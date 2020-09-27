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Ольга Жигулина
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Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию после обстрела Нагорного Карабаха Материал редакции

Москва призвала стороны приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации.

110 комментариев
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Что произошло

Утром 27 сентября Степанакерт и другие населённые пункты Нагорного Карабаха подверглись обстрелу из систем залпового огня «Град». Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил военное положение и мобилизацию для всех мужчин старше 18 лет.

За чреватую гуманитарной катастрофой ситуацию будет отвечать лично президент Азербайджана.

Араик Арутюнян
президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики

Несколько часов спустя военное положение и всеобщую мобилизацию в стране объявил кабмин Армении.

Минобороны Армении опубликовало видео уничтожения арцахскими вооружёнными силами техники противника

Президент Азербайджана Ильхам Алиев также выступил с обращением по телевидению и заявил о жертвах и пострадавших после обстрела со стороны армии Армении. Министерство обороны Азербайджана официально объявило о начале операции по всему фронту противостояния.

Комментарий Москвы

МИД России призвал стороны «немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации».

#новости #конфликты #происшествия

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110 комментариев
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Rodion Kutsaev

69

А ведь можно было все решить партией в нарды...

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Бипедальный Гоминид

Rodion
3

У этих ребят даже с партии в нарды может война начаться.

Ответить

Litnikov Danil

Бипедальный
1

Тогда партию в цивилизацию или EU4. Лет на 100 хватит, а там уж или ишак, или падишах

Ответить

Roflan Rofler

Litnikov
0

В EUIV нет Азербайджана :)

Ответить

Трогательный американец

56

Шашлык подорожает, скриньте

Ответить

Илья Гераськин

Трогательный
6

И помидоры

Ответить

Игорь Рачук

Трогательный
2

У нас в городе уже на рынке начались помидорные столкновения!

Ответить

🌲🌳🌴🌵🌿🌾🍀

Игорь
0

Я злой гуманоид, мое призванье злость!
Хотите украсть помидоры? Я вижу вас насквозь!
Убирайтесь на свою ублюдошную планету!
А помидоров у меня - нету! Нету! Нету!

Ответить

Евстафий Селюк

38

да хватит воевать блядь

Ответить

Люц Шнайдер

Евстафий
4

*блять

Ответить

dmitrii nikolskii

Люц
8

Проверочное слово - "бляди", "блядовать", "блядюшник".

Ответить

Люц Шнайдер

dmitrii
9

Если продолжать занудствовать, то блять и блядь это два разных слова и используются они по-разному, конкретно в это случае уместнее использовать "блять"

Ответить

Окончательный мангал

Люц
4

Это миф 

Ответить

Евстафий Селюк

Люц
0

у каждого своё «уместнее»

Ответить

dmitrii nikolskii

Люц
0

И каково же его значение? Не могли бы вы проклонять его и привести проверочные слова?

Ответить

dmitrii

dmitrii
0

Война подождет.

Ответить

Евстафий Селюк

dmitrii
3

знаю, для меня оно звучит так мощнее, когда «д»

Ответить

dmitrii nikolskii

Евстафий
0

Грамотный Селюк - счастье в стане!

Ответить

Soviet Pooh

dmitrii
0

Да, ударная Д

Ответить

Евстафий Селюк

Люц
0

насрать

Ответить

Sergey Sergeev

Евстафий
6

Насрадь

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

25

Такие комменты замечательные, и про шашлык, и про бабах.
Интересно, армяне на теракты и столкновения в РФ реагировали балалайками и медведями?

Ответить

Litnikov Danil

Пантелеймоналдо
5

Реакция Симонян считается?

Ответить

Личный пистолет

Litnikov
4

"я жру говно", - оперативный комментарий симонян

Ответить

Andre Macareno

Пантелеймоналдо
1

Вот то, что американцы на конфликт с Ираном реагировали мемами, я точно могу вспомнить

Ответить

Пантелеймоналдо Лдо

Andre
1

Участники конфликта реагировали мемами? 

Ответить

Личный пистолет

Пантелеймоналдо
1

Вся суть тж.
@Пожилой Мартингал уведомление.

Ответить

YeezySpace

–9

Я за армян.

Ответить

Игорь Рачук

YeezySpace
34

А я за мир!

Ответить

Andrey Smirnov

Игорь
0

Это из какого фильма ?

Ответить

Александр Добриневский

Andrey
23

Interstellar 

Ответить

Kristofer Robin

Andrey
8

интерстеллар

Ответить

Игорь Рачук

Andrey
4

Бесславные ублюдки.

Шикарный фильм!

Ответить

Andrey Alyushin

Andrey
2

ДОВОД, новый шедевр от Таррантино

Ответить

Законный пистолет

Andrey
1

В главной роли Козловский

Ответить

Andrey Alyushin

Законный
1

Это Саша Петров

Ответить

Игорь Рачук

Законный
0

За армян и за Сашку

Ответить

Ivan Boldyrev

Законный
0

В главной роли Козловский, которого играет Меньшиков. 

