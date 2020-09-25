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Артём Мазанов
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Под Харьковом разбился военный самолёт Ан-26 с курсантами. На борту находились 28 человек, 22 погибли Материал редакции

Самолёт разбился при заходе на посадку.

160 комментариев
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В Харьковской области на Украине разбился самолёт. Об этом сообщили очевидцы, опубликовав видео с упавшим самолётом в соцсетях. Изначально об этом сообщило издание «Страна». Журналисты рассказали, что разбился военно-транспортный Ан-26 при заходе на посадку.

Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу Ан-26. Там сообщили, что самолёт с курсантами на борту разбился при заходе на посадку, есть погибшие и травмированные. Губернатор области рассказал, что есть выжившие. В Гражданском воздушном патруле Харьковской области рассказали 057.ua, что самолёт просто «вошёл» в землю.

МВД заявило, что на борту самолёта находились 24 человека, из них пять 5 членов экипажа, остальные — курсанты. 20 человек погибли, двое находятся в тяжёлом состоянии — их доставили в больницу с ожогами тела 90%. Позже в государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что число погибших увеличилось до 22. По уточнённым данным, на борту находились 28 человек, судьба четверых ещё неизвестна.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал 26 сентября приехать на место катастрофы. По факту крушения создадут специальную комиссию.

#новости #происшествия

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160 комментариев
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Милицейский блик

26

опять страна юа, ну вы говноеды чтоли? еще и "на" украине пишете. @Артём Мазанов  это чо редакционная политика?

Ответить

Артём Мазанов

Милицейский
14

Писать «на» — редакционная политика уже довольно долго

Ответить

Неопределенный спрей

Артём
21

И продолжайте так писать дальше. Нечего подстраиваться под страдальцев.

Ответить

Милицейский блик

Неопределенный
–5

тебя спросить забыли

Ответить

Eugene Gultyaev

Милицейский
13

Ну тебя же забыли

Ответить

Милицейский блик

Eugene
–4

а ты кто?

Ответить

Eugene Gultyaev

Милицей…
0

Трещишь по швам

Ответить

Неопределенный спрей

Милицейский
0

Будешь спрашивать, наукраинец. Бгг.

Ответить

Милицейский блик

Неопред…
–3

ща вот тебе прикрутят поток евриков, еще гимн украины будешь исполнять

Ответить

Неопределенный

Милицей…
0

Хочешь чтобы я умер с голоду?

Ответить

Кавказский вентилятор

Артём
0

Так странно смотрится... как и белоруссия. После того, как несколько лет употребляешь «в» и Беларусь, другие формы кажутся устаревшими

Ответить

Милицейский блик

Кавказский
–2

тж еще по привычке союз нерушимых республик свободных исполняет в полночь. типа слоу. </irony>

Ответить

Упоротый Голубь

Милицейский
1

Въебал тебе минус за закрытие тега, который не был открыт. 

Ответить

Кавказский вентилятор

Милицейский
–2

На Украине я воспринимаю проще, чем Белоруссия. Это вообще какой-то анахронизм. Хрен выговоришь, много лишних букв.

Ответить

Al

Кавказский
0

Ну так есть две формы. Я же не пишу, какого хуя украинцы пишут Росія. хотя большинство понимает русский. 

Ответить

Кавказский вентилятор

Al
0

В русском нет такой формы

Ответить

Al

Кавказс…
0

Всмысле нет? Ты о чем? 

Ответить

Милицейский блик

Артём
0

у медузы тоже есть редполитика которая отдает на откуп автору написание, на тж не так?

Ответить

Милицейский блик

Милицейский
0

у вас звезда чтоли ствол у виска держит?

Ответить

Милицейский блик

Милицейский
0

моргни если это так

Ответить

Сексуальный

Милицей…
0

Да

Ответить

Артём Мазанов

Милицейский
0

На TJ общая политика, а не "каждый решает сам". 

