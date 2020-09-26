Министерство информации Белоруссии обратилось в суд с иском о прекращении выпуска онлайн-издания tut.by. «Это означает, что по решению суда tut.by может утратить статус средства массовой информации, однако сможет продолжить свою работу в качестве интернет-ресурса без статуса СМИ», — пояснили в издании.

Статус СМИ даёт некоторые преимущества, в частности, возможность на законных основаниях присутствовать в районах вооружённых конфликтов или чрезвычайных ситуаций, на массовых мероприятиях, в местах других общественно важных событий и передавать оттуда информацию.

Четыре претензии от ведомства издание получило после публикации материалов «В семь раз больше избирателей и „тайные“ протоколы. Какие нарушения увидели наблюдатели и что сказал ЦИК?», «Комитет госконтроля сможет выплатить крупные премии работникам, которые проявят себя в резонансных делах», «К редактору tut.by пришли силовики. На её дочь завели дело о массовых беспорядках» и «Белорусская таможня попросила подтвердить, что в „Гарри Поттере“ нет призывов к свержению власти».