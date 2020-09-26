Ранее в ФБР утверждали, что Россия продолжает предпринимать попытки влияния на предвыборный процесс в США.

Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии, предупредил, что в случае его победы на выборах Россию ждут последствия за то, что она якобы вмешивается в предвыборный процесс.

Я обещаю, что будут последствия. Если я выиграю, будут последствия за вмешательство в наш суверенитет. Джо Байден кандидат в президенты США