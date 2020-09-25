За килограмм обработанных презервативов работница склада получала 17 центов.

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Полиция Вьетнама конфисковала около 345 тысяч (по другим данным 324 тысячи) использованных презервативов, которые очищали и перепродавали под видом новых. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

На кадрах, которые транслировали по вьетнамскому телевидению, изображены сумки, набитые бывшими в употреблении противозачаточными средствами. Подпольная фабрика находилась в здании склада в южной провинции Бин Донг.

Полиция сообщила, что сумки весили более 360 килограммов. Владелец склада сказал, что ежемесячно получал использованные презервативы от неизвестного поставщика.

Женщина, задержанная во время операции, рассказала полиции, что использованные презервативы сначала кипятили в воде, затем сушили и восстанавливали форму, надев на деревянной фаллос. После этого их переупаковывали и продавали. За каждый килограмм презервативов она получала 17 центов.

Точное число перепроданных средств защиты не уточняется.