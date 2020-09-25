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Ольга Щербинина
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Сеть квестов «Клаустрофобия» подала иск на 150 миллионов рублей к прокатчику фильма «Клаустрофобы: квест в Москве» Материал редакции

Компания считает, что «Наше кино» незаконно использовало её товарный знак.

22 комментария
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ООО «Клаустрофобия — В», которой принадлежат права на одноимённый товарный знак сети квестов, подало в московский арбитраж иск к ООО «Наше кино». На это обратило внимание РБК.

Владельцы сети квестов считают, что кинокомпания «Наше кино» незаконно использовала его товарный знак. 24 сентября в российский прокат вышел американский фильм ужасов Follow me, который в российской адаптации получил название «Клаустрофобы: квест в Москве». Его прокатчик — «Наше кино». По мнению истца, кинокомпания использовала не только видоизменённое название его квеста, но и целевой запрос в поисковых системах «квест в Москве».

Картина рассказывает о популярном американском блогере, которому друзья предлагают пройти необычный квест в Москве. Каждое испытание в этом нём подбирается индивидуально под участника.

«Клаустрофобия» потребовала взыскать с ответчика 150 миллионов рублей убытков и изъять из оборота продукцию, содержащую товарный знак «Клаустрофобия». Истец считает, что обозначение этого знака на продукции ответчика «Наше кино» является «сходным до степени смещения» и носит признаки контрафактного товара».

В заявлении гендиректора «Клаустрофобии» Владимира Жиганова говорится, что из-за этой ситуации компания понесёт косвенные расходы. Фильм окажется на агрегаторах, люди будут искать его в поисковиках, а настоящий квест так и не найдут.

Сети «Клаустрофобия» принадлежат 149 квестов в девяти странах мира, включая Россию, Испанию, Эстонию.

#новости #кино

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22 комментария
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Никита Гинце

7

На самом деле довольно ебанутые ребята, любящие сыпать исками налево и направо
Работал в одном небольшом квеструме, и в нашем логотипе использовалось небольшое изображение ключа (а у всратой франшизной клаустрофобии ключ используется просто везде)
Так эти ебанутые из начали срать в корпоративную почту, мол какого хуя вы наш торговый знак используете, вы щас вас выебем
В общем педики ебучие, квесты у них может и норм, но юридический отдел точно пидорский

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Степан Анейчик

Никита
3

Ну так блять потому что у вас тоже квест и тоже ключ? Может ты ещё создашь технологическую компанию по производству смартфонов и ноутбуков и сделаешь ее логотип в виде яблока?

Ответить

Никита Гинце

Степан
0

На нашем логотипе был маленький ключик и он был небольшой частью логотипа, к тому же ключ был совершенно другой формы и размера.
У клаустрофобов сам ключ это логотип, они этот ключ в своем брендбуке используют везде.
При всем уважении, это бред
Плюс ко всему твое сравнение некорректно, это все равно что создать транспортную компанию на логотипе которой изображён тягач, и ебать мозги всем конкурентам которые используют что-то похожее.

Ответить

Степан Анейчик

Никита
0

Да может и бред, но просто можно же было выбрать не ключ, вариантов же миллион

Ответить

Дмитрий Меркулов

Степан
0

Мы очень умеем указывать на чужие ошибки(создавать напряжение) и не очень умеем эти ошибки признавать(производить разрядку). Тематика таких «разговоров» вообще вторична. В результате мы видим напряжение по любому поводу, даже там где ему вроде бы не с чего быть. 

Я к тому, что когда человек 1 приходит к человеку 2 и говорит что он не прав, внутренне Ч2 проще сказать «сам дурак», чем задуматься над смыслом в словах Ч1. 

И тут нет виватых в широком смысле - напряженность системная характеристика. Тема для напряжения вторична.

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dmzkrsk

2

американский фильм ужасов Follow me, который в российской адаптации получил название «Клаустрофобы: квест в Москве»

Предлагаю название попонятнее: "Клаустрофобы: квест в Москве и кто-то обязательно умрет"

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Илья Гераськин

2

«сходным до степени смещения»

Какого смещения? Красного?
Смешения же

Ответить

Евгений Клочков

1

его квеста, но и целевой запрос в поисковых системах «квест в Москве».

Это простите как, уже и запрос в поисковики начали столбить?

Ответить

Shepard

Евгений
1

Одно слово, SEO

Ответить

Грузинский корабль

Евгений
0

Поисковый запрос «мешок яблок» принадлежит Apple

Ответить

Marow from Neverland

Евгений
0

давно уже. оттуда же трафик идёт

Ответить

Евгений Клочков

Marow
0

мне страшно за весь легион "фирма Вектор" и "салон красоты Татьяна" 

Ответить

Евгений Некрасов

1

Я одно не понимаю. Это же по сути пиар акция для этих квестов будет, если фильм удачный... если фильм так се, тоже использовать можно... а короче... все это пиар.

Ответить

Илья

Евгений
2

Для них и эта новость — PR-акция. Почему бы не воспользоваться шансом?

Ответить

Евгений Некрасов

Илья
0

Да, я про это же.

Ответить

плюшевый батон

Евгений
0

Много ходов очка – выпускают фильм для пиара квестов, квесты подают иска для пиара фильма, все купаются в пиаре.

Ответить

Denis Shiryaev

1

О, Кузнецов красава, нашел как 150+ миллионов поднять :D

Ответить

Maksytoff

1

В Гугле у них всё хорошо,в Яндексе правильней,первым выдаёт как определение слова))

Ответить

Руслан Астратов

0

"«Клаустрофобия» потребовала взыскать с ответчика 150 миллионов рублей убытков"

А-ка. А как поднять бабла

Ответить

Emile Zäkiev

0

да, некрасиво получилось. Могли бы назвать "москвский квест: смертельные игры" или что-то типа того

Ответить

Илюхер XXX

0

Имеют полное основание

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Дмитрий Меркулов

0

Почему бы не увидеть в этом потенциал, люди узнают фильм, а вместе с ним повысится узнаваемость квеста и узнаваемость бренда. 

Можно вообще вложиться в раскрутку фильма и потом обыграть это в своей рекламе. 

Я к тому, что в любой ситуации всегда есть 2 выхода, увидеть «потерю» и увидеть «потенциал». В первом случае мы идём искать «виноватого»(то есть того, кто компенсирует мои потери), во втором случае ищем для себя возможность. И все это вопрос привычки. 

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