Ответить

Taktischer Corgi

Артём
0

редакционная политика

Ответить

Цветной Гоша

Милицейский
9

Иванов, млин, в этом самолете люди так то.
А все что тебя волнует - это в\на...
И это точно писец.

Ответить

thekitakun

Цветной
9

Главное что в самолёте, а не на самолете

Ответить

Милицейский блик

Цветной
0

я повлиять на новость никак не могу от слова совсем. от моих комментариев люди не умрут и не оживут. а требовать от меня чтоб я напоказ со свечкой бегал типо скорблю - тупо. грусть и скорбь не требуют публичности.

Ответить

Цветной Гоша

Милицейский
0

Ну и срач устраивать на полсотни строк минимум тоже не дело в такой ситуации.

Ответить

Милицейский блик

Цветной
1

тж сделан из срачей

Ответить

Цветной Гоша

Милицей…
1

А при чем здесь тж?
Речь о твоей реакции на трагедию так то...
Это что повод для срача?

Ответить

Георгий Рудченко

Милицейский
0

грусть и скорбь не требуют публичности.

как и кретинизм

Ответить

Abram Dikoy

Милицейский
–6

А чем плохо? Они хуевое сми? Если да, то на самом деле самолет не упал? 

Ответить

Милицейский блик

Abram
9

они пригожинские бабки отрабатывают, да хуевое сми. пользуйтесь УНИАН
https://www.unian.net/incidents/pod-harkovom-upal-voennyy-samolet-an-26-chto-sluchilos-v-chugueve-novosti-harkova-11160503.html

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Милицейский
0

А хуле ты указываешь кому чем пользоваться, совсем охуел? 

Ответить

Милицейский блик

Дмитрий
4

а ты кто дядя? лахтопидор чтоле?

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Милицей…
–3

А ты кто? Схуяли вот все должны твое мнение принять к сведению и метнуться исполнять? 

Ответить

Милицейский блик

Дмитрий
2

лол июльский подснежник без статей с 500 комментами меня еще поучать будет. иди проспись.

Ответить

Zero-one-one

Милицей…
7

Ряяя. Везде боты

Ответить

Милицейский блик

Zero-on…
1

твинки запрещены правилами сайта.

Ответить

Zero-one-one

Милицей…
0

А это и не мой твинк

Ответить

Милицейский блик

Zero-on…
0

значит не жалко

Ответить

Zero-one-one

Милицей…
0

Надо спросить у Орлова

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Милицей…
–1

А ты иди подрочи на очередную тянучку.

Ответить

Кавказский вентилятор

Дмитрий
0

@Кто это

Ответить

Кто это

Кавказс…
0

Я не знаю других имен Дмитрий Дмитриев

Ответить

Пыльный диод

Милицейский
0

это же коломойского

Ответить

Милицейский блик

Пыльный
0

ахметова

Ответить

Пыльный диод

Милицей…
4

Украинское независимое информационное агентство новостей (сокращённо УНИАН, укр. Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин) — информационное агентство, работающее на рынке Украины с 1993 года. УНИАН входит в медиахолдинг И. В. Коломойского[1].

Ответить

Zero-one-one

Пыльный
1

Как у вас много олигархов. Ахме товы, Коломойские, Порошенки всякие

Ответить

Пыльный диод

Zero-on…
3

у вас не меньше

Ответить

Сексуальный

Пыльный
1

Но нищая олигархическая дыра всё равно Украина.

Ответить

Пыльный диод

Сексуал…
0

привет, как дела?

Ответить

Сексуальный

Пыльный
3

Это байт на иванова. Почему он рвётся, когда я называю Украину нищей олигархической дырой? Это ведь правда

Ответить

Пыльный диод

Сексуал…
1

:(

Ответить

Zero-one-one

Пыльный
0

))) 

Ответить

Пыльный диод

Zero-on…
0

:((

Ответить

Zero-one-one

Пыльный
0

Ты не в Харькове? 

