Байден пригрозил России последствиями за вмешательство в американские выборы Материал редакции
Ранее в ФБР утверждали, что Россия продолжает предпринимать попытки влияния на предвыборный процесс в США.
Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии, предупредил, что в случае его победы на выборах Россию ждут последствия за то, что она якобы вмешивается в предвыборный процесс.
Ранее директор ФБР Кристофер Рей заявил, что Россия якобы продолжает пытаться влиять на предвыборный процесс в США. При этом он признал, что кибератак со стороны России на выборную инфраструктуру не зафиксировано.
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Блестящий кот
Нихуя выпады от старого маразматика, который даже не президент
Пантелеймоналдо ЛдоБлестящий
Давайте пармезаном закидаем старого маразматика!
Длинный череп
ну раз не президент, то можно и в жопу выебать за слова такие
Блестящий кот
Да
Пантелеймоналдо ЛдоБлестящий
Поздрада!
Длинный череп
к стенке, Дима
Блестящий кот
Da
Zero-one-oneБлестящий
Как и все президенты США
Zero-one-oneБлестящий
Как и все президенты США
Алексей Андрианов
Как ему вообще удалось разлепить глаза и проснуться?
thekitakun
Ну тогда теперь так вмешаются, что не выиграет. Старый дурачок
Emile Zäkiev
Кек, кабзда старому маразматику. Теперь точно все усилия приложат чтобы Трампуша выиграл
Кирилл Мишичев
Звучит как доллар за что рублей
Андрей Иванов
А если Россия выберет Байдена?Назло Байдену.Будет ли Байден вводить санкции и инициировать расследование по вмешательству в выборы?