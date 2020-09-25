Самолёт разбился при заходе на посадку.

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В Харьковской области на Украине разбился самолёт. Об этом сообщили очевидцы, опубликовав видео с упавшим самолётом в соцсетях. Изначально об этом сообщило издание «Страна». Журналисты рассказали, что разбился военно-транспортный Ан-26 при заходе на посадку.

Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу Ан-26. Там сообщили, что самолёт с курсантами на борту разбился при заходе на посадку, есть погибшие и травмированные. Губернатор области рассказал, что есть выжившие. В Гражданском воздушном патруле Харьковской области рассказали 057.ua, что самолёт просто «вошёл» в землю.

МВД заявило, что на борту самолёта находились 24 человека, из них пять 5 членов экипажа, остальные — курсанты. 20 человек погибли, двое находятся в тяжёлом состоянии — их доставили в больницу с ожогами тела 90%. Позже в государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что число погибших увеличилось до 22. По уточнённым данным, на борту находились 28 человек, судьба четверых ещё неизвестна.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал 26 сентября приехать на место катастрофы. По факту крушения создадут специальную комиссию.

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