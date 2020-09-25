В работе Telegram произошёл сбой Материал редакции
Жалобы поступали из России, Белоруссии и ряда европейских стран.
25 сентября в работе Telegram произошёл сбой, об этом свидетельствуют жалобы в соцсетях и данные Downdetector.
Среди отмеченных неполадок — невозможность подключиться к мессенджеру (72%) и трудности с отправкой сообщений (27%).
Спасибо за наводку Ni Ck
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Пять хороших релизов этой пятницы
Eugene Brazgin
Похоже на учения по изоляции рунета
Из других стран тоже лежит)
РыжийEugene
Ну так на вентилятор набросить нужно. Просто так он что-ли свои 4к плюсов получил
Yury GrinevРыжий
И еще ноунеймов из твиттера повставляли.
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YeezySpaceEugene
Границы Рунета нигде не заканчиваются (с) Путин
Eugene BrazginYeezySpace
Это просто кто-то уже не видит границ
Роман Андронов
Кто-то задеплоил в пятницу. Ничему вас жизнь не учит. Зато победители олимпиад.
Гибкий Валера
Похоже на учения по изоляции телеграма.
Из других стран тоже лежит.
Oldfag TV
Каких других сервисов?
Мутный украинец
База ГИБДД и зарплатный проект альфы тоже лежат
Великий Даниль
Белоруссии
Беларуси, я сегодня на вахте
Макс Каширов
Сообщения, вроде доходят, но постоянно висит "Соединение" и в некоторых каналах не подгружаются картинки.
Гибкий Валера
Выключите и включите
Макс КашировГибкий
Спасибо, заработало, вроде
Dima Ivanov
Вроде все, отлагала
Андрей Галицкий
Дуров - всё
Игнат Теремов
"Жалобы поступали из России, Белоруссии и ряда европейских стран". Жалобная книга телеграм выглядит так.
Евстафий Селюк
хз, все стабильно, yota
Великий Даниль
в РБ лежит тоже
kinkysweets
В других странах тоже лежит
Alexey Novikov
https://downdetector.ru/ne-rabotaet/telegram/karta/
Материальный кубок
Боты навернулись.
Краш-аналитика взбесилась
Вот и надейся на Дурова после этого )
Тревожный клуб
Да, лежит, связаться ни с кем не могу
Дмитрий xzard
поднялся
Олег Вокс
Ольга Щербинина не сестра Кристины Щербининой?
Женя Шепелявый
Это всё из-за возросшей рекламы проциков.
Илюхер XXX
Не заметил
Денис Горелов
Беларусь. Как работал, так и работает.
Сергей Р.
Телеграм? Кто-то еще пользуется этой помойкой?
Необычный блик
Обновлено в 14:10 Работа Telegram возобновилась.
У меня как раз именно в это время он и перестал работать, возобновился через 15 минут