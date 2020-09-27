Армения ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию после обстрела Нагорного Карабаха Материал редакции
Москва призвала стороны приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации.
Что произошло
Утром 27 сентября Степанакерт и другие населённые пункты Нагорного Карабаха подверглись обстрелу из систем залпового огня «Град». Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян объявил военное положение и мобилизацию для всех мужчин старше 18 лет.
Несколько часов спустя военное положение и всеобщую мобилизацию в стране объявил кабмин Армении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев также выступил с обращением по телевидению и заявил о жертвах и пострадавших после обстрела со стороны армии Армении. Министерство обороны Азербайджана официально объявило о начале операции по всему фронту противостояния.
Комментарий Москвы
МИД России призвал стороны «немедленно прекратить огонь и приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации».
А ведь можно было все решить партией в нарды...
У этих ребят даже с партии в нарды может война начаться.
Тогда партию в цивилизацию или EU4. Лет на 100 хватит, а там уж или ишак, или падишах
У нас в городе уже на рынке начались помидорные столкновения!
да хватит воевать блядь
*блять
Проверочное слово - "бляди", "блядовать", "блядюшник".
Если продолжать занудствовать, то блять и блядь это два разных слова и используются они по-разному, конкретно в это случае уместнее использовать "блять"
И каково же его значение? Не могли бы вы проклонять его и привести проверочные слова?
знаю, для меня оно звучит так мощнее, когда «д»
насрать
Такие комменты замечательные, и про шашлык, и про бабах.
Интересно, армяне на теракты и столкновения в РФ реагировали балалайками и медведями?
Реакция Симонян считается?
Вот то, что американцы на конфликт с Ираном реагировали мемами, я точно могу вспомнить
Я за армян.
А я за мир!
Это из какого фильма ?
ДОВОД, новый шедевр от Таррантино
Законный пистолет
В главной роли Козловский
Ты же тока что писал что Я за Азеров
а теперь поменял на армян ...
Не на тех ставку сделал :)
Сука только наши не влезайте
Если будет нападение на Армению, то придется влезть. У нас же с ними мини НАТО
Что значит придется, Пыне такие конфликты сейчас как бальзам на душу.
Комментарий про 2020 год
Личный пистолет
Комментарий про то, что Сергей Звезда игнорирует обращения к нему.
Ещё не реагирует на русофобию на сайте
Личный пистолет
С это уже не в его компетенции. Меня интересовал вопрос с отмыванием денег у онкобольных детей
Ты забанил чела который написал про русню? В подсайте Украина.
У вас у обоих были предупреждения. Тему вы не продолжали. Банить не за что.
Двойные стандарты. Ясно
Нет, мы всегда предупреждаем, а потом уже идёт бан.
Верю. Верю
Предупреждение
2020 год собирает флэш рояль. Жду высадку инопланетян или падение метеорита.
Высадку инопланетян на падающий метеорит.
Блять да причем тут 2020 вообще?
С каких? Каждый год происходит какой-нибудь пиздец
В навесочку к войнушкам идиотов добавился коронавирус? Ого, вот это пиздец мирового уровня
Только вот каждый год в мире происходила эпидемия ВИЧ/туберкулёза/etc и войнушки идиотов, но даунских комментов про плохой год не было
А что делать им? Разрешить себя атаковать?
Это не та война чтобы отдавать за нее жизнь, если е#%аны на правительстве не могут помриться, то это их проблемы и пусть сами сражаются, но втягивать в это жителей такое себе..
Личный пистолет
Нет, это как раз та война. Это не мутки правительства. У них там серьезные тёрки на национальном уровне.
Нет никаких серьезных терак, клоуны на национальном уровне разве что, на жопе ровно не сидится и льют лапшу на уши какие все плохие, человеку не важно где жить главное чтобы не было реального фашизма на уровне террористов которым не нравятся кто кем является.
Никогда не вдавался в подробности, но в чем проблема из-за клочка земли? И там явно не эдем
Земной диод
Попросить союзника разрулить ситуацию.
Одни позовут турков, а другие россиян. Я так понимаю предложение
То есть по сути НАТО vs ОДКБ. Хуевые перспективы
Земной диод
Турция с РФ бодаться всерьез не станет
Да понятное дело, никому вообще вляпаться не хочется, тем более что и без ковида проблем в избытке, а сейчас вообще не до того.
Тоже что и всегда. Попытаться усесться на двух бутылках
И так то правильно
Личный пистолет
Начать раздавать советы.
Армянам рассказывать как надо защищать территории без войны.
Жителям Азербайджана - как мирно скинуть диктатора. Или не мирно. Тогда рассказывать про коктейли Молотова и баррикады.
Трудовой крюк
Не, с тжшниками все понятно, тут про деда скорее
Если не помочь Армении, а так-то договор о безопасности, то удар по авторитету договора и нахер он вообще тогда нужен. Да и вопрос в возможной помощи/не помощи в Беларуси встает
Если помочь, то там же революционеры и вот это все, да и против 20летнего диктатора-коллеги как-то сложно выступать
Можно конечно делать вид, что ничего не происходит, но тогда возвращаемся к пункту, а зачем тогда нужно ОДКБ
С каких пор територия Карабаха является Арменией и входит в зону влияния ОДБК?
Ну и где российские миротворцы?
Личный пистолет
Это кажется азербайджанские танки. А миротворцы на стороне Армении, вродь, должны быть.
Закон сохранения потока трупов на Ближнем Востоке в действии
Сейчас бы в 2020 воевать 🤦🏽♂️
А в чем проблема? Можно же выдать солдатам маски и отдать приказ соблюдать социальную дистанцию.