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Алексей Боржонов
4235

В Париже четырёх человек ранили мачете возле бывшей редакции Charlie Hebdo после переиздания карикатур на Мухаммеда Материал редакции

Нападавший скрылся.

121 комментарий
В закладки
Обновление 14:30

BFMTV со ссылкой на полицию сообщает, что подозреваемый задержан.

В Париже неизвестный напал с мачете на людей около здания бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo. Об этом сообщает Le Parisien, в полиции попросили избегать района нападения. Позже премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ранены четыре человека.

По информации Le Parisien, один из раненых находится в тяжёлом состоянии. Причины произошедшего неизвестны, нападавший скрылся. По неподтверждённым данным, он уехал на метро.

2 сентября Charlie Hebdo переиздала карикатуры на пророка Мухаммеда — из-за них в 2015 году на редакцию напали террористы и убили 12 человек. Номер вышел в печать в день, когда во Франции начнётся судебный процесс по делу об этом теракте.

Официальных сообщений о связи переиздания карикатур с нападением нет, однако работникам издания стали поступать угрозы от террористов после публикации.

#новости #происшествия #франция

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121 комментарий
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Евгений Клочков

69

рисуют приверженцев И-религии дикими 
а
приверженцы обижаются
а
ведут себя как дикие 

Ответить

Пыльный диод

Евгений
39

Значит их рисуют такими, какие они есть

Ответить

Владимир Климов

Евгений
–3

да у нас половина населения тупые и дикие. 

Ответить

Разноцветный меч

Владимир
28

Опросы внутри своей квартиры?

Ответить

Степан Анейчик

Разноцветный
3

Согласно опросу Левада начала этого года, ровно 50% россиян считает что геев и лесбиянок надо либо ликвидировать, либо изолировать от общества. Что это, если не дикость?

Социальная дистанция
Жители России о том, как, по их мнению, следует поступать с бездомными, геями и лесбиянками…
www.levada.ru
Ответить

Обнули меня полностью

Степан
–5

Хахахахха. Найс критерий для обозначения дикости. Еще пруфы

Ответить

Alexey Snooker

Владимир
6

Ты вкурсе что с тобой бы было в мусульманской стране?

Ответить

Владимир Климов

Alexey
9

мне очень похуй на мусульман. Сообщи им это. 

Ответить

Alexey Snooker

Владимир
5

Ага, продолжай отвечать на каждый комментарий как тебе похуй.

Ответить

Владимир Климов

Alexey
1

мне не сложно, уведомления же 

Ответить

Ra

Владимир
2

нам тоже на тебя похуй, но если бы мы были такими же дикими, за этот комментарий мы изрубили бы тебя мачетами

Ответить

Dr. Acula

Ra
0

мне тоже похуй на этот спор, но всё ж интересно
вы имеете ввиду дикими в общем, или "такими же дикими, как они"? прост для чела, машущего мачете у издания, например, гомосексуализм дикость, и карикатуры рисовать дикость
думаю, для цивилизованного общества желание "ликвидировать и изолировать" геев от общества тоже дикость

Ответить

Ra

Dr.
0

он просто назвал наше население тупыми и дикими,
с первой характеристикой я более менее согласен, у нас очень много глупых людей, но дикими нет. Для чела машущего мачете гомосексуализм не дикость, муслики еще те любители ебаться в сракатан, но он почему то считает, что картинка дает ему индульгенцию убивать других людей

Ответить

Сельский мангал

Владимир
2

@Владимир Климов уведомление, что ты должен денег

Ответить

Ежегодный Мурод

Владимир
1

Нам тоже похуй на тебя

Ответить

amd

Владимир
1

сообщил твоей мамке за щеку

Ответить

Неопределенный спрей

Владимир
1

Климов, ты с Урала?

Ответить

Илюхер XXX

Владимир
1

Всего половина?

Ответить

Сергей Васильев

Владимир
0

Климов в запое?

