В Минске начали задерживать участниц «женского марша» Материал редакции
Среди прочих задержали 73-летнюю Нину Багинскую, ставшую одним из символов протеста.
26 сентября в Минске началась женская акция протеста, участниц которой почти сразу стали задерживать сотрудники силовых структур в балаклавах и без опознавательных знаков.
Задержали около десяти женщин, среди которых оказалась 73-летняя минчанка Нина Багинская. Популярную в городе активистку называют одним из символов протестов, на акции 19 сентября её также задерживали.
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Новогодний американец
https://tjournal.ru/news/216775-na-zhenskom-marshe-v-minske-nachalis-zaderzhaniya
7 минут
Блестящий кот
Ну всё. Белорусы потерпят так, что мало не покажется
DC Maniac
Дубль товарищи 🤷🏻♂️😂