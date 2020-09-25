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Алексей Боржонов
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«Подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни»: Навальный поблагодарил пилотов самолёта и врачей омской скорой помощи Материал редакции

«Не говорили никакого вранья про диабет и зафигачили мне дозу атропина».

67 комментариев
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Алексей Навальный назвал «неизвестными добрыми друзьями» пилотов самолёта, экстренно посадивших борт в Омске, когда политику стало плохо, и медиков, которые ввели ему атропин.

Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 минут после взлёта, ещё через 15 минут я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет.

Всё так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и чётких действий неизвестных добрых людей.

Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта.

Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и так далее, а сразу чётко сказали: «Это отравление», — и зафигачили мне дозу атропина.

Алексей Навальный

Навальный считает, что именно действия пилотов и медиков «подарили ему дополнительные 15-20 часов жизни». Если бы не эти люди, пишет политик, «рассказывать точно было бы нечего».

Навальному стало плохо 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт посадили в Омске, после чего политика госпитализировали. Пресс-секретарь Навального со ссылкой на врачей скорой помощи заявила о токсическом отравлении политика. Тем не менее врачи больницы в Омске заявили, что основателя ФБК не отравляли, и в его организме нет следов ядов.

22 августа Навального доставили на лечение в немецкую клинику. В Германии в анализах политика нашли следы вещества из группы «Новичок», что указывает на отравление.

До 7 сентября основатель ФБК находился в коме, 23 числа его выписали из стационара клиники. Теперь он планирует заниматься с физиотерапевтом.

#новости #навальный #отравлениенавального

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67 комментариев
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умный человек

20

Лет, не часов 

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Кисель Имбиревич

умный
12

Возможно имелось в виду 15-20 часов для нормальной медицинской помощи 

Ответить

Атлант поправил плечи

умный
9

Веков, не лет 

Ответить

Сексуальный самолет

7

Навальный это гарри Поттер

Ответить

Берг

Сексуальный
34

Орлов это хуй с горы

Ответить

Ваня Погост

Берг
12

der Berg (нем.) — гора

Ты это нарочно? Это какая подсказка, кусочек пазла к деанону Орлова? :)

Ответить

Сексуальный самолет

Берг
–1

@Вахтёр оскорбления

Ответить

Берг

Сексуальный
3

@Вахтёр оскорбления птиц

Ответить

Pavel Eremeev

Берг
1

Долго думал, что лайкнуть из этих комментов

Ответить

Берг

Pavel
0

Ты сделал верный выбор

Ответить

Polina Malahova

Сексуальный
1

Эту версию на полном серьезе транслирует Дмитрий Быков в своих лекциях о Гарри Поттере -_-

Ответить

Александр Коровников

Polina
1

Гарри Поттер и боевые отравляющие вещества 

Ответить

Магнитный бас

Сексуальный
0

Скорее, Снейп, которого в итоге недокусала Нагайна

Ответить

Zoid Q

Сексуальный
0

Навальный — это Гермиона. Все хотят, но ни у кого не получается(

Ответить

Александр Мелихов

Сексуальный
0

В Навальном теперь частичка Путина?(

Ответить

Дружеский паркур

16

Наконец-то прозвучали реальные благодарности пилотам и простым омским медикам, благодаря которым прежде всего и остался жив Алексей.

Ответить

solawind

7

почему не стали искать кто по телефону "заминировал" аэропорт? Для торговых центров так быстро находят. явно же не совадение

Ответить

Влюбленный кавалер

solawind
19
Ответить

Илья Гераськин

solawind
1

Это официально, вроде как, и не признано до сих пор, что было какое-то минирование. Если есть свидетели, то наверняка скажут "учения"

Ответить

solawind

Илья
0

О минировании есть прямые слова в записи переговоров пилотов. Как  можно настолько всем ссать в глаза, что,ы это не признавать
из записи следует, что за пять минут до снижения самолета (8:58 на записи) диспетчер сообщает пилотам, что «происходит эвакуация вокзала», и просит в связи с этим не высаживать пассажиров в автобусы.

Ответить

Илья Гераськин

solawind
0

Ну это тоже косвенная улика. Конкретно сообщение о минировании не подтверждали. Интересно, ФБК по этому поводу писали запросы или нет.

Ответить

Забавный Илья

solawind
0

Говорят, что это испанский диспетчер

Ответить

Кеша Шушпанов

solawind
0

А зачем? Там итак знают кто заказчик. Иначе бы и дело завели.

Ответить

kruzzenstern

0

Минирование? Это что-то новенькое!🤔

Ответить

Dead Horse

kruzzenstern
13

Ты тормоз

Ответить

kruzzenstern

Dead
10

Может я не тормоз, а медленный газ! Первый раз читаю про минирование омского аэропорта и что самолёт мог там не сесть.

