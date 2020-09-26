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Ольга Жигулина
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Власти Подмосковья вслед за Москвой рекомендовали изолироваться жителям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания Материал редакции

А предприятиям — перевести максимально возможное число сотрудников на удалённый режим работы.

8 комментариев
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, в котором жителям старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано не покидать место проживания. Им предлагают уходить с самоизоляции только для медицинской помощи, поездки на работу, посещения магазинов, выгула животных, прогулок и занятий физкультурой на воздухе.

Предприятиям региона власти порекомендовали перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционный режим работы.

25 сентября стало известно, что власти Москвы с 28 сентября частично вернут ограничения из-за коронавируса для жителей старше 65 лет, а также жителей с хроническими болезнями.

Число заразившихся коронавирусом в московском регионе последние недели растёт. 25 сентября оно впервые с июня превысило 7 тысяч за сутки.

#новости #карантинвроссии #covid19

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8 комментариев
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Litnikov Danil

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Мде. Верните старый мир, тот оказывается был не так уж плох

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Alan Hubiev

1

Ууу они переживают за вас, им очень важно что бы вы были здоровы и счастливы, пхахаха

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Litnikov Danil

Alan
0

Ну смыла от того что все загнутся тоже нету

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YeezySpace

Litnikov
0

Есть. - слабые люди.

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Персональный браслет

1

Нужно спасать электорат. Через год выборы в госдуму.

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Dmts

0

Россия теперь "московский регион".

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Антон Лисин

Dmts
0

Они только за Москву переживают и Московский регион. На остальных нищих им похуй.

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Vasya Stark

Антон
0

Ну тк в МСК и области наверное миллионов 100 человечков проживают.

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