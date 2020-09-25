Под Харьковом разбился военный самолёт Ан-26 с курсантами. На борту находились 28 человек, 22 погибли Материал редакции
Самолёт разбился при заходе на посадку.
В Харьковской области на Украине разбился самолёт. Об этом сообщили очевидцы, опубликовав видео с упавшим самолётом в соцсетях. Изначально об этом сообщило издание «Страна». Журналисты рассказали, что разбился военно-транспортный Ан-26 при заходе на посадку.
Командование Воздушных сил Украины подтвердило катастрофу Ан-26. Там сообщили, что самолёт с курсантами на борту разбился при заходе на посадку, есть погибшие и травмированные. Губернатор области рассказал, что есть выжившие. В Гражданском воздушном патруле Харьковской области рассказали 057.ua, что самолёт просто «вошёл» в землю.
МВД заявило, что на борту самолёта находились 24 человека, из них пять 5 членов экипажа, остальные — курсанты. 20 человек погибли, двое находятся в тяжёлом состоянии — их доставили в больницу с ожогами тела 90%. Позже в государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что число погибших увеличилось до 22. По уточнённым данным, на борту находились 28 человек, судьба четверых ещё неизвестна.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал 26 сентября приехать на место катастрофы. По факту крушения создадут специальную комиссию.
опять страна юа, ну вы говноеды чтоли? еще и "на" украине пишете. @Артём Мазанов это чо редакционная политика?
Неопределенный спрей
И продолжайте так писать дальше. Нечего подстраиваться под страдальцев.
Милицейский блик
тебя спросить забыли
Ну тебя же забыли
Неопределенный спрей
Будешь спрашивать, наукраинец. Бгг.
Кавказский вентилятор
Так странно смотрится... как и белоруссия. После того, как несколько лет употребляешь «в» и Беларусь, другие формы кажутся устаревшими
Милицейский блик
тж еще по привычке союз нерушимых республик свободных исполняет в полночь. типа слоу. </irony>
Кавказский вентилятор
На Украине я воспринимаю проще, чем Белоруссия. Это вообще какой-то анахронизм. Хрен выговоришь, много лишних букв.
Ну так есть две формы. Я же не пишу, какого хуя украинцы пишут Росія. хотя большинство понимает русский.
Милицейский блик
у медузы тоже есть редполитика которая отдает на откуп автору написание, на тж не так?
у вас звезда чтоли ствол у виска держит?
Иванов, млин, в этом самолете люди так то.
А все что тебя волнует - это в\на...
И это точно писец.
я повлиять на новость никак не могу от слова совсем. от моих комментариев люди не умрут и не оживут. а требовать от меня чтоб я напоказ со свечкой бегал типо скорблю - тупо. грусть и скорбь не требуют публичности.
Ну и срач устраивать на полсотни строк минимум тоже не дело в такой ситуации.
А чем плохо? Они хуевое сми? Если да, то на самом деле самолет не упал?
Милицейский блик
они пригожинские бабки отрабатывают, да хуевое сми. пользуйтесь УНИАН
https://www.unian.net/incidents/pod-harkovom-upal-voennyy-samolet-an-26-chto-sluchilos-v-chugueve-novosti-harkova-11160503.html
А хуле ты указываешь кому чем пользоваться, совсем охуел?
а ты кто дядя? лахтопидор чтоле?
А ты кто? Схуяли вот все должны твое мнение принять к сведению и метнуться исполнять?
лол июльский подснежник без статей с 500 комментами меня еще поучать будет. иди проспись.
Ряяя. Везде боты
твинки запрещены правилами сайта.
А это и не мой твинк
значит не жалко
Пыльный диод
это же коломойского
ахметова
Пыльный диод
Украинское независимое информационное агентство новостей (сокращённо УНИАН, укр. Українське Незалежне Інформаційне Агентство Новин) — информационное агентство, работающее на рынке Украины с 1993 года. УНИАН входит в медиахолдинг И. В. Коломойского[1].
Как у вас много олигархов. Ахме товы, Коломойские, Порошенки всякие
у вас не меньше
Но нищая олигархическая дыра всё равно Украина.
привет, как дела?
Это байт на иванова. Почему он рвётся, когда я называю Украину нищей олигархической дырой? Это ведь правда
:(
)))
:((
Ты не в Харькове?
Нет. Как твой сосед?