Ответить

Dead Horse

kruzzenstern
4

Без обид дружище. Я не пытался тебя оскорбить

Ответить

kruzzenstern

Dead
5

Ты такой милый))

Ответить

solawind

kruzzenstern
1

про это писали месяц назад https://www.znak.com/2020-08-26/v_omske_zasekretili_informaciyu_o_vozmozhnoy_evakuacii_aeroporta_v_den_chp_s_navalnym

В Омске засекретили информацию о возможной…
Странная ситуация сложилась вокруг возможной эвакуации пассажиров из здания аэропорта Омска в…
www.znak.com
Ответить

Макс Бескоровайный

4
Ответить

Abram Dikoy

Макс
1

Фу бля

Ответить

Джихад Навального

6

У лахты пригожинской теперь на одну тему для вбросов меньше

Ответить

Современный огонь

2

пилотов самолёта, экстренно посадивших борт в Омске, когда политику стало плохо, и медиков, которые ввели ему атропин

Это многое говорит о нашем обществе

Ответить

Усталый холод

Современный
0
Ответить

Сергей Королевский

1

Навальный, поправляйся!
А те, кто желали твоей смерти, сами пострадают от рук режима. Тк бесчеловечный режим бесчеловечен со всеми

Ответить

Атлант поправил плечи

Сергей
0

Те кто желал его смерти - уже не люди, им бесчеловечный подход не страшен 

Ответить

Сергей Королевский

Атлант
0

Тем не менее, они тоже боятся смерти. Инстинкты

Ответить

Александр Коровников

1

Крмлевские портянки опять поели говна. Ну поели и поели. 

Ответить

Сергей Васильев

–13

Удивительное превращение из сисяна в торчана.

Ответить

alexferman

Сергей
2

Расскажи за что нацики ненавидят Навального?

Ответить

Избытокъ Хромосомъ

alexferman
0

Тут просто дело в том, что на этой фотке Навальный выглядит как типичный торч на отходах

Ответить

Сергей Васильев

alexferman
–1

В смысле? Леваки его обожают.

Ответить

alexferman

Сергей
0

Я тебя имею в виду

Ответить

Сергей Васильев

alexferman
–6

Я никого не ненавижу, такие эмоции мне, как интеллигентному и умному человеку (я умнее @solawind как минимум в 10 раз) , испытывать не приходится.

Не согласен с его программой, а Волкова считаю просто очень опасным при любой власти в его руках.

Ответить

alexferman

Сергей
3

В таком случае ты бы умно и аргументированно издевался над его программой, а не постил смехуёчки уровня Одноклассников. Нестыковочка.

Ответить

Сергей Васильев

alexfer…
2

И зачем в теме отравления навального мне высмеивать его программу? 

Смотрю уже понабежали хомячки с огнем в глазах, хе-хе.

Ответить

Евгений Клочков

alexferman
0

1. заигрывал и кинул 
2. у него в помощниках ходит вредный ж-человек, который в открытую себя декларировал "израильским националистом" 

Ответить

Евгений Клочков

1

а что за инфа про минирование, а то я чот ее не помнил в день неудачного чаепития

Ответить

Влюбленный кавалер

Евгений
0
Аэропорт Омска объяснил эвакуацию людей перед…
Эвакуация в аэропорту Омска днем 20 августа проводилась из-за звонка о минировании и не была…
meduza.io
Ответить

Евгений Клочков

Влюбленный
0

хех пех

Ответить

Sergey Galagan

–5

сисян как всегда, передернул, насчет атропина и врачей об отравлении... мудак и есть мудак, даже в коме

Ответить

solawind

Sergey
3

О, боты с одним постом прибежали, значит Навальный как обычно прав и бьет по больному.

Ответить

Sergey Galagan

solawind
0

где ты больное увидел, по которому сисян как бы бъет? по большому счету, он сейчас всем безразличен, свою роль он сыграл, теперь он отработанный шлак и мало кому интересен как человек

Ответить

Илюхер XXX

0

возрадуемся да допомолимся, откроем бутыль да запустим же салют, а после гуртом проонанируем, обильно извергаясь друг на друга

Ответить

Атлант поправил плечи

Илюхер
0

и прокричим троекратное "Берлинский больной"! "Берлинский больной"! "Берлинский больной"!

Ответить

andrey adamovich

Атлант
0

Пациент же

Ответить

Атлант поправил плечи

andrey
0

блять, спалился 

Ответить

Атлант поправил плечи

Атлант
0

шо мне похуй 

Ответить

Евгений Клочков

Илюхер
0

вот эта по-нашему, по Сорокину

Ответить

Какой Кошмар

0

Сдается мне, медиков этих уволят

Ответить

Магнитный бас

0

Пропагандисты, которые до этого верещали про "никакой благодарности врачам":
- ОЙ СМОТРИТЕ-КА НЕХОТЯ КАК ПОБЛАГОДАРИЛ СПУСТЯ СТОЛЬКО НАШИХ НАПОМИНАНИЙ

Ответить

Забавный Илья

0

Про омских медиков теперь не шутить?

Ответить

solawind

Забавный
0

попробовать дочитать статью и понять что речь только о сотрудниках скорой

Ответить

Забавный Илья

solawind
0

Аа, остальные хуи пинали всё-таки

Ответить

Abram Dikoy

0

Не мог Навальный просто взять и выжить, Путину это не выгодно. Через годик застрелят как Политковскую

Ответить

Имя Фамилия

0

Кто-нибудь из журналистов следит за судьбой пилотов и врачей, которые вкололи антропин? Что будет с ними? Выживут?

Ответить

Персональный Тренер

–3

Всегда всем говорил: если с утра идешь в качалку и собираешься там приседать или делать становую, а особенно перед вылетом, нужно обязательно поесть углеводов. Иначе будем иметь то, что имеем - падение сахара в крови и углеводная яма и лишнее беспокойство для пилотов. 
Хотя бы чаек сладкий пейте перед тренькой!

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