Ответить

Пыльный диод

Zero-on…
0

Нет. Как твой сосед?

Ответить

Zero-one-one

Пыльный
1

Говно он. Говорил ему что Путин наебал россиян с бесплатными обедами, а он мне начал говорить что коронавирус вот, много денег потратили на здравоохранение  и вот из-за этого Пу не сдержал обещание

Ответить

Пыльный диод

Zero-on…
1

включи гимн Украины

Ответить

Zero-one-one

Пыльный
0

Он мэня зарэжет

Ответить

Пыльный диод

Zero-on…
1
Ответить

Zero-one-one

Пыльный
1

Он не реагирует. Ему пофиг

Ответить

Пыльный диод

Zero-on…
1

сними штаны

Ответить

Zero-one-one

Пыльный
1

КОМЕНДАНТ. СПАСИТЕ

Ответить

Пыльный диод

Zero-on…
1

громче включи

Ответить

Пыльный диод

Zero-on…
1

начни пританцовывать

Ответить

Zero-one-one

Пыльный
1

Ну попробую

Ответить

Zero-one-one

Сексуал…
0

Да. Правда)))

Ответить

Милицейский блик

Сексуал…
0

нур-султан поднимает голову? мне те чо там у казахов поднять? у вас же там вообще жопа. кстати почему не латиницей алло

Ответить

Сексуальный

Милицей…
1

Каково это, жить в стране, которая в три раза беднее деревенского Казахстана? Просто интересно

Ответить

Zero-one-one

Сексуал…
1

Нищие постсовковые страны спорят кто беднее

Ответить

Сексуальный

Zero-on…
1

Было бы о чем спорить. Украина – нищенская страна. Беднее Казахстана, России и Беларуси. Иногда мне даже жалко становиться украинцев. С таким потенциалом так мощно всё просрать. Это надо уметь.

Ответить

Милицейский блик

Сексуал…
1

орлов ты в попытках троллить так жалок, переименую тебя в чынгыз бобров

Ответить

Сексуальный

Милицей…
1

Тут нет троллинга, одни факты. 

Ответить

Милицейский блик

Сексуал…
0

ты даже в казахстан постить перестал, настолько он ниочем

Ответить

Сексуальный

Милицей…
0

Я крайне занятой человек, не могу мониторить каждый пук в России, чтобы сделать русофобский пост на теже

Ответить

Милицейский блик

Сексуал…
0

не оправдывайся, не военкомат, признай просто очевидное, кз обнищал так что стал неинтересен

Ответить

Zero-one-one

Пыльный
1

Я знаю

Ответить

Милицейский блик

Zero-on…
2

еще пинчуки, хорошковские , григоришины

Ответить

Zero-one-one

Милицей…
0

Какие интересные фамилии

Ответить

Пыльный диод

Zero-on…
1

свинарчуки есть

Ответить

Zero-one-one

Пыльный
1

Кек

Ответить

Пыльный диод

Zero-on…
0

поменялись на гладковских

Ответить

Милицейский блик

Пыльный
0

лсдуз стал фяйо

Ответить

Милицейский блик

Пыльный
2

ты прав спутал с трк украина

Ответить

Михаил Варкентин

Милицейский
–2

Шарий.нет, а не вся эту хуета

Ответить

Милицейский блик

Михаил
1

шарий прикормленная собачка

Ответить

Abram Dikoy

Abram
1

украинцы не минусите рряяяя!!! я ж не ебу какое у вас сми норм

Ответить

Пыльный диод

Abram
1

тобі пізда

Ответить

Благодарный кран

Милицейский
3

еще и "на" украине пишете.

А в чем претензия?

Ответить

Милицейский блик

Благодарный
–1

претензия "в"

Ответить

Благодарный кран

Милицейский
0

Что в?

