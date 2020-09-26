Полицейские пустили в ход дубинки, несколько человек с обеих сторон получили травмы.

В закладки

Фото EPA/Vostock-photo

26 сентября в Лондоне состоялась акция протеста против коронавирусных ограничений.

После того, как протестующие начали бросать в полицейских бутылки, те применили дубинки. Пострадали как минимум трое протестующих и четверо полицейских, нескольких участников митинга задержали.

Акцию прервали под предлогом того, что собравшиеся не соблюдали социальную дистанцию.