

Ответить

Kostya Zubanov

Михаил
0

скорее всего споласкивали

Ответить

Влюбленный шмель

Kostya
4

Кипятили. Написано же

Ответить

Kostya Zubanov

Влюбленный
11

а, ну тогда норм

Ответить

Сутенер

Kostya
1

норм

Ответить

1 2

Kostya
1

Почистил? Полистеринь!

Ответить

Неопределенный спрей

0

бгг

Ответить

так не пойдёт

0

Надо было акцию придумать типа «верни презерватив и получи второй дешевле» или около того
ну боги, ну как же противно

Ответить

foobaredbaz

0

Про всплеск новорождённых уже пошутили?

Ответить

Современный огонь

0

Проверяли электроникой надеюсь?

Ответить

Загадочный бас

0

А вот почему гондоны на АлиЭкспресс такие дешёвые

Ответить

Наташа Буринская

0

А откуда они столько взяли? У них есть пункты сдачи бу презиков? 

Ответить

Данила

0

Вот гондоны.

Ответить

Mattur

0

– Добрый вечер. Мне, пожалуйста, как обычно, низенькую брюнетку с большой грудью.
– Ага, прикладывайте карточку.
– Что-то не работает.
– Сейчас посмотрим. Ой, извините, администрация приняла решение о приостановке действия вашего членского билета.
– Это из-за тех занавесок? Мы же вроде разобрались. И вообще, то, что в туалете часто нет бумаги – это ваша вина!
– Нет, тут что-то другое. Ага, вот комментарий: "Не пускать! Огромный член, слишком сильно растягивает гандоны, портит товарный вид".
– Я буду жаловаться! У меня уже бонусных баллов на полминета накопилось!

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Штопали?

Ответить

Аристарх Знаменский

0
Ответить

несу разные вещи

0

для олдов.

а запаааааах

Ответить

Mikki Rurk

0

360 кг, это 61 бакс, ахуеть оплата за такую работку(

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