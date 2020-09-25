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Артём Мазанов
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Счётная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности из-за роста бедности Материал редакции

Уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на процент.

22 комментария
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Инфографика Счётной палаты

Счётная палата заявила об угрозе выполнения национальной цели по снижению бедности из-за роста бедности. Об этом говорится в экономическом мониторинге ведомства.

Аудиторы выяснили, что в России уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на процент — с 12,5% в первом квартале до 13,5%. «Это создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута», — считают в Счётной палате.

Согласно подсчётам экспертов НИУ ВШЭ, действия по поддержке населения в период ограничительных мер позволили компенсировать около 50% потенциального прироста бедности во втором квартале 2020 года.

Счётная палата

Счётная палата заявила, что из-за роста бедности основной задачей правительства должен стать не стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а «выход на траекторию уверенного снижения». Аудиторы считают, что при сохранении благоприятных тенденций в экономике доля бедного населения по итогам года, вероятно, останется в пределах 13-13,5%.

Национальные цели развития России до 2030 года 21 июля определил Владимир Путин: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет и снижение уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом. Этим указом президент сдвинул цель снизить бедность вдвое на шесть лет — с 2024 года до 2030 года.

#новости

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22 комментария
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Евгений Клочков

13

Так надо с бедных брать дополнительный налог, чтобы бедным быть было невыгодно

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Elwuts

Евгений
0

Ты был бы гениальным политиком)

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Сергей Королевский

Евгений
0

Уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на процент

Зато соседнему диктатору помогли на 1,5 млрд дол. Славься великий путин!!11!

Ответить

Dra

Сергей
0

Ну гражданам, которые сами идут за него голосовать, и поделом.

Ответить

Nikita Zubkov

3

Вы хотели написать «угрозе невыполнения»?

Ответить

Nikita Zubkov

Nikita
2

Так лучше :)

Ответить

Алла Кошелева

1

Ребята, поставьте мне плюсы, чтобы я смогла опубликовать важную информацию. Вопрос жизненный. Кто в курсе, поддержите. Не знаю сколько нужно кармы для написания поста. 

Ответить

Сергей Васильев

Алла
0

Голодаешь?

Ответить

Dra

Алла
0

На онлифанс есть страничка у тебя?

Ответить

Натуральный звук

3

странный заголовок. причина невозможности снижения - рост...

Ответить

Артём Мазанов

Натуральный
1

Да, косяк. Поменял

Ответить

Azat Khalilov

2

Непонятно чего они разволновались, всего-то надо поменять методику расчета порога бедности и цель будет выполнена. Не в первой же

Ответить

Грузинский корабль

2

Счётная палата заявила об угрозе выполнения национальной цели по снижению бедности из-за роста бедности.

Ответить

Aleksandr Bajev

1

В следующей серии:
Счётная палата заявила об угрозе выполнения национальной цели по повышению ожидаемой продолжительности жизни из-за роста смертности. 

Ответить

Shenmue

1
Ответить

Litnikov Danil

0

В 2012 методику поменяли?

Ответить

Ze Katze

0

По 0.3 отнимали последние годы в графике.
Теперь что, не отнимут? Все и так понимают что это художество, а не объективные данные 

Ответить

Показательный мангал

0

Кого можно считать бедным, по каким показателям? Не опираясь на определение бедности по меркам государства.

Ответить

Сергей Васильев

0

Счётная палата заявила об угрозе выполнения национальной цели по снижению бедности из-за роста бедности.

Сергей Звезда был в ярости когда прочитал это.

Ответить

Alex Nevi

0

Россияне

Ответить

Илюхер XXX

0

да какая разница, главное поручить и продекларировать

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Кислотный Мьюзик

0

«У нас не получилось, потому что мы не смогли. Теперь мы только будем стараться, чтобы получилось смочь»

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