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Ольга Жигулина
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Сергей Собянин пообещал «наращивать объёмы» вакцинации от коронавируса Материал редакции

И напомнил, что сам он тоже прошёл процедуру.

Мэр Москвы в эфире канала «Россия 1» рассказал о планах по увеличению объёмов вакцинации от коронавируса. Он напомнил, что прививку поставили уже трём тысячам человек, и заверил, что «ни у одного никаких проблем нет, люди чувствуют себя хорошо».

Эти разговоры «прививаться — не прививаться», они в другой логике находятся, потому что у нас два варианта: либо мы привьемся, либо можем находиться в постоянном риске заболеть

Сергей Собянин
мэр Москвы

Самому Собянину также делали прививку от коронавируса. «Вы видите, со мной ничего не произошло, хотя прошло уже несколько месяцев», — подчеркнул он.

#москва #новости #собянин #коронавирус #covid19

Ольга Жигулина PLUS
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Костя Васильев

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Самому Собянину также делали прививку от коронавируса. «Вы видите, со мной ничего не произошло, хотя прошло уже несколько месяцев»

Падажды, но ведь первая партия вакцины была произведена 15 августа, а сам он сообщил о том, что сделал прививку 4 сентября. По моему кто-то пиздит

В России произведена первая партия вакцины от…
В России произведена первая партия вакцины от коронавируса
www.interfax.ru
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Личный пистолет

Костя
1

Свое летоисчисление и течение времени

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Ze Katze

0

Мы либо привьёмся и будем менять бордюры в ускореном режиме... 

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