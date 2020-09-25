Насколько я понимаю (версия, утверждать ничего не могу), план убийц был прост: мне станет плохо через 20 минут после взлёта, ещё через 15 минут я вырублюсь. Медицинская помощь будет гарантированно недоступна, и ещё через час я продолжу своё путешествие в чёрном пластиковом пакете на последнем ряду кресел, наводя ужас на пассажиров, идущих в туалет.

Всё так и шло, но началась цепь счастливых случайностей и чётких действий неизвестных добрых людей.

Во-первых, пилоты быстро посадили самолёт в Омске, несмотря на объявленное «минирование» аэропорта.

Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавший за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и так далее, а сразу чётко сказали: «Это отравление», — и зафигачили мне дозу атропина.