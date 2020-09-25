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Дамир Камалетдинов
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NASA впервые отчиталось о влиянии на экономику США: агентство принесло $64 млрд долларов за 2019 год Материал редакции

Выгоду от работы NASA получил каждый штат США.

16 комментариев
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NASA впервые в своей истории рассказало о влиянии на экономику США. За 2019 год агентство обеспечило 312 тысяч рабочих мест и принесло экономике страны 64 миллиарда долларов, в том числе 7 миллиардов долларов налогами. Об этом говорится в исследовании на сайте NASA.

В агентство вкладывают лишь 0,5% годового федерального бюджета, но оно генерирует существенную отдачу, пояснил глава NASA Джим Брайденстайн. По его словам, агентство формирует индустрии, которые определят будущее и поддерживает «десятки тысяч рабочих мест в Америке».

Исследование подтверждает то, что мы и так давно знали: инвестиции налогоплательщиков в американскую космическую программу возвращаются с огромной прибылью и укрепляют нацию сразу в нескольких направлениях — усиливают экономику, подпитывают достижения в науке и технологиях и улучшают жизнь людей.

Джим Брайденстайн
директор NASA

По данным NASA, за 2019 год программа исследований полётов на Луну и Марс принесла экономике США 14 миллиардов долларов и обеспечила 69 тысяч рабочих мест по всей стране. Каждый американский штат получил экономические выгоды от работы агентства, но 43 штата принесли американцам более 10 миллиардов долларов экономической отдачи.

К 2021 году в NASA ожидают удвоения экономического эффекта от марсианской и лунной программ — они принесут 44% от общего влияния агентства на экономику. В NASA также рассказали о более 700 активных международных соглашений по научным исследованиям и влиянии на жизнь простых американцев.

В виде побочных технологий агентство выпустило более двух тысяч проектов с 1976 года. Среди них и аппарат для вентиляции лёгких, который инженеры лаборатории реактивного движения NASA разработали в рекордные 37 дней для помощи в борьбе с пандемией коронавируса и бесплатно передали чертежи производителям.

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#новости #космос #nasa #сша

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16 комментариев
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Разноцветный меч

23

Роскосмос впервые отчитался о влиянии на Россию: его запуски и освящение ракет обеспечили пёрлами и мемами российский интернет на годы вперёд.

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Разноцветный меч

Разноцветный
1

А так же обеспечили рост продаж батутов.

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# realfiddy

Разноцветный
0

ээЭТО РоссииИИЯ!

(с) Пиздавольфович

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Частый томагавк_два

Разноцветный
0

Агенство унесло $100 млрд только за эту неделю.

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Aleks First

Частый
0

Подробнее

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Сексуальный самолет

10

Жалкие цифры на фоне роскосмоса 

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Знакомый череп

Сексуальный
0

есть ли аналоги в Казахстане?

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Сексуальный самолет

Знакомый
1

Да, Роскосмос как компания полностью зависит от Казахстана

Ответить

Знакомый череп

Сексуальный
1

абсолютли

Ответить

несу разные вещи

6
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Shenmue

1

А у нас Робозин отчитался сколько лярдов ему принес RuSpace

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Антон Пострунин

–2

 агентство принесло $64 млрд долларов

Забрало и принесло обратно, вот молодцы, как бы мы без них жили.
P.S. НАСА молодцы, но это какое-то подлизывание налоговой системе, рассчитанное только на самых глупых.

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Юрий Гаврилов

Антон
1

Может, мы вас не совсем поняли.
Но с учётом бюджета NASA в 20 млрд, 60 млрд дополнительной прибыли выглядит как хороший ROI.

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Личной меч

0
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# realfiddy

0

NASA 🇺🇦

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Igor Elfimov

0

а что там у Роскосмоса?

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