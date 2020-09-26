Министерство информации Белоруссии подало иск о прекращении выпуска tut.by. Издание может лишиться статуса СМИ Материал редакции
Заседание назначено на 8 октября.
Министерство информации Белоруссии обратилось в суд с иском о прекращении выпуска онлайн-издания tut.by. «Это означает, что по решению суда tut.by может утратить статус средства массовой информации, однако сможет продолжить свою работу в качестве интернет-ресурса без статуса СМИ», — пояснили в издании.
Основанием для предъявления иска явились ранее вынесенные предупреждения Мининформа.
Четыре претензии от ведомства издание получило после публикации материалов «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору tut.by пришли силовики. На её дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти».
Заседание назначено на 8 октября в Экономическом суде города Минска.
Я так люблю свою страну, но ненавижу государство.
Блестящий кот
Анархист
Сколько лет песне уже
Лет 10-15, наверно. Мне у Lumen только «Без консервантов» очень нравится, остальные — постольку-поскольку, не очень следил за их творчеством.