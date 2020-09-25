«Подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни»: Навальный поблагодарил пилотов самолёта и врачей омской скорой помощи Материал редакции
«Не говорили никакого вранья про диабет и зафигачили мне дозу атропина».
Алексей Навальный назвал «неизвестными добрыми друзьями» пилотов самолёта, экстренно посадивших борт в Омске, когда политику стало плохо, и медиков, которые ввели ему атропин.
Навальный считает, что именно действия пилотов и медиков «подарили ему дополнительные 15-20 часов жизни». Если бы не эти люди, пишет политик, «рассказывать точно было бы нечего».
Навальному стало плохо 20 августа во время полёта из Томска в Москву. Самолёт посадили в Омске, после чего политика госпитализировали. Пресс-секретарь Навального со ссылкой на врачей скорой помощи заявила о токсическом отравлении политика. Тем не менее врачи больницы в Омске заявили, что основателя ФБК не отравляли, и в его организме нет следов ядов.
22 августа Навального доставили на лечение в немецкую клинику. В Германии в анализах политика нашли следы вещества из группы «Новичок», что указывает на отравление.
До 7 сентября основатель ФБК находился в коме, 23 числа его выписали из стационара клиники. Теперь он планирует заниматься с физиотерапевтом.
Лет, не часов
Возможно имелось в виду 15-20 часов для нормальной медицинской помощи
Орлов это хуй с горы
der Berg (нем.) — гора
Ты это нарочно? Это какая подсказка, кусочек пазла к деанону Орлова? :)
Долго думал, что лайкнуть из этих комментов
Эту версию на полном серьезе транслирует Дмитрий Быков в своих лекциях о Гарри Поттере -_-
почему не стали искать кто по телефону "заминировал" аэропорт? Для торговых центров так быстро находят. явно же не совадение
Это официально, вроде как, и не признано до сих пор, что было какое-то минирование. Если есть свидетели, то наверняка скажут "учения"
О минировании есть прямые слова в записи переговоров пилотов. Как можно настолько всем ссать в глаза, что,ы это не признавать
из записи следует, что за пять минут до снижения самолета (8:58 на записи) диспетчер сообщает пилотам, что «происходит эвакуация вокзала», и просит в связи с этим не высаживать пассажиров в автобусы.
Ну это тоже косвенная улика. Конкретно сообщение о минировании не подтверждали. Интересно, ФБК по этому поводу писали запросы или нет.
Минирование? Это что-то новенькое!🤔
Ты тормоз
Может я не тормоз, а медленный газ! Первый раз читаю про минирование омского аэропорта и что самолёт мог там не сесть.
Без обид дружище. Я не пытался тебя оскорбить
про это писали месяц назад https://www.znak.com/2020-08-26/v_omske_zasekretili_informaciyu_o_vozmozhnoy_evakuacii_aeroporta_v_den_chp_s_navalnym
Навальный, поправляйся!
А те, кто желали твоей смерти, сами пострадают от рук режима. Тк бесчеловечный режим бесчеловечен со всеми
Те кто желал его смерти - уже не люди, им бесчеловечный подход не страшен
Удивительное превращение из сисяна в торчана.
Расскажи за что нацики ненавидят Навального?
Тут просто дело в том, что на этой фотке Навальный выглядит как типичный торч на отходах
В смысле? Леваки его обожают.
Я тебя имею в виду
Я никого не ненавижу, такие эмоции мне, как интеллигентному и умному человеку (я умнее @solawind как минимум в 10 раз) , испытывать не приходится.
Не согласен с его программой, а Волкова считаю просто очень опасным при любой власти в его руках.
В таком случае ты бы умно и аргументированно издевался над его программой, а не постил смехуёчки уровня Одноклассников. Нестыковочка.
И зачем в теме отравления навального мне высмеивать его программу?
Смотрю уже понабежали хомячки с огнем в глазах, хе-хе.
1. заигрывал и кинул
2. у него в помощниках ходит вредный ж-человек, который в открытую себя декларировал "израильским националистом"
а что за инфа про минирование, а то я чот ее не помнил в день неудачного чаепития
сисян как всегда, передернул, насчет атропина и врачей об отравлении... мудак и есть мудак, даже в коме
где ты больное увидел, по которому сисян как бы бъет? по большому счету, он сейчас всем безразличен, свою роль он сыграл, теперь он отработанный шлак и мало кому интересен как человек
возрадуемся да допомолимся, откроем бутыль да запустим же салют, а после гуртом проонанируем, обильно извергаясь друг на друга
и прокричим троекратное "Берлинский больной"! "Берлинский больной"! "Берлинский больной"!
Пациент же
блять, спалился
Не мог Навальный просто взять и выжить, Путину это не выгодно. Через годик застрелят как Политковскую
Кто-нибудь из журналистов следит за судьбой пилотов и врачей, которые вкололи антропин? Что будет с ними? Выживут?
Всегда всем говорил: если с утра идешь в качалку и собираешься там приседать или делать становую, а особенно перед вылетом, нужно обязательно поесть углеводов. Иначе будем иметь то, что имеем - падение сахара в крови и углеводная яма и лишнее беспокойство для пилотов.
Хотя бы чаек сладкий пейте перед тренькой!