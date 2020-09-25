Уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на процент.

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Инфографика Счётной палаты

Счётная палата заявила об угрозе выполнения национальной цели по снижению бедности из-за роста бедности. Об этом говорится в экономическом мониторинге ведомства.

Аудиторы выяснили, что в России уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на процент — с 12,5% в первом квартале до 13,5%. «Это создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута», — считают в Счётной палате.

Согласно подсчётам экспертов НИУ ВШЭ, действия по поддержке населения в период ограничительных мер позволили компенсировать около 50% потенциального прироста бедности во втором квартале 2020 года. Счётная палата

Счётная палата заявила, что из-за роста бедности основной задачей правительства должен стать не стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а «выход на траекторию уверенного снижения». Аудиторы считают, что при сохранении благоприятных тенденций в экономике доля бедного населения по итогам года, вероятно, останется в пределах 13-13,5%.

Национальные цели развития России до 2030 года 21 июля определил Владимир Путин: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет и снижение уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом. Этим указом президент сдвинул цель снизить бедность вдвое на шесть лет — с 2024 года до 2030 года.