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Ольга Жигулина
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В Минске начали задерживать участниц «женского марша» Материал редакции

Среди прочих задержали 73-летнюю Нину Багинскую, ставшую одним из символов протеста.

26 сентября в Минске началась женская акция протеста, участниц которой почти сразу стали задерживать сотрудники силовых структур в балаклавах и без опознавательных знаков.

Задержали около десяти женщин, среди которых оказалась 73-летняя минчанка Нина Багинская. Популярную в городе активистку называют одним из символов протестов, на акции 19 сентября её также задерживали.

#новости #минск #белоруссия #беларусь

Ольга Жигулина PLUS
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Новогодний американец

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Блестящий кот

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Ну всё. Белорусы потерпят так, что мало не покажется

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DC Maniac

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Дубль товарищи 🤷🏻‍♂️😂

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