В Париже четырёх человек ранили мачете возле бывшей редакции Charlie Hebdo после переиздания карикатур на Мухаммеда Материал редакции
Нападавший скрылся.
В Париже неизвестный напал с мачете на людей около здания бывшей редакции сатирического журнала Charlie Hebdo. Об этом сообщает Le Parisien, в полиции попросили избегать района нападения. Позже премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что ранены четыре человека.
По информации Le Parisien, один из раненых находится в тяжёлом состоянии. Причины произошедшего неизвестны, нападавший скрылся. По неподтверждённым данным, он уехал на метро.
2 сентября Charlie Hebdo переиздала карикатуры на пророка Мухаммеда — из-за них в 2015 году на редакцию напали террористы и убили 12 человек. Номер вышел в печать в день, когда во Франции начнётся судебный процесс по делу об этом теракте.
Официальных сообщений о связи переиздания карикатур с нападением нет, однако работникам издания стали поступать угрозы от террористов после публикации.
рисуют приверженцев И-религии дикими
а
приверженцы обижаются
а
ведут себя как дикие
да у нас половина населения тупые и дикие.
Разноцветный меч
Опросы внутри своей квартиры?
Согласно опросу Левада начала этого года, ровно 50% россиян считает что геев и лесбиянок надо либо ликвидировать, либо изолировать от общества. Что это, если не дикость?
Хахахахха. Найс критерий для обозначения дикости. Еще пруфы
Ты вкурсе что с тобой бы было в мусульманской стране?
мне очень похуй на мусульман. Сообщи им это.
Ага, продолжай отвечать на каждый комментарий как тебе похуй.
мне не сложно, уведомления же
мне тоже похуй на этот спор, но всё ж интересно
вы имеете ввиду дикими в общем, или "такими же дикими, как они"? прост для чела, машущего мачете у издания, например, гомосексуализм дикость, и карикатуры рисовать дикость
думаю, для цивилизованного общества желание "ликвидировать и изолировать" геев от общества тоже дикость
он просто назвал наше население тупыми и дикими,
с первой характеристикой я более менее согласен, у нас очень много глупых людей, но дикими нет. Для чела машущего мачете гомосексуализм не дикость, муслики еще те любители ебаться в сракатан, но он почему то считает, что картинка дает ему индульгенцию убивать других людей
Рисуют такими, какими хотят их видеть
тогда зачем они рвутся и самоисполняют представления про них
Это вопрос религиозных догм. Тем более это карикатуры, какую реакцию они ожидали? Провоцируют, и хорошо получается
Это вопрос религиозных догм.
да вроде ни в какой из авраамических религий не одобряется изображать бога на смешной картиночке
только до сих пор за это ходят убивать представители только одной
@Марк Туллий и @badkid гневно теребят ладошки, читая твой комментарий.
За сборную один Гризманн будет играть?
Там ещё этот Повар из Баварии
И Люка Эрнандес
и жиру
А родня причем здесь? Коллективная ответственность? Фанат совка?
Террористы напали на граждан после переиздания карикатур, из-за первого издания которых террористы напали на граждан?
Невероятно. Кто бы мог подобное предположить.
Чувак, они таким образом показывают, что свобода слова и информации у них во главе угла... Хотя, тем, кто не пробовал - понять сложно. Жаль.
Какой гениальный ход! 99% населения похуй на эти комиксы. Бравые журналисты хотят добиться толерантного отношения среди оставшегося 1% буйных, отмороженных и в не малой доле сумасшедших людей, которые триггерятся на никому не нужный журнал. Какая благородная, а главное достойная цель!
А может журналисты просто хотят кушоть и про них забыли?
Мачете? Мусульмане? Мусульманин и мачете?
Уххх..он через рандомайзер выбирал оружие?
Самая мирная религия ™
То, что христиане издеваются над исламом ничего, да?
Мачете их рубят? Или как "издеваются"?
Если брать войны на ближнем востоке, то в 20 и в 21 веке христиане так то убили гораздо больше мусульман, чем мусульмане христиан.
больше всего мусульман убили сами же мусульмане
Ну ка давай статистику
чего статистику? ирано-иракская, шиито-суннитские конфликты ирака, махач между талибаном и "афганскими коллаборационистами", гражданка в Сирии, гражданка в Ливане с лихвой перекроет потери, нанесенные западными контингентами по регулярной армии, мирняку и иррегулярам
Игил упомянул? Там же ещё игил есть
это входит в содержимое сирийской гражданки и суннитско-шиитской резни в Ираке
Статистику дай, конкретные числа, высрать можно что угодно
тебя в википедии забанили? вечером скину тогда
Я должен искать подтверждение твоему высеру? Логика конечно прекрасная
ну ты потребовал пруфы на что-то уровня "небо голубое, трава зеленая"
Это по религиозным причинам было? И почему тогда не у конгресса например прохожих рубят а у сатирического издания?
Ну так исламские радикалисты лезут на запад в отместку за вторжение запада на Ближний Восток. Эту войну начал Запад
Редакция шарли вторгалась на восток или чо? На вопрос то ответь.
Тред начался с твоей нападки на ислам. Я тебе привёл пример, что западный христианский мир убил не меньше мирных людей, чем восточный мусульманский.
Ты чо несешь то? Выгораживаешь акты религиозного терроризма против мирного населения в мирное время тем что кто-то утраивал войны за ресурсы? Ладно бы еще крестовые походы вспомнил лол.
В исламе запрещается изображать живое существо, особенный запрет стоит на изображении Аллах1а, его пророков (а Мухаммад является самым любимым пророком), ангелами и прочее. Даже мы себе не можем позволить изображать их, а Шарли Эбдо в насмешке изображает пророка, сама же наступает на минное поле, а потом удивляется, почему их рубят мачетами или захватывают штурмом
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Чувак, Шарли Эбдо прекрасно троллит троицу, Иисуса и Будду. И что-то ничего не слышно про нападения христиан и буддистов с мачете и огнестрелом.
