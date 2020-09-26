Власти Подмосковья вслед за Москвой рекомендовали изолироваться жителям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания Материал редакции
А предприятиям — перевести максимально возможное число сотрудников на удалённый режим работы.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал постановление, в котором жителям старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, рекомендовано не покидать место проживания. Им предлагают уходить с самоизоляции только для медицинской помощи, поездки на работу, посещения магазинов, выгула животных, прогулок и занятий физкультурой на воздухе.
Предприятиям региона власти порекомендовали перевести максимально возможное число сотрудников на дистанционный режим работы.
25 сентября стало известно, что власти Москвы с 28 сентября частично вернут ограничения из-за коронавируса для жителей старше 65 лет, а также жителей с хроническими болезнями.
Число заразившихся коронавирусом в московском регионе последние недели растёт. 25 сентября оно впервые с июня превысило 7 тысяч за сутки.
Ууу они переживают за вас, им очень важно что бы вы были здоровы и счастливы, пхахаха
Ну смыла от того что все загнутся тоже нету
Россия теперь "московский регион".
Они только за Москву переживают и Московский регион. На остальных нищих им похуй.