Ответить

Обнули меня полностью

Евгений
1

Рисуют такими, какими хотят их видеть

Ответить

Евгений Клочков

Обнули
2

тогда зачем они рвутся и самоисполняют представления про них

Ответить

Обнули меня полностью

Евгений
0

Это вопрос религиозных догм. Тем более это карикатуры, какую реакцию они ожидали? Провоцируют, и хорошо получается

Ответить

Евгений Клочков

Обнули
2

Это вопрос религиозных догм.

да вроде ни в какой из авраамических религий не одобряется изображать бога на смешной картиночке

только до сих пор за это ходят убивать представители только одной

Ответить

Сергей Васильев

Евгений
0

@Марк Туллий и @badkid гневно теребят ладошки, читая твой комментарий.

Ответить

Евгений Клочков

Сергей
0

а кто первый?

Ответить

Показательный мангал

7

Депортировать из страны виновника и всю его родню из страны. 

Ответить

Усталый холод

Показательный
33

Всю его конфессию

Ответить

Mmmax

Показательный
12

За сборную один Гризманн будет играть?

Ответить

Emile Zäkiev

Mmmax
16

да 

но в этом ничего страшного

ибо футбол ваш нахой не нужон

Ответить

Михаил Зеленин

Mmmax
4

Льорис еще

Ответить

Андрей Рядькин

Mmmax
3

Там ещё этот Повар из Баварии

Ответить

Mr. LoveJoy

Андрей
2

И Люка Эрнандес

Ответить

nik antonov

Mr.
2

и жиру

Ответить

Mmmax

nik
2

Вы мне шутку зачем портите?

Ответить

nik antonov

Mmmax
3

такими темпами на нормальную сборную наскребем 

Ответить

Мамин каякер

Mmmax
0

а может Бензема наканец-та?

Ответить

Мамин каякер

Мамин
0

а, не

Ответить

Мамин каякер

Мамин
1

кабил

Ответить

Александр Ярви

nik
0

И Лангле

Ответить

Max Weber

Показательный
1

А родня причем здесь? Коллективная ответственность? Фанат совка?

Ответить

Kubig

Max
5

Нельзя семью разлучать. Ты что хочешь чтобы дети без отца росли? Вот такой ты мудак, да?

Ответить

Разноцветный меч

Показательный
0

Правильно, неча рисовать такие низкопробные рисунки.

Ответить

Сексуальный самолет

Показательный
0

И это написал татарин. Жаль

Ответить

Эмиль Рубанов

9

Террористы напали на граждан после переиздания карикатур, из-за первого издания которых террористы напали на граждан?

Невероятно. Кто бы мог подобное предположить.

Ответить

Tagir Chus

Эмиль
6

Чувак, они таким образом показывают, что свобода слова и информации у них во главе угла... Хотя, тем, кто не пробовал - понять сложно. Жаль.

Ответить

amd

Tagir
1

Какой гениальный ход! 99% населения похуй на эти комиксы. Бравые журналисты хотят добиться толерантного отношения среди оставшегося 1% буйных, отмороженных и в не малой доле сумасшедших людей, которые триггерятся на никому не нужный журнал. Какая благородная, а главное достойная цель!

А может журналисты просто хотят кушоть и про них забыли? 

Ответить

Dr. Acula

amd
0

откуда статистика?

Ответить

Kubig

amd
–1

Конечно. С 2015 года ничего не ели и вот решили напомнить.

Ответить

Любовный Орзэмэс

10

редакция Charlie Hebdo:

Ответить

Александр Антонов

6

Мачете? Мусульмане? Мусульманин и мачете?

Уххх..он через рандомайзер выбирал оружие?

Ответить

Грузинский корабль

Александр
0

Почти ятаган, чо…

Ответить

Sam Lowry

Александр
0

Мачете - это укоренившиеся название длинного ножа, естественно, в разных местах оно зовется по-разному. 

Ответить

Nick Rosenberg

5

Самая мирная религия ™

Ответить

Ежегодный Мурод

Nick
–6

То, что христиане издеваются над исламом ничего, да?

