Счётная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности из-за роста бедности Материал редакции
Уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на процент.
Счётная палата заявила об угрозе выполнения национальной цели по снижению бедности из-за роста бедности. Об этом говорится в экономическом мониторинге ведомства.
Аудиторы выяснили, что в России уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на процент — с 12,5% в первом квартале до 13,5%. «Это создало риск того, что национальная цель по снижению бедности в два раза к 2030 году может быть не достигнута», — считают в Счётной палате.
Счётная палата заявила, что из-за роста бедности основной задачей правительства должен стать не стать не возврат к докризисным показателям уровня бедности, а «выход на траекторию уверенного снижения». Аудиторы считают, что при сохранении благоприятных тенденций в экономике доля бедного населения по итогам года, вероятно, останется в пределах 13-13,5%.
Национальные цели развития России до 2030 года 21 июля определил Владимир Путин: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет и снижение уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом. Этим указом президент сдвинул цель снизить бедность вдвое на шесть лет — с 2024 года до 2030 года.
Так надо с бедных брать дополнительный налог, чтобы бедным быть было невыгодно
Уровень бедности во втором квартале 2020 года вырос на процент
Зато соседнему диктатору помогли на 1,5 млрд дол. Славься великий путин!!11!
Вы хотели написать «угрозе невыполнения»?
Ребята, поставьте мне плюсы, чтобы я смогла опубликовать важную информацию. Вопрос жизненный. Кто в курсе, поддержите. Не знаю сколько нужно кармы для написания поста.
Непонятно чего они разволновались, всего-то надо поменять методику расчета порога бедности и цель будет выполнена. Не в первой же
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Счётная палата заявила об угрозе выполнения национальной цели по повышению ожидаемой продолжительности жизни из-за роста смертности.
По 0.3 отнимали последние годы в графике.
Теперь что, не отнимут? Все и так понимают что это художество, а не объективные данные
Счётная палата заявила об угрозе выполнения национальной цели по снижению бедности из-за роста бедности.
Сергей Звезда был в ярости когда прочитал это.
«У нас не получилось, потому что мы не смогли. Теперь мы только будем стараться, чтобы получилось смочь»