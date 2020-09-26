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Ольга Жигулина
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Байден пригрозил России последствиями за вмешательство в американские выборы Материал редакции

Ранее в ФБР утверждали, что Россия продолжает предпринимать попытки влияния на предвыборный процесс в США.

Джо Байден, кандидат в президенты США от Демократической партии, предупредил, что в случае его победы на выборах Россию ждут последствия за то, что она якобы вмешивается в предвыборный процесс.

Я обещаю, что будут последствия. Если я выиграю, будут последствия за вмешательство в наш суверенитет.

Джо Байден
кандидат в президенты США

Ранее директор ФБР Кристофер Рей заявил, что Россия якобы продолжает пытаться влиять на предвыборный процесс в США. При этом он признал, что кибератак со стороны России на выборную инфраструктуру не зафиксировано.

#новости #сша #выборы

Ольга Жигулина PLUS
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Блестящий кот

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Нихуя выпады от старого маразматика, который даже не президент 

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Пантелеймоналдо Лдо

Блестящий
0

Давайте пармезаном закидаем старого маразматика!

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Длинный череп

Блестящий
–1

ну раз не президент, то можно и в жопу выебать за слова такие

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Блестящий кот

Длинный
–1

Да

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Пантелеймоналдо Лдо

Блестящий
1

Поздрада!

Ответить

Длинный череп

Блестящий
0

к стенке, Дима

Ответить

Блестящий кот

Длинный
–1

Da

Ответить

Zero-one-one

Блестящий
–1

Как и все президенты США 

Ответить

Zero-one-one

Блестящий
–1

Как и все президенты США 

Ответить

Алексей Андрианов

3

Как ему вообще удалось разлепить глаза и проснуться?

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thekitakun

1

Ну тогда теперь так вмешаются, что не выиграет. Старый дурачок 

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Emile Zäkiev

0

Кек, кабзда старому маразматику. Теперь точно все усилия приложат чтобы Трампуша выиграл

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Кирилл Мишичев

0

Звучит как доллар за что рублей

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Андрей Иванов

0

А если Россия выберет Байдена?Назло Байдену.Будет ли Байден вводить санкции и инициировать расследование по вмешательству в выборы?

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