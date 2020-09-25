ФАС в Волгограде оштрафовала ювелирную сеть Sunlight на 400 тысяч рублей за рассылку сообщений о закрытии Материал редакции
Это был очередной фейковый уход с рынка, пояснили в ведомстве.
Сеть ювелирных магазинов Sunlight оштрафовали на 400 тысяч рублей за рассылку сообщений о закрытии, сообщается на сайте УФАС по Волгоградской области.
Ведомство признало компанию виновной в нарушении части 1 статьи 14.3 кодекса об административных правонарушениях. ФАС начала проверку Sunlight после жалобы женщины, которой в марте 2020 года пришло сообщение с текстом: «Уходим с рынка! Раздаём украшения бесплатно (1 шт в руки) Остальное до -80».
Антимонопольная служба отметила, что это не первый случай «закрытия» магазинов: в 2019 году в Волгограде ювелирной сети уже выносили предупреждение о распространении недостоверной рекламы. В том же году сеть штрафовали в Омске и Новосибирске.
Тем не менее жалобы на очередное закрытие Sunlight продолжают поступать, указала антимонопольная служба, но теперь их будут перенаправлять в УФАС по Челябинской области — её наделили полномочиями рассматривать сообщения о рекламе ювелирной сети.
Как указывал «Коммерсантъ», такие рассылки позволяют повысить спрос к товарам, а магазины при этом продолжают работать. Цены же во время «ликвидации» сопоставимы с обычной распродажей старых коллекций, писало издание.
После такого реально можно закрыться.
400к для ювелирки вообще не деньги же.
Ага, именно по этому они устраивали эти "грязные" акции с закрытием.
Частый томагавк_два
Прибыль с этих акций в разы больше такого штрафа.
На выходных в этом санлайте народа битком - и насрать на всякие соцдистанции
Да, именно потому, что прибыль от такой акции гораздо выше, чем потенциальный штраф.
У людей, которые покупают что-то в этой шарашкиной конторе, похоже, уважения к себе ещё меньше, чем у тех, что там работают.
И по делом! Вообще если так рекламировали и не закрылись нужно штрафовать очень сильно - как минимум на половину стоимости компании, чтоб не повадно было!😡
ха-ха, смс рассылка это цветочки, с недавних пор они начали звонить