«Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности».

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Мэр Ялты Иван Имгрунт уволил своего заместителя, бывшего белорусского чиновника Михаила Загорцева, который в августе поддержал протесты в стране. Об этом Имгрунт написал у себя в фейсбуке.

«Уважаемые ялтинцы, по итогам проведённой проверки по размещенному видеоматериалу с участием Загорцева М.Г., по факту поддержки оппозиции Белоруссии, принято решение об освобождении должности заместителя главы администрации города Ялта», — сказано в сообщении чиновника.

«Его высказывания не совместимы с пребыванием на этой должности», — отметил мэр в беседе с агентством «Крыминформ». Загорцева назначили на должность 21 сентября, он должен был курировать ЖКХ и транспорт.

22 сентября Tut.by опубликовал видеообращение Загорцева, в котором он поддержал протестующих и высказался о возможном «русском следе». «Здесь много разговоров о российском следе. Сложно поверить, мы до сих пор не можем поверить, что наши белорусы могут так издеваться над детьми и женщинами. Но если это россияне [...] если они придут не с добрыми намерениями, мы любим россиян, но если они придут, 1941–1945 год. Поверьте, встанет каждый белорус. Мы этого больше не допустим никогда»,— сказал Загорцев.

Местные жители потребовали от властей и правоохранительных органов отреагировать на заявления нового чиновника. 23 сентября Имгрунт заявил, что резкие слова его подчиненного в адрес России связаны с сильным стрессом из-за с происходящих на родине событий. По словам мэра, проверочные мероприятия, которые должны проводить перед назначением госслужащих, не выявили никаких нарушений.

Сам Загорцев признался, что не предполагал, что видео с его выступлением окажется в интернете и привлечёт столько внимания. «Это обращение было сделано в августе после некоторых событий и было сделано на эмоциях. И притом оно не выкладывалось, а передавалось... Никаких комментариев я сейчас не даю. Это было, когда я жил в Белоруссии», — сказал он.

Загорцев в 2011-2020 годах возглавлял Смолевичский районный исполнительный комитет в Минской области. Чиновник покинул свой пост в марте.