Ответить

Nick Rosenberg

Ежегодный
5

Мачете их рубят? Или как "издеваются"?

Ответить

Степан Анейчик

Nick
1

Если брать войны на ближнем востоке, то в 20 и в 21 веке христиане так то убили гораздо больше мусульман, чем мусульмане христиан.

Ответить

Евгений Клочков

Степан
3

больше всего мусульман убили сами же мусульмане

Ответить

Ежегодный Мурод

Евгений
0

Ну ка давай статистику

Ответить

Евгений Клочков

Ежегодн…
3

чего статистику? ирано-иракская, шиито-суннитские конфликты ирака, махач между талибаном и "афганскими коллаборационистами", гражданка в Сирии, гражданка в Ливане с лихвой перекроет потери, нанесенные западными контингентами по регулярной армии, мирняку и иррегулярам

Ответить

Пыльный диод

Евгений
1

Игил упомянул? Там же ещё игил есть

Ответить

Евгений Клочков

Пыльный
2

это входит в содержимое сирийской гражданки и суннитско-шиитской резни в Ираке

Ответить

Ежегодный Мурод

Евгений
–1

Статистику дай, конкретные числа, высрать можно что угодно

Ответить

Евгений Клочков

Ежегодн…
2

тебя в википедии забанили? вечером скину тогда

Ответить

Ежегодный Мурод

Евгений
0

Я должен искать подтверждение твоему высеру? Логика конечно прекрасная

Ответить

Евгений Клочков

Ежегодн…
3

ну ты потребовал пруфы на что-то уровня "небо голубое, трава зеленая"

Ответить

Nick Rosenberg

Степан
1

Это по религиозным причинам было? И почему тогда не у конгресса например прохожих рубят а у сатирического издания?

Ответить

Степан Анейчик

Nick
2

Ну так исламские радикалисты лезут на запад в отместку за вторжение запада на Ближний Восток. Эту войну начал Запад

Ответить

Nick Rosenberg

Степан
3

Редакция шарли вторгалась на восток или чо? На вопрос то ответь.

Ответить

Степан Анейчик

Nick
1

Тред начался с твоей нападки на ислам. Я тебе привёл пример, что западный христианский мир убил не меньше мирных людей, чем восточный мусульманский.

Ответить

Nick Rosenberg

Степан
4

Ты чо несешь то? Выгораживаешь акты религиозного терроризма против мирного населения в мирное время тем что кто-то утраивал войны за ресурсы? Ладно бы еще крестовые походы вспомнил лол.

Ответить

Меркуцио Борисов

Степан
0

Согласен, но это была не религиозная война.

Ответить

Ежегодный Мурод

Nick
–1

В исламе запрещается изображать живое существо, особенный запрет стоит на изображении Аллах1а, его пророков (а Мухаммад является самым любимым пророком), ангелами и прочее. Даже мы себе не можем позволить изображать их, а Шарли Эбдо в насмешке изображает пророка, сама же наступает на минное поле, а потом удивляется, почему их рубят мачетами или захватывают штурмом

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Евгений Леутин

Ежегодн…
5

Чувак, Шарли Эбдо прекрасно троллит троицу, Иисуса и Будду. И что-то ничего не слышно про нападения христиан и буддистов с мачете и огнестрелом.

Ответить

Пыльный диод

Ежегодн…
2

В Charlie Hebdo делают карикатуры на всех: на мусульман, на христиан, на иудеев, на жертв терактов, на политиков. Посмотри их работы.

Ответить

Nick Rosenberg

Ежегодн…
1

Любая религия заслуживает того чтобы ее троллили. Но в 21 веке только муслимы устраивают убийства из за обидок.

Ответить

Ежегодный Мурод

Nick
–1

Ахах, зато только христиане и атеисты издеваются над верующими, тролля их религию. То, что для верующих их религия играет некую сакральную роль вы же, конечно, не в состоянии осилить.