Ответить

Сексуальный самолет

Благодарный
–1

В чем

Ответить

Дмитрий Дмитриев

Милицейский
–4

@Артём Мазанов тут у человека национальную гордость уязвляет "на Украине", срочно помогите ему ее поправить, а то не дай бог кто-то подумает, что Украина не великая страна.

Ответить

Артём Железнов

Милицейский
2

Самолёт разбился, а вы смотрите на то правильно ли внаукраине написано, серьёзно?

Ответить

Сборник комментариев

Милицейский
1

Да чё вы всё в правила русского языка лезете? Это всё равно что говорить что Париж нужно называть не «Париж», а «Пари» потому что так говорят французы. Была это Белоруссия уж много лет и «на» вместе с Украиной звучало и было исключением, своей особенностью. Кофе вон называют иногда в среднем роде, а пошло это от «Кофий» и род у напитка мужской, и так не только у нас, у немцев с артиклем мужского рода употребляется. Значит и у «на», и у «Белоруссии» есть своя история возникновения и чего в это лезть и перетряхивать, какой такой глубокий смысл в этом заложен не очень понятно.

Ответить

thekitakun

Сборник
1

Да чё вы всё в правила русского языка лезете

ЧСВ
С
В

Ответить

Георгий Рудченко

Милицейский
0

еще и "на" украине пишете.

что не так?

Ответить

Dimon Тихонов

–21

Автор, ударься об стену, когда ещё раз будешь писать "НА Украине". Чтобы тебе жилось хорошо НА России.

Ответить

Сексуальный самолет

Dimon
14

@Вахтёр укроботы

Ответить

thekitakun

Dimon
–2

Уебывай с русского языка, веник

Ответить

Милицейский блик

Dimon
0

доллар 78, ты просто пророк

Ответить

Сексуальный самолет

Милицейский
1

Когда Украина перестанет быть нищей дырой??? Уже сколько «властей» сменилось, ничего не помогает...

Ответить

Милицейский блик

Сексуальный
3

@Вахтёр преследование однотипными комментариями

Ответить

Евстафий Селюк

Сексуальный
0

/

Ответить

Сексуальный самолет

Евстафий
0

Антон Иванов

Ответить

Евстафий Селюк

Сексуал…
1

чёт пива въебал, храбрым стал

Ответить

Сексуальный

Евстафий
1

Понимаю!

Ответить

Евстафий Селюк

Сексуал…
1

я передумал

Ответить

Сталинский ключ

8

Пиздеца перед сном мне как раз не хватало...

Ответить

Glan

Сталинский
4

Будешь переживать за людей, которых никогда не знал?

Ответить

Denis Smirnov

Glan
8

Эмпатия, беспощадная ты сука

Ответить

Сексуальный самолет

Denis
1

Психопа́тия (от др.-греч. ψυχή «дух; душа; сознание; характер» + от греч. πάθος «страдание, боль, болезнь») — психопатологический синдром, проявляющийся в виде констелляции таких черт, как бессердечиеruen по отношению к окружающим, сниженная способность к сопереживанию, неспособность к искреннему раскаянию в причинении вреда другим людям, лживость, эгоцентричность и поверхностность эмоциональных реакций

Ответить

Сталинский ключ

Glan
1

Конечно нет, но все равно людей жалко.

Ответить

Личной меч

6

Как в этом котле можно выжить бля?

Ответить

Личной меч

Личной
2

@Дмитрий Орлов почему лайк убрал? ОБЪЯСНЯЙСЯ !1111111

Ответить

Андрей Когут

Личной
0

От слова котел сработал триггер с задержкой 

Ответить

thekitakun

Личной
1

Опыт котлов имеется

Ответить

Предыдущий кавалер

4

Заебись потренились.

Ответить

Abram Dikoy

5

Мдэмс, полыхает так что врядли кто то выжил, соболезную

Ответить

Вова А.

3

это действительно печально.

