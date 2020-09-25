Владельцы кинотеатров заявили, что ещё одного карантина отрасль не переживёт.

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Российские кинотеатры начали готовиться к повторному закрытию из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом РБК рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

В эту ассоциацию входит в том числе Объединённая сеть кинотеатров («Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко»), а также кинотеатры «Пять звёзд», «Премьер зал» и другие. Березин рассказал, что компании начали заключать с персоналом краткосрочные контракты, где прописаны особые условия на случай нового карантина и приостановки деятельности. Они также начали выплачивать отложенные до осени обязательства по кредитам.

Березин считает, что повторое закрытие кинотеатров приведёт к ситуации середины 1990-х годов, когда советские кинозалы закрылись, а новые ещё не появились. Он также рассказал, что существенную государственную поддержку кинотеатры так и не получили: льготами смогли воспользоваться не больше четверти из них.

Вторая волна коронавируса, очевидно, добьёт отрасль — ещё одного карантина кинотеатры не переживут. Олег Березин председатель Ассоциации владельцев кинотеатров

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