Новости
Ольга Жигулина
2006

Число жертв авиакатастрофы под Харьковом возросло до 25. В Харьковской области объявлен траур Материал редакции

Двое пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии.

5 комментариев
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Число погибших при крушении Ан-26 под Чугуевом возросло до 25, сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины. Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по статье о нарушении правил полётов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что одного курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил в последнюю минуту не допустили к полёту. Таким образом, на борту находились 27, а не 28 человек, как считалось ранее.

25 сентября при заходе на посадку возле города Чугуева разбился военный самолет Ан-26, незадолго до крушения пилот сообщал об отказе двигателя. На борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

26 сентября объявлено в Харьковской области Украины днём траура по погибшим. Соответствующее распоряжение подписал глава Харьковской областной администрации Алексей Кучер.

#новости #происшествия

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Vladislav Nikolaevich

0

У парня второй день рождения

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Отрицательный Мика

0

Вечного полета пацанам!
Что тут еще скажешь(

Харьков тут ПЗДЦ 👁👁
Появились фотографии курсантов с рейса АН26 - родственники не могут поверить в произошедшее!
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Организованный лолипоп

0

Грустная история, чё сказать

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Zero-one-one

–3

Жаль

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Zero-one-one

–3

Жаль

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