Ответить

Обнули меня

Nick
1

Скажи это ниггерам, которые сейчас громят все из-за обидки, но никто так не рвется, а наоборот, блм набирает и сторонников. Ты не способен увидеть проблему в одной сфере, хоть в другой ты ее сразу и замечаешь

Ответить

Nick Rosenberg

Обнули
0

Те порвались хотя бы из за формального трупака, а не из за того что кто-то нарисовал карикатуру. И сами, кстати, громят магазины, но не режут же ножами белых.

Ответить

Dr. Acula

Ежегодный
0

верующим нельзя
почему остальным нельзя? почему остальные должны этому следовать? может, всем ислам принять? заставить?

Ответить

Евгений Леутин

Dr.
0

Прастити: http://lurkmore.to/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC

Ответить

Конечный утюг

Ежегодный
0

удивляется, почему их рубят мачетами или захватывают штурмом

Удивляется, потому что в цивилизованном мире люди ОБЯЗАНЫ сидеть ровно и не сметь никого рубить и расстреливать, не сметь даже думать об этом, не сметь даже знать о том, что такое возможно. Расправы над людьми за их свободомыслие - это отклонение от нормы, то что следует не избегать, не идти на поводу у преступников, но пресекать со всей строгостью.

Ответить

Степан Анейчик

Ежегодный
0

ЭТО ДРУГОЕ

Ответить

Kubig

Ежегодный
0

А то что над христианами издеваются христиании это ничего, да?

Ответить

Ежегодный Мурод

Kubig
–1

Меня не ебет что там христиане делают со своими братьями по вере

Ответить

Nick Rosenberg

Ежегодный
1

Да тебя похоже не ебет даже когда твои "братья по вере" убивают людей, более того, ты их если не поддерживаешь, то точно покрываешь. Тебе б с такими взглядами в психушку полечиться, болезный.

Ответить

Ежегодный Мурод

Nick
–1

Ты за меня не выдумывай, болезная. Я против любых убийств, умышленных и неумышленных. Где я оправдываю убийство, покажи мне, дегроид? Проверь все мои 1600 комментов и не найдёшь оправдания или покрывательства. То, что я построил логичную связь между действиями сатирического издания и человека с холодным оружием вовсе не означает что я оправдываю убийства, просто говорю, что сами же нарвались.

Писец ты тупой оказывается, приходится все разъяснять, иначе не можешь воспринять и разжевать информацию.

Ответить

Honey dal

Ежегодн…
1

да забей, аметисты в своем мирке живут

Ответить

Комментарий удален

Сексуальный самолет

4

Арабский самурай

Ответить

Kubig

4

Ну всем же понятно что картинки рисовать нельзя, а убивать людей можно. Любящий бог разрешил.

Ответить

Spid3r

3

Ещё! БОЛЬШЕ!!1

Ответить

Sloy Pyli

Spid3r
0

@Spid3r В Париже неизвестный напал с мачете на людей около здания бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo.

Ответить

Владимир Климов

–4

логично? Они именно этого и хотели. 

Ответить

Сексуальный самолет

Владимир
4

Да

Ответить

Владимир Климов

Сексуальный
3

Дим, лайкни меня 

Ответить

Глеб Савчик

2

Фух, слава богу у нас большинство сми - ссыкуньи газетёнки

Ответить

Владимир Климов

Глеб
1

какая связь?

Ответить

Глеб Савчик

Владимир
0

Никакой, просто можно ещё месяц смаковать какой хаос в других странах) не успела вся Русь отойти от BLM, теперь вот опять будет что обсуждать 

Ответить

Tagir Chus

Глеб
0

Проверь мне, им всегда будет что обсуждать, главное - чтобы свое не пришлось освещать.

Ответить

Алексей Штейн

2

Пастафариане?

Ответить

xar2020

0

Пусть попробуют нарисовать в качестве насмешки представителя лгбт. Ой... Пук. Страшно такое выпускать? Уже сразу стало не смешно? 

Ответить

Макс Каширов

xar2020
3

Да даже если нарисуют.... Представители ЛГБТ не станут бегать с мачете и угрожать сотрудникам журнала.

