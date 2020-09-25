Нападавший скрылся.

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Обновление 14:30 BFMTV со ссылкой на полицию сообщает, что подозреваемый задержан.

В Париже неизвестный напал с мачете на людей около здания бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo. Об этом сообщает Le Parisien, в полиции попросили избегать района нападения. Позже премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ранены четыре человека.

По информации Le Parisien, один из раненых находится в тяжёлом состоянии. Причины произошедшего неизвестны, нападавший скрылся. По неподтверждённым данным, он уехал на метро.

2 сентября Charlie Hebdo переиздала карикатуры на пророка Мухаммеда — из-за них в 2015 году на редакцию напали террористы и убили 12 человек. Номер вышел в печать в день, когда во Франции начнётся судебный процесс по делу об этом теракте.