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Ольга Щербинина
3098

В работе Telegram произошёл сбой Материал редакции

Жалобы поступали из России, Белоруссии и ряда европейских стран.

25 сентября в работе Telegram произошёл сбой, об этом свидетельствуют жалобы в соцсетях и данные Downdetector.

Обновлено в 14:10 Работа Telegram возобновилась.

Среди отмеченных неполадок — невозможность подключиться к мессенджеру (72%) и трудности с отправкой сообщений (27%).

rubber duckie⭐️ @my_jammm
поднимите кто-нибудь телеграм плизззззз у меня в нем вся работа https://t.co/dM8tYluu0v
РБ головного мозга @belamova
Телеграм заболел много у кого, не переживайте. https://t.co/AtUtH4fAT5
анатолий ноготочки💅 @A_Kapustin
телеграм упал((((((((((

(скиньте нюдсы)
Д*ша М*лк @DariaMilk
телеграм F
lehadodi @LolKekPep
Телеграм держи https://t.co/aQpi15n4yV
Леша Абанин @aban_in
ну штош. пойдемте в мессенджере фейсбука общаться https://t.co/zGSJwunYFi
Михаил Кафанов @AveMisha
САМАЯ МАСШТАБНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ИСТОРИИ TELEGRAM УЖЕ НАЧАЛАСЬ
Ñ. ‡ ŠH. @luxurybitches
сломался телеграм или + одна новая отмазка «почему ты мне не пишешь»
Генси 🚀 @fcuktv
Телеграм прилёг, прилягу и я.
Зянон (другi) @zmiecer
Дуров, верни телеграм

#новости #telegram

Спасибо за наводку Ni Ck
Ольга Щербинина PLUS
+42 158
но есть и хорошие новости?
3
10
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29 комментариев
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Eugene Brazgin

7

Похоже на учения по изоляции рунета

Из других стран тоже лежит)

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Рыжий

Eugene
10

Ну так на вентилятор набросить нужно. Просто так он что-ли свои 4к плюсов получил

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Yury Grinev

Рыжий
3

И еще ноунеймов из твиттера повставляли.

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YeezySpace

Eugene
2

Границы Рунета нигде не заканчиваются (с) Путин

Ответить

Eugene Brazgin

YeezySpace
0

Это просто кто-то уже не видит границ

Ответить

Роман Андронов

4

Кто-то задеплоил в пятницу. Ничему вас жизнь не учит. Зато победители олимпиад.

Ответить

Гибкий Валера

2

Похоже на учения по изоляции телеграма.
Из других стран тоже лежит.

Ответить

Oldfag TV

2

Каких других сервисов?

Ответить

Мутный украинец

Oldfag
0

База ГИБДД и зарплатный проект альфы тоже лежат

Ответить

Великий Даниль

2

Белоруссии

Беларуси, я сегодня на вахте

Ответить

Макс Каширов

1

Сообщения, вроде доходят, но постоянно висит "Соединение" и в некоторых каналах не подгружаются картинки.

Ответить

Гибкий Валера

Макс
1

Выключите и включите

Ответить

Макс Каширов

Гибкий
0

Спасибо, заработало, вроде

Ответить

Dima Ivanov

1

Вроде все, отлагала

Ответить

Андрей Галицкий

1

Дуров - всё

Ответить

Игнат Теремов

1

"Жалобы поступали из России, Белоруссии и ряда европейских стран". Жалобная книга телеграм выглядит так.

Ответить

Евстафий Селюк

0

хз, все стабильно, yota

Ответить

Великий Даниль

0

в РБ лежит тоже

Ответить

kinkysweets

0

В других странах тоже лежит

Ответить

Alexey Novikov

0

https://downdetector.ru/ne-rabotaet/telegram/karta/

Обзор сбоев
Карта простоев в Telegram с текущими проблемами и временем простоя.
downdetector.ru
Ответить

Материальный кубок

0

Боты навернулись.
Краш-аналитика взбесилась
Вот и надейся на Дурова после этого )

Ответить

Тревожный клуб

0

Да, лежит, связаться ни с кем не могу

Ответить

Дмитрий xzard

0

поднялся

Ответить

Олег Вокс

0

Ольга Щербинина не сестра Кристины Щербининой?

Ответить

Женя Шепелявый

0

Это всё из-за возросшей рекламы проциков.

Ответить

Илюхер XXX

0

Не заметил

Ответить

Денис Горелов

0

Беларусь. Как работал, так и работает.

Ответить

Сергей Р.

0

Телеграм? Кто-то еще пользуется этой помойкой?

Ответить

Необычный блик

0

 Обновлено в 14:10 Работа Telegram возобновилась.

У меня как раз именно в это время он и перестал работать, возобновился через 15 минут

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