Ответить

Твердый Валера

0

Пиздец. Надеюсь все выжили

Ответить

Василий Герасимов

Твердый
7

Ага, в адском пламени

Ответить

Прекрасный инструмент

Василий
1

Администрация области уже сообщила, что есть как погибшие, так и выжившие.

Ответить

Станислав Батых

3

Пиздец вы ебанутые. Погибли люди, а вы тут сука устроили конкурс на лучший комментарий.

Ответить

thekitakun

Станислав
0

В лучших традициях украинских каментов

Ответить

Цветной Гоша

1

На борту літака перебувало 23 особи (5 членів екіпажу та 18 курсантів). Станом на 21: 45 18 загиблих та двоє тяжко поранених.

На Харківщині впав військовий літак: на місці…
Сьогодні о 20:50 поблизу м. Чугуїв на відстані близько 2 км до військового аеропорту сталося…
mvs.gov.ua
Ответить

thekitakun

Цветной
1

23 особи

Какой интересный язык

Ответить

Пыльный диод

thekitakun
0

какой?

Ответить

thekitakun

Пыльный
3

Интересный 

Ответить

Пыльный диод

thekitakun
0

хорошо.

Ответить

thekitakun

Пыльный
0

Отлично

Ответить

Пыльный диод

thekita…
0

интересно.

Ответить

Abram Dikoy

Цветной
0

где еще 3?

Ответить

Цветной Гоша

Abram
0

Вот это точно к МВД, тем более скорее всего эти данные еще будут уточнятся.

Ответить

Импортный цвет

1

здравствуй небо в облаках

Ответить

artur krugliy

0

2х курсантов увезли на скорой с ожогами в 90, блядь, процентов...
после такого живут разве?

Ответить

Романелло Кивогенс

artur
1

Живут несколько дней, потом умирают. Сегодня скончался белорус, который неделю назад поджог себя. У него тоже было 90% ожогов.
https://varlamov.ru/4029451.html

Ответить

сироп от щекотки

1

Вот те на!

Ответить

Иностранный ключ

1

они упали

Ответить

thekitakun

Иностранный
0

В самолете

Ответить

artur krugliy

1

пиздец. я сегодня там два раза проезжал 😟

Ответить

Морской татарин

artur
0

Жеееесть

Ответить

Неопределенный спрей

–5

Украинские зелёные человечки куда намылились?

Ответить

artur krugliy

Неопределенный
1

нихуя не смешно и не остроумно (

курсанты, это.

Ответить

Неопределенный спрей

artur
0

Будущие военные, а значит потенциальные агрессоры.
Смешно и остроумно, вам видимо смешны и остроумны только шуточки про русских военных)

Ответить

Сергей Яковенко

Неопределенный
–1

Которые в отпуск с оружием по всему миру ездят, в отличие от украинских

Ответить

thekitakun

Сергей
0

ЭТО ДРУГОЕ!

Ответить

Современный огонь

–2

В @Україна

Человеки, что радовались, как горели люди в Одессе, пусть окуклятяся в одном подсайте

Ответить

Берг

Современный
1

Хуя ты злопамятный

Ответить

Пыльный диод

Современный
0

???

Ответить

Современный огонь

Пыльный
1

Ну у вас в подсайте много представителей отдельной ветки человечества, кто оправдывает сжигание людей. Особенно их много среди порохоботов

Ответить

Пыльный диод

Современный
0

я даже не помню когда эту тему обсуждали в последний раз

Ответить

Мертвый месяц

0

откуда там катапульта чтобы катапультироваться

Ответить

Павел Каташев

Мертвый
0

Из фантазий очевидцев

Ответить

Алиса Барышман

0

Мне кажется или у Ан-26 как-то многовато происшествий связаны с посадкой?

Ответить

Сергей Яковенко

Алиса
0

Вообще это для всех самолётов характерно, что взлет и посадка самые опасные

Ответить

Алиса Барышман

Сергей
0

Кмк в нем просто слишком много ручного. Хотя, я могу ошибаться.

Ответить