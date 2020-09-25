Это был очередной фейковый уход с рынка, пояснили в ведомстве.

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Сеть ювелирных магазинов Sunlight оштрафовали на 400 тысяч рублей за рассылку сообщений о закрытии, сообщается на сайте УФАС по Волгоградской области.

Ведомство признало компанию виновной в нарушении части 1 статьи 14.3 кодекса об административных правонарушениях. ФАС начала проверку Sunlight после жалобы женщины, которой в марте 2020 года пришло сообщение с текстом: «Уходим с рынка! Раздаём украшения бесплатно (1 шт в руки) Остальное до -80».

Как мы и обещали, на этот раз компании не удалось избежать административной ответственности. Выбирая между краткосрочным эффектом и имиджевыми потерями, компания, видимо, выбрала краткосрочный эффект, это её право. Ирина Никуйко Заместитель руководителя УФАС по Волгоградской области

Антимонопольная служба отметила, что это не первый случай «закрытия» магазинов: в 2019 году в Волгограде ювелирной сети уже выносили предупреждение о распространении недостоверной рекламы. В том же году сеть штрафовали в Омске и Новосибирске.

Тем не менее жалобы на очередное закрытие Sunlight продолжают поступать, указала антимонопольная служба, но теперь их будут перенаправлять в УФАС по Челябинской области — её наделили полномочиями рассматривать сообщения о рекламе ювелирной сети.