Компания считает, что «Наше кино» незаконно использовало её товарный знак.

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ООО «Клаустрофобия — В», которой принадлежат права на одноимённый товарный знак сети квестов, подало в московский арбитраж иск к ООО «Наше кино». На это обратило внимание РБК.

Владельцы сети квестов считают, что кинокомпания «Наше кино» незаконно использовала его товарный знак. 24 сентября в российский прокат вышел американский фильм ужасов Follow me, который в российской адаптации получил название «Клаустрофобы: квест в Москве». Его прокатчик — «Наше кино». По мнению истца, кинокомпания использовала не только видоизменённое название его квеста, но и целевой запрос в поисковых системах «квест в Москве».

Картина рассказывает о популярном американском блогере, которому друзья предлагают пройти необычный квест в Москве. Каждое испытание в этом нём подбирается индивидуально под участника.

«Клаустрофобия» потребовала взыскать с ответчика 150 миллионов рублей убытков и изъять из оборота продукцию, содержащую товарный знак «Клаустрофобия». Истец считает, что обозначение этого знака на продукции ответчика «Наше кино» является «сходным до степени смещения» и носит признаки контрафактного товара».

В заявлении гендиректора «Клаустрофобии» Владимира Жиганова говорится, что из-за этой ситуации компания понесёт косвенные расходы. Фильм окажется на агрегаторах, люди будут искать его в поисковиках, а настоящий квест так и не найдут.

Сети «Клаустрофобия» принадлежат 149 квестов в девяти странах мира, включая Россию, Испанию, Эстонию.