Ответить

xar2020

Макс
0

Прикол в том, что они не нарисуют. Как показывает последняя практика, последствия для редакции от этого могут быть более плачевными.
По поводу текущей ситуации, что редакция хотела добиться своими карикатурами? 
Ясно, что исламские радикалы отреагируют рано или поздно и я в этом плане против насилия. Но невозможно просто такими провокациями перевоспитать исламский мир и пытаться навязать им европейские ценности, у них другая культура, которая формировалась тысячи лет, люди живущие там более менее сосуществовали друг с другом, а после колонизаторских амбиций европейцев и их попытках все поменять, стало все хуже. Просто нужно понять, что это другой мир, другая культура и смысла в провокациях в виде карикатур я тут не вижу. 

Ответить

Конечный утюг

xar2020
2

Мир есть только один - западный. Все, что вне его - от лукавого.

Ответить

Евгений Клочков

xar2020
0

у них другая культура, которая формировалась тысячи лет

Конкретно этому третьему изданию монотеистичного иудаизма нет даже двух тысяч лет

люди живущие там более менее сосуществовали друг с другом

Потому этот мир начал усиленно себя резать сразу после того, как первые праведные халиы отошли в мир иной и с тех пор не прекращали до сей поры

Но невозможно просто такими провокациями перевоспитать исламский мир и пытаться навязать им европейские ценности

Вопрос не в навязывании. Европейцы публикуют карикатуры у себя в европе. Вряд ли кто-то выписывает шарли эбдо в Багдад. Так что это даже не перевоспитание, а так, люди сами у себя дома шутят, а их приходят за это незванные гости убивать

Ответить

Евгений Леутин

1

Как же заебали отбитые, которые в 21 веке до сих пор думают, что можно наказывать людей физически за картинки. Даже не знаю, кто больше бесит, поехавшие из Парижа (они хотя бы поехавшие, с ними всё ясно, и их ждёт полиция) или поехавшие из комментариев. Ути-пути, как они смели рисовать Мухаммеда, они знали, на что шли, азаза.

Ответить

Ежегодный Мурод

Евгений
–2

Всегда ловлю хаха с таких как ты

Ответить

Евгений Леутин

Ежегодный
0

Ясно, держи в курсе.

Ответить

Аяз Умбатов

0

Интересно, это опять представители самой мирной и доброй религии?

Ответить

Андрей Иванов

0

То есть араб бьёт людей мачете,и уезжает на метро.Полиция,транспортная полиция,домашние боксеры,реконструкторы,бывшие военные,физкультурники.Все ходят мимо,всем на все пофиг.Такая классика,что скулы сводит.

Ответить

Владимир Филатов

0

Полиция как обычно ничего не найдёт.

Ответить

Baileys

0

Всем похуй. Телеграм упал. Вот молния

Ответить

Илюхер XXX

Baileys
0

А как я тогда узнал об этой новости?

Ответить

Baileys

Baileys
0

Другое дело

Ответить

Emile Zäkiev

0

у меня скорее вопрос как он смог ускакать так быстро
по лианам? А потом в метро запрыгнул

Ответить

Alexander Vekhtev

0

Жизнь вообще ничему не учит

Ответить

Евгений Леутин

Alexander
0

Мусульман? Да. Привет, количество карикатур на пророка снова увеличится в тысячу раз.

Ответить

Abram Dikoy

0

Можем повторить!!! 

Ответить

Мамин каякер

0

мусульманин с мечете

Ответить

Конечный утюг

0

Подозреваемого - раздеть, обмазать свиным салом, посадить в клетку и в таком виде провезти по улицам Парижа.

Ответить

Посторонний фитиль

–1

Уже не первый раз замечаю, что @Алексей Боржонов ставит молнию и даёт пуши к подобным, уже давно привычным, новостям. Парня нужно лечить от "приступа срочности". 

Ответить

Emile Zäkiev

Посторонний
0

имхо важнейшая новость

Ответить
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