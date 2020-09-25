Выгоду от работы NASA получил каждый штат США.

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NASA впервые в своей истории рассказало о влиянии на экономику США. За 2019 год агентство обеспечило 312 тысяч рабочих мест и принесло экономике страны 64 миллиарда долларов, в том числе 7 миллиардов долларов налогами. Об этом говорится в исследовании на сайте NASA.

В агентство вкладывают лишь 0,5% годового федерального бюджета, но оно генерирует существенную отдачу, пояснил глава NASA Джим Брайденстайн. По его словам, агентство формирует индустрии, которые определят будущее и поддерживает «десятки тысяч рабочих мест в Америке».

Исследование подтверждает то, что мы и так давно знали: инвестиции налогоплательщиков в американскую космическую программу возвращаются с огромной прибылью и укрепляют нацию сразу в нескольких направлениях — усиливают экономику, подпитывают достижения в науке и технологиях и улучшают жизнь людей. Джим Брайденстайн директор NASA

По данным NASA, за 2019 год программа исследований полётов на Луну и Марс принесла экономике США 14 миллиардов долларов и обеспечила 69 тысяч рабочих мест по всей стране. Каждый американский штат получил экономические выгоды от работы агентства, но 43 штата принесли американцам более 10 миллиардов долларов экономической отдачи.

К 2021 году в NASA ожидают удвоения экономического эффекта от марсианской и лунной программ — они принесут 44% от общего влияния агентства на экономику. В NASA также рассказали о более 700 активных международных соглашений по научным исследованиям и влиянии на жизнь простых американцев.

В виде побочных технологий агентство выпустило более двух тысяч проектов с 1976 года. Среди них и аппарат для вентиляции лёгких, который инженеры лаборатории реактивного движения NASA разработали в рекордные 37 дней для помощи в борьбе с пандемией коронавируса и бесплатно передали чертежи производителям.