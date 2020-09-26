Двое пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии.

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Число погибших при крушении Ан-26 под Чугуевом возросло до 25, сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора Украины. Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство по статье о нарушении правил полётов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия.

Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины сообщило, что одного курсанта Харьковского национального университета Воздушных сил в последнюю минуту не допустили к полёту. Таким образом, на борту находились 27, а не 28 человек, как считалось ранее.

25 сентября при заходе на посадку возле города Чугуева разбился военный самолет Ан-26, незадолго до крушения пилот сообщал об отказе двигателя. На борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.