Говно он. Говорил ему что Путин наебал россиян с бесплатными обедами, а он мне начал говорить что коронавирус вот, много денег потратили на здравоохранение и вот из-за этого Пу не сдержал обещание
включи гимн Украины
Он мэня зарэжет
Он не реагирует. Ему пофиг
сними штаны
нур-султан поднимает голову? мне те чо там у казахов поднять? у вас же там вообще жопа. кстати почему не латиницей алло
Каково это, жить в стране, которая в три раза беднее деревенского Казахстана? Просто интересно
Нищие постсовковые страны спорят кто беднее
Сексуальный
Было бы о чем спорить. Украина – нищенская страна. Беднее Казахстана, России и Беларуси. Иногда мне даже жалко становиться украинцев. С таким потенциалом так мощно всё просрать. Это надо уметь.
орлов ты в попытках троллить так жалок, переименую тебя в чынгыз бобров
Тут нет троллинга, одни факты.
ты даже в казахстан постить перестал, настолько он ниочем
еще пинчуки, хорошковские , григоришины
Какие интересные фамилии
свинарчуки есть
Кек
Шарий.нет, а не вся эту хуета
украинцы не минусите рряяяя!!! я ж не ебу какое у вас сми норм
еще и "на" украине пишете.
А в чем претензия?
Милицейский блик
претензия "в"
@Артём Мазанов тут у человека национальную гордость уязвляет "на Украине", срочно помогите ему ее поправить, а то не дай бог кто-то подумает, что Украина не великая страна.
Самолёт разбился, а вы смотрите на то правильно ли внаукраине написано, серьёзно?
Да чё вы всё в правила русского языка лезете? Это всё равно что говорить что Париж нужно называть не «Париж», а «Пари» потому что так говорят французы. Была это Белоруссия уж много лет и «на» вместе с Украиной звучало и было исключением, своей особенностью. Кофе вон называют иногда в среднем роде, а пошло это от «Кофий» и род у напитка мужской, и так не только у нас, у немцев с артиклем мужского рода употребляется. Значит и у «на», и у «Белоруссии» есть своя история возникновения и чего в это лезть и перетряхивать, какой такой глубокий смысл в этом заложен не очень понятно.
Автор, ударься об стену, когда ещё раз будешь писать "НА Украине". Чтобы тебе жилось хорошо НА России.
Милицейский блик
доллар 78, ты просто пророк
Сексуальный самолет
Когда Украина перестанет быть нищей дырой??? Уже сколько «властей» сменилось, ничего не помогает...
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Сексуальный самолет
Антон Иванов
чёт пива въебал, храбрым стал
Будешь переживать за людей, которых никогда не знал?
Эмпатия, беспощадная ты сука
Сексуальный самолет
Психопа́тия (от др.-греч. ψυχή «дух; душа; сознание; характер» + от греч. πάθος «страдание, боль, болезнь») — психопатологический синдром, проявляющийся в виде констелляции таких черт, как бессердечиеruen по отношению к окружающим, сниженная способность к сопереживанию, неспособность к искреннему раскаянию в причинении вреда другим людям, лживость, эгоцентричность и поверхностность эмоциональных реакций
Личной меч
@Дмитрий Орлов почему лайк убрал? ОБЪЯСНЯЙСЯ !1111111
Ага, в адском пламени
Прекрасный инструмент
Администрация области уже сообщила, что есть как погибшие, так и выжившие.
Пиздец вы ебанутые. Погибли люди, а вы тут сука устроили конкурс на лучший комментарий.
На борту літака перебувало 23 особи (5 членів екіпажу та 18 курсантів). Станом на 21: 45 18 загиблих та двоє тяжко поранених.
23 особи
Какой интересный язык
какой?
Интересный
хорошо.
где еще 3?
Цветной Гоша
Вот это точно к МВД, тем более скорее всего эти данные еще будут уточнятся.
2х курсантов увезли на скорой с ожогами в 90, блядь, процентов...
после такого живут разве?
Живут несколько дней, потом умирают. Сегодня скончался белорус, который неделю назад поджог себя. У него тоже было 90% ожогов.
https://varlamov.ru/4029451.html
пиздец. я сегодня там два раза проезжал 😟
нихуя не смешно и не остроумно (
курсанты, это.
Неопределенный спрей
Будущие военные, а значит потенциальные агрессоры.
Смешно и остроумно, вам видимо смешны и остроумны только шуточки про русских военных)
Которые в отпуск с оружием по всему миру ездят, в отличие от украинских
В @Україна
Человеки, что радовались, как горели люди в Одессе, пусть окуклятяся в одном подсайте
???
Современный огонь
Ну у вас в подсайте много представителей отдельной ветки человечества, кто оправдывает сжигание людей. Особенно их много среди порохоботов
Мне кажется или у Ан-26 как-то многовато происшествий связаны с посадкой?
Вообще это для всех самолётов характерно, что взлет и посадка самые опасные