Сеть квестов «Клаустрофобия» подала иск на 150 миллионов рублей к прокатчику фильма «Клаустрофобы: квест в Москве» Материал редакции
Компания считает, что «Наше кино» незаконно использовало её товарный знак.
ООО «Клаустрофобия — В», которой принадлежат права на одноимённый товарный знак сети квестов, подало в московский арбитраж иск к ООО «Наше кино». На это обратило внимание РБК.
Владельцы сети квестов считают, что кинокомпания «Наше кино» незаконно использовала его товарный знак. 24 сентября в российский прокат вышел американский фильм ужасов Follow me, который в российской адаптации получил название «Клаустрофобы: квест в Москве». Его прокатчик — «Наше кино». По мнению истца, кинокомпания использовала не только видоизменённое название его квеста, но и целевой запрос в поисковых системах «квест в Москве».
Картина рассказывает о популярном американском блогере, которому друзья предлагают пройти необычный квест в Москве. Каждое испытание в этом нём подбирается индивидуально под участника.
«Клаустрофобия» потребовала взыскать с ответчика 150 миллионов рублей убытков и изъять из оборота продукцию, содержащую товарный знак «Клаустрофобия». Истец считает, что обозначение этого знака на продукции ответчика «Наше кино» является «сходным до степени смещения» и носит признаки контрафактного товара».
В заявлении гендиректора «Клаустрофобии» Владимира Жиганова говорится, что из-за этой ситуации компания понесёт косвенные расходы. Фильм окажется на агрегаторах, люди будут искать его в поисковиках, а настоящий квест так и не найдут.
Сети «Клаустрофобия» принадлежат 149 квестов в девяти странах мира, включая Россию, Испанию, Эстонию.
На самом деле довольно ебанутые ребята, любящие сыпать исками налево и направо
Работал в одном небольшом квеструме, и в нашем логотипе использовалось небольшое изображение ключа (а у всратой франшизной клаустрофобии ключ используется просто везде)
Так эти ебанутые из начали срать в корпоративную почту, мол какого хуя вы наш торговый знак используете, вы щас вас выебем
В общем педики ебучие, квесты у них может и норм, но юридический отдел точно пидорский
Ну так блять потому что у вас тоже квест и тоже ключ? Может ты ещё создашь технологическую компанию по производству смартфонов и ноутбуков и сделаешь ее логотип в виде яблока?
На нашем логотипе был маленький ключик и он был небольшой частью логотипа, к тому же ключ был совершенно другой формы и размера.
У клаустрофобов сам ключ это логотип, они этот ключ в своем брендбуке используют везде.
При всем уважении, это бред
Плюс ко всему твое сравнение некорректно, это все равно что создать транспортную компанию на логотипе которой изображён тягач, и ебать мозги всем конкурентам которые используют что-то похожее.
Да может и бред, но просто можно же было выбрать не ключ, вариантов же миллион
Мы очень умеем указывать на чужие ошибки(создавать напряжение) и не очень умеем эти ошибки признавать(производить разрядку). Тематика таких «разговоров» вообще вторична. В результате мы видим напряжение по любому поводу, даже там где ему вроде бы не с чего быть.
Я к тому, что когда человек 1 приходит к человеку 2 и говорит что он не прав, внутренне Ч2 проще сказать «сам дурак», чем задуматься над смыслом в словах Ч1.
И тут нет виватых в широком смысле - напряженность системная характеристика. Тема для напряжения вторична.
американский фильм ужасов Follow me, который в российской адаптации получил название «Клаустрофобы: квест в Москве»
Предлагаю название попонятнее: "Клаустрофобы: квест в Москве и кто-то обязательно умрет"
его квеста, но и целевой запрос в поисковых системах «квест в Москве».
Это простите как, уже и запрос в поисковики начали столбить?
давно уже. оттуда же трафик идёт
мне страшно за весь легион "фирма Вектор" и "салон красоты Татьяна"
Я одно не понимаю. Это же по сути пиар акция для этих квестов будет, если фильм удачный... если фильм так се, тоже использовать можно... а короче... все это пиар.
Много ходов очка – выпускают фильм для пиара квестов, квесты подают иска для пиара фильма, все купаются в пиаре.
В Гугле у них всё хорошо,в Яндексе правильней,первым выдаёт как определение слова))
"«Клаустрофобия» потребовала взыскать с ответчика 150 миллионов рублей убытков"
А-ка. А как поднять бабла
да, некрасиво получилось. Могли бы назвать "москвский квест: смертельные игры" или что-то типа того
Почему бы не увидеть в этом потенциал, люди узнают фильм, а вместе с ним повысится узнаваемость квеста и узнаваемость бренда.
Можно вообще вложиться в раскрутку фильма и потом обыграть это в своей рекламе.
Я к тому, что в любой ситуации всегда есть 2 выхода, увидеть «потерю» и увидеть «потенциал». В первом случае мы идём искать «виноватого»(то есть того, кто компенсирует мои потери), во втором случае ищем для себя возможность. И все это вопрос привычки.