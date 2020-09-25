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Артём Мазанов
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Российские кинотеатры начали готовиться к повторному закрытию из-за роста числа заболевших коронавирусом Материал редакции

Владельцы кинотеатров заявили, что ещё одного карантина отрасль не переживёт.

13 комментариев
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Российские кинотеатры начали готовиться к повторному закрытию из-за роста числа заболевших коронавирусом. Об этом РБК рассказал председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

В эту ассоциацию входит в том числе Объединённая сеть кинотеатров («Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко»), а также кинотеатры «Пять звёзд», «Премьер зал» и другие. Березин рассказал, что компании начали заключать с персоналом краткосрочные контракты, где прописаны особые условия на случай нового карантина и приостановки деятельности. Они также начали выплачивать отложенные до осени обязательства по кредитам.

Березин считает, что повторое закрытие кинотеатров приведёт к ситуации середины 1990-х годов, когда советские кинозалы закрылись, а новые ещё не появились. Он также рассказал, что существенную государственную поддержку кинотеатры так и не получили: льготами смогли воспользоваться не больше четверти из них.

Вторая волна коронавируса, очевидно, добьёт отрасль — ещё одного карантина кинотеатры не переживут.

Олег Березин
председатель Ассоциации владельцев кинотеатров

24 сентября Сергей Собянин попросил более пять тысяч московских компаний вернуть часть работников на удалённую работу. На следующий день мэр Москвы рассказал, что власти столицы вернут часть ограничений из-за коронавируса: с 28 сентября пожилым людям будет рекомендовано не покидать дома без необходимости.

#новости #кино #карантинвроссии

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13 комментариев
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Dmitry Shiryaev

3

Не ходили в кинцо в 2020, нечего и начинать. 

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Пыльный диод

Dmitry
0

Нет, ты не можешь так писааать. Все любят ходить в кинооо

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Товарный Валера

3

Хоспаде. Автобусы и маршрутки битком, и маски максимум у 10%. Ну к чему эта показуха. Кто боится, тот всё равно не пойдёт в места массового скопления людей.

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Натуральный звук

Товарный
0

причем автобусы с метро были битком и в самый разгар вируса, и совершенно мне неясно, чем тогда кино и прочее опаснее

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Прошлый химик

Натуральный
0

Смотря что считать разгаром, апрель и май. Что метро, что автобусы были почти пустые, как и дороги.

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Предыдущий кавалер

Натуральный
0

Тем что автобусы и метро нужны всем - не закроешь, как ни старайся. А на смерть кинотетаров, кафе и прочих частных предприятия массам будет совершенно поебать. Вот наши великие умы за их счёт и создают иллюзию заботы и деятельности.

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Aleksej Fedko

1

Жаль, пошел смотреть Нетфликс

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Крепкий стоячок

Aleksej
0

торренты*

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Крепкий стоячок

–1

Не впервой российским властителям добивать отрасли.

Ответить

Кисель Имбиревич

0

Когда вирус в нужную сторону воевать уже начнет ну ебана

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Грузинский корабль

0

Пускай вебкамеры ставят и тоже переходят на удалёнку.

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foobaredbaz

0

А мне понравился кинотеатр для машин, хоть какой-то плюс в череде беспросветного пиздеца...

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Илья Щ

–1

Кино вообще не мое, последний раз был на джонеуике, ушел через 20 минут. До этого был на выжившем (дикаприо-фетиш), до него на аватаре (сон с ~40 и до конца, со слюнками, да), до него на враггосударстваномер1 (кассель, ну). Короче я в душе не ебу, что вы, экстраверты, получаете такого, что перевешивает домашние кайфы кинопросмотра

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