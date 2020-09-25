Российские кинотеатры начали готовиться к повторному закрытию из-за роста числа заболевших коронавирусом Материал редакции
Владельцы кинотеатров заявили, что ещё одного карантина отрасль не переживёт.
Российские кинотеатры начали готовиться к повторному закрытию из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом РБК рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
В эту ассоциацию входит в том числе Объединённая сеть кинотеатров («Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко»), а также кинотеатры «Пять звёзд», «Премьер зал» и другие. Березин рассказал, что компании начали заключать с персоналом краткосрочные контракты, где прописаны особые условия на случай нового карантина и приостановки деятельности. Они также начали выплачивать отложенные до осени обязательства по кредитам.
Березин считает, что повторое закрытие кинотеатров приведёт к ситуации середины 1990-х годов, когда советские кинозалы закрылись, а новые ещё не появились. Он также рассказал, что существенную государственную поддержку кинотеатры так и не получили: льготами смогли воспользоваться не больше четверти из них.
24 сентября Сергей Собянин попросил более пять тысяч московских компаний вернуть часть работников на удалённую работу. На следующий день мэр Москвы рассказал, что власти столицы вернут часть ограничений из-за коронавируса: с 28 сентября пожилым людям будет рекомендовано не покидать дома без необходимости.
Не ходили в кинцо в 2020, нечего и начинать.
Натуральный звук
причем автобусы с метро были битком и в самый разгар вируса, и совершенно мне неясно, чем тогда кино и прочее опаснее
Прошлый химик
Смотря что считать разгаром, апрель и май. Что метро, что автобусы были почти пустые, как и дороги.
Предыдущий кавалер
Тем что автобусы и метро нужны всем - не закроешь, как ни старайся. А на смерть кинотетаров, кафе и прочих частных предприятия массам будет совершенно поебать. Вот наши великие умы за их счёт и создают иллюзию заботы и деятельности.
Жаль, пошел смотреть Нетфликс
А мне понравился кинотеатр для машин, хоть какой-то плюс в череде беспросветного пиздеца...
Кино вообще не мое, последний раз был на джонеуике, ушел через 20 минут. До этого был на выжившем (дикаприо-фетиш), до него на аватаре (сон с ~40 и до конца, со слюнками, да), до него на враггосударстваномер1 (кассель, ну). Короче я в душе не ебу, что вы, экстраверты, получаете такого, что перевешивает домашние кайфы кинопросмотра
newrepublic.com