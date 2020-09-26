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Ольга Жигулина
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Министерство информации Белоруссии подало иск о прекращении выпуска tut.by. Издание может лишиться статуса СМИ Материал редакции

Заседание назначено на 8 октября.

8 комментариев
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Министерство информации Белоруссии обратилось в суд с иском о прекращении выпуска онлайн-издания tut.by. «Это означает, что по решению суда tut.by может утратить статус средства массовой информации, однако сможет продолжить свою работу в качестве интернет-ресурса без статуса СМИ», — пояснили в издании.

Статус СМИ даёт некоторые преимущества, в частности, возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооружённых конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.

tut.by

Основанием для предъявления иска явились ранее вынесенные предупреждения Мининформа.

Четыре претензии от ведомства издание получило после публикации материалов «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору tut.by пришли силовики. На её дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти».

Пока юристы компании изучают полученные документы. Мы продолжаем работать в прежнем режиме.

tut.by

Заседание назначено на 8 октября в Экономическом суде города Минска.

#новости #медиа #беларусь #белоруссия

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8 комментариев
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Кисель Имбиревич

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Сейчас бы в 2020 переживать из за этого

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Ваня Погост

0

Я так люблю свою страну, но ненавижу государство.

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Блестящий кот

Ваня
0

Анархист

Ответить

Ваня Погост

Блестящий
0

Мать порядка!

Ответить

Litnikov Danil

Ваня
0

Сколько лет песне уже

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Ваня Погост

Litnikov
0

Лет 10-15, наверно. Мне у Lumen только «Без консервантов» очень нравится, остальные — постольку-поскольку, не очень следил за их творчеством.

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Вова А.

0

давно пора все запретить

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Изящный файл

0

Откровенная декларация власти по поводу "гэтай так называемай свабоды слова".

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