Пыльный диод
В Charlie Hebdo делают карикатуры на всех: на мусульман, на христиан, на иудеев, на жертв терактов, на политиков. Посмотри их работы.
Любая религия заслуживает того чтобы ее троллили. Но в 21 веке только муслимы устраивают убийства из за обидок.
Ахах, зато только христиане и атеисты издеваются над верующими, тролля их религию. То, что для верующих их религия играет некую сакральную роль вы же, конечно, не в состоянии осилить.
Скажи это ниггерам, которые сейчас громят все из-за обидки, но никто так не рвется, а наоборот, блм набирает и сторонников. Ты не способен увидеть проблему в одной сфере, хоть в другой ты ее сразу и замечаешь
Те порвались хотя бы из за формального трупака, а не из за того что кто-то нарисовал карикатуру. И сами, кстати, громят магазины, но не режут же ножами белых.
Конечный утюг
удивляется, почему их рубят мачетами или захватывают штурмом
Удивляется, потому что в цивилизованном мире люди ОБЯЗАНЫ сидеть ровно и не сметь никого рубить и расстреливать, не сметь даже думать об этом, не сметь даже знать о том, что такое возможно. Расправы над людьми за их свободомыслие - это отклонение от нормы, то что следует не избегать, не идти на поводу у преступников, но пресекать со всей строгостью.
Ежегодный Мурод
Меня не ебет что там христиане делают со своими братьями по вере
Да тебя похоже не ебет даже когда твои "братья по вере" убивают людей, более того, ты их если не поддерживаешь, то точно покрываешь. Тебе б с такими взглядами в психушку полечиться, болезный.
Ты за меня не выдумывай, болезная. Я против любых убийств, умышленных и неумышленных. Где я оправдываю убийство, покажи мне, дегроид? Проверь все мои 1600 комментов и не найдёшь оправдания или покрывательства. То, что я построил логичную связь между действиями сатирического издания и человека с холодным оружием вовсе не означает что я оправдываю убийства, просто говорю, что сами же нарвались.
Писец ты тупой оказывается, приходится все разъяснять, иначе не можешь воспринять и разжевать информацию.
Комментарий удален
Ну всем же понятно что картинки рисовать нельзя, а убивать людей можно. Любящий бог разрешил.
Ещё! БОЛЬШЕ!!1
логично? Они именно этого и хотели.
Фух, слава богу у нас большинство сми - ссыкуньи газетёнки
какая связь?
Никакой, просто можно ещё месяц смаковать какой хаос в других странах) не успела вся Русь отойти от BLM, теперь вот опять будет что обсуждать
Проверь мне, им всегда будет что обсуждать, главное - чтобы свое не пришлось освещать.
Пусть попробуют нарисовать в качестве насмешки представителя лгбт. Ой... Пук. Страшно такое выпускать? Уже сразу стало не смешно?
Да даже если нарисуют.... Представители ЛГБТ не станут бегать с мачете и угрожать сотрудникам журнала.
Прикол в том, что они не нарисуют. Как показывает последняя практика, последствия для редакции от этого могут быть более плачевными.
По поводу текущей ситуации, что редакция хотела добиться своими карикатурами?
Ясно, что исламские радикалы отреагируют рано или поздно и я в этом плане против насилия. Но невозможно просто такими провокациями перевоспитать исламский мир и пытаться навязать им европейские ценности, у них другая культура, которая формировалась тысячи лет, люди живущие там более менее сосуществовали друг с другом, а после колонизаторских амбиций европейцев и их попытках все поменять, стало все хуже. Просто нужно понять, что это другой мир, другая культура и смысла в провокациях в виде карикатур я тут не вижу.
у них другая культура, которая формировалась тысячи лет
Конкретно этому третьему изданию монотеистичного иудаизма нет даже двух тысяч лет
люди живущие там более менее сосуществовали друг с другом
Потому этот мир начал усиленно себя резать сразу после того, как первые праведные халиы отошли в мир иной и с тех пор не прекращали до сей поры
Но невозможно просто такими провокациями перевоспитать исламский мир и пытаться навязать им европейские ценности
Вопрос не в навязывании. Европейцы публикуют карикатуры у себя в европе. Вряд ли кто-то выписывает шарли эбдо в Багдад. Так что это даже не перевоспитание, а так, люди сами у себя дома шутят, а их приходят за это незванные гости убивать
Как же заебали отбитые, которые в 21 веке до сих пор думают, что можно наказывать людей физически за картинки. Даже не знаю, кто больше бесит, поехавшие из Парижа (они хотя бы поехавшие, с ними всё ясно, и их ждёт полиция) или поехавшие из комментариев. Ути-пути, как они смели рисовать Мухаммеда, они знали, на что шли, азаза.
Всегда ловлю хаха с таких как ты
То есть араб бьёт людей мачете,и уезжает на метро.Полиция,транспортная полиция,домашние боксеры,реконструкторы,бывшие военные,физкультурники.Все ходят мимо,всем на все пофиг.Такая классика,что скулы сводит.
Всем похуй. Телеграм упал. Вот молния
у меня скорее вопрос как он смог ускакать так быстро
по лианам? А потом в метро запрыгнул
Жизнь вообще ничему не учит
Мусульман? Да. Привет, количество карикатур на пророка снова увеличится в тысячу раз.
Уже не первый раз замечаю, что @Алексей Боржонов ставит молнию и даёт пуши к подобным, уже давно привычным, новостям. Парня нужно лечить от "приступа срочности".