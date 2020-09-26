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Ольга Жигулина
1937

В центре Лондона прошла акция против коронавирусных ограничений Материал редакции

Полицейские пустили в ход дубинки, несколько человек с обеих сторон получили травмы.

44 комментария
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Фото EPA/Vostock-photo

26 сентября в Лондоне состоялась акция протеста против коронавирусных ограничений.

После того, как протестующие начали бросать в полицейских бутылки, те применили дубинки. Пострадали как минимум трое протестующих и четверо полицейских, нескольких участников митинга задержали.

Акцию прервали под предлогом того, что собравшиеся не соблюдали социальную дистанцию.

22 сентября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о планах правительства ужесточить ограничительные меры на фоне роста числа заразившихся коронавирусом. Они предполагают, например, что бары и рестораны должны закрываться в 22:00, а работники предприятий должны быть максимально переведены на удалённый режим работы.

#новости #великобритания #коронавирус #covid19

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44 комментария
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Блестящий кот

5

Тем временем в р***е все терпят всё что угодно. Никакие дубинки не нужны даже

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Способный бинокль

Блестящий
5

в реутове всё нормально 

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Alexey Snooker

Блестящий
1

Ты своему Туркменбаши уже целовал ботинки сегодня?

Ответить

Блестящий кот

Alexey
0

Да

Ответить

Alexey Snooker

Блестящий
1
Ответить

Андрей Рядькин

Блестящий
0

Потому что у нас ограничения формальные

Ответить

Ze Katze

Андрей
0

Так самоизоляция

Ответить

Андрей Рядькин

Ze
0

Формальная

Ответить

Ze Katze

Андрей
1

Ну пиздят и штрафуют как за настоящую

Ответить

Андрей Рядькин

Ze
0

Кого?

Ответить

Способный бинокль

2

почему когда пиздят в лондоне это нормально а в россии/белке ненормально? 

Ответить

schmuck

Способный
6

потому что рашка пидарашка ахахахах =) НАВАЛЬНЫЙ СУКА!! ФБК РУЛЕТ

Ответить

сироп от щекотки

schmuck
1

МЫ! ЗДЕСЬ!ВЛАСТЬ!

Ответить

schmuck

сироп
3

будем срать на власть а потом покурим у входа в магаз и окурки на тратуар выбросим и будем жаловаться что на улице грязно

Ответить

сироп от щекотки

schmuck
2

так нееееехой, мыж налоги платим, ебать каждый месяц дохуя налогов. пусть дворник отрабатывает мои нологи.
я же плачу.
мне должны!

Ответить

Способный

сироп
2

сколько зоплотил?

Ответить

сироп от щекотки

Способн…
4

у меня ЗП в конверте, но, бля, подожди с выводами!!! 

Ответить

Способный бинокль

schmuck
1

да

Ответить

Dias001 Rrn

Способный
1

Ситуация кардинально отличается, там они первые начали применять насилие, а в странах с плешивым и усатым диктаторами силовики первыми начитают избивать граждан

Ответить

Способный бинокль

Dias001
0

Свечку держал? А как же омерика где стрелять по людям начинают первыми?

Ответить

schmuck

Способный
2
Ответить

schmuck

schmuck
2
Ответить

Нижний холод

Способный
0

Другая культура, другие традиции

Ответить

Магомед Шереметьев

Способный
1

Кто сказал что нормально?

Ответить

Татарский Данила

Способный
0

В данном случае англичанка тоже охуела. Кто короны боится - сидит дома, всё.

Ответить

сироп от щекотки

3

После того, как протестующие начали бросать в полицейских бутылки, те применили дубинки

ахаха, а в рашке было бы наоборот! поняли да, ааа

Ответить

Разумный яд

сироп
1

ебать ты набрасываешься на всех подряд кто рашку приплетает. +15рублей или просто дурачок? 

Ответить

сироп от щекотки

Разумный
1

да прост даже в такой умственно отсталой хуете как приплетать рашку по поводу и без, я играю лучше стандартного тебя раза в 2.
 отдохни недельку, я следующие дней 7 покоменчу в таком стиле

Ответить

Татарский Данила

сироп
0

Полицейские начали бы кидать бутылки и протестующие применили дубинки?

Ответить

сироп от щекотки

Татарский
0

ну да. полицейский, который кидает бутылку — мем уж лет как 5

Ответить

Илья Бузыцков

0

Ну теперь Борис Джонсон ответит за полицейский произвол перед своим народом! Они всего лишь вышли на мирный митинг! Ну ничё, скоро конец его режиму, пусть готовит самолёт.

Ответить

Сергей Яковенко

Илья
0

Толстота, но минус лови

Ответить

Илья Бузыцков

Сергей
0

+15, кремлебот

Ответить

Zero-one-one

0

Загнивают

Ответить

Разумный яд

–3

Ну вот как можно выходить на митинг из-за такого пустяка? Ах да, это же не Россия

Ответить

сироп от щекотки

Разумный
3

ну как можно притягивать так несуразно. ах да, это же борец в интернете

Ответить

Разумный яд

сироп
1

ну как можно писать мне в ответ. ах да, это же сироп от щекотки

Ответить

сироп от щекотки

Разумный
0

Нормал отбил! Уровень

Ответить

Разумный яд

сироп
0

В душе не чаю кто это.

Ответить

сироп от щекотки

Разумный
0

да ктоб сомневался

Ответить

sony360

Разумный
0

Они прост с путиным митинг не согласовали, за что заслуженно получили по фэйсу палкой.

Ответить

sony360

0

Правильно, мрази только дубинку в заднице понимают, стадо животных.

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Антон Лисин

0

А из России олигархи все деньги вывозят и вводят в нищету граждан.

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Антон Лисин

0

Когда много денег, можно и митинг устроить.

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