Москва призвала стороны приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации.

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Что произошло

Утром 27 сентября Степанакерт и другие населённые пункты Нагорного Карабаха подверглись обстрелу из систем залпового огня «Град». Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил военное положение и мобилизацию для всех мужчин старше 18 лет.

За чреватую гуманитарной катастрофой ситуацию будет отвечать лично президент Азербайджана. Араик Арутюнян президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики

Несколько часов спустя военное положение и всеобщую мобилизацию в стране объявил кабмин Армении.

Минобороны Армении опубликовало видео уничтожения арцахскими вооружёнными силами техники противника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также выступил с обращением по телевидению и заявил о жертвах и пострадавших после обстрела со стороны армии Армении. Министерство обороны Азербайджана официально объявило о начале операции по всему фронту противостояния.

Комментарий Москвы