Ответить

Scentedcreatorfan

Andrey
0

бесславные ублюдки 

Ответить

Vardan Vardanyan

YeezySpace
3

Ты же тока что писал что Я за Азеров
а теперь поменял на армян ...

Ответить

YeezySpace

Vardan
6

Не на тех ставку сделал :)

Ответить

Игорь Рачук

YeezySpace
0

Оказалось, что на TJ армян больше))))))

Ответить

Андрей Рядькин

9

Сука только наши не влезайте

Ответить

Михаил Зеленин

Андрей
8

Если будет нападение на Армению, то придется влезть.  У нас же с ними мини НАТО

Ответить

Аркадий Иванов

Михаил
0

Да ето так.

Ответить

Бипедальный Гоминид

Михаил
0

Что значит придется, Пыне такие конфликты сейчас как бальзам на душу.

Ответить

Peter Brand

11

2020 б л я

Ответить

thekitakun

8

Нагорный Карабабах

Ответить

Сергей Звезда

8

Комментарий про 2020 год

Ответить

Личный пистолет

Сергей
2

Комментарий про то, что Сергей Звезда игнорирует обращения к нему.

Ответить

Zero-one-one

Личный
0

Ещё не реагирует на русофобию на сайте

Ответить

Личный пистолет

Zero-one-one
0

С это уже не в его компетенции. Меня интересовал вопрос с отмыванием денег у онкобольных детей

Ответить

Zero-one-one

Личный
0

Ты забанил чела который написал про русню? В подсайте Украина. 

Ответить

Личный пистолет

Zero-on…
0

У вас у обоих были предупреждения. Тему вы не продолжали. Банить не за что.

Ответить

Zero-one-one

Личный
0

Двойные стандарты. Ясно

Ответить

Личный пистолет

Zero-on…
0

Нет, мы всегда предупреждаем, а потом уже идёт бан.

Ответить

Zero-one-one

Личный
0

Верю. Верю

Ответить

Личный пистолет

Zero-on…
2

Предупреждение 

Ответить

Litnikov Danil

Личный
0

-А потом он спокойно сказал "Раз".

Ответить

Приличный космос

Сергей
0

Комментарий про пизду

Ответить

Андрей Владимирович

6

2020 год собирает флэш рояль. Жду высадку инопланетян или падение метеорита. 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Андрей
0

Высадку инопланетян на падающий метеорит.

Ответить

Запасной Денис

Marhal_New
2

На падающем метеорите. Верхом.

Ответить

Ivan Rybkin

Андрей
–1

Блять да причем тут 2020 вообще?

Ответить

Vandgory

Ivan
1

Да блять потому что такого комбо пиздеца мирового уровня не было с хрен знает каких времен? 

Ответить

Ivan Rybkin

Vandgory
0

С каких? Каждый год происходит какой-нибудь пиздец

Ответить

Vandgory

Ivan
0

 какой-нибудь

Еще раз, в третий... "КОМБО ИЗ"

Ответить

Ivan Rybkin

Vandgory
0

В навесочку к войнушкам идиотов добавился коронавирус? Ого, вот это пиздец мирового уровня
Только вот каждый год в мире происходила эпидемия ВИЧ/туберкулёза/etc и войнушки идиотов, но даунских комментов про плохой год не было 

Ответить

Влад Захарченко

Ivan
0

Ну вообще-то да «пиздец мирового уровня»

Ответить

Земной диод

3

мобилизацию для всех мужчин старше 18 лет

Азербайджану не симпатизирую ни в коей мере, однако очень хочу увидеть лицо человека, отдавшего такой приказ, на скамье подсудимых.

Ответить

Личный пистолет

Земной
4

А что делать им? Разрешить себя атаковать?

Ответить

Rhys Prince

Личный
1

Это не та война чтобы отдавать за нее жизнь, если е#%аны на правительстве не могут помриться, то это их проблемы и пусть сами сражаются, но втягивать в это жителей такое себе..

Ответить

Личный пистолет

Rhys
3

Нет, это как раз та война. Это не мутки правительства. У них там серьезные тёрки на национальном уровне.

Ответить

Rhys Prince

Личный
1

Нет никаких серьезных терак, клоуны на национальном уровне разве что, на жопе ровно не сидится и льют лапшу на уши какие все плохие, человеку не важно где жить главное чтобы не было реального фашизма на уровне террористов которым не нравятся кто кем является.

Ответить

alexferman

Rhys
0

Серьёзные тёрки на национальном уровне и происходят из-за клоунов

Ответить

Roman Golovin

Личный
0

тёрки на национальном уровне

что это такое?

Ответить

Litnikov Danil

Личный
0

Никогда не вдавался в подробности, но в чем проблема из-за клочка земли? И там явно не эдем

Ответить

Земной диод

Личный
0

Попросить союзника разрулить ситуацию.

