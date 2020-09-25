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Алексей Боржонов
2003

ФАС в Волгограде оштрафовала ювелирную сеть Sunlight на 400 тысяч рублей за рассылку сообщений о закрытии Материал редакции

Это был очередной фейковый уход с рынка, пояснили в ведомстве.

15 комментариев
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Сеть ювелирных магазинов Sunlight оштрафовали на 400 тысяч рублей за рассылку сообщений о закрытии, сообщается на сайте УФАС по Волгоградской области.

Ведомство признало компанию виновной в нарушении части 1 статьи 14.3 кодекса об административных правонарушениях. ФАС начала проверку Sunlight после жалобы женщины, которой в марте 2020 года пришло сообщение с текстом: «Уходим с рынка! Раздаём украшения бесплатно (1 шт в руки) Остальное до -80».

Как мы и обещали, на этот раз компании не удалось избежать административной ответственности. Выбирая между краткосрочным эффектом и имиджевыми потерями, компания, видимо, выбрала краткосрочный эффект, это её право.

Ирина Никуйко
Заместитель руководителя УФАС по Волгоградской области

Антимонопольная служба отметила, что это не первый случай «закрытия» магазинов: в 2019 году в Волгограде ювелирной сети уже выносили предупреждение о распространении недостоверной рекламы. В том же году сеть штрафовали в Омске и Новосибирске.

Тем не менее жалобы на очередное закрытие Sunlight продолжают поступать, указала антимонопольная служба, но теперь их будут перенаправлять в УФАС по Челябинской области — её наделили полномочиями рассматривать сообщения о рекламе ювелирной сети.

Как указывал «Коммерсантъ», такие рассылки позволяют повысить спрос к товарам, а магазины при этом продолжают работать. Цены же во время «ликвидации» сопоставимы с обычной распродажей старых коллекций, писало издание.

#новости #реклама

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15 комментариев
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Денис Савчук

12

После такого реально можно закрыться.

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Alexander Pankov

Денис
5

400к для ювелирки вообще не деньги же.

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Денис Савчук

Alexander
0

Ага, именно по этому они устраивали эти "грязные" акции с закрытием. 

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Частый томагавк_два

Денис
0

Прибыль с этих акций в разы больше такого штрафа.
На выходных в этом санлайте народа битком - и насрать на всякие соцдистанции

Ответить

Alexander Pankov

Денис
0

Да, именно потому, что прибыль от такой акции гораздо выше, чем потенциальный штраф.

Ответить

Глеб Горохов

11

400 тысяч для них хуйня, конечно, но хоть что-то

Ответить

Miracle Movies

10
Ответить

Artem Gruzdev

4

Оштрафовали бы на 40 миллиардов, чтобы закрылись.

Ответить

Рог Кирилл

2

Ну наконец-то!

Ответить

Вадим Зельдин

2

У людей, которые покупают что-то в этой шарашкиной конторе, похоже, уважения к себе ещё меньше, чем у тех, что там работают.

Ответить

Кеша Шушпанов

0

Почему только в Волгограде?

Ответить

Alex Nevi

0

И по делом! Вообще если так рекламировали и не закрылись нужно штрафовать очень сильно - как минимум на половину стоимости компании, чтоб не повадно было!😡

Ответить

Леонид Федотов

0

ха-ха, смс рассылка это цветочки, с недавних пор они начали звонить

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Sloy Pyli

Леонид
0

Недавних?

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Катерина Лединская

0

Тру каллер поможет от спама

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