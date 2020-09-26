А предприятиям — перевести максимально возможное число сотрудников на удалённый режим работы.

В закладки

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, в котором жителям старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано не покидать место проживания. Им предлагают уходить с самоизоляции только для медицинской помощи, поездки на работу, посещения магазинов, выгула животных, прогулок и занятий физкультурой на воздухе.

Предприятиям региона власти порекомендовали перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционный режим работы.

25 сентября стало известно, что власти Москвы с 28 сентября частично вернут ограничения из-за коронавируса для жителей старше 65 лет, а также жителей с хроническими болезнями.