Ответить

Личный пистолет

Земной
0

Одни позовут турков, а другие россиян. Я так понимаю предложение 

Ответить

Litnikov Danil

Личный
0

То есть по сути НАТО vs ОДКБ. Хуевые перспективы

Ответить

Земной диод

Litnikov
0

Турция с РФ бодаться всерьез не станет

Ответить

Litnikov Danil

Земной
0

Да понятное дело, никому вообще вляпаться не хочется, тем более что и без ковида проблем в избытке, а сейчас вообще не до того.

Ответить

Трудовой крюк

3

Итак
В синем углу член ОДКБ и бархатные революционеры из Армении
В красном углу такой близкий диктатор Алиев из Азербайджана
Что делать?

Ответить

Marhal_New _Arleana

Трудовой
3

Тоже что и всегда. Попытаться усесться на двух бутылках

Ответить

Litnikov Danil

Marhal_New
0

И так то правильно

Ответить

Marhal_New _Arleana

Litnikov
0

с этим не поспоришь.

Ответить

Личный пистолет

Трудовой
0

Начать раздавать советы.
Армянам рассказывать как надо защищать территории без войны.
Жителям Азербайджана - как мирно скинуть диктатора. Или не мирно. Тогда рассказывать про коктейли Молотова и баррикады.

Ответить

Трудовой крюк

Личный
0

Не, с тжшниками все понятно, тут про деда скорее
Если не помочь Армении, а так-то договор о безопасности, то удар по авторитету договора и нахер он вообще тогда нужен. Да и вопрос в возможной помощи/не помощи в Беларуси встает
Если помочь, то там же революционеры и вот это все, да и против 20летнего диктатора-коллеги как-то сложно выступать
Можно конечно делать вид, что ничего не происходит, но тогда возвращаемся к пункту, а зачем тогда нужно ОДКБ

Ответить

Khayyam Bayramov

Трудовой
0

С каких пор територия Карабаха является Арменией и входит в зону влияния ОДБК?

Ответить

Иван Иванович

Трудовой
0

Продавать обеим странам оружие очевидно

Ответить

Фархад Азимов

3
Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Ну и где российские миротворцы?

Ответить

thekitakun

Marhal_New
4

Как похорошел ворлд оф танкс при Алиеве

Ответить

Личный пистолет

Marhal_New
1

Это кажется азербайджанские танки. А миротворцы на стороне Армении, вродь, должны быть.

Ответить

Litnikov Danil

Marhal_New
0

Удивляют стальные яйца оператора

Ответить

Aman Medetbekov

2

Кажется началось...

Ответить

конгруэ́нтный

2

тупые блять
воевать это конечно надежное решение всех проблем 

Ответить

A big purple banana 🍆

0

Закон сохранения потока трупов на Ближнем Востоке в действии

Ответить

Vladimir Ignatov

A
1

Да вообще пиздец, эти арабы охуели 😂

Ответить

Вадим Кондратьев

1

Сейчас бы в 2020 воевать 🤦🏽‍♂️

Ответить

Бипедальный Гоминид

Вадим
0

А в чем проблема? Можно же выдать солдатам маски и отдать приказ соблюдать социальную дистанцию.

Ответить

Kurai

0

2020, остановись!

Ответить

Амбассадор Бреда

0

мы возвращаемся в 2008?

Ответить

YeezySpace

0

А на видео то православный Т-72 горит.

Ответить

Папа Римский

0

Щящлик знатный будет

Ответить

Darya Timofeeva

0

А могли бы дальше в нарды играть...

Ответить

Данила

0

аааааааа блджад

Ответить

Запасной Денис

0

Сейчас они на рынках будут палатки друг у друга в Москве поджигать.

Ответить

Anton Antonov

0

Ребят всего 3 месяца осталось, надо просто потерпеть

Ответить

Александр Антонов

0

Накипело

Ответить
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Комментарии

Roflan Rofler

Армения ввела военное положение…

Ivan Boldyrev

Армения ввела военное положение…

Влад Захарченко

Армения ввела военное положение…

Иван Иванович

Армения ввела военное положение…

Александр Антонов

Армения ввела военное положение…

alexferman

Армения ввела военное положение…

Litnikov Danil

Армения ввела военное положение…

Бипедальный Гоминид

Армения ввела военное положение…

Ivan Rybkin

Армения ввела военное положение…

Abram Dikoy

Эммануэль Макрон призвал…

Виталий Иванович…

Эммануэль Макрон призвал…

Litnikov Danil

Армения ввела военное положение…

alexferman

Эммануэль Макрон призвал…

Dragan Velimirovic

Армения ввела военное положение…

Бипедальный Гоминид

Армения ввела военное положение…

Abram Dikoy

Эммануэль Макрон призвал…

Litnikov Danil

Эммануэль Макрон призвал…

Виталий Иванович…

Эммануэль Макрон призвал…

Vitaly Baev

Эммануэль Макрон призвал…

Иван Иванович

Эммануэль Макрон призвал…
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