Сергей Собянин пообещал «наращивать объёмы» вакцинации от коронавируса Материал редакции
И напомнил, что сам он тоже прошёл процедуру.
Мэр Москвы в эфире канала «Россия 1» рассказал о планах по увеличению объёмов вакцинации от коронавируса. Он напомнил, что прививку поставили уже трём тысячам человек, и заверил, что «ни у одного никаких проблем нет, люди чувствуют себя хорошо».
Самому Собянину также делали прививку от коронавируса. «Вы видите, со мной ничего не произошло, хотя прошло уже несколько месяцев», — подчеркнул он.
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Самому Собянину также делали прививку от коронавируса. «Вы видите, со мной ничего не произошло, хотя прошло уже несколько месяцев»
Падажды, но ведь первая партия вакцины была произведена 15 августа, а сам он сообщил о том, что сделал прививку 4 сентября. По моему кто-то пиздит
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