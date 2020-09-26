В центре Лондона прошла акция против коронавирусных ограничений Материал редакции
Полицейские пустили в ход дубинки, несколько человек с обеих сторон получили травмы.
26 сентября в Лондоне состоялась акция протеста против коронавирусных ограничений.
После того, как протестующие начали бросать в полицейских бутылки, те применили дубинки. Пострадали как минимум трое протестующих и четверо полицейских, нескольких участников митинга задержали.
Акцию прервали под предлогом того, что собравшиеся не соблюдали социальную дистанцию.
22 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о планах правительства ужесточить ограничительные меры на фоне роста числа заразившихся коронавирусом. Они предполагают, например, что бары и рестораны должны закрываться в 22:00, а работники предприятий должны быть максимально переведены на удалённый режим работы.
Ты своему Туркменбаши уже целовал ботинки сегодня?
Потому что у нас ограничения формальные
Формальная
МЫ! ЗДЕСЬ!ВЛАСТЬ!
так нееееехой, мыж налоги платим, ебать каждый месяц дохуя налогов. пусть дворник отрабатывает мои нологи.
я же плачу.
мне должны!
Способный
сколько зоплотил?
Ситуация кардинально отличается, там они первые начали применять насилие, а в странах с плешивым и усатым диктаторами силовики первыми начитают избивать граждан
Татарский Данила
В данном случае англичанка тоже охуела. Кто короны боится - сидит дома, всё.
После того, как протестующие начали бросать в полицейских бутылки, те применили дубинки
ахаха, а в рашке было бы наоборот! поняли да, ааа
ебать ты набрасываешься на всех подряд кто рашку приплетает. +15рублей или просто дурачок?
да прост даже в такой умственно отсталой хуете как приплетать рашку по поводу и без, я играю лучше стандартного тебя раза в 2.
отдохни недельку, я следующие дней 7 покоменчу в таком стиле
Татарский Данила
Полицейские начали бы кидать бутылки и протестующие применили дубинки?
Ну теперь Борис Джонсон ответит за полицейский произвол перед своим народом! Они всего лишь вышли на мирный митинг! Ну ничё, скоро конец его режиму, пусть готовит самолёт.
Толстота, но минус лови
ну как можно притягивать так несуразно. ах да, это же борец в интернете
ну как можно писать мне в ответ. ах да, это же сироп от щекотки
Нормал отбил! Уровень
В душе не чаю кто это.